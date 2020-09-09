56% граждан считают, что ситуация на региональном уровне после местных выборов не изменится, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

59% граждан Украины заявили, что обязательно будут принимать участие в местных выборах 25 октября 2020 г.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 29 августа-3 сентября 2020 года, передает Цензор.НЕТ.

Согласно опросу, 56% считают, что ситуация на региональном уровне после местных выборов не изменится. 27% ожидают улучшения, только 8% - ухудшения.

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"59% отметили, что обязательно будут принимать участие в местных выборах 25 октября 2020 г. 19% отметили, что шансы на их участие составляют "50 на 50", 7% - высказались, что возможно придут на участки, 14% оценили свое участие в местных выборах как маловероятное. Относительно высокий уровень предвыборной мобилизации наблюдается среди старших", - отмечается в результатах опроса.







Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 10000 респондентов. Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования: не более 1,0%. Сроки проведения: 29 августа - 3 сентября 2020