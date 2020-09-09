Состояние Балуха стабильно тяжелое, он подключен к аппарату ИВЛ, все еще без сознания, - Ирина Геращенко
Состояние бывшего политзаключенного, крымского активиста Владимира Балуха, которого нашли накануне избитым, остается тяжелым, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.
Об этом на своей странице в Facebook сообщила сопредседатель парламентской фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко, передает Цензор.НЕТ.
"От врачей БСП, где находится В. Балух: "Состояние пациента стабильно тяжелое. На аппарате ИВЛ, еще без сознания". К сожалению, пока такая неутешительная информация", - написала Геращенко.
Ранее об избиении в ночь на 8 сентября бывшего политзаключенного Кремля, общественного активиста Владимира Балуха сообщил Олег Сенцов.
Его госпитализировали с черепно-мозговой травмой. Также у Балуха исчез телефон и банковская карта.
Офис Президента призвал Нацполицию проверить политическую версию избиения Балуха.
Пожалуйста, подождите...
У вас є якісь підстави казати про заказний злочин? Чи це лише ваші особисті фантазії?
Хто замовив Балуха? Де затримання злочинців? Чому заказний злочин замаскували під "битовуху"? Виходить, що немає наміру встановити покидьків? Що скажуть супер професіонали "сискної" справи Аваков і Геращенко?
Іншу твою маячну навіть коментувати немає бажання. Воєн-патріот, мля, диванний.
Ну тобто ваше твердження - то не твердження, а просто припущення.
Можливо, звісно, все. Але навіть ваше припущення "вбивали за його позицію", що є таки цілком можливим - не каже про замовний напад - скоріше за все - все ж таки відбувся конфлікт з якимись ватно налаштованими гопами, хоча наразі рівно можливі всі 3 версії: як пограбування, так і п'яна драка, так і замовний напад. І жодних підстав виділяти якусь одну версію у вас немає.
Маємо надію, що з Балухом все буде добре і він все розповість сам.
На Стерненко напали возле его дома, на Балуха - в гадюшнике Гидропарк, в котором он что-то делал ночью.
Ця атмосфера - наслідок зневаги влади до всього українського.
Швидкого одужання Володимиру !!
"Червоне-е то любов.."
Адже наступ на українських патріотів, національно свідомих і непримеренних до реваншу "Руськага міру" викличе протидію.
Оманський зашквар дає свої паростки.
Треба поновлювати 3 графу у паспорті......українці повинні знати "хто є ху" як казав Горбачов.
Треба поновити квоти у ВР по національному ознаку..........
Треба впроваджувати картку українця
ЗЫ ОПЗЖ и ШАРИковы- это тоже зекомандА, со стороны хйла
Чому я не здивований що в Гідропарку знайшлись як раз у той момент фанати Московії і Пукіна коли там відпочивав Балух.
Виздоровлення Балуху