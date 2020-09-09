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COVID-19: в тройке лидеров по суточному приросту новых случаев Киев - 310, Харьковщина - 291 и Тернопольщина - 244

COVID-19: в тройке лидеров по суточному приросту новых случаев Киев - 310, Харьковщина - 291 и Тернопольщина - 244

За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Киеве, Харьковской и Тернопольской областях.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.

По состоянию на утро 9 сентября в Киеве коронавирусом заболели 310 человек.

Общее количество инфицированных составляет 15 821 человек.

Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 250 человек, за минувшие сутки - 4. С начала эпидемии выздоровели 4826 пациентов.

По состоянию на 9 сентября количество активных больных Киеве составляет 10 745 человек.

Отметим, что наибольшее количество инфицированных коронавирусом за сутки в Киеве было зафиксировано 2 сентября 2020 года. Тогда суточный прирост заболевших составил 332 человека.

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В тройку лидеров по суточной заболеваемости коронавирусом также попали Харьковская и Тернопольская области.

Так, в Харьковской области суточный прирост заболевших коронавирусом составил 291 человек. Общее количество инфицированных - 11 493. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 245 человек, за минувшие сутки - 4. С начала эпидемии выздоровели 3 454 пациента. Количество активных больных на Харьковщине - 7 794.

В Тернопольской области коронавирусом заболели 244 человека. Общее количество инфицированных составляет 7 824 человека. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 91 человек, за минувшие сутки - 4. С начала эпидемии выздоровели 2 529 пациентов. Количество активных больных на Тернопольщине составляет 4 204 человека.
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COVID-19: в тройке лидеров по суточному приросту новых случаев Киев - 310, Харьковщина - 291 и Тернопольщина - 244 - Цензор.НЕТ 1897
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09.09.2020 09:07 Ответить
а де взнати скільки людей тестують на вірус в інших містах України? Бо може таке бути, що в Києві, Харкові, Тернополі тестують по 5000 в день і мають по 200-300 хворих, а в якомусь Херсоні, наприклад, 1000 тестів в день і там тільки 50 хворих....
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09.09.2020 09:38 Ответить
Харків - хворий з правобічною пневмонією та втратою нюху в рідних з температурою 37-38 градусів 10 день їздить на крапельницю через усе місто міськтранспортом - бо офіціального діагнозу ще немає....
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09.09.2020 09:51 Ответить
COVID-19: у трійці лідерів за добовим приростом нових випадків Київ - 310, Харківщина - 291 і Тернопільщина - 244 - Цензор.НЕТ 6320//
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10.09.2020 00:52 Ответить
 
 