COVID-19: в тройке лидеров по суточному приросту новых случаев Киев - 310, Харьковщина - 291 и Тернопольщина - 244

За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Киеве, Харьковской и Тернопольской областях.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.

По состоянию на утро 9 сентября в Киеве коронавирусом заболели 310 человек.

Общее количество инфицированных составляет 15 821 человек.

Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 250 человек, за минувшие сутки - 4. С начала эпидемии выздоровели 4826 пациентов.

По состоянию на 9 сентября количество активных больных Киеве составляет 10 745 человек.

Отметим, что наибольшее количество инфицированных коронавирусом за сутки в Киеве было зафиксировано 2 сентября 2020 года. Тогда суточный прирост заболевших составил 332 человека.

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В тройку лидеров по суточной заболеваемости коронавирусом также попали Харьковская и Тернопольская области.

Так, в Харьковской области суточный прирост заболевших коронавирусом составил 291 человек. Общее количество инфицированных - 11 493. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 245 человек, за минувшие сутки - 4. С начала эпидемии выздоровели 3 454 пациента. Количество активных больных на Харьковщине - 7 794.

В Тернопольской области коронавирусом заболели 244 человека. Общее количество инфицированных составляет 7 824 человека. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 91 человек, за минувшие сутки - 4. С начала эпидемии выздоровели 2 529 пациентов. Количество активных больных на Тернопольщине составляет 4 204 человека.