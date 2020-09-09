Зеленский участвует в отборе кандидатов от СН в облсоветы и горсоветы, - Корниенко
Президент Украины Владимир Зеленский в свободное от решения стратегических вопросов страны время принимает участие в обсуждении кандидатов в областные и городские советы от "Слуги народа".
Об этом изданию LB.ua сообщил глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко, информирует Цензор.НЕТ.
"Основных кандидатов в облсоветы, в горсоветы мы обсуждаем, и президент их тоже смотрит. Это, скажем так, не жесткий формат, что все согласовывается наверху. Регионы предлагают, мы делаем всестороннюю проверку, кого-то просим заменить по тем или иным причинам. А дальше они объясняют свою стратегию. Потому что в каждом регионе своя стратегия – что они собираются делать, куда идти", - сказал Корниенко.
На вопрос о том, как у Зеленского получается выделять на это время, Корниенко ответил так: "Он уделяет времени столько, сколько может выделить, учитывая стратегические вопросы в стране".
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По словам Корниенко, главными в процессе отбора кандидатов от СН на местных выборах являются кураторы и главы местных организаций.
"Где-то они совпадают, где-то это команда из двух человек. От них идет основное предложение, основное видение и по тому, что делать и какие люди должны это делать", - пояснил Корниенко.
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Клоун не понимает, что "Президент" это не должность, а институт власти! Там нет свободного и личного времени! Если среди ночи нападет враг, он что скажет **********, это мое личное время, приходите в 9 утра? Все время Президента рабочее, и все оплачивается, как и круглосуточная охрана, дежурный транспорт, водители, пилоты....
Бывали же раньше времена, целый месяц бывало проходил пока какую нибудь зраду не накопают
https://images.cnscdn.com/images/6/e/4/8/6e48dbb0364a5887ffdfddfe5b22c114/original.jpgПрезидент Украины Владимир Зеленский в свободное от решения стратегических вопросов страны время принимает участие в обсуждении кандидатов в областные и городские советы от "Слуги народа".
Щоб його знесло!
на пианино!!! Хотя-бы, потому, что не имеет музыкального образования… Как можно играть, не зная нот?!... Он, просто, член на клавиатуру положил, а звучала «фанера»…
- Так она у него и сейчас звучит…(саме смішне, що, коли набирав текст анекдоту, "комп", замість "піаніно" видав "пісаніно"...).
...Бабло рулить .
Лохи должны понимать, что ослаблять так отбор проводит