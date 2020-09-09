Зеленский не назначает Саакашвили премьер-министром, потому что Грузия угрожает разорвать дипотношения, - "слуга народа" Богуцкая
Президент Украины Владимир Зленский опасается резкой реакции Грузии в случае назначения Михеила Саакашвили премьер-министром Украины.
Об этом на своей странице в Фейсбуке написала нардеп "СН" Елизавета Богуцкая, передает Цензор.НЕТ.
"На встрече с Президентом Зеленским я у него спросила, готов ли он назначить Премьером Михеила Саакашвили?
Добавила, что реформы надо проводить, а не бесконечно говорить об их необходимости.
Владимир Александрович рассказал историю о том, что Грузия была против возвращения Михеила в Украину, что при назначении его головой исполнительного совета рады реформ Грузия отозвала посла, и что при назначении на пост Премьера готова разорвать с нами дипломатические отношения... а мы сейчас входим в антипутинскую коалицию.
Вот.
Поэтому, когда Михеил Саакашвили станет Премьером Грузии, нам не надо будет бояться отзыва посла и разрыва дип отношений.
И реформ не надо бояться.
Позитивные перемены нас благополучно обойдут стороной.
Да здравствует Одесский Пундык.
А ведь у Украины был шанс. В 19 году- уникальный и последний", - заявила "слуга народа".
Пожалуйста, подождите...
и спрашивается нафига было этот уникальный и последний шанс просирать, выбирая промосковского клоуна??
Ато б сейчас ух какой премьер-министр был бы.
Прямо клоунский шабаш какой-то...…..
Кто у нас принимает законы, йо-майо?
Вопрос риторический.
это она кого пундыком назвала?
не, ведро на башке даром не проходит
Саакашвілі - це набагато кращий був би прем'єр, ніж ці ніякі шмигалі, але у нього за Зєлі нема перспектив стати прем'єром.
То есть вам юлефилам, будет нравится, то что Украина скатывается в полное дно, лишь бы Юля пришла к власти?
Що він там наобіцяв - невідомо. Можливо пост премьера
В обмін на знищення Яценюка.
І Міхо одразу почав критикувати Яценюка, Авакова, весь уряд та їх політику.
І повна підтримка Порошенкі.
Але прийшов час і яценюка зняли.
І тут премьером стає не Міхо, а людина без освіти близький до Порошенки Гройсман.
І тут Міхо, якого кинув Петрусь, починає вже критикувати і Порошенку
Оскільки Міхо більш непотрібен, а реформи ніхто і не збирався проводити, то йому мішок на голову і викинули з країни
Безумный уровень холуйства и демонстрация бурной деятельности, не понравились даже Пороху.
Сакашвили отправили в Одесскую область, чтобы он там продемонстрировал свои реформаторские таланты.
Миша там не преуспел и включил режим бешеного революционера-правдоруба.
страна стала беднее Албании с Румынией
кто преуспел?
долбодятлы...
Причина здесь в другом, вспомните первый приход в премьеры Тимошенко и её успех за первые семь месяцев пребывания. Так вот именно из за этого Ющенко и обосрался боясь что ОНА затмит его убогую деятельность на посту президента. Ну и естественно убрал ЕЁ с дороги. Правда и шоколадный Джо тоже принял в этом активное участие.
Вот так и Зеленский боится назначить премьером ТОЛКОВОГО человека, так как сам может оказаться в тени его успехов. А назначаемые до селе охламоны способны только кататься на самокатах и пердеть в лужу.