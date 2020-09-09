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Новости Репрессии в Беларуси
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Беларусь (7771) Лукашенко (3542) репрессии (2764) Алексиевич Светлана (30)

Алексиевич о событиях в Беларуси: Мы не готовили переворот, мы хотели диалог. Сейчас страна восстала

Алексиевич о событиях в Беларуси: Мы не готовили переворот, мы хотели диалог. Сейчас страна восстала

Нобелевский лауреат, писатель Светлана Алексиевич опровергла утверждения властей о том, что Координационный совет белорусской оппозиции, членом которого она является, планировал государственный переворот.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом говорится в обращении Алексиевич, размещенном на сайте белорусского Пен-центра.

"Мы не готовили переворот. Мы хотели не допустить раскола в нашей стране. Мы хотели, чтобы в обществе начался диалог", - сообщила она.

Она призвала российскую интеллигенцию активнее выступать с осуждением жестокости сотрудников силовых структур в Беларуси. "Еще я хочу обратиться к русской интеллигенции, назовем это так по-старому обычаю. Почему вы молчите? Мы слышим только редкие голоса в поддержку. Почему вы молчите, когда видите, как растаптывают маленький, гордый народ? Мы все еще ваши братья. А своему народу я хочу сказать, что я люблю его. Я горжусь им", - написала Алексиевич.

Она сожалеет о преследованиях членов совета оппозиции. "Уже не осталось никого из моих друзей-единомышленников в Президиуме Координационного Совета. Все или в тюрьме, или выброшены за границу. Сегодня взяли, последним, Максима Знака. Сначала у нас похитили страну, похищают лучших из нас. Но вместо вырванных из наших рядов придут сотни других. Восстал не Координационный комитет. Восстала страна", - заявила она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В квартиру белорусской писательницы Алексиевич пытаются попасть неизвестные, - СМИ

При этом она посетовала, что ее беспокоят визиты неизвестных.

"Вот опять кто-то неизвестный звонит в дверь...", - заключила Алексиевич.

Утром в среду в белорусской оппозиции сообщили о задержании члена президиума Координационного совета Максима Знака и обысках у него дома и в штабе Бабарико, где оппозиционер находился в момент задержания. Также сообщалось об обысках в квартире другого члена президиума координационного совета - Марии Колесниковой, задержанной накануне.

По данным соратников Знака, его задержание осуществлено в рамках ранее возбужденного уголовного дела против КС за призыв к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности республики.
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Топ комментарии
+4
Вы хотели диалог с диктатором? Ну как поговорили? А чайку не хотите выпить у ***** с полонием или новичком
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09.09.2020 12:44
+3
лаптю не понять
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09.09.2020 12:42
+3
***** 67 но за власть держится всем чем можно и нельзя держатся!
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09.09.2020 12:42
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72 года, куда и зачем ей это?
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09.09.2020 12:39 Ответить
лаптю не понять
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09.09.2020 12:42 Ответить
и не пытайся понять.
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09.09.2020 12:44 Ответить
Да ладно тебе, не соскальзывай!
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09.09.2020 14:05 Ответить
***** 67 но за власть держится всем чем можно и нельзя держатся!
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09.09.2020 12:42 Ответить
диктатору похір..скільки років Нобелівському лауреату...
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09.09.2020 12:43 Ответить
Диалог о чем? Тут 2 пути или Лукашенко уходит или Лукашенко остается! Компромис может тут искать только Зеленский! Правда есть тут 3 вариант что Тихановская выходит замуж за Лукашенко!
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09.09.2020 12:41 Ответить
Можно подумать она не считает Эхо Москвы русской интеллигенцией, там бьются в припадках сострадания к белорусскому народу, кого еще она хочет?
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09.09.2020 12:41 Ответить
Она призвала российскую интеллигенцию активнее выступать с осуждением жестокости сотрудников силовых структур в Беларуси. "Еще я хочу обратиться к русской интеллигенции, назовем это так по-старому обычаю. Почему вы молчите?

https://kungurov.livejournal.com/268411.html Родина, народ, оппозиция и прочий фекалий


я воспринимаю терки меду кремлядью, либерастами, поцреотами, системной оппозицией так же, как противоречия между Гитлером и Штрассером, как грызню между штурмовиками и эсэсовцами. Жестоко убиенный Эрнст Рём, вожак коричневорубашечников - вполне себе аналог Бори Немцова, который сначала был заодно с фюрером, а потом между ними черная кошка пробежала. Не нравится Рём? Ну давайте сравним Немцова с Эрвином Роммелем - еще одной «невинной жертвой» нацизма. В Ночь длинных ножей я бы не пошел с эсэсовцами резать старую гвардию НСДАП, но точно предупредил бы штурмовиков, дабы те могли дать организованный отпор. Чем больше одни нацисты поубивают других - тем лучше.

Аналогия ясна? Так что не ждите от меня сочувствия к оппозиционным ****ям. Не важно, какого они цвета, какие лозунги провозглашают. Они не совершают действий, направленных на уничтожение правящего режима. Они мечтают с ним договориться, дать ему совет, быть допущенными на выборы, получить транш, хотя бы просто засветиться в инфополе со своим планом обустройства Рассиюшки.
Оппозиция в Рашке (несистемную имею в виду) страдает только от одного - от своей ненужности плешивому каудильо, который игнорирует и мольбы Гиркина о крестовом походе на Киев, и челобитные Навального о раздаче холопам выплат за хорошее поведение на самоизоляции.

