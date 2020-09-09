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В декабре могут начать платить компенсации за разрушенное на Донбассе жилье, - Минреинтеграции

В декабре могут начать платить компенсации за разрушенное на Донбассе жилье, - Минреинтеграции

Выплаты денежных компенсаций на восстановление жилья, разрушенного в результате агрессии РФ на Донбассе, могут начаться в декабре.

Об этом сообщила заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Инна Голованчук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

По ее словам, сумма компенсации составит до 300 тыс. грн.

Чиновница назвала одной из крупнейших побед то, что команда Министерства реинтеграции смогла совместно с коллегами из других ведомств утвердить порядок, который четко предусматривает алгоритм получения компенсации за недвижимое имущество, разрушенное в результате агрессии Российской Федерации.

"Здесь очень важный момент, мы говорим о компенсации имущественных прав. Мы не говорим, к сожалению, о том, что государство в полной мере сможет компенсировать всю стоимость, которая была на момент 2014 года. Однако этой суммы, о которой идет речь, - это 300 тыс. грн, - для большинства районов будет более чем достаточно. До 300 тыс. за объект недвижимости, который был разрушен в результате агрессии со стороны Российской Федерации. Это та сумма, на которую сегодня можно рассчитывать, ее государство готово выплачивать пострадавшим", - сказала замминистра.

Читайте на Цензор.НЕТ: Кабмин утвердил порядок компенсации за разрушенное на Донбассе жилье: Размер будет определяться по стоимости строительства, но не более 300 тыс. грн

Она также заявила, что в Министерстве хорошо понимают, что эта сумма не может быть 100-процентной компенсацией всего имущества.

"Здесь важно, подчеркиваю, что, во-первых, остается земельный участок в собственности. 300 тыс. - это та сумма, на которую то жилье, которое сейчас уже невозможно восстановить, можно приобрести", - отметила Голованчук.

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Как сообщалось, в июле 2019 года Кабинет Министров принял решение, согласно которому владельцы разрушенного в результате боевых действий жилья смогут получить от государства компенсацию в 300 тыс. Согласно принятому механизму, органы местного самоуправления будут проводить обследование жилья, разрушенного в результате боевых действий, и выдавать соответствующие акты пострадавшим лицам.

Для получения компенсации пострадавшие должны подать соответствующие заявления и документы в специально созданные комиссии при областных государственных администрациях (областных военно-гражданских администрациях), которые будут принимать решение о предоставлении денежной компенсации.

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Топ комментарии
+23
э, мля! с какого буя я должен платить за разрушенное нарасеянией жильё?!
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09.09.2020 12:34
+13
Петя, стверджував, що за це заплатять кацапи. Вас це не влаштувало.
І ви вибрали Зелену ВАву. Тепер платити вам.
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09.09.2020 12:57
+12
Нужно гнать зелёных, пока они по миру не пустили Украину.
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09.09.2020 12:36
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э, мля! с какого буя я должен платить за разрушенное нарасеянией жильё?!
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09.09.2020 12:34 Ответить
По праву переможеного.....
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09.09.2020 12:44 Ответить
Как какого?!Авторитет зелёной власти упал и его перед местными выборами нужно поднять и отобрать на донбассе у ОПОЗЖистов- их 45%!!!
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09.09.2020 14:14 Ответить
бред
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09.09.2020 12:36 Ответить
заплатят хоть копейку сядут и надолго а может их даже и повесят или расстреляют вместе с их выводком... эй овцы в Киеве в кабинетах Министерств???!!! вы что уже ДИМБАСС НАШ УКРАИНСКИЙ? ГРАНИЦА У УКРАИНЫ НА КОНТРОЛЕ??? вам скучно не знаете как вас побыстрее вынести прямо на погост???
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09.09.2020 12:51 Ответить
А кто должен платить за разрушения которые нанесла Рашка и колаборанты Жопоблока *замир и Зажиддя*? Украинцы?
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09.09.2020 12:36 Ответить
В декабре могут начать платить выплаты за разрушенное на Донбассе жилье, - Минреинтеграции - Цензор.НЕТ 9607
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09.09.2020 12:41 Ответить
Точно такой же как и Петя.
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09.09.2020 12:46 Ответить
Петя, стверджував, що за це заплатять кацапи. Вас це не влаштувало.
І ви вибрали Зелену ВАву. Тепер платити вам.
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09.09.2020 12:57 Ответить
Петя много чего стверджувам. Он еще тот пи***бол. А все брал из наших карманов. Начиная от поставок електроенергии, воды и пенсий на окупированные территории, заканчивая постройкой дорог и современных КПВВ чтобы тамженашилюди не чуствовали себя ущемленными
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09.09.2020 13:04 Ответить
Ви б щось новеньке вже винайшли, а не повторювали сьомий рік пропагандосньке лайно. Обридло, Реально.
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09.09.2020 13:09 Ответить
Це - не пропаганда, а неспростовні факти. Не треба вважати всіх такими ж дурними, як і ти. Саме так порошнек реагував на блокаду "українських" підприємств на окупованих територіях.
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09.09.2020 14:10 Ответить
Это КалоЗеГНИДЫ , за которых ты голосовал , договорились с рашистами в Омане ,за спинами 73% слабоумых
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09.09.2020 13:30 Ответить
Нужно гнать зелёных, пока они по миру не пустили Украину.
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09.09.2020 12:36 Ответить
Надо было выбирать ,а теперь вы хер его без кровопролития выгоните!
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09.09.2020 12:38 Ответить
Жэсть
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09.09.2020 12:36 Ответить
Как сообщалось, в июле 2019 года Кабинет Министров принял решение, согласно которому владельцы разрушенного в результате боевых действий жилья смогут получить от государства компенсацию в 300 тыс .

