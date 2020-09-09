РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10489 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
1 617 16
карантин (16728) смерть (9178) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18606) коронавирус (17040)

Показатель летальности от COVID-19 в Украине с апреля снизился на 30%, - Степанов

Показатель летальности от COVID-19 в Украине с апреля снизился на 30%, - Степанов

Показатель летальности от COVID-19 в Украине с апреля снизился на треть.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в среду, передает Цензор.НЕТ.

"Наши врачи и медработники борются (с коронавирусной болезнью), я считаю. достаточно успешно. Нам есть, чем гордится. У нас один из самых низких процентов летальности от коронавирусной болезни в Европей – 2,1%. В апреле этот показатель был 3%, он снизился почти на 30%. Это не просто цифри - это жизни украинцев", - сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За сутки COVID-19 выявили у 160 детей и 135 медработников, - Степанов

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+3
...степашка, ну ты понял, да?
Показатель летальности от COVID-19 в Украине с апреля снизился на 30%, - Степанов - Цензор.НЕТ 3058
показать весь комментарий
09.09.2020 10:29
+1
Потому что в апреле вы тесты делали не при проявлении симптомов, а уже в реанимации, если не в морге.
показать весь комментарий
09.09.2020 10:41
+1
https://swprs.org/studies-on-covid-19-lethality/

летальність від ковіду не перевищує летальність звичайного сезонного грипу

а смертність від ковіду співпадає із природною смертністю (середній вік померлих - 80 з чимось років)
показать весь комментарий
09.09.2020 10:57
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
...степашка, ну ты понял, да?
Показатель летальности от COVID-19 в Украине с апреля снизился на 30%, - Степанов - Цензор.НЕТ 3058
показать весь комментарий
09.09.2020 10:29 Ответить
на початках був Ухань,Ломбардія...

Зараз у світі вже випрацювані певні протоколи лікування....
Дивне ваше здивування...
показать весь комментарий
09.09.2020 10:50 Ответить
Эти протоколы - не для украинских врачей.Так что мое удивление еще более возросло.
показать весь комментарий
10.09.2020 06:05 Ответить
В апреле умирало 10-15 человек в день а сейчас около 50, офигенное снижение смертности.
показать весь комментарий
09.09.2020 10:37 Ответить
тестів більше..Заражень більше...

погано,що в кінці жовтня лікарям прийдеться вибирати пацієнтів на тиХ,кого покладуть в лікарню і на тих,хто має вдома зіграти з Ковід в "російську рулетку"..
показать весь комментарий
09.09.2020 10:52 Ответить
Еще в июле заболевших и умирающих было в 3 раза ниже, чем сейчас, радостное лето с полным запуском междугородного сообщения дало весомые плоды, гораздо более тяжкие, чем запуск общественного транспорта в городах и нормальной работы. До конца сентября мы приедем к пределу медицинской помощи, а что дальше? Все власти мечтают дотянуть до выборов без ужесточения карантина, в результате доведут уровень заболеваемости до американского при полном ступоре мед. помощи. Очень мудро хорошо проехать начало эпидемии и стократно обосраться на финише.
показать весь комментарий
09.09.2020 11:13 Ответить
Это мало утешает, учитывая многократно увеличенное количество анализов.
показать весь комментарий
09.09.2020 10:38 Ответить
Потому что в апреле вы тесты делали не при проявлении симптомов, а уже в реанимации, если не в морге.
показать весь комментарий
09.09.2020 10:41 Ответить
https://swprs.org/studies-on-covid-19-lethality/

летальність від ковіду не перевищує летальність звичайного сезонного грипу

а смертність від ковіду співпадає із природною смертністю (середній вік померлих - 80 з чимось років)
показать весь комментарий
09.09.2020 10:57 Ответить
В Бергамо в марте общая смертность от всех причин в отдельные дни поднималась до уровня выше обычного в 8-8,5 раз.
показать весь комментарий
09.09.2020 13:43 Ответить
ВСе,що вам необхідно знати про російську "статистику" смертності від Ковід :

http://rusjev.net/2020/09/09/v-rossii-vnezapno-znachitelno-vyrosla-smertnost/ В России внезапно значительно выросла смертность
Естественная убыль населения России за январь-июль 2020 года составила почти 316,4 тыс. человек, что больше, чем за 12 месяцев всего 2019 года. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на последние данные Росстата.
показать весь комментарий
09.09.2020 13:08 Ответить
Летальность от простуды степашка
показать весь комментарий
09.09.2020 13:40 Ответить
Показатєль знизився, але кількість померлих дуже виросла, нема чому радіти.
показать весь комментарий
09.09.2020 19:01 Ответить
зрада.
показать весь комментарий
10.09.2020 00:54 Ответить
 
 