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G7 (799) отравление (1446) Навальный (855)

Главы МИД G7 призвали РФ срочно установить виновных в "отвратительном отравлении" Навального

Главы МИД G7 призвали РФ срочно установить виновных в

Германия проинформировала остальных членов "группы семи" относительно результатов проведенного специалистами исследования состояния российского оппозиционера Алексея Навального, которое провели немецкие врачи.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом говорится в заявлении глав МИД стран G7.

"Германия проинформировала партнеров по G7 о факте того, что клинические и токсикологические результаты исследований, проведенных немецкими медицинскими экспертами и специализированной лабораторией вооруженных сил Германии, показали, что Навальный стал жертвой атаки с использованием вещества группы "Новичок", - отмечается в заявлении.

В нем также говорится, что министры иностранных дел "группы семи" осуждают "самым решительным образом подтвержденное отравление Алексея Навального".

Главы МИД отметили, что продолжат тщательно следить за тем, "как Россия реагирует на международные призывы к предъявлению объяснений ужасного отравления Навального".

Они призывают Россию прояснить, кто несет ответственность за инцидент с российским оппозиционером.

"Мы, министры иностранных дел стран G7, призываем Россию срочно и с полной траспарентностью установить, кто несет ответственность за это отвратительное отравление, а также предать их правосудию", - говорится в заявлении.

В нем отмечается, что это, в частности, нужно сделать, "учитывая обязательства России в рамках Конвенции о запрещении химического оружия".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Меркель заявила о согласовании ответа Москве по отравлению Навального с партнерами из Евросоюза

В заявлении подчеркивается, что применение химического оружия неприемлемо, оно противоречит международным нормам, запрещающим использование такого вида оружия.

Ранее в сентябре президент США Дональд Трамп заявил, что пока не получал доказательства, проясняющих ситуацию с Навальным. При этом он отметил, что не видит оснований подвергать сомнению выводы ФРГ, утверждающей, что оппозиционер был отравлен веществом из группы "Новичок".

Навальному стало плохо 20 августа в полете из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован в коме в реанимацию омской больницы. 22 августа его перевезли на лечение в Германию в берлинскую клинику Charite.

2 сентября власти ФРГ со ссылкой на лабораторию Бундесвера объявили о том, что в организме Навального обнаружены следы яда из группы "Новичок". Российские власти заявляли, что делать окончательные выводы о причинах комы Навального преждевременно и потребовали доказательств от немецкой стороны.

