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путин (30484) россия (93015) санкции (11044)

Путин и его окружение больше всего боятся потерять свои миллиарды. Более жесткие санкции - единственный рычаг влияния на них, - британский журналист Хардинг. ВИДЕО

Путин и его окружение больше всего боятся потерять свои миллиарды. Более жесткие санкции - единственный рычаг влияния на них, - британский журналист Хардинг. ВИДЕО

Президент РФ Владимир Путин и его приближенные больше всего боятся стать изгоями в мире.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказал в интервью Татьяне Поповой британский журналист, иностранный корреспондент The Guardian, автор книги о России Mafia State Люк Хардинг.

По мнению Хардинга, мировым политикам в первую очередь нужно понять, что Путин не заинтересован в развитии событий, которое было бы выигрышным для всех.

"Он – игрок, который всегда предпочитает антагонистический подход. Путин уверен, что то, что плохо для Украины или Запада, – автоматически выгодно для России. И наоборот.

К тому же у него наблюдаются все признаки параноидального склада ума, некий кагэбистский образ мышления. Как во времена "холодной войны", он видит Россию как государство, со всех сторон окружённое врагами и находящееся в состоянии перманентной неофициальной войны со странами Запада", - отмечает автор журналист.

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Хардинг при этом подчеркивает, что никто в мире не хочет открыто конфликтовать с Россией, "особенно после того, что произошло с Украиной".

"Поэтому самым адекватным ответом остаются санкции. По отношению к некоторым Кремлёвским деятелям они уже работают, но этого недостаточно. Нужны более строгие и широкие санкции, которые бы охватывали членов их семей, включали запреты на перемещения по миру, замораживание банковских счетов.

Важно учитывать, что несмотря на то, что для внутреннего российского потребителя кремлёвский режим выглядит как ура-патриотичный, очень националистический, – "КрымНаш" и всё такое, – но на деле единственное, что действительно заботит верхушку – это деньги. Все они миллиардеры, и больше всего на свете они боятся потерять доступ к своим деньгам и к западным рынкам – вот что для них было бы действительно очень болезненно", - убежден автор Mafia State.
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Топ комментарии
+8
ЗЕ очень старается, чтобы ***** больше ничего не потеряло.
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09.09.2020 22:35
+6
После Белоруссии, следующие вы, готовьтесь.
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09.09.2020 22:31
+4
У него уже давно маразм.
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09.09.2020 22:35
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После Белоруссии, следующие вы, готовьтесь.
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09.09.2020 22:31 Ответить
научись , кацап , правильно писать название страны . Беларусь .
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10.09.2020 02:29 Ответить
путлер, точно не боится. Боялся бы, никогда бы не полез захватывать чужие территории
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09.09.2020 22:31 Ответить
У него уже давно маразм.
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09.09.2020 22:35 Ответить
Воно крім своєї паганої шкури патерять більше нічого не боїться
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09.09.2020 22:33 Ответить
Интеграция российского бизнеса и преступной элиты РФ в Запад на столько глубокая, что с этим не кто уже бороться не будет.
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09.09.2020 22:33 Ответить
а зачем бороться? деньги будут конфискованы и найдут новых хозяев.бизнес не пострадает
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09.09.2020 22:37 Ответить
ЗЕ очень старается, чтобы ***** больше ничего не потеряло.
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09.09.2020 22:35 Ответить
Путин и его окружение больше всего боятся потерять свои миллиарды. Более жесткие санкции - единственный рычаг влияния на них, - британский журналист Хардинг - Цензор.НЕТ 6099
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09.09.2020 22:35 Ответить
Хардинг при этом подчеркивает, что никто в мире не хочет открыто конфликтовать с Россией, "особенно после того, что произошло с Украиной".
Украина в 2014-2019 гг. дала }{уйлу по зубам. Так что плохого за эти 5 лет произошло с Украиной???
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09.09.2020 22:35 Ответить
Как что? Бизнес накрылся. Конечно, отстаивали как могли; безвизовый режим Пэдру удалось отстоять, и даже поезда ходить не перестали. Но всё-таки торговли с рашкой стало намного меньше... И на Западе этого тоже очень боятся. Бизнес - это ВСЁ.
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10.09.2020 01:38 Ответить
Я бы с парашей торговал одним- ихними ихтамнетами. И не оптом, а в розницу- по частям.
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10.09.2020 05:42 Ответить
Не, уважаемым торговым партнёрам такой товар не нравится. Поэтому ещё с 2014 года действуют позорные минские договорняки, которые запрещают нам стрелять и освобождать свою землю.
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10.09.2020 11:35 Ответить
кабаєва,марченко-підстилки ***** і мертвечука.мертвечук на марченко весь бізнес переписав.
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09.09.2020 22:37 Ответить
***** не боїться.Це хибно так думати.Ну розтерзають якогось деріпаску і що з того? Якби боявся,не робив би війну в Європі.
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09.09.2020 22:38 Ответить
На Московії повно бізнесу західного.Кремлівським покидькам нічого не буде.А раби потерплять.Колись взагалі ходили в лаптях і нічого страшного не було.
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09.09.2020 22:41 Ответить
Пока не начнут жучить личные счета ***** или его приближённых в западных банках -- ничего не изменится .
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09.09.2020 22:54 Ответить
https://censor.net/ru/user/432106 Та їм вся Московія належить.Навряд чи,це змінить їх.
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09.09.2020 22:56 Ответить
Капитан очевидность 😷
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09.09.2020 22:44 Ответить
Наконец-то нашелся один неглупый человек.
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09.09.2020 22:50 Ответить
Если бы ***** заботился о своих миллиардах, он никогда бы не вторгся в Крым. Немцов был гораздо умнее этого Хардинга.

