РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10213 посетителей онлайн
Новости
13 997 111
Беларусь (7771) Лукашенко (3542) прослушка (343) спецслужбы (462) Навальный (855)

Лукашенко о "перехваченном разговоре Ника и Майка": Надо мной смеялись, а у нас станция суперсовременная в Гродно. Это только кусочек всей пленки

Лукашенко о

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко настаивает на подлинности якобы перехваченной записи разговора абонентов из Варшавы (Ник) и Берлина (Майк).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире радиостанции "Говорит Москва" рассказал главный редактор Роман Бабаян, который участвовал в интервью с Александром Лукашенко.

Бабаян сказал, что дословно не процитирует Лукашенко, но смысл передаст.

"Все, говорит, надо мной начали смеяться, но я вам скажу так: напрасно вы надо мной посмеялись, это очень серьёзная история, и это не мы придумали. Мы развернули станцию в Гродно (станция радиоэлектронной разведки. - Ред.), она у нас снабжена суперсовременной техникой, у нас там работают суперпрофессиональные люди. Мы ее перехватили. Это только кусочек этой пленки. У нас есть, говорит, весь этот разговор, хотите послушать? - передал содержание беседы с российскими журналистами Роман Бабаян. - Мы, естественно, сразу отреагировали: конечно, хотим, давайте послушаем! На это он говорит: "Тогда попросите руководителя ФСБ России, он даст ее вам послушать, потому что я передал эту пленку ему. Но, говорит, я могу вам сказать, что это ерунда, это цветочки. Вы даже не представляете, какая у нас есть информация и какие ягодки еще впереди".

По словам журналиста, Лукашенко настаивает на подлинности записи. По мнению белорусских спецслужб, в "перехваченном" разговоре участвуют "не поляк и американец, а, считают специалисты, по акценту это американцы".

Читайте также: "Лукашенко - крепкий орешек": Подборка шуток про "перехваченный" спецслужбами Беларуси разговор

Напомним, Лукашенко заявлял, что белорусские спецслужбы перехватили разговор Варшавы и Берлина. Запись, по его словам, доказывает, что никакого отравления Навального не было.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+52
суперсовременная станция перехвата в Гродно

Лукашенко о "перехваченном разговоре Ника и Майка": Надо мной смеялись, а у нас станция суперсовременная в Гродно. Это только кусочек всей пленки - Цензор.НЕТ 3918
показать весь комментарий
09.09.2020 10:58
+46
совсем у дедушки чердак потек
показать весь комментарий
09.09.2020 10:56
+45
Лукашенко о "перехваченном разговоре Ника и Майка": Надо мной смеялись, а у нас станция суперсовременная в Гродно. Это только кусочек всей пленки - Цензор.НЕТ 7677
показать весь комментарий
09.09.2020 10:58
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Ага, тыпычный слуха нароту))
показать весь комментарий
09.09.2020 13:30 Ответить
Ну да, писать разговоры на пленки - это суперсовременно... Еще во времена Мюллера писали. А в молодости Луки уже вот такие были
Лукашенко про "перехоплену розмову Ніка і Майка": з мене сміялися, а в нас станція суперсучасна в Гродно. Це тільки шматочок усієї плівки - Цензор.НЕТ 3562
показать весь комментарий
09.09.2020 13:34 Ответить
Лукашенко про "перехоплену розмову Ніка і Майка": з мене сміялися, а в нас станція суперсучасна в Гродно. Це тільки шматочок усієї плівки - Цензор.НЕТ 8692
показать весь комментарий
09.09.2020 13:39 Ответить
Мудак Совковый 🤦🙄😏🤔
показать весь комментарий
09.09.2020 13:45 Ответить
Лукашенко про "перехоплену розмову Ніка і Майка": з мене сміялися, а в нас станція суперсучасна в Гродно. Це тільки шматочок усієї плівки - Цензор.НЕТ 4953
показать весь комментарий
09.09.2020 14:09 Ответить
Тут можна було б і процитувати пєчальную лошадь лаврова: - Дебіл, ****...
показать весь комментарий
09.09.2020 14:25 Ответить
Сименс знаю, моторола знаю, вот это за фирма "суперсовремменая", не знаю
показать весь комментарий
09.09.2020 14:43 Ответить
Старий дурак, ваші перехопили радіогру ху@ла. Нормальні люди про таке і не подумають, не то, що будуть обговорювати.
показать весь комментарий
09.09.2020 15:01 Ответить
на...х... кому нужен тот несчастный подвальный. думаю, не травили кго, нет смысла и наверное догорого
от него толку, как от козла молока
он за рашку болеет, а не за справедливость
вот Немцов, да, тот был конструктивный мужчина
показать весь комментарий
09.09.2020 16:00 Ответить
эта история не страшная потому что смешная
показать весь комментарий
09.09.2020 16:31 Ответить
Такой идиот, что продолжает позорится, а шо вже зробиш?
показать весь комментарий
09.09.2020 20:08 Ответить
Страница 2 из 2
 
 