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Госпрограмму по развитию и освоению украинского языка важно успеть разработать до 2021 года, - языковой омбудсмен Креминь

Госпрограмму по развитию и освоению украинского языка важно успеть разработать до 2021 года, - языковой омбудсмен Креминь

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень выступает за разработку до 2021 года Государственной программы по развитию и освоению украинского языка.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщили в Офисе уполномоченного.

"Наш Офис уполномоченного уже разработал миссию такой Государственной программы. К этой работе привлечены специалисты, которые в течение последних десятилетий занимались разработкой таких государственных программ, специализирующихся на государственной языковой политике. Мы абсолютно готовы к широкому диалогу и с Министерством культуры и информационной политики, и с Министерством образования и науки и готовы предоставить свои рекомендации и всяческую помощь с тем, чтобы успеть подготовить такую государственную программу до 2021 года", - говорится в сообщении.

По словам уполномоченного, скорейшее создание Госпрограммы по развитию и освоению украинского языка является чрезвычайно важным, поскольку это и стратегический вопрос, и вопрос миссии, повышения языковых компетенций, доступности информации для лиц с инвалидностью, дистанционных курсов как для граждан Украины, так и для граждан, которые хотят получить гражданство, и граждан других стран.

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Топ комментарии
+4
"Госпрограмма по развитию и освоению украинского языка"...а якщо одним словом, то - дерусифікація.
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09.09.2020 11:54
+3
Госпрограмму по развитию и освоению украинского языка важно успеть разработать до 2021 года, - языковой омбудсмен Креминь - Цензор.НЕТ 5130
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09.09.2020 11:52
+2
Раз зе-власть взялась за мову - значит стопудово обворовуют Украину в масштабах попэрэдныков.
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09.09.2020 11:54
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очковтирательство на модной теме, все, что нужно - написано в Конституции
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09.09.2020 11:52 Ответить
Госпрограмму по развитию и освоению украинского языка важно успеть разработать до 2021 года, - языковой омбудсмен Креминь - Цензор.НЕТ 5130
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09.09.2020 11:52 Ответить
"Госпрограмма по развитию и освоению украинского языка"...а якщо одним словом, то - дерусифікація.
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09.09.2020 11:54 Ответить
Раз зе-власть взялась за мову - значит стопудово обворовуют Украину в масштабах попэрэдныков.
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09.09.2020 11:54 Ответить
Держпрограму з розвитку та освоєння української мови важливо встигнути розробити до 2021 року, - мовний омбудсмен Кремінь - Цензор.НЕТ 9694
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09.09.2020 15:29 Ответить
Особливо важно, шобы мова стала языком интернационального общения
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09.09.2020 11:54 Ответить
Приезжайте учиться у словаков
Очень много курсов платных и бесплатных
Сдача экзаменов привязана к нескольким университетам
Уровни А В С . При сдаче С человека принимают работы в госпредприятие( школьники все сдают в школе и им курсы не нужны)
Прекрасные учебники для иностранцев . В школах для иностранцев сделаны отдельные группы изучения словацкого. Все дети украинцев ходили в жти группы и сегодня прекрасно знают язык.
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09.09.2020 11:55 Ответить
Интересны так же претензии миграции . Они задают вопрос - вы прожили 5 лет в Словакии , просите ПМЖ И до сих пор не знаете язык?

Из-за этого даже УПОРОТЫЕ КАЦАПЫ начинают ходить учить язык.

А иностранцы из Вьетнама ( самая многочисленная диаспора в Словакии ) первым делом учат язык, бо для них он вообще темный лес.
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09.09.2020 11:59 Ответить
Держпрограму з розвитку та освоєння української мови важливо встигнути розробити до 2021 року, - мовний омбудсмен Кремінь - Цензор.НЕТ 407
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09.09.2020 12:04 Ответить
Чем ещё интересны эти учебники - весь материал в них посвящён только Словакии - истории , традициям, городам .
То есть попутно изучаешь и Словакию .

