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Новости Правосудие
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изнасилование (909) Киевская область (3926) юстиция (758) ГБР (2818)

Изнасилование и пытки в Кагарлыке: четырем работникам полиции сообщено о подозрении, назначено 50 экспертиз, - ГБР (обновлено)

Изнасилование и пытки в Кагарлыке: четырем работникам полиции сообщено о подозрении, назначено 50 экспертиз, - ГБР (обновлено)

В ходе досудебного расследования уголовного производства о пытках и изнасилованиях в Кагарлыкском отделении полиции о подозрении сообщили четырем работникам этого отделения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщило в ответ на запрос Радио "Свобода" территориальное управление Государственного бюро расследований, расположенное в Киеве.

"В уголовном производстве назначено около 50 экспертиз различной сложности. В настоящее время получены выводы почти 90% предназначенных экспертиз, которые подтверждают причастность работников Кагарлыкского ОП в совершенных ими преступлениях", - говорится в ответе.

В ГБР добавили, что вручение обвинительных актов подозреваемым работникам полиции и открытие материалов досудебного расследования в порядке статьи 290 УПК Украины запланировано после получения результатов всех необходимых экспертиз.

После ознакомления с материалами досудебного расследования обвинительные акты будут направлены в суд для рассмотрения по существу, сообщили в ответ на запрос Радио "Свобода".

Статьи, по которым ведется расследование, предусматривают до 12 лет заключения.

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Как сообщил замдиректора ГБР Александр Бабиков в интервью "Українським Новинам", три эпизода по "кагарлыкскому делу" уже практически завершены: "Думаю, что в ближайшее время будем рассматривать вопрос об окончании досудебного расследования. По трем эпизодам уже собраны все доказательства, проведены генетические, монологические экспертизы, сделано воспроизведение событий, допрошены все причастные".

Говоря о том, какое, по его мнению наказание должны понести виновные, Бабиков отметил, что "любое насилие, совершенное сотрудником государственных органов, неважно – это сотрудник полиции, СБУ, ГБР, прокуратуры…если человек находится под контролем государства, то любые противоправные действия в его отношении должны наказываться наиболее сурово".

"Для нас важно, насколько активно принимаются меры органами Нацполиции для того, чтобы способствовать расследованию, раскрытию этого преступления и не допустить в дальнейшем подобных случаев. Мы понимаем, что, так или иначе, в любом правоохранительном, государственном органе рано или поздно, время от времени, к сожалению, происходят такие события, но вопрос в реакции на них. Покрывают преступников или нет, помогают изобличить их или препятствуют. Если мы говорим о том, что в этом деле внутренняя безопасность Нацполиции способствовала расследованию, значит они приняли должные меры для того, чтобы минимизировать негативные последствия от этих событий", - сказал замдиректора ГБР, отвечая на вопрос, должен ли глава МВД Арсен Аваков нести какую-то ответственность за произошедшее в Кагарлыке.

В июле в ГБР сообщали, что Голосеевский суд Киева отправил под домашний арест двух полицейских, подозреваемых в пытках граждан в мае, и арестовал еще одного полицейского, которого считают причастным к другому случаю пыток еще в январе 2020 года.

ГБР также призвало жителей Кагарлыка сообщать о "фактах противоправных действий правоохранителей".

Перед этим ГБР сообщило об обнаружении новых фактов пыток в Кагарлыкском отделении полиции.

Напомним, 25 мая в полицию поступило сообщение о том, что в местную больницу обратилась женщина 1994 года рождения с сообщением об избиении и изнасиловании. Она заявила о причастности к произошедшему сотрудников полиции. Первоочередная проверка подтвердила причастность полицейских к избиению и изнасилованию женщины, которую накануне доставляли в отдел полиции для дачи объяснений по поводу кражи имущества. Председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко уволил полицейских, подозреваемых в совершении преступления, отстранил от исполнения служебных обязанностей руководство отдела и принял решение о расформировании подразделения и переаттестации всего личного состава Кагарлыкского ОП.

Позже появилась информация, что причастными к изнасилованию женщины в отделении полиции на Киевщине являются оперуполномоченный Сергей Сулима и начальник одного из секторов Кагарлыкского отделения полиции Обуховского отдела полиции ГУНП в Киевской области Николай Кузив.