7 сентября в клинике Charite сообщили, что Навального вывели из искусственной комы, его состояние улучшилось.
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Топ комментарии
+28
Они реально больные ..или прикалываются??
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09.09.2020 09:13
+19
Пуйло рыдает от смеха.
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09.09.2020 09:13
+15
прямо щас бросит фсё и будет устанавливать...)))
(та он их уже наградил...)))) отстаньте))))
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09.09.2020 09:17
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Они реально больные ..или прикалываются??
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09.09.2020 09:13 Ответить
Они тоже по приколу ржут. Намелют и ржут.
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09.09.2020 09:16 Ответить
Главное, после того как засраша их пошлет, не забыть выразить глубокую обеспокоенность
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09.09.2020 09:20 Ответить
При этом озабоченно воскликнуть, О, я-я, Вольдемар)
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09.09.2020 09:29 Ответить
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09.09.2020 11:32 Ответить
Лучше б они ему, по приколу, повестку в Гаагу, в трибунал прислали,
с перечислением всех его "подвигов".. Вот то бы четко прикололись.
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09.09.2020 09:31 Ответить
Прикормленные путлером , косящие под полезных идиотов .
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09.09.2020 09:35 Ответить
идиотия головного мозга
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09.09.2020 09:37 Ответить
Пуйло рыдает от смеха.
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09.09.2020 09:13 Ответить
евродно
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09.09.2020 09:15 Ответить
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09.09.2020 09:16 Ответить
прямо щас бросит фсё и будет устанавливать...)))
(та он их уже наградил...)))) отстаньте))))
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09.09.2020 09:17 Ответить
И потребовать прекратить оккупацию Крыма. За одно.
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09.09.2020 09:17 Ответить
все они понимают и знают что такое ***** и паРаша, наивними прикидиваются от бессилия и своего генетического конформизма
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09.09.2020 09:17 Ответить
Может быть не сколько от бессилия, сколько от того, что понимают с кем иметь дело придется. Там же на параше у ***** нет ничего святого и ему нечего бедт терять. А ядерная дубина есть. Ему глубоко насрать на собственный народ он пойдет на крайние меры. Он же уже намекал, что они (кацапня попадут в рай, а остальные в ад).
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09.09.2020 09:41 Ответить
Так ядерная думина по любому пойдет в ход! Не остановить ***** сейчас, значит отдать ему Україну и прибалтийские страни в ближайшее будущее, потом будет очередь Польши и так далее. Так или иначе, как и Гитлера, паРашу придется останавливать и ядерним оружием в том числе. Но потом ето будет сложнее.
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09.09.2020 09:49 Ответить
Есть один уже проверенный способ обуздать парашу. Его уже применяли в 1917 году. Замутить революцию внутри страны. Ведь страны запада еще до 1917 года поняли, что народец то дурной, будет воевать и воевать, а бабы еще нарожают. Вот и нанаяли членина, оппозиционера к царю и кровногоего врага и замутили революцию. Так закончилась первая мировая. Европа вздохнула, а кацапам не до войны с западом стало. Голод, разруха и гражданская война внутри империи.
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09.09.2020 09:56 Ответить
Потому что они ничтожества.
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09.09.2020 09:43 Ответить
Шото есть полная уверенность в том, что если бы при нынешней власти в Украине судили *****(а вдруг), то его дело точно бы рассматривал самый "гуманный" Печерский суд..
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09.09.2020 09:19 Ответить
А я его нашел,седой мужик лет 65 на вид,выше среднего роста есть на видео где он в кафе рядом с Навальным в айропорту,и он же в клинике Омска в кабинете начальника клиники...Совпадение? Не думаю...
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09.09.2020 09:19 Ответить
Лора, есть ***** и никакого пу. А скорее всего было так. Кореша ***** уже его задолбали, что мол Навальный то там замутит, то там соберет народец, то там раскажет как друзья ***** воруют у народца то. Вот ***** и отмашку дал, мол, шо хотите то и делайте только рот ему закройте. Ты думаешь за что он Немцова убил? То, что он назвал его ******** это одно, но самое главное это боязнь что за ним может пойти народ. Вот по этому он его и убрал.
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09.09.2020 09:46 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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09.09.2020 09:21 Ответить
О, больной уже о5 кривляетSSSя? тысячи раз высерать идентичную блевотину - ты еще более поехавший чем SSSенатор
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09.09.2020 09:28 Ответить
Ватан, заспокійся... ти прочитав, ЦЕ:
яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти руSSке гундяєвське кривослав`я та ригіАнали,
- дякую! запам`ятай і зроби РЕПОСТ...
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09.09.2020 09:33 Ответить
Балалаешник?
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09.09.2020 09:48 Ответить
Осталось положить озабоченность на озабоченность и все станет чики-пики .
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09.09.2020 09:23 Ответить
В таких случаях работают парами...так было с Литвиненко.. Ковтун Луговой,так было со Скрыпалем.. Боширов Петров...Осталось вычислить напарника Седого....
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09.09.2020 09:24 Ответить
- Ну, что - за встречу что ли, - ласково сказал Штирлиц и решительно до краев наполнил стаканы русской водкой. Скрипаль с грустью посмотрел на свой стакан, залпом опрокинул его в себя и тут же упал под стол ... - Новичок, - со снисходительной усмешкой отметил Штирлиц ...
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09.09.2020 09:25 Ответить
Призываю Сралина прекратить расстреливать совковых рабов!!1111(а то в Спортлото напишу(грозно))
Глави МЗС G7 закликали РФ терміново встановити винних в "огидному отруєнні" Навального - Цензор.НЕТ 1702
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09.09.2020 09:26 Ответить
Тю, та пусть меня спросят, хоть я никто, но и то знаю на 100%, кто стоит за отравлением.
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09.09.2020 09:27 Ответить
От поцы зашоренные, кто же его установит, он же памятник, пардон, путин.
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09.09.2020 09:28 Ответить
Ви все врети!
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09.09.2020 09:28 Ответить
Ответ будет штатным - Никто его не травил, у него передоз от пиндосского виски
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09.09.2020 09:29 Ответить
Сралин завалил совковых 110 миллионов за 32 года у власти,так что советское быдло имееть право уничтолжать только Мавзолейное быдло...
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09.09.2020 09:30 Ответить
Глави МЗС G7 закликали РФ терміново встановити винних в "огидному отруєнні" Навального - Цензор.НЕТ 1923Глави МЗС G7 закликали РФ терміново встановити винних в "огидному отруєнні" Навального - Цензор.НЕТ 8720
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09.09.2020 09:30 Ответить
наложат эмбарго на балалайки и матрешки. А, может, даже, на хохлому.
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09.09.2020 09:30 Ответить
Они призывают Россию прояснить, кто несет ответственность за инцидент с российским оппозиционером. Источник: https://censor.net/ru/n3218287\\\\\\\\\\