Кстати и на ТВ, большинство программ посвящены жизни Словакии . А в Украине , как приезжаю так и удивляюсь , программы о Мальдивах , о Японии и т д, НО ВООБЩЕ НЕТ ПРОГРАМ ПРО УКРАИНУ, про маленькие города и села , про традиции
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09.09.2020 12:13 Ответить
Бесплатные 3-4 месячные курсы для всех желающих - это первое, что нужно сделать. Если пришёл, походил, а потом бросил - следующий раз только за свой счёт... Закончил - сдай тест. Захотел повторно - заплати. Приём на госслужбу - только через экзамен типа IELTS.
Мля, это ж каким бараном нужно быть, чтобы живя в стране не знать её языка!?
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09.09.2020 11:58 Ответить
Язык то освоим,так же как и денюшки на освоение,когда освоим программы на создание рабочих мест,повышения уровня жизни,снижения налогов,привлечение инвестиций.
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09.09.2020 11:58 Ответить
русскаязичьний?
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09.09.2020 12:53 Ответить
Кто,сын потороха,второй сын потроха,внук потроха и его невестка из питера? ДА!!
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09.09.2020 13:18 Ответить
А ти особисто?
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09.09.2020 13:40 Ответить
Найди себе друзей к ним и обращайся с личными вопросами,здесь не место для личного общения.
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09.09.2020 13:45 Ответить
важно успеть разработать до 2021 года/ разработать, будет, станет-метода напоминания о себе слуг народа Коломойского.По принципу Чтобы да так нет. Кукарекать ни за что не отвечая. Если важно-почему ещё не разработана -программу написать даже в 10 страниц не 4-й блок ХАЭС построить. И что будет если она будет написана не в 21, а 22 году.
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09.09.2020 12:04 Ответить
Как можно в учебник для школьников по украинскому языку рекламу впендюрить? Что там за е бланы сидят в правительстве и в президенте?
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09.09.2020 12:05 Ответить
Приведите фото этой рекламы.
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09.09.2020 12:15 Ответить
Найдёшь если надо
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09.09.2020 21:12 Ответить
Ты со мной через губу не разговаривай. Это не мне надо, это тебе надо, чтобы не быть голословным. Я вообще не понимаю, в чём твоя проблема подтвердить слова фотографией той сраной рекламы. Возникает подозрение о том, что ты трепло.
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09.09.2020 21:39 Ответить
У меня ещё дети в школу не пошли, поэтому учебника такого нет для 3-го класса по украинскому языку. Автора не помню - был пост в фейсбуке об этом. г. Запорожье. Это меня очень возмутило.
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15.09.2020 15:58 Ответить
Реклама в учебниках - явление не сильно распространённое, можно сказать, что это дикость, поэтому я попросил фото этого безобразия. Ну нет так нет.
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15.09.2020 21:49 Ответить
точно помню, что была там реклама моршинской воды
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16.09.2020 10:26 Ответить
https://www.orioncentr.com.ua/news/48-shodo-reklami-v-***********-ofizijna-vidpovid?fbclid=IwAR0x616mAFBtyBkmjbHQrRA6u-iaTwWp1MKQKiGkuOXHgzmtAEt6sqBgOdM
теперь поможешь в борьбе с этим?
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23.09.2020 20:55 Ответить
Не призывайте меня бороться с картинками природы, на которых нет прямой рекламы. Я тоже считаю, что издателям учебника не надо использовать картинки из этикеток, даже если на них вообще отсутствуют какие-либо тексты, чтобы люди не возмущались. Хотя в данном случае нет особых причин для возмущения. Да, эти картинки в учебниках дети потом видят в магазинах и охотнее покупают именно этот товар. Это скрытая реклама, но бороться с таким хитрым ходом производителей очень трудно. Сам факт совпадения картинок не является криминалом, нужно доказать полученную неправомочную выгоду. Но выгода бывает и правомочной. Если в учебнике будет изображён самолёт, означает ли это рекламу компании, выпускающей самолёты? Могут возникнуть вопросы вообще ко всем картинкам. Если картинка качественная, соответствует теме занятия и содержит ненавязчивую скрытую рекламу, которая не отвлекает от занятий, то в чём проблема? Почему, например, по телевидению, везде, можно показывать открытую рекламу, а в учебниках не может быть скрытой ненавязчивой рекламы? Учебник - это в конце концов не Библия.
