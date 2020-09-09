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Умер известный украинский диктор Николай Козий: он озвучивал Томос, Библию, сериалы "Альф" и "Коломбо"

Умер известный украинский диктор Николай Козий: он озвучивал Томос, Библию, сериалы

В понедельник, 7 сентября, скончался украинский диктор, радиоведущий и актер дубляжа Николай Козий.

Об этом сообщил руководитель Громадського радиовещания, генпродюсер "UA: Украинское радио" Дмитрий Хоркин, передает Цензор.НЕТ.

"Умер Николай Козий, легендарный диктор Украинского радио и первый брендвойс телеканала "1 + 1". Ему было 79 лет. Голос эпохи. Светлая память, Маэстро", - написал Хоркин в Facebook.

Козий родился 19 июня 1941 года. Он считался одним из лучших украинских дикторов. Принимал участие в озвучивании ряда популярных телесериалов и программ, в том числе передач Украинского радио для школьников, так называемого "Школьного научного радиообщества", которые выходили в 1980-х годах.

С середины 1990-х был одним из ведущих утренней информационной программы НРКУ и вел дневные информационные выпуски.

Козий принимал участие в дублировании и озвучивании таких фильмов как "Король говорит", "Ноев ковчег", телесериалов "Альф", "Коломбо", мультсериалов "Паровоз Томас и его друзья" и "Трансформеры".

Озвучил большое количество аудиокниг, передачи французской телекомпании FCI, программу "Прикосновение природы".

Читал текст для первой украиноязычной Библии в аудиоформате. Также Козий озвучил текст Томоса об автокефальной Православной церкви Украины.

Редакция Цензор.НЕТ выражает искренние соболезнования родным и близким Николая Тимофеевича.
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Топ комментарии
+33
Світла пам'ять світлій Людині 😪😪😪
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09.09.2020 11:16
+20
читає Микола КОЗІЙ
https://youtu.be/FJnMhtKdgGc

**
Помер відомий український диктор Микола Козій: він озвучував Томос, Біблію, серіали "Альф" і "Коломбо" - Цензор.НЕТ 9831
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09.09.2020 11:26
+15
R.I.P. ПРИМИ Душу новопреставленного..Ушел реально ГОЛОС ТЕМБР ИНТОНАЦИЯ... некоторым политикам не хватает порой таких вот дублеров..а то как откроют рот "Дьякую!" то вырвать охота....(пардон)
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09.09.2020 11:17
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Світла пам'ять світлій Людині 😪😪😪
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09.09.2020 11:16 Ответить
дубляж серіалу "Альф" - це й до тепер шедевр перекладу, що гідний наслідування.
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09.09.2020 12:38 Ответить
взагалі-то голосом Альфа там розмовляв Євген Малуха, а не небіжчик
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09.09.2020 13:33 Ответить
Мова йшла не про голос конкретно Альфа.
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09.09.2020 14:39 Ответить
R.I.P. ПРИМИ Душу новопреставленного..Ушел реально ГОЛОС ТЕМБР ИНТОНАЦИЯ... некоторым политикам не хватает порой таких вот дублеров..а то как откроют рот "Дьякую!" то вырвать охота....(пардон)
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09.09.2020 11:17 Ответить
А що там з "дякую" не так? Вухо ріже їхній тембр чи українське слово?
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09.09.2020 13:45 Ответить
Так написано про ""Дьякую!", а не про "дякую".
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09.09.2020 14:38 Ответить
Дуже прикро,, це велика втрата.Нехай перебуває в мирі у Царстві Небесному!
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09.09.2020 11:22 Ответить
читає Микола КОЗІЙ
https://youtu.be/FJnMhtKdgGc

**
Помер відомий український диктор Микола Козій: він озвучував Томос, Біблію, серіали "Альф" і "Коломбо" - Цензор.НЕТ 9831
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09.09.2020 11:26 Ответить
Смутно...
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09.09.2020 11:30 Ответить
Гарна людина, чудовий голос...Царство небесне...
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09.09.2020 11:35 Ответить
Щиро співчуваю близьким. Україна втратила достойного сина... Сумно. Не одне покоління виросло на розкішній озвучці, після якої навіть не уявлєш героїв з іншими голосами. Це, безумовно, харизма, талант, величезна праця.
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09.09.2020 12:16 Ответить
Такі талановиті люди не йдуть від нас, вони залишаються зі своїми шедеврами. Світла пам'ять великому таланту та вічний спокій добрій людині.
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09.09.2020 12:43 Ответить
"Альф" и "Коломбо" - это супер !
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09.09.2020 13:08 Ответить
Помер відомий український диктор Микола Козій: він озвучував Томос, Біблію, серіали "Альф" і "Коломбо" - Цензор.НЕТ 2615
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09.09.2020 13:11 Ответить
Сетлая ему память. Я всегда с удовольствием слушал аудиокниги, которые озвучил Николай Козий.
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09.09.2020 15:44 Ответить
Помер відомий український диктор Микола Козій: він озвучував Томос, Біблію, серіали "Альф" і "Коломбо" - Цензор.НЕТ 3025
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09.09.2020 21:07 Ответить
 
 