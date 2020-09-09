Госпрограмму по развитию и освоению украинского языка важно успеть разработать до 2021 года, - языковой омбудсмен Креминь
Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень выступает за разработку до 2021 года Государственной программы по развитию и освоению украинского языка.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщили в Офисе уполномоченного.
"Наш Офис уполномоченного уже разработал миссию такой Государственной программы. К этой работе привлечены специалисты, которые в течение последних десятилетий занимались разработкой таких государственных программ, специализирующихся на государственной языковой политике. Мы абсолютно готовы к широкому диалогу и с Министерством культуры и информационной политики, и с Министерством образования и науки и готовы предоставить свои рекомендации и всяческую помощь с тем, чтобы успеть подготовить такую государственную программу до 2021 года", - говорится в сообщении.
По словам уполномоченного, скорейшее создание Госпрограммы по развитию и освоению украинского языка является чрезвычайно важным, поскольку это и стратегический вопрос, и вопрос миссии, повышения языковых компетенций, доступности информации для лиц с инвалидностью, дистанционных курсов как для граждан Украины, так и для граждан, которые хотят получить гражданство, и граждан других стран.
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Очень много курсов платных и бесплатных
Сдача экзаменов привязана к нескольким университетам
Уровни А В С . При сдаче С человека принимают работы в госпредприятие( школьники все сдают в школе и им курсы не нужны)
Прекрасные учебники для иностранцев . В школах для иностранцев сделаны отдельные группы изучения словацкого. Все дети украинцев ходили в жти группы и сегодня прекрасно знают язык.
Из-за этого даже УПОРОТЫЕ КАЦАПЫ начинают ходить учить язык.
А иностранцы из Вьетнама ( самая многочисленная диаспора в Словакии ) первым делом учат язык, бо для них он вообще темный лес.
То есть попутно изучаешь и Словакию .
Кстати и на ТВ, большинство программ посвящены жизни Словакии . А в Украине , как приезжаю так и удивляюсь , программы о Мальдивах , о Японии и т д, НО ВООБЩЕ НЕТ ПРОГРАМ ПРО УКРАИНУ, про маленькие города и села , про традиции
Мля, это ж каким бараном нужно быть, чтобы живя в стране не знать её языка!?
теперь поможешь в борьбе с этим?
Напомню Вам, что вопрос как раз в том и состоял, чтобы увидеть, насколько недопустим вид той картинки. Я не увидел никаких картинок, чтобы можно было что-то обсуждать. Вы таки оказались треплом.
Повторяю вопрос. Если картинка качественная, соответствует теме занятия и содержит ненавязчивую скрытую рекламу, которая не отвлекает от занятий, то в чём проблема?
Я Вам скажу, в чём Ваша проблема. За каждой картинкой Вам видятся барышы, якобы полученные издателем, и Вы сгораете от зависти, прикрывая её призывами к борьбой с рекламой, которой на самом деле нет, если нет текста.
https://ibigdan.livejournal.com/11414160.html?page=4
С 2020г. защита мовы стала неотложной?