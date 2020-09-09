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вступительная кампания (288) вуз (890) льготы (517) Донбасс (26950) студенты (653) Министерство реинтеграции (278)

В украинские вузы зачислены почти 1,5 тысячи абитуриентов из ОРДЛО, - Министерство реинтеграции

В украинские вузы зачислены почти 1,5 тысячи абитуриентов из ОРДЛО, - Министерство реинтеграции

В высшие учебные заведения Украины зачислены почти полторы тысячи абитуриентов с временно оккупированных территорий.

Об этом сообщила Инна Голованчук, заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По ее словам, вступительная кампания для них продлится до 23 октября.

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"Во время вступительной кампании главным вызовом было помочь абитуриентам выехать на территорию свободной Украины, вопреки многочисленным преградам, лжи и угрозам со стороны оккупантов", - сообщила Голованчук.

Как сообщалось, для абитуриентов со временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей поступление в украинские вузы продлено до 23 октября. Согласно программе Президента Украины, в 2020 году абитуриенты с временно оккупированных территорий Донбасса вступают в украинские вузы без ВНО. Всего они могут вступить в 150 университетов, находящихся в ведении Министерства образования и науки, Министерства культуры и информационной политики, а также в три вуза системы МВД. В Украине с 1 августа стартовала вступительная кампания в высшие учебные заведения.

