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Главный эпидемиолог Молдовы Фуртунэ заявил, что от COVID-19 умирают только те, кто "был обузой", и подал в отставку

Главный эпидемиолог Молдовы Фуртунэ заявил, что от COVID-19 умирают только те, кто

Главный эпидемиолог Молдовы, директор Национального агентства по общественному здравоохранению (НАОЗ) Николай Фуртунэ заявил, что коронавирус "унес жизни тех, кто был обузой для себя и для окружающих". После этого он вынужден был подать в отставку.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на ZN.ua.

Скандальное заявление Фуртунэ сделал на телевидении. "В случае 1/3 смертей люди страдали различной степенью ожирения, причем сердечно-сосудистая патология в большинстве случаев является преобладающей. Я не циник, но в мире коронавирус унес жизни тех, кто был обузой для себя и для окружающих. Это люди, которые мучились: на последних стадиях рака, на поздних стадиях диабета, с сердечно-сосудистыми патологиями. Это произошло в Италии, во Франции, и к сожалению, в Молдове", - заявил Фуртунэ.

Позднее Фуртунэ принес извинения за свои слова, отметив, что его неправильно поняли, однако президент и правительство потребовали его отставки.

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"Премьер-министр Ион Кику пригласил директора Национального агентства общественного здравоохранения (НАОЗ) на встречу, в ходе которой Николае Фуртунэ заявил о своей отставке", - сообщила пресс-служба правительства Молдовы.

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Топ комментарии
+7
Ну и что он такого сказал? Он подтвердил только то что врачи уже знают - Ковид нажимает "спусковой курок" для всех людей с хроническими болезнями и спасти их очень трудно..
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09.09.2020 12:47
+6
Для Бубочки більше підходить.
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09.09.2020 12:43
+3
Большой гуманист оказался... прямо как йозеф менгеле. Выперло наружу людоедское нутро.
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09.09.2020 12:49
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Для Бубочки більше підходить.
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09.09.2020 12:43 Ответить
Впевнений, до не більше, а повністю!
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09.09.2020 13:12 Ответить
Евгеника (теория) во всей красе наследственные болячки и болячки вообще--как основание умерщвлять балласт народонаселения.. Спарта, или Новая раса арийцев или Израиль- государство только евреев... короче геноцид- этноцид по- молдовански.. тупой ублюдок....
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09.09.2020 12:47 Ответить
наслєдіє "молдавського способу життя"..
коли в деяких сім"ях навіть дошкільнята п"ють вино як воду...
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09.09.2020 12:54 Ответить
Четкий пацан Фартуне.
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09.09.2020 12:44 Ответить
Цинично сказано,но что такое цинизм-это правда.сказанная грубо...
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09.09.2020 12:54 Ответить
слово - не инструмент, на рояле им не поиграешь
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09.09.2020 12:45 Ответить
Ну и что он такого сказал? Он подтвердил только то что врачи уже знают - Ковид нажимает "спусковой курок" для всех людей с хроническими болезнями и спасти их очень трудно..
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09.09.2020 12:47 Ответить
ні.
ФОртуне -ублюдок за способом мислення..
Сформулювати можна було інакше..
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09.09.2020 12:56 Ответить
Просто він сформулював так, як формулюють між собою лікарі, але не виносять це на загальний розголос. Мабуть вирвалося в нього.
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09.09.2020 13:03 Ответить
нет он не так сказал. умерло и много молодых людей, которые были не более обуза чем ты...
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09.09.2020 13:44 Ответить
а что молодые люди не могут болеть хроническими заболеваниями !?
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09.09.2020 14:06 Ответить
настолько что они обуза?
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09.09.2020 14:08 Ответить
больные для врачей и гос-тва всегда обуза как и пенсионеры...
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09.09.2020 15:36 Ответить
Где он сказал про молодых людей? Люди вы что читаете?
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09.09.2020 22:06 Ответить
Чому ви вважаєте хворих людей "обузою"?
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09.09.2020 14:17 Ответить
Возможно он и прав, кто знает!
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09.09.2020 12:48 Ответить
Большой гуманист оказался... прямо как йозеф менгеле. Выперло наружу людоедское нутро.
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09.09.2020 12:49 Ответить
Типичный врач и обычный професиональный сленг людей, которые каждый день имеют дело со смертью. Щас время такое - тотальной брехни. Правда воспринимается в штыки. Не стоит удивляться засилию брехунов в политике. Лохторат сам этого хочет.
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09.09.2020 13:49 Ответить
З тих кого я знаю від ковіду помер онкохворий і сердечниця з ожирінням.
Але ще в реанімації 47 річний мужик без будь-яких патологій....
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09.09.2020 12:51 Ответить
є така "робоча" теорія,що чим більша концентрація Ковід при зараженні -тим більша небезпека для людини..
Тому особисто зараз ніколи не сяду біля людини без маски у транспорті.
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09.09.2020 12:58 Ответить
Краще взагалі в громадський транспорт не сідайте. Ходіть пішки, або власним авто. Бо там і так кількість пасажирів обмежено. І себе ризику піддавати не будете, та й людям вільніше буде.
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09.09.2020 13:10 Ответить
Приоткрыл завесу аферы и сразу в отставку. Умирают не от кароновируса а с кроновирусом
а их сразу на алтарь ковида. Ворье и шарлатаны правят бал . За правду в отставку.
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09.09.2020 13:18 Ответить
Мій дядька-діабетик і гіпертонік помер в серпні без будь-якого вірусу.
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09.09.2020 13:28 Ответить
Він сказав істину.
Чесну людину змусили піти з роботи.
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09.09.2020 13:38 Ответить
І яку він істину сказав?
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09.09.2020 15:21 Ответить
Вірус COVID - санітар людської популяції.
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09.09.2020 15:47 Ответить
Коли говорять що комахи санітари лісу, то мається на увазі що вони захищають ліс від шкідників. Якщо ви говорите що ковід19 санітар, то мається на увазі що люди є шкідниками. Тоді питання, причому тут похилі і хворі люди (із статті)?
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09.09.2020 16:33 Ответить
У вашому питанні є відповідь.
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09.09.2020 18:18 Ответить
Моя відповідь вам би не сподобалась, тому я не гадаю а запитую, щоб зрозуміти вас.
Не могли би ви більш широко відповісти, чому ви вважаєте що Фуртене сказав "істину", тому що ваша попередня відповідь не припустима (в такому випадку будь який вбивця може вважатися санітаром).
Я вважаю що колишній міністр не правий, тому що похилі люди як і хворі не можуть бути тягарем, по тій причині що молоде покоління в боргу перед ними (про це я написав трохи нижче).
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09.09.2020 21:14 Ответить
Ви підмінюєте поняття, спрощуєте, звужуєте питання, зводите проблему до мурах і людей похилого віку (я переконаний, що вони можуть бути тягарем, і ми колись ним теж можемо стати, як доживемо).
Дискутувати з вами вважаю недоцільним.
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09.09.2020 23:32 Ответить
Якщо на вашу думку у мене вузьке питання то дайте широку відповідь, вам нічого не заважало, але ви лише ухилялись, і лише в останньому повідомленні (в дужках) дали відповідь на моє перше питання. Після цієї відповіді я мав запитати чому ви вважаєте похилих людей тягарем?

