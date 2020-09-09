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Показатель летальности от COVID-19 в Украине с апреля снизился на 30%, - Степанов
Показатель летальности от COVID-19 в Украине с апреля снизился на треть.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в среду, передает Цензор.НЕТ.
"Наши врачи и медработники борются (с коронавирусной болезнью), я считаю. достаточно успешно. Нам есть, чем гордится. У нас один из самых низких процентов летальности от коронавирусной болезни в Европей – 2,1%. В апреле этот показатель был 3%, он снизился почти на 30%. Это не просто цифри - это жизни украинцев", - сказал он.
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Зараз у світі вже випрацювані певні протоколи лікування....
Дивне ваше здивування...
погано,що в кінці жовтня лікарям прийдеться вибирати пацієнтів на тиХ,кого покладуть в лікарню і на тих,хто має вдома зіграти з Ковід в "російську рулетку"..
летальність від ковіду не перевищує летальність звичайного сезонного грипу
а смертність від ковіду співпадає із природною смертністю (середній вік померлих - 80 з чимось років)
http://rusjev.net/2020/09/09/v-rossii-vnezapno-znachitelno-vyrosla-smertnost/ В России внезапно значительно выросла смертность
Естественная убыль населения России за январь-июль 2020 года составила почти 316,4 тыс. человек, что больше, чем за 12 месяцев всего 2019 года. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на последние данные Росстата.