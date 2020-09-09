В Киеве взорвалась автоцистерна: один человек погиб, еще один госпитализирован, - полиция. ФОТО
Правоохранители устанавливают обстоятельства взрыва автоцистерны при проведении сварочных работ. В результате происшествия погиб 52-летний житель Херсонской области, а его 33 -летнего коллегу с телесными повреждениями госпитализировали в больницу.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.
"Сегодня в 9:32 в дежурную часть столичной полиции поступило сообщение о взрыве автоцистерны на одном из предприятий, которое находится на улице Вискозной", - сказано в сообщении.
Предварительно установлено, что в результате проведения сварочных работ произошел взрыв автоцистерны. В результате на месте происшествия погиб 52-летний мужчина, житель Херсонской области, а 33-летнего мужчину доставили в больничное учреждение с телесными повреждениями.
Сейчас на месте происшествия сотрудники полиции проводят первоочередные следственные действия и устанавливают все обстоятельства этого трагического события.
Собранные сведения по данному факту зарегистрированы в Деснянском управлении полиции. Проводится проверка, по результатам которой этому событию будет дана правовая квалификация.
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Равшан и Джумшут не догадывались, что цистерну, перед проведением сварочных работ, не мешало бы проверить на наличие в ней остатков того топлива и его испарений, которые в ней ранее перевозились.
Еще при союзе на базе двое решили заварить бензобак. Два трупа. Один варил, а второй держал.
Здесь додумались варить цистерну. Её продувать нужно пару суток и в процессе работ. И то как-то стрёмно.
этот урок наглядный пример для зебилов, аматоров и папиных учОных-заочников..
блдь.. ну как так?..