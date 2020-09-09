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Порвав свой паспорт на границе, Колесникова сломала систему выдавливания людей из Беларуси, - Тихановская

Порвав свой паспорт на границе, Колесникова сломала систему выдавливания людей из Беларуси, - Тихановская

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская поддержала поступок члена президиума Координационного совета оппозиции Марии Колесниковой, которая порвала свой паспорт при попытке вывезти ее с территории республики.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Тихановской, опубликованном в Telegram.

"Порвав свой паспорт на границе, Мария сломала систему выдавливания людей за рубеж. Для меня она герой, конечно. К сожалению, мы точно не знаем, где Мария теперь находится. Вообще, это похищение - это очень низко. Раз власть прибегает к таким методам, значит, никакой поддержки у нее вообще нет", - отметила Тихановская.

О том, что Колесникова при пересечении границы Беларуси с Украиной порвала свой паспорт, сообщил пресс-секретарь Координационного совета Антон Родненков. 

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Напомним, утром 7 сентября неизвестные люди в центре Минска посадили Марию Колесникову в микроавтобус с надписью "Связь" и увезли в неизвестном направлении. Также на связь перестали выходить представители Координационного совета Антон Родненков и Иван Кравцов. Позже стало известно, что в квартире Ивана Кравцова сотрудники ДФР КГК провели обыск.

Вечером родные Марии Колесниковой подали в милицию заявление о ее пропаже. В милиции заявление приняли.

8 сентября в 8 утра официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский заявил, что члены Координационного совета Антон Родненков, Иван Кравцов и Мария Колесникова "прошли пограничный контроль и убыли в сторону Украины".

В Госпогранслужбе Украины сообщили: Родненков и Кравцов прибыли в Украину, Колесниковой с ними нет.

Замглавы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что Марию Колесникову хотели выдворить насильно, но она сама помешала этому. Источник "Интерфакса" сообщил, что при попытке депортации оппозиционерка порвала свой паспорт.

Порвав свой паспорт на границе, Колесникова сломала систему выдавливания людей из Беларуси, - Тихановская 01
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Топ комментарии
+4
Странная история. Как можно вывезти человека в другую страну, если человек не хочет туда въезжать??? Я не про случай вывоза в багажнике, а про добровольный въезд.
1. Если человек не хочет, как его можно заставить идти в пограничную зону для пересечения границы?
2. Второе, украинские пограничники не впустят человека в Украину, если человек не хочет. И паспорт можно не рвать.
Диссидентов из союза вывозили при их на то согласии, и при согласии принимающей страны.
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09.09.2020 10:00
+4
Прессекретар Координаційної ради Білорусі Антон Роднєнков і виконавчий секретар Координаційної ради Білорусі Іван Кравцов, які раніше прибули до України, на прес-конференції в Києві не змогли відповісти на питання, чий Крим.

Так, на запитання журналіста про те, чий Крим, і як вони можуть оцінити ситуацію на Донбасі, "опозиціонери" не змогли дати пряму відповідь.
"Давайте ми будемо більше обговорювати Координаційну рада. Ми повністю поділяємо (підтримуємо - ред.) суверенітет України, і ми не вважаємо, що тут потрібні якісь дискусії", - сказав Роднєнков.
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09.09.2020 10:21
+3
Естественно все это бред сивой кобылы.
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09.09.2020 10:02
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Правила форума Совет форумчан
От вам і новий метод боротьби. До квіточок і оплесків додаються знищення особистих документів і сисемі вже точно кранти. Всьо сломано, ми пабєділі!
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09.09.2020 10:00 Ответить
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09.09.2020 10:02 Ответить
Странная история. Как можно вывезти человека в другую страну, если человек не хочет туда въезжать??? Я не про случай вывоза в багажнике, а про добровольный въезд.
1. Если человек не хочет, как его можно заставить идти в пограничную зону для пересечения границы?
2. Второе, украинские пограничники не впустят человека в Украину, если человек не хочет. И паспорт можно не рвать.
Диссидентов из союза вывозили при их на то согласии, и при согласии принимающей страны.
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09.09.2020 10:00 Ответить
Естественно все это бред сивой кобылы.
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09.09.2020 10:02 Ответить
Ну, говорят, что Буковский был не в курсе происходящего
Но принимающая сторона ведю была в курсе!
Аппазицию окончательно закизделась.
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09.09.2020 10:08 Ответить
Дятелко. При наличии паспорта впустить в страну можно из нуманных соображений, видя, что человек не один день находится у границы. Если паспорта нет, то иди туда, откуда пришел. При том, что человек явно не просится войти, а хочет обратно.
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09.09.2020 10:20 Ответить
Как Вас понимать? "Можно впустить человека, при том, что человек не просится [чтобы его впустили]". И кто такой "дятелко"?
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09.09.2020 10:32 Ответить
Из гуманных соображений вопреки его воле?
Гуманное насилие - твое ноу-хау, кремлеботина!
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09.09.2020 10:39 Ответить
Дятел тугодумающий!
Она не просится . Раз.
И она не хочет. Это два.
НО, вам, 73%, это к пониманию сложно!
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09.09.2020 11:06 Ответить
Заткнись, паскуда лахтенская!
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09.09.2020 11:43 Ответить
Угага! Как плесень забурлила. Лопнешь, зебил!
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09.09.2020 13:44 Ответить
А не порвала бы паЧпорт сейчас бы вещала из Украины так же как и Тихановская
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09.09.2020 10:01 Ответить
Коза драна, ответь, шо будет с тысячами, которые посажены Лукой?
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09.09.2020 10:01 Ответить
Ну так лука их посадил к нему все вопросы.
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09.09.2020 10:32 Ответить
может ей лукохуйло замуш выйти предлагал? был же похожий случай
Я на тебе

