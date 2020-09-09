Алексиевич о событиях в Беларуси: Мы не готовили переворот, мы хотели диалог. Сейчас страна восстала
Нобелевский лауреат, писатель Светлана Алексиевич опровергла утверждения властей о том, что Координационный совет белорусской оппозиции, членом которого она является, планировал государственный переворот.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом говорится в обращении Алексиевич, размещенном на сайте белорусского Пен-центра.
"Мы не готовили переворот. Мы хотели не допустить раскола в нашей стране. Мы хотели, чтобы в обществе начался диалог", - сообщила она.
Она призвала российскую интеллигенцию активнее выступать с осуждением жестокости сотрудников силовых структур в Беларуси. "Еще я хочу обратиться к русской интеллигенции, назовем это так по-старому обычаю. Почему вы молчите? Мы слышим только редкие голоса в поддержку. Почему вы молчите, когда видите, как растаптывают маленький, гордый народ? Мы все еще ваши братья. А своему народу я хочу сказать, что я люблю его. Я горжусь им", - написала Алексиевич.
Она сожалеет о преследованиях членов совета оппозиции. "Уже не осталось никого из моих друзей-единомышленников в Президиуме Координационного Совета. Все или в тюрьме, или выброшены за границу. Сегодня взяли, последним, Максима Знака. Сначала у нас похитили страну, похищают лучших из нас. Но вместо вырванных из наших рядов придут сотни других. Восстал не Координационный комитет. Восстала страна", - заявила она.
При этом она посетовала, что ее беспокоят визиты неизвестных.
"Вот опять кто-то неизвестный звонит в дверь...", - заключила Алексиевич.
Утром в среду в белорусской оппозиции сообщили о задержании члена президиума Координационного совета Максима Знака и обысках у него дома и в штабе Бабарико, где оппозиционер находился в момент задержания. Также сообщалось об обысках в квартире другого члена президиума координационного совета - Марии Колесниковой, задержанной накануне.
По данным соратников Знака, его задержание осуществлено в рамках ранее возбужденного уголовного дела против КС за призыв к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности республики.
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https://kungurov.livejournal.com/268411.html Родина, народ, оппозиция и прочий фекалий
я воспринимаю терки меду кремлядью, либерастами, поцреотами, системной оппозицией так же, как противоречия между Гитлером и Штрассером, как грызню между штурмовиками и эсэсовцами. Жестоко убиенный Эрнст Рём, вожак коричневорубашечников - вполне себе аналог Бори Немцова, который сначала был заодно с фюрером, а потом между ними черная кошка пробежала. Не нравится Рём? Ну давайте сравним Немцова с Эрвином Роммелем - еще одной «невинной жертвой» нацизма. В Ночь длинных ножей я бы не пошел с эсэсовцами резать старую гвардию НСДАП, но точно предупредил бы штурмовиков, дабы те могли дать организованный отпор. Чем больше одни нацисты поубивают других - тем лучше.
Аналогия ясна? Так что не ждите от меня сочувствия к оппозиционным ****ям. Не важно, какого они цвета, какие лозунги провозглашают. Они не совершают действий, направленных на уничтожение правящего режима. Они мечтают с ним договориться, дать ему совет, быть допущенными на выборы, получить транш, хотя бы просто засветиться в инфополе со своим планом обустройства Рассиюшки.
Оппозиция в Рашке (несистемную имею в виду) страдает только от одного - от своей ненужности плешивому каудильо, который игнорирует и мольбы Гиркина о крестовом походе на Киев, и челобитные Навального о раздаче холопам выплат за хорошее поведение на самоизоляции.
Оппозиция не хочет ломать сам режим, поэтому усатый реконструктор не штурмует во славу русского мира отделы полиции в Мытищах, чтоб раздать ополченцам оружие, а борец с коррупцией не устраивает майдан в Марьино.
"І ось ідем у бою життєвому
Міцні, тверді, незламні мов граніт,
Бо плач не дав свободи ще нікому,
А хто борець, той здобуває світ."
Эти строки старше Вас, Светлана Александровна, прочтите и задумайтесь.
Какой диалог? Если грабитель ворвался к тебе в квартиру и говорит "это моя квартира теперь", какой диалог может быть?
Жесть какая-то.
К какой русской интеллигенции она обращается? К "писателю" Прилепину? К Киркорову?
Слышал её выступления - ниочём.