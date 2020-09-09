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Новости Местные выборы-2020
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местные выборы (2751) опрос (2651) социология (530) явка (145)

56% граждан считают, что ситуация на региональном уровне после местных выборов не изменится, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

56% граждан считают, что ситуация на региональном уровне после местных выборов не изменится, - опрос

59% граждан Украины заявили, что обязательно будут принимать участие в местных выборах 25 октября 2020 г.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 29 августа-3 сентября 2020 года, передает Цензор.НЕТ.

Согласно опросу, 56% считают, что ситуация на региональном уровне после местных выборов не изменится. 27% ожидают улучшения, только 8% - ухудшения.

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"59% отметили, что обязательно будут принимать участие в местных выборах 25 октября 2020 г. 19% отметили, что шансы на их участие составляют "50 на 50", 7% - высказались, что возможно придут на участки, 14% оценили свое участие в местных выборах как маловероятное. Относительно высокий уровень предвыборной мобилизации наблюдается среди старших", - отмечается в результатах опроса.

56% граждан считают, что ситуация на региональном уровне после местных выборов не изменится, - опрос Рейтинга 01
56% граждан считают, что ситуация на региональном уровне после местных выборов не изменится, - опрос Рейтинга 02
56% граждан считают, что ситуация на региональном уровне после местных выборов не изменится, - опрос Рейтинга 03

Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 10000 респондентов. Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования: не более 1,0%. Сроки проведения: 29 августа - 3 сентября 2020

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Топ комментарии
+4
та й " представників Бариги Петра" на місцевому рівні не дуже є навіть серед "прохідних"кандидатів... Боце в основному риги,що перефарбувались -і зараз вони від маргінала йти не бажають...
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09.09.2020 12:06
+3
56% громадян вважають, що ситуація на регіональному рівні після місцевих виборів не зміниться, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 7598
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09.09.2020 12:09
+2
Це ми вже проходили, червоним зебілам роздали куртки і маузери, після чого вони винищили господарників і інтелігенцію, а простих людей помістили в статус бидла.
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09.09.2020 12:09
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оптимисты, понимаешь
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09.09.2020 11:56 Ответить
56% граждан считают, что ситуация на региональном уровне после местных выборов не изменится.

Если бы хотели изменить - изменили бы.
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09.09.2020 11:56 Ответить
все правильно - там как сейчас нет зеленых при власти, так и не будет. Разве, что центральную власть станут посылать по-чаще и по-дальше
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09.09.2020 12:01 Ответить
та й " представників Бариги Петра" на місцевому рівні не дуже є навіть серед "прохідних"кандидатів... Боце в основному риги,що перефарбувались -і зараз вони від маргінала йти не бажають...
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09.09.2020 12:06 Ответить
56% громадян вважають, що ситуація на регіональному рівні після місцевих виборів не зміниться, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 7598
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09.09.2020 12:09 Ответить
Йшов другий рік президентства Найвеличнішого Нелоха але барига Порошенко продовжував
нахабно обкрадати мудрий нарід...
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16.09.2020 13:03 Ответить
Конечно не изменится ,пока не появятся ребята в кожанках с наганами ничего не изменится ...
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09.09.2020 12:06 Ответить
Це ми вже проходили, червоним зебілам роздали куртки і маузери, після чого вони винищили господарників і інтелігенцію, а простих людей помістили в статус бидла.
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09.09.2020 12:09 Ответить
Цим 56% пропоную, як і раніше, проголосувати за зелених - "хуже не буде", бо "какая разніца", а потім "посмотрім", дамо ще 100 днів, а потім дружно закричимо "проклятий барига".)))
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09.09.2020 12:07 Ответить
Віра - визнання чого-небудь істинним незалежно від фактичного або логічного обгрунтування, переважно в силу самого характеру відносин суб'єкта до предмету віри.
Віра вона така віра....
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09.09.2020 14:05 Ответить
а що там могло би змінитися і яким чином?
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09.09.2020 12:08 Ответить
ситуация только ухудшится
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09.09.2020 12:17 Ответить
Вчера знакомый крендель с пафосом рассказывал, что ему предлагают идти в депутаты и на округ дают 4 лимона и всё такое....
Говорю, что давай вперёд - мы хоть узнаем за какие бабки ты меняешь иномарки и катаешься за границу!?
Он удивился, а с какого перепугу?
Так, говорю, декларацию придётся тебе заполнять каждый год, а у тебя всё в нал, так что НАЗК тебе в помощь!
Удивился, почесал репу и сказал - та ну его нафиг.....
П.С. Чуть не забыл! Это тело хотело идти от шайки шария....
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09.09.2020 12:22 Ответить
К лучшему - не изменится! А хуже завсегда может быть.
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09.09.2020 12:32 Ответить
Ці висновки мають бути покладені в основу кожної ротожопи 95кв як діючої так і привладної
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09.09.2020 13:06 Ответить
Аяяяяяй!!!!
А кто это сделал вместе???
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16.09.2020 12:58 Ответить
 
 