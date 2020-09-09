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В Киеве и восьми областях загрузка коек в больницах для пациентов с COVID-19 превышает 50%, - Минздрав

В Киеве и восьми областях загрузка коек в больницах для пациентов с COVID-19 превышает 50%, - Минздрав

По состоянию на 9 сентября Киев и 17 областей Украины не отвечают всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мер.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

Согласно данным Минздрава, в девяти регионах больницы заполнены более чем на 50%: это Киев (51,3%), Винницкая (57,8%), Ивано-Франковская (58,6%), Одесская (66,1%), Ривненская (52,4%), Тернопольская (54,6%), Хмельницкая (51,5%), Черновицкая (71,9%) и Черниговская (63,1%) области.

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Кроме того, заболеваемость превышает пороговый уровень в 18 регионах страны: Киеве, Винницкой, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Николаевской, Одесской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях. Самая высокая заболеваемость на 100 000 человек за две недели - в Тернопольской (262,6), Черновицкой (226,7), Ивано-Франковской (171,2), Харьковской (132,4) областях и Киеве (120,5).

Во всех областях проводится достаточное число тестов.

В Киеве и восьми областях загрузка коек в больницах для пациентов с COVID-19 превышает 50%, - Минздрав 01

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Дневная сводка развития эпидемиологической ситуации в Украине. Количество заболевших 2500 + .. Это полная потеря контроля за развитием эпидемической ситуации.(с)
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09.09.2020 12:51 Ответить
койки можно еще на улице поставить, пока тепло
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09.09.2020 12:57 Ответить
"Во всех областях проводится достаточное число тестов." - минздрав

"С Фондом борьбы с коронавирусом все в порядке, в нем есть почти все средства - Зеленский" "Почти все" - это 38.894 млн. гривен. Можете купить ПЦР-тестов. Ибо их давно нет. 152.34 тысячи китайских IFA-тестов валяются никому не нужные.(с)
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09.09.2020 13:14 Ответить
Закрывали метро, вокзалы, концерты (Одесса и хасиды не считается) осталось закрыть больницы.
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09.09.2020 15:07 Ответить
 
 