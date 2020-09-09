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Грузия (3175) Зеленский (19042) Саакашвили (3210) Богуцкая Лиза (67)

Зеленский не назначает Саакашвили премьер-министром, потому что Грузия угрожает разорвать дипотношения, - "слуга народа" Богуцкая

Зеленский не назначает Саакашвили премьер-министром, потому что Грузия угрожает разорвать дипотношения, -

Президент Украины Владимир Зленский опасается резкой реакции Грузии в случае назначения Михеила Саакашвили премьер-министром Украины.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала нардеп "СН" Елизавета Богуцкая, передает Цензор.НЕТ.

"На встрече с Президентом Зеленским я у него спросила, готов ли он назначить Премьером Михеила Саакашвили?

Добавила, что реформы надо проводить, а не бесконечно говорить об их необходимости.

Владимир Александрович рассказал историю о том, что Грузия была против возвращения Михеила в Украину, что при назначении его головой исполнительного совета рады реформ Грузия отозвала посла, и что при назначении на пост Премьера готова разорвать с нами дипломатические отношения... а мы сейчас входим в антипутинскую коалицию.

Вот.

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Поэтому, когда Михеил Саакашвили станет Премьером Грузии, нам не надо будет бояться отзыва посла и разрыва дип отношений.

И реформ не надо бояться.

Позитивные перемены нас благополучно обойдут стороной.

Да здравствует Одесский Пундык.

А ведь у Украины был шанс. В 19 году- уникальный и последний", - заявила "слуга народа".

Зеленский не назначает Саакашвили премьер-министром, потому что Грузия угрожает разорвать дипотношения, - слуга народа Богуцкая 01

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Топ комментарии
+18
"А ведь у Украины был шанс. В 19 году- уникальный и последний", - заявила "слуга народа".
и спрашивается нафига было этот уникальный и последний шанс просирать, выбирая промосковского клоуна??
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09.09.2020 12:27
+17
_Богуцкая, кривая идиотка, президент не имеет права назначать премьера! Только выдвигать кандидатуру. Депутаны, ******...
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09.09.2020 12:31
+16
Зеленский не ищет премьерминстра в психдиспансере потому, что врачи против.

Ато б сейчас ух какой премьер-министр был бы.
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09.09.2020 12:32
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"А ведь у Украины был шанс. В 19 году- уникальный и последний", - заявила "слуга народа".
и спрашивается нафига было этот уникальный и последний шанс просирать, выбирая промосковского клоуна??
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09.09.2020 12:27 Ответить
Ходьба по уникальным шансам.

Зеленский не назначает Саакашвили премьер-министром, потому что Грузия угрожает разорвать дипотношения, - "слуга народа" Богуцкая - Цензор.НЕТ 1623
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09.09.2020 12:33 Ответить
Ох Ліза... Яка ж ти притрушена. Навіть більш притрушена ніж середньостатистичний зебіл.
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09.09.2020 12:28 Ответить
притрушеная\не притрушеная, а свой костлявый зад хорошо и мягко пристроила...
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09.09.2020 12:36 Ответить
Ну если считать успехом роль "фракционной дурочки".
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09.09.2020 13:00 Ответить
там такой контингент, что за место фракционной дурочки ей еще побороться нужно...
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09.09.2020 13:18 Ответить
Большинство депутатов "слуги" поняли то, что они там случайные люди - массовку создавать. И поэтому пользуются своим местом для мелкого гешефта особенно не активничая. Богуцкая же с энергией делиться своим бредом с окружающими (наверное профессиональная деформация). И не знаю кто еще из слуг может претендовать на ее роль.
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09.09.2020 14:23 Ответить
Предатель.
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09.09.2020 12:30 Ответить
_Богуцкая, кривая идиотка, президент не имеет права назначать премьера! Только выдвигать кандидатуру. Депутаны, ******...
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09.09.2020 12:31 Ответить
навіть висувати не має права. Має право лише вносити (чи відмовитись вносити) в парламент кандидатуру, запропоновану коаліцією.
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09.09.2020 14:00 Ответить
Дякую за поправочку.
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09.09.2020 14:20 Ответить
Но дело ведь даже не в том что "не имеет права"-а в том что ЗАЧЕМ нужно менять Шмигаля на Саака...ли...если Шмигаль,с без конечным продление карантина и так чудесно справляется!!!????
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09.09.2020 14:26 Ответить
https://youtu.be/hDLpxbRO53I вот зе-лето прошло...
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09.09.2020 12:31 Ответить
Богуцкой стоит возглавить в СН субфракцию ТП.
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09.09.2020 12:32 Ответить
Зеленский не ищет премьерминстра в психдиспансере потому, что врачи против.

