Состояние Балуха стабильно тяжелое, он подключен к аппарату ИВЛ, все еще без сознания, - Ирина Геращенко

Состояние бывшего политзаключенного, крымского активиста Владимира Балуха, которого нашли накануне избитым, остается тяжелым, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила сопредседатель парламентской фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

"От врачей БСП, где находится В. Балух: "Состояние пациента стабильно тяжелое. На аппарате ИВЛ, еще без сознания". К сожалению, пока такая неутешительная информация", - написала Геращенко.

Ранее об избиении в ночь на 8 сентября бывшего политзаключенного Кремля, общественного активиста Владимира Балуха сообщил Олег Сенцов.

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Его госпитализировали с черепно-мозговой травмой. Также у Балуха исчез телефон и банковская карта.

Офис Президента призвал Нацполицию проверить политическую версию избиения Балуха.