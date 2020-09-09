Зеленский участвует в отборе кандидатов от СН в облсоветы и горсоветы, - Корниенко

Президент Украины Владимир Зеленский в свободное от решения стратегических вопросов страны время принимает участие в обсуждении кандидатов в областные и городские советы от "Слуги народа".

Об этом изданию LB.ua сообщил глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Основных кандидатов в облсоветы, в горсоветы мы обсуждаем, и президент их тоже смотрит. Это, скажем так, не жесткий формат, что все согласовывается наверху. Регионы предлагают, мы делаем всестороннюю проверку, кого-то просим заменить по тем или иным причинам. А дальше они объясняют свою стратегию. Потому что в каждом регионе своя стратегия – что они собираются делать, куда идти", - сказал Корниенко.

На вопрос о том, как у Зеленского получается выделять на это время, Корниенко ответил так: "Он уделяет времени столько, сколько может выделить, учитывая стратегические вопросы в стране".

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По словам Корниенко, главными в процессе отбора кандидатов от СН на местных выборах являются кураторы и главы местных организаций.

"Где-то они совпадают, где-то это команда из двух человек. От них идет основное предложение, основное видение и по тому, что делать и какие люди должны это делать", - пояснил Корниенко.

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