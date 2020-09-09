Главный эпидемиолог Молдовы Фуртунэ заявил, что от COVID-19 умирают только те, кто "был обузой", и подал в отставку
Главный эпидемиолог Молдовы, директор Национального агентства по общественному здравоохранению (НАОЗ) Николай Фуртунэ заявил, что коронавирус "унес жизни тех, кто был обузой для себя и для окружающих". После этого он вынужден был подать в отставку.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на ZN.ua.
Скандальное заявление Фуртунэ сделал на телевидении. "В случае 1/3 смертей люди страдали различной степенью ожирения, причем сердечно-сосудистая патология в большинстве случаев является преобладающей. Я не циник, но в мире коронавирус унес жизни тех, кто был обузой для себя и для окружающих. Это люди, которые мучились: на последних стадиях рака, на поздних стадиях диабета, с сердечно-сосудистыми патологиями. Это произошло в Италии, во Франции, и к сожалению, в Молдове", - заявил Фуртунэ.
Позднее Фуртунэ принес извинения за свои слова, отметив, что его неправильно поняли, однако президент и правительство потребовали его отставки.
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"Премьер-министр Ион Кику пригласил директора Национального агентства общественного здравоохранения (НАОЗ) на встречу, в ходе которой Николае Фуртунэ заявил о своей отставке", - сообщила пресс-служба правительства Молдовы.
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коли в деяких сім"ях навіть дошкільнята п"ють вино як воду...
ФОртуне -ублюдок за способом мислення..
Сформулювати можна було інакше..
Але ще в реанімації 47 річний мужик без будь-яких патологій....
Тому особисто зараз ніколи не сяду біля людини без маски у транспорті.
а их сразу на алтарь ковида. Ворье и шарлатаны правят бал . За правду в отставку.
Чесну людину змусили піти з роботи.
Не могли би ви більш широко відповісти, чому ви вважаєте що Фуртене сказав "істину", тому що ваша попередня відповідь не припустима (в такому випадку будь який вбивця може вважатися санітаром).
Я вважаю що колишній міністр не правий, тому що похилі люди як і хворі не можуть бути тягарем, по тій причині що молоде покоління в боргу перед ними (про це я написав трохи нижче).
Дискутувати з вами вважаю недоцільним.
У мене своє розуміння чому люди вважають похилих тягарем, але цікаво почути вашу відповідь, ви ж погодилися з цими словами.
Скільки є "ходячих мерців", тих, які втратили розум (атеросклероз, алкоголізм) і мають лише людську подобу. Це не тягар для родини, для суспільства?
Щастя, коли людина старіє фізіологічно. Але ж для цього треба мати здорову генетику (від нас не залежить) і дбати самому про своє здоров'я (не жерти як свиня, не пити, не курити, фізичні вправи і т.п. загальновідомі речі). Наведу приклад з історії - у чукчів, ескімосів був звичай душити старих, які стали немічні (правда, лише за згоди їх самих), в Японії теж було щось схоже. Навіть в Україні була так звана "червона подушечка", якою позбавляли від мук існування.
Ще питання є?
Весь світ в БОРГУ перед попереднім поколінням. Саме попереднє покоління передали нам знання, інструмент і досвід якими ми користуємося зараз. Якби не вони сиділи би ми в лісі з голою жопою. Борги потрібно повертати.
Не здорові люди також не тягар. Майже всі вони самодостатні.