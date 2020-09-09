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Новости Силовики
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В Киеве взорвалась автоцистерна: один человек погиб, еще один госпитализирован, - полиция. ФОТО

Правоохранители устанавливают обстоятельства взрыва автоцистерны при проведении сварочных работ. В результате происшествия погиб 52-летний житель Херсонской области, а его 33 -летнего коллегу с телесными повреждениями госпитализировали в больницу.

 Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"Сегодня в 9:32 в дежурную часть столичной полиции поступило сообщение о взрыве автоцистерны на одном из предприятий, которое находится на улице Вискозной", - сказано в сообщении.

Предварительно установлено, что в результате проведения сварочных работ произошел взрыв автоцистерны. В результате на месте происшествия погиб 52-летний мужчина, житель Херсонской области, а 33-летнего мужчину доставили в больничное учреждение с телесными повреждениями.

В Киеве взорвалась автоцистерна: один человек погиб, еще один госпитализирован, - полиция 01
Фото: сайт полиции

Сейчас на месте происшествия сотрудники полиции проводят первоочередные следственные действия и устанавливают все обстоятельства этого трагического события.

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Собранные сведения по данному факту зарегистрированы в Деснянском управлении полиции. Проводится проверка, по результатам которой этому событию будет дана правовая квалификация.
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Топ комментарии
+7
Правила техники безопасности при проведении сварочных работ на взрывоопасных обьектах придумали зануды и боягузы.
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09.09.2020 11:22
+6
произошла аннигиляция номинантов на премию Дарвина...
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09.09.2020 11:16
+5
Два дебила - это сила!
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09.09.2020 11:14
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Правила форума Совет форумчан
Неплохо пары хлопнули.
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09.09.2020 11:14 Ответить
Два дебила - это сила!
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09.09.2020 11:14 Ответить
Ага без разрешения пожарников варили ..Надо срочно собрать брифинг с участием МЧС МВД Ляшка позвать и Степанова и Шмыгаля тоже ..Да че там пора уже в Раду Закон вносит про больше полномочий пожарному испектору
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09.09.2020 11:16 Ответить
Та да, хорошо, что кроме себя, больше никого не убили и не покалечили.
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09.09.2020 11:17 Ответить
Та там, скоріш всього - "ЛЄНЬ-МАТУШКА"... Треба було залить цистерну водою, щоб витіснить залишки газоконденсату з відстійників і дна, і потім варить, а придурки "на авось" понадіялися... Почали зварювання, цистерна стала нагріваться, газоконденсат почав переходить у газоподібний стан і підніматься догори... А потім "рвонули" газоконденсатні пари... Видно ж - розпанахало верхню частину цистерни, по шву...
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09.09.2020 11:27 Ответить
Я газовий балон різав, і то водою залив. Від гріха подалі.
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09.09.2020 12:11 Ответить
и дед говорил тоже самое))) бак на яве залей водой и вари сколько хочешь)) помню ещё один прикол как одному идиоту оторвало два яйца ночью сидя на минске присветил спичкой уровень бензина в баке))
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09.09.2020 12:29 Ответить
произошла аннигиляция номинантов на премию Дарвина...
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09.09.2020 11:16 Ответить
с языка снял))
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09.09.2020 11:42 Ответить
Обстоятельства?
Равшан и Джумшут не догадывались, что цистерну, перед проведением сварочных работ, не мешало бы проверить на наличие в ней остатков того топлива и его испарений, которые в ней ранее перевозились.
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09.09.2020 11:16 Ответить
Такие цистерны мало проверить на наличие остатков их нужно промывать.
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09.09.2020 11:19 Ответить
Техника безопасности написана кровью.Фирму надо засудить и разорить.Этих случаев по стране и в мире -десятки тысяч.Вспомним Бейрут.За смерти рабочих фирма должна выплатить миллионы.
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09.09.2020 11:20 Ответить
все гениальное просто, как все гениальное
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09.09.2020 11:20 Ответить
Правила техники безопасности при проведении сварочных работ на взрывоопасных обьектах придумали зануды и боягузы.
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09.09.2020 11:22 Ответить
...как и тормоза и поворотники в авто.
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09.09.2020 11:47 Ответить
Для того,чтобы руководствоваться правилами техники безопасности много ума не надо, но видать и на это не хватило.
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09.09.2020 11:24 Ответить
Ну блин сколько уже таких случаев.
Еще при союзе на базе двое решили заварить бензобак. Два трупа. Один варил, а второй держал.
Здесь додумались варить цистерну. Её продувать нужно пару суток и в процессе работ. И то как-то стрёмно.
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09.09.2020 11:28 Ответить
продувать не только цистерну но и трубы с насосами под бочкой, там сотня литров неучтенки всегда была))) поэтому лучше залить полностью водой и не испытывать судьбу))
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09.09.2020 12:32 Ответить
Пару суток не потрібно, на вихлопну(бажано дизеля) одягається гофрований гумовий рукав(шланг), другий кінець вкидається в цистерну і прикривається люк. Через пару годин можна безпечно варити.
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09.09.2020 12:38 Ответить
Такі ємності перед зваркою заливають водою.
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09.09.2020 11:29 Ответить
Водою звичайно правильно. Але якщо воно протікає, то вода може дуже ускладнити процесс
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09.09.2020 11:36 Ответить
з початку гарно пропарюють і підтримують рівень пару під час зварювання.
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09.09.2020 11:52 Ответить
ім'я їх начальника в студію
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09.09.2020 11:44 Ответить
Не перевелися ще долбо*би серед зварювальників.
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09.09.2020 11:50 Ответить
мне интересно, кто то же дал команду на проведение работ? вот этого дегенерата надо на зону однозначно. я смотрю в стране руководят дебилы. дилетант на дилетанте и дилетатнтом погоняет.
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09.09.2020 11:50 Ответить
Ми ремонтували, ремонтували і доремонтувались.
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09.09.2020 11:54 Ответить
зекоманда и их 73%ный лохторат, посмотрите вниимательно цветную картинку (можно даже не читать, если это больно) и включайте типа моСк, если он там есть..
этот урок наглядный пример для зебилов, аматоров и папиных учОных-заочников..
блдь.. ну как так?..
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09.09.2020 13:39 Ответить
 
 