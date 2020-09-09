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Новости Санкции против России
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ЕС продлил "крымские" санкции против РФ: скоро в список внесут 15 человек и ряд организаций за строительство Керченского моста, - журналист Йозвяк

ЕС продлил

Послы Европейского одобрили продление санкций против России из-за оккупации Крыма. Санкции были продлены на 6 месяцев.

Об этом в Twitter сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, передает Цензор.НЕТ.

В санкционном списке находятся 175 человек и 44 организации. Им запрещают выдачу виз и замораживают их активы в ЕС. Также в ближайшее время в санкционный список будут добавлены еще 15 человек и несколько организаций за строительство Керченского моста.

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ЕС продлил крымские санкции против РФ: скоро в список внесут 15 человек и ряд организаций за строительство Керченского моста, - журналист Йозвяк 01

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Цензор там круче новость есть .Венедиктова назначила своим замом юриста медведчука. .Кадровый голод других нет
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09.09.2020 13:04 Ответить
Голод или никто не хочет пачкать руки?
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09.09.2020 13:47 Ответить
потома прислали на санкции четыре почтовых квитанции
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09.09.2020 13:05 Ответить
Афигеть, аж 15 человек ответственно за постройку этой дурынды и нарушение всея "международного морского права".
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09.09.2020 13:07 Ответить
ЕС опять пёрднул в лужу.
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09.09.2020 13:09 Ответить
Это не санкции ,это порнография ...
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09.09.2020 13:42 Ответить
Идиоты,санкции против частных лиц не могут называться против РФ, эти лица имеют диппаспорта и спкойно путешествуют по всему миру.
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09.09.2020 13:51 Ответить
"ЕС продлил "крымские" санкции против РФ: скоро в список внесут 15 человек и ряд организаций за строительство Керченского моста, - журналист Йозвяк" - https://infocenter-odessa.com/index.php?newsid=53759 По имеющимся данным, украинские предприятия «ИСТА» и «Энергоавтоматика», входящие в структуру государственной корпорации «Укрпроминвест», которая принадлежит Порошенко, обеспечивали аккумуляторами всю строительную технику при возведении Крымского моста.
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09.09.2020 15:22 Ответить
И зачем делать видимость бурной деятельности, если достаточно 1 раз изменить, что санкции бессрочные до момента возвращения Крыма?!!!!!
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09.09.2020 17:00 Ответить
 
 