Ато б сейчас ух какой премьер-министр был бы.
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09.09.2020 12:32 Ответить
Один Клоун хочет назначить другого...…

Прямо клоунский шабаш какой-то...…..
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09.09.2020 12:32 Ответить
Зеленський не призначає Саакашвілі прем'єр-міністром, тому що Грузія погрожує розірвати дипвідносини, - "слуга народу" Богуцька - Цензор.НЕТ 4115
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09.09.2020 12:36 Ответить
это вы все клоуны, на побегушках у барыг....
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09.09.2020 16:38 Ответить
Богуцкая того... Даже не знаю как сформулировать...
Кто у нас принимает законы, йо-майо?
Вопрос риторический.
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09.09.2020 12:33 Ответить
Богуцкая - кривая береза
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09.09.2020 12:34 Ответить
когда-то мы спасали грузин от абхазов, теперь грузины спасают нас от грузина
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09.09.2020 12:35 Ответить
зелье це такой настой, который запросто может быть и ядом и средством с похмелья
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09.09.2020 12:39 Ответить
Он не только умеет реформі проводить, но и способен за 5 дней закончить войну.
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09.09.2020 12:39 Ответить
Тут головне,щоб попка не тріснула.
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09.09.2020 12:40 Ответить
Быстрее дайте Лизе ведро, ее торкнуло!
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09.09.2020 12:42 Ответить
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09.09.2020 12:58 Ответить
"Да здравствует Одесский Пундык"
это она кого пундыком назвала?

не, ведро на башке даром не проходит
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09.09.2020 12:44 Ответить
Премьером!? 😯 Да ну нах! Хвати с меня и президента-шапкокрада с двумя судимостями. А оно мне премьера с судимостью непогашенной на холку посадить хочет. Совсем у шута крышу снесло от наркоты.
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09.09.2020 12:47 Ответить
Ще невідомо кого в Грузії більше, прихильників Саакашвілі, або противників. Тому багато грузинів прем'єрство Саакашвілі в Україні сприйняли б за шану.
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09.09.2020 12:51 Ответить
а как же ВОНА? Вано, ты переметнулся в лагерь Мишико?
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09.09.2020 12:57 Ответить
не дала
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09.09.2020 13:02 Ответить
Я - вільна людина, не від кого не залежу і можу вільно виказувати власну думку. Можу навіть в чомусь з Юлею не погоджуватись. Хоч і вважаю її кращим українським політиком з часу княгині Ольги.
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09.09.2020 13:11 Ответить
Не дала ВОНА - даст Богутская. Тоже мне проблема
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09.09.2020 13:24 Ответить
Юля стане лідером тільки, коли Україна зануриться у повну дупу. Коли ЖОДЕН з політиків не захоче брати на себе відповідальність за катастрофу. Юля візьме на себе відповідальність, як вона завжди робила, і виведе з цієї дупи Україну, але буде втрачений час і можливості, які є зараз.
Саакашвілі - це набагато кращий був би прем'єр, ніж ці ніякі шмигалі, але у нього за Зєлі нема перспектив стати прем'єром.
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09.09.2020 13:08 Ответить
Вы ВОНУ недооцениваете. ВОНА не только возьмёт ответственность за катастрофу, ВОНА же её с удовольствием и организует .
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09.09.2020 13:15 Ответить
"Юля стане лідером тільки, коли Україна зануриться у повну дупу".
То есть вам юлефилам, будет нравится, то что Украина скатывается в полное дно, лишь бы Юля пришла к власти?
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09.09.2020 14:13 Ответить
Межи ієзуїтству у юлєфобів не існує. Україна розквітне, коли іздохне останній юлєфоб.
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09.09.2020 23:17 Ответить
В мае 2014 году Порошенко предложил ей стать премьером - отказалась, так как страна была ограблена Януковичем и в казнчействе было аж 300 000 гривен - сама говорила! Испугалась отвественности да и война с Россией была на носу. ничего она не разрулит, испугается. В мирное время насокращала армию так, что армия развалилась, в угоду Расее и Путину, офицеры уходили из армии из-за нищенской зарплаты. Обещала контрактную армию, а потом: "Нет денег!" и это без войны.
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09.09.2020 19:16 Ответить
Ти хоч колись в житті правду казав?
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09.09.2020 23:18 Ответить
Ее вообще не слышно и не видно было в 14-м году, пропала - испарилась. Решила пережду и не буду ввязываться - "действующая власть наделает ошибок, недовольство народа будет расти, а тут такая я вся в белом".
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09.09.2020 23:31 Ответить
"...а ми сєйчас входім в антіпутінскую коаліцію.."-- так і сказав ? НЄВЄРЮ!!!
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09.09.2020 12:51 Ответить
Жаль. Такой цирк мог бы получиться...
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09.09.2020 12:56 Ответить
так я не понял, кто сцыкло?
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09.09.2020 12:57 Ответить
Маю підозру що Саакашвілі той ще гурман, судячи з того як Богуцька рве за нього дупу...
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09.09.2020 12:57 Ответить
о,Лиза из дурки сбежала?
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09.09.2020 13:00 Ответить
Миіхо запросив Порошенко
Що він там наобіцяв - невідомо. Можливо пост премьера
В обмін на знищення Яценюка.
І Міхо одразу почав критикувати Яценюка, Авакова, весь уряд та їх політику.
І повна підтримка Порошенкі.
Але прийшов час і яценюка зняли.
І тут премьером стає не Міхо, а людина без освіти близький до Порошенки Гройсман.
І тут Міхо, якого кинув Петрусь, починає вже критикувати і Порошенку
Оскільки Міхо більш непотрібен, а реформи ніхто і не збирався проводити, то йому мішок на голову і викинули з країни
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09.09.2020 13:00 Ответить
Саакашвили напросился к Порошенко.
Безумный уровень холуйства и демонстрация бурной деятельности, не понравились даже Пороху.
Сакашвили отправили в Одесскую область, чтобы он там продемонстрировал свои реформаторские таланты.
Миша там не преуспел и включил режим бешеного революционера-правдоруба.
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09.09.2020 13:18 Ответить
"не преуспел" - это ещё мягко сказано
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09.09.2020 13:26 Ответить
умники, приведите пример, кто "преуспел" ?
страна стала беднее Албании с Румынией
кто преуспел?
долбодятлы...
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09.09.2020 15:01 Ответить
Твой божок Зеленский преуспел. Виданное ли дело - 40% роста ВВП и 50% роста налоговых поступлений во время пандемии .
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09.09.2020 15:32 Ответить
Здесь кидают в массы горбатую идею о том якобы что Грузия будет недовольна. А чего собственно ей быть не довольной? Михо оставаясь в Украине никого не побеспокоит в Грузии.

