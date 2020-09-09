Суд наложил арест на 65 российских самолетов из-за незаконных полетов в оккупированный Крым, - прокуратура

Суд наложил арест на 65 самолетов - нарушителей порядка въезда и выезда из оккупированной полуострова.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь прокуратуры Крыма Екатерина Диденко.

"Под процессуальным руководством прокуратуры АРК, ГУ СБУ в АР Крым (с дислокацией в г. Херсон.) расследует уголовное производство по фактам нарушения должностными лицами иностранных авиакомпаний правил международных полетов и нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию и выезда из нее (ч. 2 ст. 332-1, ст. 334 и ч.1 ст. 111 УК Украины)", - написала она.

Так, Диденко отметила, что начиная с марта 2014 года, Украина закрыла воздушное пространство над оккупированным полуостровом Крым в связи с невозможностью осуществлять надзор за безопасностью полетов при организации воздушного движения, а также обеспечения безопасности полетов. Также было официально прекращено функционирование всех аэропортов на оккупированной территории полуострова.

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"Несмотря на это, установлено около 40 российских авиакомпаний, осуществляющих регулярные пассажирские авиаперевозки на оккупированный полуостров, которые нарушают международные правила полетов и законодательство Украины.

В связи с этим, прокуратура Автономной Республики Крым совместно с ГУ СБУ в АР Крым обратилась в суд с ходатайствами о наложении ареста на самолеты некоторых российских авиакомпаний, нарушивших порядок въезда / выезда из / на оккупированный полуостров и правил международных полетов, сейчас арестованы 65 воздушных судов-нарушителей", - написала Диденко.