ГБР сообщила полицейским о подозрении, и по решению суда они были арестованы.
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Топ комментарии
+13
Лично меня больше интересует вопрос а что с остальными сотрудниками отделения! они типа же знали что у них происходит и ничего не делали чтобы этот беспредел остановить! типичное соучастие! им остальным типа ничего не будет! типа так и надо!!
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09.09.2020 08:54
+9
Там всё отделение необходимо посадить
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09.09.2020 08:57
+9
та я тоже уверен что все отделение, ну кроме уборщицы тети люси, знало что у них происходит! проблема в том что следствие делает вид что кроме обвиняемых в моменты насилия в отделении больше никого не было!! типа виноваты токо насильники а все остальные так просто мимо проходили!!
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09.09.2020 09:10
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И кого вместо него? Бойка или Парашенка? Еще 5 лет правления етих тварей и Украине конец.
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09.09.2020 09:19 Ответить
Гуляють думки про Зєркаль, Забродського, Сєнченка, навіть Кучеренка. Але треба зійтись на комусь одному, а всі інші мають знятись з перегонів.
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09.09.2020 09:56 Ответить
Ты можешь голосовать за опзж - это твое. И при власти щас вообщето зе!, ботва, который и довел до этого дна
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09.09.2020 10:13 Ответить
Еще б 5 лет правления Порошенка - и России был бы конец.
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09.09.2020 13:04 Ответить
шапошникова роста !
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09.09.2020 13:13 Ответить
аваков наглухо зачистив все навколо себе, навіть жодного прізвища ніхто не може назвати на заміну авакову
точно як Порошенко, путін чи лукашенко
з найближчого оточення цих людей нема жодного авторитетного прізвища
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09.09.2020 09:36 Ответить
Валерій Кур - авторитетний опер з УБОЗ. Я навіть Стерненка призначив би керувати поліцією. Швидше пішли б реформи
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09.09.2020 09:54 Ответить
Турчинов, Парубий, Зеркаль. Мало тебе, лживый бот?
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09.09.2020 10:10 Ответить
Якби злочин не сплив на поверхню - гвалтували б до сьогоднішнього дня.
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09.09.2020 09:07 Ответить
Поки буде Зєля у владі, так і буде.
Дострокові.
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09.09.2020 09:17 Ответить
Під час експертиз виявиться що насильники не ветерани і не волонтери, тобто невинні.
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09.09.2020 09:06 Ответить
Такое количество экспертиз, назначается не для того чтобы осудить виновного, а для того чтобы оправдать.
Есть куча разных интервью с жертвами насилия со стороны правоохранителей, они всегда рассказывают, что каждая экспертиза это унижение, кроме лабораторных анализов, им приходится отвечать на кучу разных вопросов в стиле: "а как вам глубоко засунули" а в какой позе" "вы получали от этого удовольствие".....
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09.09.2020 09:44 Ответить
На жаль, це нобхідна процедура. Вам мбуть невідомо наскільки раніше була поширена практика "або ти женишся, або йдеш за згвалтування". Я не про данний випадок, а про поширену практику, коли жінки забзпечували своє майбутнє таким чином.
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09.09.2020 11:29 Ответить
Треба мусорам збільшити зарплатню щоб вони не гвалтували,не здійснювали тортури і не брали хабарів.
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09.09.2020 09:18 Ответить
А куда их будут сажать, если тюрьмы решили продавать?!
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09.09.2020 09:21 Ответить
Я думал их давно осудили и расстреляли, а им 50 экспертиз назначили - лет 15 будут проводить.
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09.09.2020 09:25 Ответить
Что же вы не уточняете, что по одной в пятнадцать лет?
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09.09.2020 09:33 Ответить
Столько экспертиз назначают чтобы оттянуть дело и оправдать...Каждая экспертиза это унижение для жертвы (есть куча интервью) тебе приходится отвечать на вопросы в стиле, в какой позе, как долго, какими предметами, сколько раз...кончал он в тебя или нет....