Причина здесь в другом, вспомните первый приход в премьеры Тимошенко и её успех за первые семь месяцев пребывания. Так вот именно из за этого Ющенко и обосрался боясь что ОНА затмит его убогую деятельность на посту президента. Ну и естественно убрал ЕЁ с дороги. Правда и шоколадный Джо тоже принял в этом активное участие.

Вот так и Зеленский боится назначить премьером ТОЛКОВОГО человека, так как сам может оказаться в тени его успехов. А назначаемые до селе охламоны способны только кататься на самокатах и пердеть в лужу.
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09.09.2020 13:11 Ответить
Зеленский не назначает Саакашвили премьер-министром/ Назначает Зеленский премьеров, не назначает-какая разница. Главное, Богуцкая знает лекарство от вируса: "Если высокие температуры убивают Корону, то народу необходимы регулярная баня, алкоголь и секс!" - депутат от СН Богуцкая.
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09.09.2020 13:23 Ответить
Какой премьер?! его на эту должность которую он сейчас занимает, Слуги не хотели утверждать что уже про премьерство говорить. Надо было его ставить премьером сразу!!! Пока еще не распаскудилась бОльшая часть фракции, а Зеля начал что то придумывать вместо человека который уже смог сломать старую систему в одной из самых коррумпированных стран бывшего ССССР! Ну прямо как Горбачев во времена перестройки - "Мы пойдем своим путем". Вот так Зеленский очень скоро и придет около нулевому рейтингу и повторит путь Ющенко и Порошенко.
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09.09.2020 13:43 Ответить
что значит назначит? только Верховна Рада будет утверждать, а она не проголосует
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09.09.2020 19:09 Ответить
Вы меня совершенно не поняли. Я это и имел в виду что Рада не поддержит Михо на должность премьера. Но сразу же после выборов в Раду шанс на это был очень реальный.
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09.09.2020 21:01 Ответить
А какое дело Грузии до наших внутренних дел?? Пусть разрывают, яцйа себе откусят или еще чего. Нам от них ничего не надо.
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09.09.2020 14:06 Ответить
Остановить 90% заводов, потерять 70$млрд, работавших на русских это победа, порвать отношения с никчёмной Грузией нельзя.
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09.09.2020 14:43 Ответить
Зеля просто боится путина. Трус.
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09.09.2020 15:18 Ответить
Он работает на него!
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09.09.2020 17:23 Ответить
314дешь. Не назначает потомушта черт и беня против☝
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09.09.2020 17:01 Ответить
так сказала бы проще - зебил подсыкает, да в прочьем это не новость -сыкло и есть сыкло.
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09.09.2020 18:09 Ответить
 
 