Мониторинговые группы Минздрава проверят, куда ушли деньги на лекарства от COVID-19

Министерство здравоохранения направило в регионы мониторинговые группы. Они будут проверять сообщения граждан о том, что им приходится покупать лекарства от COVID-19 за свои деньги.

Об этом сообщила замминистра здравоохранения Ирина Микичак, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"Учитывая обращения граждан о том, что они вынуждены покупать лекарства за собственные средства, Минздрав направил в области мобильные группы для осуществления мониторинговых визитов в больницу. Данные мобильные группы будут анализировать использование средств, профинансированных из государственного бюджета на оказание медицинской помощи пациентам с коронавирусной болезнью, и обеспечение больниц медикаментами", - сказала она.

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Мониторинговые группы проверят, есть ли в больницах лекарства от COVID-19 и доходят ли они до пациентов. А если нет - то куда больница потратила выделенные на эти лекарства средства.