Многие жертвы не выдерживают и отказываются....
Кроме того, все это время, они будут сидеть в СИЗО и им будет идти 1 год за 3, поэтому в случае реального срока будут, тянуть как только можно, а в конце получат срок и с учетом "отсидки" выйдут досрочно
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09.09.2020 09:50 Ответить
Вот поэтому я уже только за суды Линча! Уверен и народ скоро созреет!
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09.09.2020 10:44 Ответить
Народ есть источник власти и может осуществлять ее непосредственно (как принимать законы, так и вершить правосудие). Про вершение правосудия самим народом стараются не вспоминать - стремная тема. Тут главное определить народ это или толпа,а толпа зачастую действует на эмоциях и тупой жажде крови
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09.09.2020 11:04 Ответить
Я тебе больше скажу - власть старается представить Майдан и смещение овоща как дэржавный переворот, причём порошенко, яценюк, турчинов, кличко... особо и не возражают, понимая, что отыграть обратно невозможно. Но Майдан это волеизъвление украинского народа и если народ снёс овоща и поставил порошенко то это априори ЗАКОН! Но власть предыдущая, нынешняя и кремлёвская старается об этом даже не упоминать.
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09.09.2020 12:05 Ответить
потому суд присяжных и лоббируют чтоб не принимали. Хотят гайки закручивать "как в европе", а делать чтото хорошее - "как в совке", "давайте оставим", "народ не готов".
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09.09.2020 12:35 Ответить
выйдут из сизо через 4 года.
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09.09.2020 12:35 Ответить
Я так думаю, что к концу света их пасодють
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09.09.2020 09:32 Ответить
Неаа, - поймут, простят.
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09.09.2020 09:49 Ответить
Чотири співробітника повісились на городської площі від сорому! Чому ні?
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09.09.2020 09:44 Ответить
Интересно, а сколько лет на этот раз будет длиться следствие???? Наши славный"органы" и "правосудие" по темпам расследования наверное впереди планеты всей, только с хвоста. 50!!!экспертиз!!!!))) А почему не 150?, Не 250??? Вон в рашке - три месяца, и уже даже приговор вынесен, учитесь работать, за что зарплаты получаете? Ваша работа равносильна саботажу.
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09.09.2020 09:44 Ответить
а это чтоб они подольше в сизо сидели, чтобы быстрее выпустить
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09.09.2020 10:05 Ответить
ещё через год будет суд, а потом их выпустят по закону савченко
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09.09.2020 10:04 Ответить
Не прошло и полгода...
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09.09.2020 10:08 Ответить
ЕСЛИ люди которые обязаны жителей Украины ЗАЩИЩАТЬ, А они занимаются такими ПРОТИВОЗАКОННЫМИ делами - то такие работники полиции должны быть осужденные на пожизненное.
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09.09.2020 10:33 Ответить
Мы лохи грязные рабы и рабочие скоты требуем от "паханов\ублюдков-мажоров и мажорок\продажных ментовских сук\продажных сук прокурорских\продажных сук суддейских\ держащих власть в уголовной зоне"хахляндия".что бы в каждом бараке этой зоны были и ВРАДИЕВКА и КАГАРЛЫК.Что бы каждый лох\грязный раб\рабочий скот был ИЗНАСИЛОВАН\ПОДВЕГСЯ ПЫТКАМ\ОГРАБЛЕН а тот кто оказал сопротивление УБИТ.СЛАВА КОЛИЙВЩИНЕ!!!ДА ЗДРАВСТВУЕТ НОВЫЙ 1917 ГОД!!!АЛЛАХ АКБАР твари!!!ОКО за ОКО!!!ЗУБ за ЗУБ!!!КРОВЬ за КРОВЬ!!!СМЕРТЬ за СМЕРТЬ!!!.
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09.09.2020 10:47 Ответить
50 експертиз, а чому не тисячу ? Чи 50 достатньо щоб злочинці сховали всі свої сліди і на судді було легше їх відмазувати за гарну винагороду.
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09.09.2020 11:00 Ответить
За подібне має вдповіждати не тільки винуваті, а й керівництво відділку. По-суті, для керівництва це, невідповідність займаній посаді.
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09.09.2020 11:32 Ответить
этим мразям надо пожизненное дать, чтоб было уроком для всех. И прецедентом наказуемости беззакония тех кто его должен охранять.
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09.09.2020 12:32 Ответить
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