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Топ комментарии
+24
Зайняли місця дітей платників податків. Потім зчймуть і робочі місця цих же дітей. В тому числі і в державних органах.
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09.09.2020 11:08
+24
И стесняюсь спросить, сколько детей украинских патриотов и защитников суверенитета на Донбассе "пролетело", благодаря особенной любви преЗЕдента к сепарским регионам? Ясно и понятно, что даже при получении высшего образования в наших вузах эта публика работать на благо Украины НЕ БУДЕТ. Мой племянник-первоклассник из Макеевки УЖЕ утверждает, что его Родина- роSSия, а что он будет петь дальше, несложно прогнозировать. А еще эти бредовые идеи выборов! Какие выборы?!! Лишить права голоса, как минимум, на ПЯТЬ ЛЕТ,а далее смотреть на поведение.
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09.09.2020 11:17
+24
И все молчат о поножовщине в общаге КПИ в Киеве, где в одну комнату, делом случая, поселили парня у которого отец в АТО погиб, и гниду с ордло, у которой папаша еще живой и стреляет по нашим военным, как он сам и рассказал, за что и получил ножом в живот. Крысеныш выжил, но нашего хлопца все равно посадят, вот такие дела...
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09.09.2020 11:20
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Ордлята учатся петлять...
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09.09.2020 11:07 Ответить
Зайняли місця дітей платників податків. Потім зчймуть і робочі місця цих же дітей. В тому числі і в державних органах.
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09.09.2020 11:08 Ответить
Нет, они обычно потом уезжают к себе, отучившись на наши деньги...
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09.09.2020 11:11 Ответить
при этом ненавидя "биндер " как их папы с мамами и молясь на путлера .
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09.09.2020 11:14 Ответить
Будуть розказувати лопоухим совккохохлам, як: «укри бомбілі дєтєй Дамбасса»...
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09.09.2020 11:28 Ответить
Эти не уедут, их сраной метлой не выгонишь. У меня в новостройке, половина жителей именно с Донбасса, ведут себя по-хамски, паркуются как дебилы, мы тут сильно им "рады".
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09.09.2020 11:53 Ответить
Тем не менее, сколько уже было случаев когда выпускники, той же харьковской академии цивільного захисту оказывались в домбабве и рассказывали там, что использовали "тупых укров" и только мечтали как "принесут пользу своиз резпублигам"(с)
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09.09.2020 12:23 Ответить
В точку!И что характерно они устроют в Украине донбасскую "мафию"2-будут брать на ключевые должности ТОЛЬКО своих донбасян!!!!Как это было при Кучме-Януковиче!!!Тогда в высших гос,судебных и силовых органах 70-90% мест занимали выходцы с донбасса!!!!!
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09.09.2020 14:47 Ответить
И стесняюсь спросить, сколько детей украинских патриотов и защитников суверенитета на Донбассе "пролетело", благодаря особенной любви преЗЕдента к сепарским регионам? Ясно и понятно, что даже при получении высшего образования в наших вузах эта публика работать на благо Украины НЕ БУДЕТ. Мой племянник-первоклассник из Макеевки УЖЕ утверждает, что его Родина- роSSия, а что он будет петь дальше, несложно прогнозировать. А еще эти бредовые идеи выборов! Какие выборы?!! Лишить права голоса, как минимум, на ПЯТЬ ЛЕТ,а далее смотреть на поведение.
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09.09.2020 11:17 Ответить
какие пять лет, минимум 15.
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09.09.2020 11:53 Ответить
И все молчат о поножовщине в общаге КПИ в Киеве, где в одну комнату, делом случая, поселили парня у которого отец в АТО погиб, и гниду с ордло, у которой папаша еще живой и стреляет по нашим военным, как он сам и рассказал, за что и получил ножом в живот. Крысеныш выжил, но нашего хлопца все равно посадят, вот такие дела...
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09.09.2020 11:20 Ответить
Я правильно понял, что человека хотели убить за то, что его отец преступник?
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09.09.2020 12:59 Ответить
Нет. Была бравада, угрозы что со всеми так будет ну и конечно обещание повторить, полный набор пропаганды из телевизора в общем.
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09.09.2020 13:45 Ответить
Надеюсь СБУ и Контрразведка за ними заботливо приглядывают?
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09.09.2020 11:24 Ответить
Не надейтесь!
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09.09.2020 11:26 Ответить
Какая разніцца?!
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09.09.2020 11:29 Ответить
Вони слідкують, щоб знову не почалась операція по відлову «вагнерівців».
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09.09.2020 11:31 Ответить
Вони тут свої права качають, а завучі дають вказівки кураторам груп, щоб на них "дмухали", бо ж вони з окупованої території.
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09.09.2020 11:32 Ответить
У "черта"(с) другие задачи...
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09.09.2020 12:24 Ответить
Головне що б по ночах не руйнували не псували мем. дошки та пам,ятн ки нашім загиблим хлопцям ..
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09.09.2020 11:28 Ответить
А чим займаються їхні батьки в ОРДЛО хтось перевіряв?
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09.09.2020 11:30 Ответить
Працюють на підвалах з тими, хто проти «русского міра».
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09.09.2020 11:32 Ответить
І хтось надієтся що це змінить їх свідомість ? Є невелика частина проукраїнських,а більшість з них їм нав'язали що Україна їм завинила так саме як пенсіонери з ОРДЛО вони отримують українську пенсію і проклинають Україну,хіба це не дискримінація дітей які живуть в Україні ?
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09.09.2020 11:36 Ответить
Цікаво, а куди вони сховали свої паспорти з двоголовими курками? А те що вони їх мають, тут я навіть не сумніваюсь.
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09.09.2020 11:40 Ответить
зеленое говно, оно и в африке говно, осел оманский.
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09.09.2020 11:55 Ответить
Тут цікаво що Україна визнала атестати ОРДЛО.
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09.09.2020 12:07 Ответить
А 1,5 тисячі патріотів викинули на платне і як , правило, заочне. А дітей сепаратистів будуть фінансувати ті хто воював на російсько-українській війні і ті хто трутиться. Звичайно талант проб'ється, але на це піде півжиття, а ворогам зелені мерзотники завжди раді.
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09.09.2020 12:16 Ответить
У вас российско-украинская война, как утверждает Украина, или сепаратисты, как утверждает рф?
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09.09.2020 13:03 Ответить
Одне якось суперечіть іншому?
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09.09.2020 13:51 Ответить
Разумеется.
Если в Украине сепаратисты. То это значить, что есть некий народ Донбасса, который сражается за свою независимость, и в это стремлении их поддерживают добровольцы из разных стран. А РФ оказывает политическую поддержу и выступает в роли посредника.

А если это не сепаратисты, а коллаборационисты то это значит, что основную роль играет РФ которая, помимо прочего, в нарушение международного законодательства вербует на оккупированной территории людей в свои войска. И разуметься она не может выступать в роле посредника, т. к. сама является стороной конфликта. А в данном случи и инициатором.
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09.09.2020 14:02 Ответить
Искренне буду счаслива когда диллеры хорошо прибарахлятся на детишках *********** ( бумеранг он такой)
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09.09.2020 12:23 Ответить
Наркодиллеры, конечно?
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09.09.2020 12:25 Ответить
Ну и гнида пророссийская, после этого президент, Зеленский. Наши дети должны идти служить в армию , а дети этих ублюдков и предателей из ОРДЛОдолжны получать бесплатно высшее образование!! Ума у президента нуль!!!
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09.09.2020 13:10 Ответить
Мені цікаво чи діти учасників АТО/ООС мають такі ж привілегії при вступі в ВНЗ
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09.09.2020 13:54 Ответить
Як жаль, що не 15 тисяч чи 150.
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09.09.2020 14:23 Ответить
Считай 1500 террористов, диверсантов и шпионов официально прибыли в Украину.
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09.09.2020 15:48 Ответить
 
 