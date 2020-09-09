Чтобы решить проблему с пробками, Киеву нужна транспортная стратегия, – Борислав Береза
Мораторий на ЖК, перехватывающие стоянки и транспортная стратегия – Борислав Береза рассказал, как бороться с проблемой пробок в Киеве
Количество автомобилистов в Киеве растет слишком быстро, а столица к таким изменениям оказалась не готова. Столичная власть не способна прогнозировать развитие города, поэтому киевляне страдают от пробок и загазованного воздуха. Чтобы решить проблему нужны: транспортная стратегия, которая будет разработана на основе Генплана, и ограничения на новое строительство.
Об этом лидер "Экопартии" Борислав Береза написал на странице в Facebook.
"Пробки – одна из ключевых проблем Киева сегодня. Значительное количество людей ежедневно приезжает в столицу на работу на собственных авто. Плюс туристы. Плюс транзитный транспорт и киевские автомобилисты. Транспортная инфраструктура Киева 60-80-х годов прошлого столетия не была рассчитана и такую нагрузку. Ни мосты, ни дороги. Но вместо того, чтобы предусмотреть такую ситуацию еще 10 или по крайней мере 5 лет назад и начать строить объездные дороги, развязки и ремонтировать мосты, столичная власть дождалась пика проблемы и теперь в конвульсиях пытается реагировать. Частично ремонтирует, латает, но этого уже мало", – заявил Борислав Береза.
Политик подчеркнул, что общественный транспорт, в частности – столичный метрополитен, также работает на пределе своих возможностей. А новые станции метро, несмотря на обещания, строятся слишком медленно. По словам Борислава Березы, при таких условиях до 2025 года, чтобы доехать до работы и обратно киевляне будут тратить на дорогу до 4 часов в сутки. Возможным решением проблемы политик назвал введение в Киеве моратория на новую жилую застройку и разработку транспортной стратегии Киева на базе нового Генплана.
"Столичная власть не прекращает раздувать город, как воздушный шарик – ЖК растут в Киеве как грибы, игнорируя Генплан, ДБНы и изменение плотности населения в Киеве. А вместе с ними растет и количество автомобилистов. Думаю, что из этой ситуации сейчас только один выход. Первое – ввести 5-летний мораторий на жилую застройку в Киеве, которая не предусмотрена Генпланом. Второе – сделать перехватывающие парковки на въездах в столицу и на главных транспортных магистралях. А третье – это в ближайшем времени разработать транспортную стратегию Киева на основе нового Генплана, который мы создадим вместе с киевлянами, учитывая их интересы", – предложил Борислав Береза.
Напомним, 5 сентября в Украине официально стартовала предвыборная кампания к местным выборам. О своем участии в них накануне заявил Борислав Береза. Политик будет баллотироваться в мэры Киева, а его политическая сила "Экопартия" – в Киевсовет.
Пожалуйста, подождите...
Ещё один мессия для Киева.
Он уже давно начал решать вопросы с транспортными коллапсами.
Береза,https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2F2day.kh.ua%2Fu-tebya-skuchnoe-litso-tebe-nikto-deneg-ne-dast-10-let-nazad-opublikovan-hitovyj-rolik&psig=AOvVaw1p_rWKrdfBBnLNGUU100hT&ust=1599724503115000&source=images&cd=vfe&ved=2ahUKEwjjkJ-nzNvrAhUMxSoKHSlhAjYQr4kDegQIARB5 У тебя скучное лицо, тебе никто денег не даст"
Можно решить проблему пробок и пополнить бюджет!
Бензин по 274 грн./литр, сжиженный газ по 210грн.
Надо строить велодорожки и вообще стимулировать двухколёсный транспорт. Сделать полосы для общественного транспорта доступными для мототранспорта.
А впрочем, зачем изобретать велосипед буквально. Есть же мировой опыт. Что там в Европе, Америке, Азии...