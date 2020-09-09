Мониторинговые группы Минздрава проверят, куда ушли деньги на лекарства от COVID-19
Министерство здравоохранения направило в регионы мониторинговые группы. Они будут проверять сообщения граждан о том, что им приходится покупать лекарства от COVID-19 за свои деньги.
Об этом сообщила замминистра здравоохранения Ирина Микичак, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
"Учитывая обращения граждан о том, что они вынуждены покупать лекарства за собственные средства, Минздрав направил в области мобильные группы для осуществления мониторинговых визитов в больницу. Данные мобильные группы будут анализировать использование средств, профинансированных из государственного бюджета на оказание медицинской помощи пациентам с коронавирусной болезнью, и обеспечение больниц медикаментами", - сказала она.
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Мониторинговые группы проверят, есть ли в больницах лекарства от COVID-19 и доходят ли они до пациентов. А если нет - то куда больница потратила выделенные на эти лекарства средства.
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возможно на дороги и "бальшоестроительство" ?
и уж точно на вояжи с предвыборным зомбированием в исполнении преЗЕдента...
2. Підскажіть, у яких випадках ПЛР-тест мають робити безкоштовно? Бо Шмигаль якось казав, що всі витрати на лікування бере на себе держава. Виникає думка, що розповіді людей про те, що вони потратили величезні гроші при лікуванні від вірусу є зізнянням у тому, що їх розвели як лохів наші доблесні лікарі.