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23.09.2020 22:24 Ответить
Тут же в этом учебнике ещё одна скрытая реклама айфона на первой странице. Это всё не должно быть в учебниках. Вы же яро интересовались этим, вот я специально нашёл. И написал вам - думал вы из тех, кто может начать борьбу с этим. А вы я смотрю сидите на диване и комментарии клепаете, больше ничего наверное не умеете. Наверное вы фрилансер какой-то, которому мало интересно, что происходит в обществе.
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24.09.2020 06:01 Ответить
Ничего Вы не нашли! Ни картинку с водой, ни картинку с айфоном! Вы прислали мне статью без картинок. Вы не можете сходить в школу, сфотографировать тот учебник, а хотите, чтобы это сделал я. Да ещё и хотите, чтобы я стал бороться с рекламой. А Вы что будете делать, наблюдать?
Напомню Вам, что вопрос как раз в том и состоял, чтобы увидеть, насколько недопустим вид той картинки. Я не увидел никаких картинок, чтобы можно было что-то обсуждать. Вы таки оказались треплом.
Повторяю вопрос. Если картинка качественная, соответствует теме занятия и содержит ненавязчивую скрытую рекламу, которая не отвлекает от занятий, то в чём проблема?
Я Вам скажу, в чём Ваша проблема. За каждой картинкой Вам видятся барышы, якобы полученные издателем, и Вы сгораете от зависти, прикрывая её призывами к борьбой с рекламой, которой на самом деле нет, если нет текста.
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24.09.2020 09:44 Ответить
Новий правопис української мови був затверджений у 2019 році як результат ретельної праці фахівців. Коли хтось закликає до якогось там розвитку мови, може скластися враження, що щось не так з мовою. З мовою все добре, її треба лише вивчати і ширше застосовувати. Хтось хоче одержати бюджетні кошти на нікому не потрібне нове реформування мови. Руки геть від мови!
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09.09.2020 12:10 Ответить
эта программа может и не понадобиться, глядя как им путем пошла украина- путем самоуничтожения
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09.09.2020 12:18 Ответить
Інститут лінгвістики в Тарту (колишня Академія мовознавства СРСР) оголосив, що російська мова протягом найближчого року може бути виключена зі списку мов світу.
https://ibigdan.livejournal.com/11414160.html?page=4
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09.09.2020 12:21 Ответить
Блин, просто молодцы !!!!
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09.09.2020 13:46 Ответить
А тим часом на українському ТБ з українськомовним контентом стало ще гірше ніж у фотожабі...
Держпрограму з розвитку та освоєння української мови важливо встигнути розробити до 2021 року, - мовний омбудсмен Кремінь - Цензор.НЕТ 1830
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09.09.2020 12:28 Ответить
ШТРАФОВАТЬ КАНАЛЫ - будут деньги в бюджет 😀😀😀
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09.09.2020 13:45 Ответить
Государственной программы по развитию и освоению украинского языка

С 2020г. защита мовы стала неотложной?
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09.09.2020 12:34 Ответить
То яксь трєш (!!) вони курва за стільки років не могли приготувати та почати реалізовувати ци важливу програму ??
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09.09.2020 12:55 Ответить
Да, и в первую очередь запустите программу на позорном Дамбаси - пусть там предатели Родины учат язык своей Родины,которую они, иуды, подло предали за деньги твари. Пусть учат насильно! Каждый вечер репетиция - каждый совок дамбаский обязан правильно спеть "Ще не вмерла". Кто не выучит уроки, того в очко мудохать публично за неуспеваемость.
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09.09.2020 14:11 Ответить
 
 