Путін і його оточення найбільше бояться втратити свої мільярди. Більш жорсткі санкції - єдиний важіль впливу на них, - британський журналіст Хардінг - Цензор.НЕТ 201
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09.09.2020 22:56 Ответить
"больше всего на свете они боятся потерять доступ к своим деньгам и к западным рынкам"
Однако, в отличие от украинских миллиардеров и чиновников, российская элита еще больше боится потерять источник денег и того, с чем выходят на рынки - российскую государственность
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09.09.2020 22:58 Ответить
Окружение? Скорее да, чем нет. А ***** если бы боялся потерять деньги и рынки, не делал бы многих вещей. Нет, больше всего он боится потерять власть. И на это он не пожалеет никаких денег и сил. Если ему придется давить народ танками или травить ядами, эта мразь даже взглядом не моргнет. Через санкции можно повлиять на окружение сцаря, а вот оно уже может этого самого сцаря и турнуть. Вот этого ***** может бояться.
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10.09.2020 00:47 Ответить
Но всё-таки намного больше они боятся озабоченности. Судя по её тоннам. И 0 целых 0 десятых реальных (а не показушных для лохов) санкций.
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10.09.2020 01:36 Ответить
слабенький анализ . сразу видно что журналист поверхностно знаком с росеиским менталитетом .
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10.09.2020 02:31 Ответить
и миллиарды этих росиян не достижимы для санкций ибо они лежат в инвестиционных фондах западных финансистов , а те в свою очередь решают кто из политиков будет у власти . запад слаб душой и телом , не готов жертовать ничем ради своих идеалов . на все что они способны визжать об угнетении женщин , гомосеков и черных , пресуя основу своих государств создавших западную цивилизацию - белую гетеросексуальную семью .
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10.09.2020 02:36 Ответить
у него наблюдаются все признаки параноидального склада ума, некий кагэбистский образ мышления. Как во времена "холодной войны", он видит Россию как государство, со всех сторон окружённое врагами и находящееся в состоянии перманентной неофициальной войны со странами Запада" - тыць , та й розвиднiлось. никчема-пыня ничего не решает... Там а-ля нарабсейский комитет 300 старых .ердунов-КГБисто-великодержавцев держут моль за марионетку... Если та моль еще жива, шобы было на кого свернуть все грехи, когда шизоидная великодержавность пойдет прахом, бо ножки буша на дороге не валяются... а крысы в банке друг- друга съедят полюбос...
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10.09.2020 04:22 Ответить
НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ ГОЛЫМИ КОРОЛЕЙ, А ПОСЛЕ ЭТОГО ИХ УБРАТЬ !!! ИЛИ НАОБОРОТ !)
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10.09.2020 04:45 Ответить
А РАКЕТЫ ГДЕ ПО КОРТЕЖУ !!! ИЛИ ЕСЛИ ВАМ СЛАБО - ЗНАЧИТ ВЫ ЗА ОДНО !?)
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10.09.2020 06:01 Ответить
О британские "лица с заниженой социальной ответственностью" рот открыли. Мудаки в лосинах и паричках, с накрашеными губками.
Где ПОМОЩЬ Украине по ГАРАНТИЯМ? А джентелмены брехливые? Еще рот раскрывают.
Вы ПЕРВЫМИ должны были закрутить ВСЕ гайки мордору, но этого не произошло, первыми оказать всесторонюю помощь Украине, также толку близко к нолю.
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10.09.2020 06:42 Ответить
 
 