По ним прилетит "Тополь-м" и они на развалинах Брюсселя тоже будут "призывать" и думать - а кто же это такой мог нанести удар ядеркой. Может Зинка?
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09.09.2020 09:31 Ответить
Крыса ФСБшная вали наф...отсель
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09.09.2020 09:34 Ответить
да не прилетит никакой тополь в Брюссель
и акация не прилетит и сосна не прилетит
мощь московитской армии чудовищно преувеличена телевизором
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09.09.2020 09:40 Ответить
2008, 2010, 2014 ничему тебя не научили. Глупо.
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09.09.2020 09:46 Ответить
очень многому научили. Умно
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09.09.2020 09:49 Ответить
Смешно..В РФерии государственный терроризм.. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ !!! Найти то стрелочника всегда можно, он не только в убийстве Кеннеди сознается но и Линкольна.. Но правда остается правдой. Убить таких людей как Немцов, пытаться убить Навального ( да и многих других) без согласования с "первым лицом" РФ не возможно, тем более они все под постоянным " колпаком" спецслужб. А Запад в своей " глубочайшей озабоченности" все понимает, но продолжает играть в игру " ничего не вижу, ни чего не слышу, ни чего ни кому не скажу", точнее прикидываются дебилами.
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09.09.2020 09:33 Ответить
похоже в паРаше кто-то сыграл против *****. причем кто-то, занимающий высокую должность в спецслужбах и имеющий доступ к боевым ОВ. ***** небыло никакого смысла травить овального, это удар по самому себе. похоже в паРаше намечается раскол в партии и вождя готовят к списанию.
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09.09.2020 09:33 Ответить
Глави МЗС G7 закликали РФ терміново встановити винних в "огидному отруєнні" Навального - Цензор.НЕТ 4050
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09.09.2020 09:50 Ответить
Вы, похоже, пересмотрели кацапских каналов. Навального травить был такой же смысл, как и убивать того же Немцова. Это оппозиционер, который высказывался против власти - этого достаточно. Он умудрялся набрать на выборах в мэры Москвы 27% еше в 13-м году. К тому же его популярность росла, и к президентским выборам его не допустили не случайно. И расправа именно таким способом имеет особый смысл. Если бы пилоты не посадили самолет, то в Москву прилетел бы труп, если бы врачи не поняли, что случилось, то Навальный бы тоже не выжил. В итоге оппозиция запугана (так может быть с каждым), а доказать ничего нельзя. Да и сейчас ***** ничего не потерял. Скорее наоборот. Навальный вряд ли полностью восстановится, а западные лидеры молча сглотнут. Более того, скорей всего они тоже боятся.
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09.09.2020 10:11 Ответить
ТВ не смотрю, не только ватное, а вообще. высказал исключительно свое видение ситуации. и судя по реакции Европы ***** потеряет гораздо больше от смерти этого карманного "оппозиционера", чем от войны с Украиной. фрау комсомолка даже о возможности блокирования строительства СП-2 заговорила, хотя раньше даже мысли такой не допускала. так что я все же склоняюсь к тому, что отравление овального - попытка внутреннего переворота и смещения *****.
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09.09.2020 16:06 Ответить
Какой реакции?! ***** травил своих врагов даже тогда, когда они уже были гражданами другой страны в любой точке земного шарика. Он применял в Сирии химическое оружие. Он сбивал пассажирские борты на чужой территории. Да что там пассажирские?! Он скорей всего подстроил аварию самолета с польским руководством на своей территории И что? Вы про сегодняшнее заявление лидеров стран семерки читали? Они требуют, чтобы Рашка наказала виновных. И кто же это по-Вашему? Стюардесса? Или продавщица в дьюти-фри? Говорят, что отравление Литвиненко обошлось кацапам в миллионы долларов. Рашка на такое денег не жалеет.
Откройте глаза: ***** играет на повышение ставок, а Запад уже как бы давно обосрался. Это и есть стратегия кацапов. Они будут наглеть, пока их жестоко не обломают (если еще обломают). Ну а за СП-2 больше нужно США благодарить, а Меркель просто пытается делать хорошую мину при плохой игре. По крайней мере мне так кажется.