без пункту про те,що ці кошти потім будуть Україною компенсовані з РЕПАРАЦІЙ З РФ за окупацію української території в результаті міжнародних судів -подібні рішення-ЗЛОЧИННІ.
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09.09.2020 12:37 Ответить
зелёный смарчек вообще рехнулся головой эт с наших карманов каждому кормильцу по 300000 значит ждать газ по 20 свет по 10 и вода по 50.
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09.09.2020 12:38 Ответить
пусть этот банкет ***** оплачивает
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09.09.2020 12:38 Ответить
вот и плати налоги - я против - война не закончена - все только после окончания ее
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09.09.2020 12:38 Ответить
хм.. и кто автор этого триумфа шизофрении под выборы? ... хотя, о чем это я спрашиваю...
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09.09.2020 12:38 Ответить
с вами был 95-й квартал пампарарарам!
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09.09.2020 12:40 Ответить
Если потерпевший наш человек -это одно,а когда из тех что гос. флаг срывали? И возмещать должны те ,кто нанес ущерб..... Мутно это все!
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09.09.2020 12:38 Ответить
а кто проконтролирует что эти деньги будут направлены на строительство нового жилья? ну или обустройство уже имеющегося? и кто полезет оценивать состояние под сепарских снайперо-гандонов? не лох чтоли?
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09.09.2020 12:39 Ответить
Ключевые слова "в декабре" - (голосуй за СН в октябре!) и "могут" (значит - никогда). Очередной лохотрон от ЗЕ.
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09.09.2020 12:44 Ответить
Ахметка свое даунбасское бунгало решил спалить за наш счет ?
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09.09.2020 12:45 Ответить
Що ж... Сторона, котра перша втомилася від війни і має платити.... Закон виживання.
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09.09.2020 12:46 Ответить
или та сторона которая решила что войну остановить можно исключительно мирным путем
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09.09.2020 12:49 Ответить
Зеля уже и репарации с Украины "выбил". Зелохи будут башлять.
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09.09.2020 12:47 Ответить
Тепер крім пенсій, ми будемо платити сепаратюгам за розрушене путінськими терористами житло, яких вони покликали вбивати українців. Може ще й репарації їм призначите виплачувати? Тоді за рахунок 73%.

