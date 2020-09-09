Показатель летальности от COVID-19 в Украине с апреля снизился на 30%, - Степанов

Показатель летальности от COVID-19 в Украине с апреля снизился на треть.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в среду, передает Цензор.НЕТ.

"Наши врачи и медработники борются (с коронавирусной болезнью), я считаю. достаточно успешно. Нам есть, чем гордится. У нас один из самых низких процентов летальности от коронавирусной болезни в Европей – 2,1%. В апреле этот показатель был 3%, он снизился почти на 30%. Это не просто цифри - это жизни украинцев", - сказал он.

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