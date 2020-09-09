В Киеве и восьми областях загрузка коек в больницах для пациентов с COVID-19 превышает 50%, - Минздрав
По состоянию на 9 сентября Киев и 17 областей Украины не отвечают всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мер.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.
Согласно данным Минздрава, в девяти регионах больницы заполнены более чем на 50%: это Киев (51,3%), Винницкая (57,8%), Ивано-Франковская (58,6%), Одесская (66,1%), Ривненская (52,4%), Тернопольская (54,6%), Хмельницкая (51,5%), Черновицкая (71,9%) и Черниговская (63,1%) области.
Кроме того, заболеваемость превышает пороговый уровень в 18 регионах страны: Киеве, Винницкой, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Николаевской, Одесской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях. Самая высокая заболеваемость на 100 000 человек за две недели - в Тернопольской (262,6), Черновицкой (226,7), Ивано-Франковской (171,2), Харьковской (132,4) областях и Киеве (120,5).
Во всех областях проводится достаточное число тестов.
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