https://censor.net/ru/news/3218203/gritsenko_o_jivuschih_v_ordlo_pereselentsah_ukraina_im_platit_pensiyu_a_ih_deti_ubivayut_nashih_soldat
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09.09.2020 12:49 Ответить
а шо, на цих грошах неслабо подняться можно, главное шоб дали сразу и багато
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09.09.2020 12:51 Ответить
браво атриукраинской зеленой быдлоте!!! теперь каждый украинец будет из своего кармана выплачивать сепарам за разрушенное путинскими оккупантами жилье... гнать эту зеленую падаль нужно иначе без собственной страны останемся... Прав был наш Тарас: Україно, Україно, подивись на себе. В твоїй хаті сидить ворог і сміється з тебе.
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09.09.2020 13:01 Ответить
А оплатить кремлёвской крысе её "гумконвои" не надо? Кремль столько всякого добра притаранил "нашим" людям в лугандонии ..... А компенсации кадыровско - кацапской нечисти за убитых и раненых "ополченцев" когда будем выплачивать? Я что-то не слышал, чтобы семейка Зеленских хоть 1000 грн. пожертвовала госпиталям или семьям погибших героев.....Только выгрызают себе пожизненные стипендии, зарабатывают сериалами на расии...
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09.09.2020 13:20 Ответить
Пропоную компенсувати за зруйноване житло громадян даунбаса кацапами і їх поліцаями з зарпалат і пенсій зеболіків 73%, які вибрали цю владу. Бо на мій погляд кломпенсувати має росія. А так весь тягар війни поклали на громадян України, які вдягнули і нагодували армію, та ще й мають прибирати за злочинцями.
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09.09.2020 13:29 Ответить
Чего бы еще лохторату наобещать, чтоб проголосовали за ЗЕленое говно?
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09.09.2020 13:31 Ответить
Жесть!раша жилье разрушала,а Ненька плати и востанавливай! Ежели "плесень"не приструнить то она додумается и за ордловские порушенные дома и дачи сепарам выплачивать..
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09.09.2020 13:34 Ответить
Звертаюсь до 73% зелених дебілів: з черговими радісними новинами, з новим щастям вас, барани. То-ли ещё будет.
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09.09.2020 13:53 Ответить
"...алгоритм получения компенсации за недвижимое имущество, разрушенное в результате агрессии Российской Федерации"
Я не понял, а что это за закон такой имбецильный, где за причиненный ущерб платит не виновник, а жертва???.
И вообще - какие нахй компенсации ПРЕДАТЕЛЯМ РОДИНЫ???? Дамбаской мразоте только осина с петлей реальная компенсация!
Пусть им платят те, кто разрушил хибары ихние - чечены и Хренло.
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09.09.2020 14:03 Ответить
Невже Бубочка домовився з Путіним про контрибуцію? Чи жытєлям Дамбаса платитиму я зі своєї кишені? Якщо так, то чи не пішов би ти, зе, к лихій матері?!
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09.09.2020 14:12 Ответить
Могут,скорее всего))обещалки перед выборами.Кто на крючек ?
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09.09.2020 14:21 Ответить
имущество, разрушенное в результате агрессии Российской Федерации а платить будет Украина? Выплатив хоть одну гривну Украина юридический признает что вина лежит на Украине а там и суд над Украинской Армией и волонтерами. А Россия останется не наказанной с нее снимут санкции, более того санкции могут наложить на Украину а Россия станет в Украине "миротворцем" в "Гражданской Войне". Для этого и поставили "зеленых человечков" во главе с агентом Зеленским подтасовал выборы и рейтинги.
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09.09.2020 15:29 Ответить
Кстати выплатив компенсации родственникам жертв авиакатастрофы, юридически Украина взяла вину на себя (Катастрофа Ту-154 над Чёрным морем). Хотя все указывает на то что сбили самолет россияне.
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09.09.2020 15:41 Ответить
А де ті з РНБО говоруни Тимошенко, В.о президента пан Турчинов, які не виконали ні Конституцію, ні закон про оборону, чому вони не в палатках живуть, адже саме їх дії , виконувати забаганки Обами, Меркель, і іншої політичної шобли, і призвели до того що з територій , які тупо здали ворогу - окупанту з РФ і з'явилось 1,5 мільйона біженців, а тепер ці мерзотники чомусь заткнулись, і замість репарацій від РФ, вони , як Франція капітулюють перед Путіним. І де трибунал? Нехай він і покаже хто і за що відповідав і що не виконав, а на Майдані потрібен суд відкритий, щоб всі бачили звідки взялись ті біженці, яких кинули і тупо зрадили високопосадовці того часу.
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09.09.2020 15:45 Ответить
Откуда деньги, Зин?
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09.09.2020 15:50 Ответить
Хіба Беня жерти перестане?
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09.09.2020 15:53 Ответить
 
 