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09.09.2020 16:48 Ответить
что гадать? довольно скоро увидим, кто прав.
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09.09.2020 20:19 Ответить
Це в них такі жарти чи то тонкий тролінг ?)
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09.09.2020 09:36 Ответить
Саудиты опустили РАБссию без санкций,цена нефть снижена на 2 доллара
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09.09.2020 09:37 Ответить
у меня тока один вопрос:
єто дипломатический єтикет или они косят под дурочку?
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09.09.2020 09:38 Ответить
Уже не отличишь.
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09.09.2020 10:07 Ответить
Скорее, страх.
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09.09.2020 10:19 Ответить
В Беслане он убил 334 своих граждан, на затонувшей п\л Курск не дал спасти 118 моряков и всем все похер.
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09.09.2020 09:41 Ответить
_Ку-ку, *****! Проснись и пой. Они массово и демонстративно, показательно - на глазах у всего мира - убили высшее военное и политическое руководство страны ЕС и НАТО! Н-А-Т-О! Понимаешь? Что там вообще после такого говорить про убийство ими расиян? Нелепо!
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09.09.2020 11:01 Ответить
"Главы МИД G7 призвали РФ срочно установить виновных в "отвратительном отравлении" Навального" - Слились, презренные дешёвки! Глави МЗС G7 закликали РФ терміново встановити винних в "огидному отруєнні" Навального - Цензор.НЕТ 7809
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09.09.2020 09:41 Ответить
"Запад, отравленный кремлем."
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09.09.2020 09:44 Ответить
Лучше б попросили путина укусить себя за хер, больше б толку было
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09.09.2020 09:45 Ответить
кто угодно, но только не пуйло - у него можно нахаляву газ и нефть купить и еще много чего интересного
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09.09.2020 09:48 Ответить
* у него можно нахаляву газ и нефть купить *,- что за пургу чукотскую ты несешь ,чучело ?
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09.09.2020 12:13 Ответить
бурят, ты шо мухоморов нажрался опять? прочитай внимательно, шо там написано!
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09.09.2020 17:17 Ответить
я повел собственное расследование, провел экспертизы, опросы свидетелей, использовал данные тайных источников, осмотр места преступления... все говрит, что отравлял пуйло, он же ху..ло, он же плешивый карлик, он же педофил, он же вечный президент кацапии... - нужно объявлять в междунарожный розыск передаста.
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09.09.2020 09:58 Ответить
https://www.youtube.com/watch?time_continue=99&v=EYcCsngqRKU&feature=emb_logo Борис Райтшустер: Меркель только на словах противостоит Путину
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09.09.2020 10:09 Ответить
то найдіть вже кацапи якогось "бомжа - атравітєля" для вастановлєнія дружби не ставте мерхель з макроном в неловкоє положеніє...
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09.09.2020 10:11 Ответить
Резонно, зловонье исходящее от портянок бомжа будет покруче всякого новичка.
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09.09.2020 13:42 Ответить
Західнім країнам треба обернути свій зір у середину ......
у країнах заходу дуже багато агентів впливу "Русськага мИру"...... які впливають на реакцію країни на здосини пу...
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09.09.2020 10:22 Ответить
Дебильная семёрка.Они наверное думают что Новичок в рашке можно пойти спокойно на базаре купить.
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09.09.2020 12:25 Ответить
Не це як би,приміром,запропонувати чикатилі самому розслідувати свої злочини...
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09.09.2020 14:33 Ответить
А отруєння буває не ''отвратительним''? А щодо винуватого, то, мабуть, тільки Європа і Трамп вважають, що це не заказ путіна. Чи їх цікавлять тільки виконавці?
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09.09.2020 19:09 Ответить
 
 