Никогда не женюсь,
Я лучше съем
Перед загсом
Свой паспорт.
Я улечу, убегу,
Испарюсь,
Но на тебе
Ни за что не женюсь.
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09.09.2020 10:02 Ответить
Нам все это сейчас кажется смешно. Мы уже, к счастью, всё давным давно прошли и нам все эти действия кажутся наивными. Да... Долго спали белорусы, долго считали что парашкостан это братья, а ***** друг...
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09.09.2020 10:05 Ответить
Більшість білорусів і зараз вважають москалів братами. Побачите вони ще брататися будуть.
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09.09.2020 10:18 Ответить
порвала паспорт як тузік грєлку...
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09.09.2020 10:16 Ответить
Прессекретар Координаційної ради Білорусі Антон Роднєнков і виконавчий секретар Координаційної ради Білорусі Іван Кравцов, які раніше прибули до України, на прес-конференції в Києві не змогли відповісти на питання, чий Крим.

Так, на запитання журналіста про те, чий Крим, і як вони можуть оцінити ситуацію на Донбасі, "опозиціонери" не змогли дати пряму відповідь.
"Давайте ми будемо більше обговорювати Координаційну рада. Ми повністю поділяємо (підтримуємо - ред.) суверенітет України, і ми не вважаємо, що тут потрібні якісь дискусії", - сказав Роднєнков.
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09.09.2020 10:21 Ответить
ну а что они могли сказать ? Они пытаются на свою сторону перетянуть поддержку и ватников с их плавной дальнейшей социализацией....
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09.09.2020 10:26 Ответить
Там треба було не так питання поставить: "На якого "хрєна" Україні ваша Координаційна Рада, якщо вона виступає з дружні стосунки з Росією, що є агресором стосовно України?"
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09.09.2020 10:39 Ответить
Я, звичайно, проти диктатури і бажаю білорусам всьго найкращого, але дуже схоже на те, що на революційній хвилі до влади в Білорусії можуть прийти такі ж самісінькі "профессіонали" та "економісти" як в нашій "Зе"-команді, якщо ще не гірші.
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09.09.2020 10:22 Ответить
Якщо "такі ж самісінькі "профессіонали" та "економісти" як в нашій "Зе"-команді" - то це ще півбіди... Бо можуть прийти такі, як в ордло. Як в придністров'ї... Як в касапських анклавах, які на території Грузії...
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09.09.2020 10:38 Ответить
ну порвали паспорт а восстанавливать куда? к лукашенко ? странный способ - проще мне кажется перейти границу Беларуси и украинским заявить что принудительно выживают из страны.. И мировой прецедент и внимание общественности и жива - а так - ну не знаю... информации мало о том что произошло и в ее достоверность сложно поверить....
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09.09.2020 10:24 Ответить
Ну конечно! А шарики и плакатики - сломали весь силовой блок Лукашенко. А цветочки вообще уделали всю титушню. Даааа.... Настоящих буйных мало. Вот и нету вожаков.
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09.09.2020 10:25 Ответить
В течении 12 лет - с 2007 по 2019 проживала в Германии, была в Беларуси лишь проездом.

100% получила там гражданство, и на публику теперь порвала паспорт.
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09.09.2020 10:34 Ответить
Лукашеску не вірно інформують.........
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09.09.2020 10:42 Ответить
"Мы не сделали скандала - Нам вождя недоставало: Настоящих буйных мало - Вот и нету вожаков." текст песни Владимир Высоцкий

Порвавши свій паспорт на кордоні, Колесникова зламала систему видавлювання людей із Білорусі, - Тіхановська - Цензор.НЕТ 8066
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09.09.2020 10:46 Ответить
А Яныковище в 2014 году, слышал я из достоверных источников, свой паспорт на границе с Хренлостаном СОЖРАЛ вместе с обложкой на почве бессильной злобы.
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09.09.2020 13:11 Ответить
Порвав свой паспорт Колесникова плюнула в лицо белорусскому народу и государству Беларусь и отказалась от белорусского гражданства.
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09.09.2020 13:23 Ответить
Видел и слышал я ее в пятницу на "Свободе слова" у Шустера. Остались крайне неприятные воспоминания. До тошноты
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09.09.2020 13:26 Ответить
Что мешает скотским властям беларуссии напечатать ей новый паспорт...даже два...в течении суток и выдворить ее??
В общем глупость в стиле цветочков и шариков ментам..
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09.09.2020 14:39 Ответить
 
 