У мене своє розуміння чому люди вважають похилих тягарем, але цікаво почути вашу відповідь, ви ж погодилися з цими словами.
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10.09.2020 12:17 Ответить
Огляньтесь навколо.
Скільки є "ходячих мерців", тих, які втратили розум (атеросклероз, алкоголізм) і мають лише людську подобу. Це не тягар для родини, для суспільства?
Щастя, коли людина старіє фізіологічно. Але ж для цього треба мати здорову генетику (від нас не залежить) і дбати самому про своє здоров'я (не жерти як свиня, не пити, не курити, фізичні вправи і т.п. загальновідомі речі). Наведу приклад з історії - у чукчів, ескімосів був звичай душити старих, які стали немічні (правда, лише за згоди їх самих), в Японії теж було щось схоже. Навіть в Україні була так звана "червона подушечка", якою позбавляли від мук існування.
Ще питання є?
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10.09.2020 14:44 Ответить
С одной стороны вечно дарявый и тредующий дотаций пенсионный фонд - это обуза. С другой пенсионеры, помогающие детям и сидящее с внуками помогают их работе - это плюс. Так что тут ещё бабка надвое сказала!
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09.09.2020 13:49 Ответить
С третьей: пенсионеры - единственные, кто в технике что-то понимает. Современная молодежь - поколение торгашей и менеджеров.
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09.09.2020 14:11 Ответить
Ну, тоже что-то есть...
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09.09.2020 15:28 Ответить
Этот дебил решил, что он не постареет и его не выбросят на улицу как обузу?
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09.09.2020 14:41 Ответить
Хворі чи похилі люди тягар? Ви всі захворіли ідіотизмом?
Весь світ в БОРГУ перед попереднім поколінням. Саме попереднє покоління передали нам знання, інструмент і досвід якими ми користуємося зараз. Якби не вони сиділи би ми в лісі з голою жопою. Борги потрібно повертати.
Не здорові люди також не тягар. Майже всі вони самодостатні.
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09.09.2020 15:12 Ответить
Я полностью согласен с этим челом. Умные режут правду, а власти их в отставку, а то ведь их рейтинг пострадает. Психологиеская составляющая играет куда большую роль, чем все думают. Но тут большинству то и думать нечем, телеящика насмотрятся и кидаются потом говном с экранов.
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09.09.2020 15:15 Ответить
Заглавными в следующий раз пишите. А то плохо видно ваши мысли.
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09.09.2020 15:29 Ответить
Тебя спросить забыл.
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09.09.2020 15:43 Ответить
Пишите, Паша, пишите. Бумага все стерпит.
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09.09.2020 16:23 Ответить
Врач заботиться о больных. Если не заботиться - он обуза.
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09.09.2020 16:20 Ответить
 
 