Главы МИД G7 призвали РФ срочно установить виновных в "отвратительном отравлении" Навального

Германия проинформировала остальных членов "группы семи" относительно результатов проведенного специалистами исследования состояния российского оппозиционера Алексея Навального, которое провели немецкие врачи.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом говорится в заявлении глав МИД стран G7.

"Германия проинформировала партнеров по G7 о факте того, что клинические и токсикологические результаты исследований, проведенных немецкими медицинскими экспертами и специализированной лабораторией вооруженных сил Германии, показали, что Навальный стал жертвой атаки с использованием вещества группы "Новичок", - отмечается в заявлении.

В нем также говорится, что министры иностранных дел "группы семи" осуждают "самым решительным образом подтвержденное отравление Алексея Навального".

Главы МИД отметили, что продолжат тщательно следить за тем, "как Россия реагирует на международные призывы к предъявлению объяснений ужасного отравления Навального".

Они призывают Россию прояснить, кто несет ответственность за инцидент с российским оппозиционером.

"Мы, министры иностранных дел стран G7, призываем Россию срочно и с полной траспарентностью установить, кто несет ответственность за это отвратительное отравление, а также предать их правосудию", - говорится в заявлении.

В нем отмечается, что это, в частности, нужно сделать, "учитывая обязательства России в рамках Конвенции о запрещении химического оружия".

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В заявлении подчеркивается, что применение химического оружия неприемлемо, оно противоречит международным нормам, запрещающим использование такого вида оружия.

Ранее в сентябре президент США Дональд Трамп заявил, что пока не получал доказательства, проясняющих ситуацию с Навальным. При этом он отметил, что не видит оснований подвергать сомнению выводы ФРГ, утверждающей, что оппозиционер был отравлен веществом из группы "Новичок".

Навальному стало плохо 20 августа в полете из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован в коме в реанимацию омской больницы. 22 августа его перевезли на лечение в Германию в берлинскую клинику Charite.

2 сентября власти ФРГ со ссылкой на лабораторию Бундесвера объявили о том, что в организме Навального обнаружены следы яда из группы "Новичок". Российские власти заявляли, что делать окончательные выводы о причинах комы Навального преждевременно и потребовали доказательств от немецкой стороны.

7 сентября в клинике Charite сообщили, что Навального вывели из искусственной комы, его состояние улучшилось.