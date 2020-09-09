Суд наложил арест на 65 российских самолетов из-за незаконных полетов в оккупированный Крым, - прокуратура
Суд наложил арест на 65 самолетов - нарушителей порядка въезда и выезда из оккупированной полуострова.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь прокуратуры Крыма Екатерина Диденко.
"Под процессуальным руководством прокуратуры АРК, ГУ СБУ в АР Крым (с дислокацией в г. Херсон.) расследует уголовное производство по фактам нарушения должностными лицами иностранных авиакомпаний правил международных полетов и нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию и выезда из нее (ч. 2 ст. 332-1, ст. 334 и ч.1 ст. 111 УК Украины)", - написала она.
Так, Диденко отметила, что начиная с марта 2014 года, Украина закрыла воздушное пространство над оккупированным полуостровом Крым в связи с невозможностью осуществлять надзор за безопасностью полетов при организации воздушного движения, а также обеспечения безопасности полетов. Также было официально прекращено функционирование всех аэропортов на оккупированной территории полуострова.
"Несмотря на это, установлено около 40 российских авиакомпаний, осуществляющих регулярные пассажирские авиаперевозки на оккупированный полуостров, которые нарушают международные правила полетов и законодательство Украины.
В связи с этим, прокуратура Автономной Республики Крым совместно с ГУ СБУ в АР Крым обратилась в суд с ходатайствами о наложении ареста на самолеты некоторых российских авиакомпаний, нарушивших порядок въезда / выезда из / на оккупированный полуостров и правил международных полетов, сейчас арестованы 65 воздушных судов-нарушителей", - написала Диденко.
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Все номера начинаются с RA. тоесть рос. идентификация.
Аэрофлот - гос. компания. Поэтому не один гос. самолет не мжет иметь иностранонной регистрации
Кстати..Дурик... а ты знаешь, что ВСЕ самолёты Украины имеют регистрацию UR.... даже НЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ!!? А у твоих друзей..кацапов... даже ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ авиакомпания Россия... летает на импортной регистрации!!!)))))https://www.frequentflyers.ru/2019/04/22/vq-box/ Давай Дурик..учись!!!))))
Aeroflot , Yamal Airlines , UVT Aero,
S7 Airlines, Nordavia , Izhavia,
Ural Airlines, Yakutia Airlines, Gazpromavia Aviation,
Red Wings, Alrosa Mirny Air Enterprise, Severstal Aircompany,
Nordwind Airlines, Azimuth, RusLine.
Уже 6 лет. Хоть один арестовали?
Це шо за клоунада ? Як можна арестовать эти самолеты ?
Какие еще международные законы ? Компания Siemens к примеру , положила большой БОЛТ на эти международные санкции и законы и прекрасно торгуют с москалями
Нiт , этим я хотел показать , хде есть выгода - там нема места каким-то законам . Ферштейн
А это как ты 3,1415926здабол объяснишь?
А это как ты 3,1415926здабол объяснишь?
Хотя не надо!! Тут и так всё ясно!!! Умеешь читать...но не умеешь осознавать прочитанное!!?)))))))
«Ресурс пяти арестованных «Русланов» продлила немецкая AMTES GmbH. По остальным судам «Волга-Днепра» после истечения их ресурса также будут направляться материалы в суд», - обещает представитель «Ильяшев и партнеры». Ресурс судна может продлевать только разработчик. Росавиация 8 декабря 2017 г. выдала AMTES сертификат разработчика самолета «Руслан», говорится на сайте ведомства. AMTES входит в группу «Волга-Днепр», согласно сайту российской авиакомпании.
Так что твой пердеж двухлетней давности уже не актуален.
«Ресурс пяти арестованных «Русланов» продлила немецкая AMTES GmbH. и сертификат им выдала рашкоавиация их и арестовали!!!)))) А дальше скопированное тобой ты так и не осилил!!!! остальным судам «Волга-Днепра» после истечения их ресурса также будут направляться материалы в суд», - обещает представитель «Ильяшев и партнеры». Ресурс судна может продлевать только разработчик. Осиль...баран...что написано?!!!
И можешь в Лейпциге полюбоваться двумя гробами под забором! Давай...дурашка! Ты настолько тут, что стыдно даже писать тебе!
Я насчитал только сегодня 15 рейсов
https://www.aeroflot.com/schedule/schedule?_preferredLanguage=ru
Плаває гівно в ополонці, а суда/кораблі ходють по морю.
Телефоны справочной службы авиакомпании «Аэрофлот»:
Электронная почта представительства Аэрофлота в аэропорту Симферополя:
https://avia.tutu.ru/airport/98a1a9/
"Прокуратуре АР Крым" надо показывать бурную деятельность чтобы кушать хлеб с маслом. Вот и принимают "решения" которые не несут никаких последствий но тешат наш слух.