Оппозиция не хочет ломать сам режим, поэтому усатый реконструктор не штурмует во славу русского мира отделы полиции в Мытищах, чтоб раздать ополченцам оружие, а борец с коррупцией не устраивает майдан в Марьино.
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09.09.2020 12:42 Ответить
Вы хотели диалог с диктатором? Ну как поговорили? А чайку не хотите выпить у ***** с полонием или новичком
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09.09.2020 12:44 Ответить
Лука же вам сказал что его только пуля заставит уйти.
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09.09.2020 12:45 Ответить
"мы не готовили переворот, но потом кто-то залез ко мне в квартиру и захавал всё печенье из вазочки!" (С)
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09.09.2020 12:46 Ответить
диалог це когда петя выпивает с гюой, а тут пьянка по факту с мордобоем и битьем посуды
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09.09.2020 12:48 Ответить
Козлорилое, паРашинский юмор тут не канает!
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09.09.2020 12:54 Ответить
сам такой, агент нквдевский
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09.09.2020 12:59 Ответить
Не не, Українци Петра уважают, он вас свинособак киздил, только лапти разлетались, поетому то ти тут и серешь за гебнявую пайку!
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09.09.2020 13:13 Ответить
скажи тока, плиз, за сколько продалась, вошь ольгинская?
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09.09.2020 13:17 Ответить
Смотри руссосвинка, как смешно получается, тебе приходится сглативать потому как ти под Українца косишь. Хотя ти мокша по жизни опущенний на своей паРаше!
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09.09.2020 13:21 Ответить
ты там со дна размовляешь шоле? опустился ниже некуда, понимешь
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09.09.2020 13:27 Ответить
Вертухай мокшанский, ти там упоротий что ли? Куда твой прапор только смотрит!
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09.09.2020 13:41 Ответить
Этот, "братский" для Вас народ, уважаемая, понимает только тогда, когда ему дают в рыло.
"І ось ідем у бою життєвому
Міцні, тверді, незламні мов граніт,
Бо плач не дав свободи ще нікому,
А хто борець, той здобуває світ."
Эти строки старше Вас, Светлана Александровна, прочтите и задумайтесь.
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09.09.2020 12:50 Ответить
«Страна васстала « до темряви , потім по хатах бо вранці до праці..
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09.09.2020 12:51 Ответить
Страну вы уже просрали((((
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09.09.2020 12:53 Ответить
Казалось бы, умный человек, не говорю о политически присужденной Нобелевке - но в силу возраста должна быть мудрость какаято.
Какой диалог? Если грабитель ворвался к тебе в квартиру и говорит "это моя квартира теперь", какой диалог может быть?
Жесть какая-то.
К какой русской интеллигенции она обращается? К "писателю" Прилепину? К Киркорову?
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09.09.2020 13:06 Ответить
Перше що треба зробити "повсталому народу" - відмовитися від небезпечних ілюзій: а) діалог з диктатором неможливий, він або вб'є вас, або ви його б) усі росіяни це не "братський народ", це ваші вороги, незрівняно сильніші за лукашенка.
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09.09.2020 13:11 Ответить
Бред несёт.Полнейший.
Слышал её выступления - ниочём.
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09.09.2020 13:29 Ответить
Зачищают в Беларуси всех и жестко, скоро садить будет некуда. Причем террор расходится как круги по воде. Дошли уже до маразма, недавно арестовали директора и учредителя ресторана, которые выиграли тендер кормить предвыборный штаб Бабарико. Ну на действующего Нобелеевского лауреата еще никто не замахивался. Ждем глубокую озабоченность ЕС.
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09.09.2020 13:30 Ответить
Вот интересно, что бы было, еслиб так рассуждал В.Гавел!? А, ведь оба литераторы!
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09.09.2020 13:36 Ответить
Обращайтесь дальше к рускай ителегенции и будете уже офицеально -маленким,но гордым народом в составе недоимперии
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09.09.2020 13:39 Ответить
Как это по старчески наивно обращаться к "русской интеллигенции"! Есть ли она в Мордоре? Кто эти люди? Пьяные Ефремовы или обкуренные Охлобыстины? И к ним она пытается обратиться?
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09.09.2020 13:40 Ответить
раньше вся российская интеллигентность кончалась на слове Украина, теперь кажется в их словарик добавилась Беларусь
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09.09.2020 13:40 Ответить
Одне дурко ххйлу в очі заглядає, а білоруси - луці в дупу. Ну що ж - це ваш вибір.
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09.09.2020 14:18 Ответить
Другими словами, мы не готовили переворот, но придется.
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09.09.2020 14:18 Ответить
Русская, пилять, интелегенция. Сейчас эти интелегенты кинутся вас спасать. Скорее услышим, какие неправильные русские, эти зажравшийся белорусы.
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09.09.2020 15:33 Ответить
Непризнание зла злом и попытка диалога с теми, кто знает только монолог. Как то это не интеллигентно. Если помнить, что интеллигент от слова интеллект.
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09.09.2020 16:25 Ответить
Где она увидела российскую интеллигенцию? Та интеллигенция радовалась захвату Крыма, ездила на Донбасс пострелять по укропам, молчит сейчас по поводу отравления Навального. Простите, но им пофигу белорусский народ.
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09.09.2020 18:21 Ответить
 
 