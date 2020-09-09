В украинские вузы зачислены почти 1,5 тысячи абитуриентов из ОРДЛО, - Министерство реинтеграции
В высшие учебные заведения Украины зачислены почти полторы тысячи абитуриентов с временно оккупированных территорий.
Об этом сообщила Инна Голованчук, заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
По ее словам, вступительная кампания для них продлится до 23 октября.
"Во время вступительной кампании главным вызовом было помочь абитуриентам выехать на территорию свободной Украины, вопреки многочисленным преградам, лжи и угрозам со стороны оккупантов", - сообщила Голованчук.
Как сообщалось, для абитуриентов со временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей поступление в украинские вузы продлено до 23 октября. Согласно программе Президента Украины, в 2020 году абитуриенты с временно оккупированных территорий Донбасса вступают в украинские вузы без ВНО. Всего они могут вступить в 150 университетов, находящихся в ведении Министерства образования и науки, Министерства культуры и информационной политики, а также в три вуза системы МВД. В Украине с 1 августа стартовала вступительная кампания в высшие учебные заведения.
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Если в Украине сепаратисты. То это значить, что есть некий народ Донбасса, который сражается за свою независимость, и в это стремлении их поддерживают добровольцы из разных стран. А РФ оказывает политическую поддержу и выступает в роли посредника.
А если это не сепаратисты, а коллаборационисты то это значит, что основную роль играет РФ которая, помимо прочего, в нарушение международного законодательства вербует на оккупированной территории людей в свои войска. И разуметься она не может выступать в роле посредника, т. к. сама является стороной конфликта. А в данном случи и инициатором.