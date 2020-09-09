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Мониторинговые группы Минздрава проверят, куда ушли деньги на лекарства от COVID-19

Мониторинговые группы Минздрава проверят, куда ушли деньги на лекарства от COVID-19

Министерство здравоохранения направило в регионы мониторинговые группы. Они будут проверять сообщения граждан о том, что им приходится покупать лекарства от COVID-19 за свои деньги.

Об этом сообщила замминистра здравоохранения Ирина Микичак, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"Учитывая обращения граждан о том, что они вынуждены покупать лекарства за собственные средства, Минздрав направил в области мобильные группы для осуществления мониторинговых визитов в больницу. Данные мобильные группы будут анализировать использование средств, профинансированных из государственного бюджета на оказание медицинской помощи пациентам с коронавирусной болезнью, и обеспечение больниц медикаментами", - сказала она.

Также на Цензор.НЕТ: В Украине за сутки 2 551 новый случай COVID-19. Всего с начала эпидемии заболели 143 030 человек

Мониторинговые группы проверят, есть ли в больницах лекарства от COVID-19 и доходят ли они до пациентов. А если нет - то куда больница потратила выделенные на эти лекарства средства.

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Топ комментарии
+7
Ну и вопросы ,куда ушли деньги они не ушли, их спи*дили ....
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09.09.2020 12:04
+4
Просто взяли і пішли.
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09.09.2020 12:06
+2
Да я и без групп вам скажу - в карманы казнокрадов,в каждой области они всем известны и бакановцам и прокурорам,но никто их никогда не разоблачит,потому что все в доле,не стоит тратить средства еще на группы,их тоже разворуют.
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09.09.2020 12:10
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Ну и вопросы ,куда ушли деньги они не ушли, их спи*дили ....
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09.09.2020 12:04 Ответить
и так понятно - моль съела или мыши из госрезерва , одним словом - форсмажор
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09.09.2020 12:06 Ответить
Просто взяли і пішли.
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09.09.2020 12:06 Ответить
опа-жопа,даешь откат мониторингам!
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09.09.2020 12:08 Ответить
Да я и без групп вам скажу - в карманы казнокрадов,в каждой области они всем известны и бакановцам и прокурорам,но никто их никогда не разоблачит,потому что все в доле,не стоит тратить средства еще на группы,их тоже разворуют.
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09.09.2020 12:10 Ответить
И кто это сделал?! Степанов не мог,Ляшко не мог, ОП не мог! Святые люди.
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09.09.2020 12:14 Ответить
Моніторингові групи МОЗ перевірять, куди пішли гроші на ліки від COVID-19 - Цензор.НЕТ 6715
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09.09.2020 12:21 Ответить
Ясно же, что это Порох - ГБР и ОГП надо срочно возбудиться.
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09.09.2020 12:25 Ответить
Отже новозбудовані начебто дороги будуть знову перккопані у пошуках грошей? Марна робота. Копати треба на оманських пляжах.
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09.09.2020 12:16 Ответить
ух-ты! уже и лекарства от ковидла появились!
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09.09.2020 12:19 Ответить
ой и куда это они ушли?
возможно на дороги и "бальшоестроительство" ?
и уж точно на вояжи с предвыборным зомбированием в исполнении преЗЕдента...
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09.09.2020 12:21 Ответить
синий Омаааан, похож на дурмааан...
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09.09.2020 12:24 Ответить
Пропоную моніторинговим групам почати перевірку з МОЗа, драбину треба мести зверху вниз, а не навпаки.
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09.09.2020 12:27 Ответить
Мониторинговые группы из людей МОЗ - создание видимости самоочищения МОЗа. Почему только видимости? Потому, что свои против своих бороться не могут. Кроме того эти группы не имеют на то полномочий. Не имеют права подразделения одного уровня проверять друг друга и не должны отчитываться друг перед другом, как бы этого ни хотелось начальству МОЗа. Такая внутренняя политика может привести только к грызне всех со всеми. Кстати, это азы управления коллективами. Проверками должна заниматься одна из 10 (или уже больше?) созданных для таких целей структур из правоохранительных органов.
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09.09.2020 12:54 Ответить
1. А хіба існують ліки від COVID-19?
2. Підскажіть, у яких випадках ПЛР-тест мають робити безкоштовно? Бо Шмигаль якось казав, що всі витрати на лікування бере на себе держава. Виникає думка, що розповіді людей про те, що вони потратили величезні гроші при лікуванні від вірусу є зізнянням у тому, що їх розвели як лохів наші доблесні лікарі.
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09.09.2020 12:33 Ответить
плр тест мають робити безкоштовно при ознаках коронавірусу - запалення легень, та підвищенні температури у родичів та лиць що контактували з зараженим до 37 - 38 градусів але.... до отримання результату, як правило, інфікований сам їздить міським транспортом робити крапельницю або ходить до поліклініки самостійно, родичі не ізольоровані - ходять по магазинам, контакних осіб не повідомляють та не встановлюють... Це Україна - та по-переду нас очікує вимирання - бо оце все - лише початок!
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09.09.2020 12:43 Ответить
Дякую. Але... Чому так звані сімейні лікарі, коли пишуть призначення - зробити ПЛР-тест, не попереджають, що не треба за нього платити? Клята корпоративна солідарність? Я так розумію, що ПЛР-лабораторія відсилає такі призначення разом з результатами у МОЗ для відшкодування затрат на тестування. Це я так розмірковую.
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09.09.2020 13:07 Ответить
Мониторинговая группа, а кто кто в группе стоит? ))
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09.09.2020 12:44 Ответить
Да никого не интересует, куда ушли деньги, а мониторят они один вопрос - "Где наша доля". Потому как вся команда и те и эти от жадности давятся слюной.
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09.09.2020 13:15 Ответить
 
 