Порвав свой паспорт на границе, Колесникова сломала систему выдавливания людей из Беларуси, - Тихановская
Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская поддержала поступок члена президиума Координационного совета оппозиции Марии Колесниковой, которая порвала свой паспорт при попытке вывезти ее с территории республики.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Тихановской, опубликованном в Telegram.
"Порвав свой паспорт на границе, Мария сломала систему выдавливания людей за рубеж. Для меня она герой, конечно. К сожалению, мы точно не знаем, где Мария теперь находится. Вообще, это похищение - это очень низко. Раз власть прибегает к таким методам, значит, никакой поддержки у нее вообще нет", - отметила Тихановская.
О том, что Колесникова при пересечении границы Беларуси с Украиной порвала свой паспорт, сообщил пресс-секретарь Координационного совета Антон Родненков.
Напомним, утром 7 сентября неизвестные люди в центре Минска посадили Марию Колесникову в микроавтобус с надписью "Связь" и увезли в неизвестном направлении. Также на связь перестали выходить представители Координационного совета Антон Родненков и Иван Кравцов. Позже стало известно, что в квартире Ивана Кравцова сотрудники ДФР КГК провели обыск.
Вечером родные Марии Колесниковой подали в милицию заявление о ее пропаже. В милиции заявление приняли.
8 сентября в 8 утра официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский заявил, что члены Координационного совета Антон Родненков, Иван Кравцов и Мария Колесникова "прошли пограничный контроль и убыли в сторону Украины".
В Госпогранслужбе Украины сообщили: Родненков и Кравцов прибыли в Украину, Колесниковой с ними нет.
Замглавы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что Марию Колесникову хотели выдворить насильно, но она сама помешала этому. Источник "Интерфакса" сообщил, что при попытке депортации оппозиционерка порвала свой паспорт.
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1. Если человек не хочет, как его можно заставить идти в пограничную зону для пересечения границы?
2. Второе, украинские пограничники не впустят человека в Украину, если человек не хочет. И паспорт можно не рвать.
Диссидентов из союза вывозили при их на то согласии, и при согласии принимающей страны.
Но принимающая сторона ведю была в курсе!
Аппазицию окончательно закизделась.
Гуманное насилие - твое ноу-хау, кремлеботина!
Она не просится . Раз.
И она не хочет. Это два.
НО, вам, 73%, это к пониманию сложно!
Я на тебе
Никогда не женюсь,
Я лучше съем
Перед загсом
Свой паспорт.
Я улечу, убегу,
Испарюсь,
Но на тебе
Ни за что не женюсь.
Так, на запитання журналіста про те, чий Крим, і як вони можуть оцінити ситуацію на Донбасі, "опозиціонери" не змогли дати пряму відповідь.
"Давайте ми будемо більше обговорювати Координаційну рада. Ми повністю поділяємо (підтримуємо - ред.) суверенітет України, і ми не вважаємо, що тут потрібні якісь дискусії", - сказав Роднєнков.
100% получила там гражданство, и на публику теперь порвала паспорт.
В общем глупость в стиле цветочков и шариков ментам..