РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10638 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
1 513 13
переговоры (4780) Песков (1800) Донбасс (26950) нормандская четверка (1596) Козак Дмитрий (73)

Козак примет участие во встрече советников лидеров стран "нормандского формата" в Берлине, - Песков

Козак примет участие во встрече советников лидеров стран

Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак примет участие во встрече политических советников лидеров стран "нормандского формата" в Берлине 11 сентября, подтвердил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Да, мой коллега Козак в пятницу будет в Берлине. Он будет участвовать во встрече помощников", - сказал он журналистам, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В "нормандский формат" по урегулированию ситуации в Донбассе входят Германия, Россия, Украина, Франция.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Встреча советников лидеров стран Нормандского формата должна состояться 11 сентября, - Зеленский

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+4
Ну правильно. Его же друг Ермак приедет.
показать весь комментарий
09.09.2020 13:22
+3
І передасть інструкції вашому агенту впливу.
показать весь комментарий
09.09.2020 13:23
+1
На РАБссии остались 4 страны Европы по пожираю трубопроводного газа,Сербия,Венгрия,Австрия и Чехия,когда не останется ни одной РАБссия перестанет существовать... Мир вздохнет с облегчением...быдло вонючее исчезло и воздух стал чище...Экология прежде всего....
показать весь комментарий
09.09.2020 13:24
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну правильно. Его же друг Ермак приедет.
показать весь комментарий
09.09.2020 13:22 Ответить
І передасть інструкції вашому агенту впливу.
показать весь комментарий
09.09.2020 13:23 Ответить
На РАБссии остались 4 страны Европы по пожираю трубопроводного газа,Сербия,Венгрия,Австрия и Чехия,когда не останется ни одной РАБссия перестанет существовать... Мир вздохнет с облегчением...быдло вонючее исчезло и воздух стал чище...Экология прежде всего....
показать весь комментарий
09.09.2020 13:24 Ответить
Ярмак плохому не научит, як , например, крышевать пивные ктоски у Кыйеве
показать весь комментарий
09.09.2020 13:28 Ответить
Вот на***я Украине ети переговоры где не украинские интересы даже не выносятся на обговаривание? Все что там решается ето каким способом Украина будет капитулировать.
показать весь комментарий
09.09.2020 13:31 Ответить
На РАБссии катастрофическое положение с демографией,дохнут Мавзолейные штабелями....с начала этого года умерло на 266 000 больше чем родилось...Путлеру нужно свее мясо...и Белорусь с Донбасом это носители рюсска язычного насэлэния...в сумме приблизительно 13 миллионов...
показать весь комментарий
09.09.2020 13:37 Ответить
Мудак он а не казак ...
показать весь комментарий
09.09.2020 13:40 Ответить
Вчера общался с Айдером Муждабаевм в прямом эфире.Айдер сказал замечательную фразу : Запад отравленный Путлером не только с времен Сочинской ОЛЕНЬпияды и ЧМ по футболу на РАБссии,а гораздо раньше....Северными и Южно-Турецкими потоками...
В Украине после Виталия Портникова, появился еще один прекрасный парень с аналитическим мышлением АЙДЕР МУЖДАБАЕВ!!!
показать весь комментарий
09.09.2020 13:46 Ответить
Это настоящий шеф Ермака, между прочим.
показать весь комментарий
09.09.2020 14:24 Ответить
Как хорошо,когда за столом переговоров сидят коллеги-однодумцы!
Правда, в 2009 это привело к братской цене на газ,вдвое дороже среднеевропейской,но то такэ.
К чему это приведет сейчас?
показать весь комментарий
09.09.2020 14:25 Ответить
Короткая будет встреча.
показать весь комментарий
09.09.2020 14:34 Ответить
Герхард, ты не прав. Андрей Козырь в очередной раз раскажет Дмитрию все то, что "Гришка Самозванец говорил Отцу Варлааму на Брест-Литовской границе" ( "Место встречи изменить нельзя"). Шефом Ермака есть и будет совбезовец Патрушев, идейный отец которого генерал НКВД Питовранов прославился тем, что будучи сидельцем Лубянки предложил Сталину ловить сионистов на "живца" путем создания фиктивных организаций. Господин Козак не есть жителем этой кремлевской башни.
показать весь комментарий
09.09.2020 15:40 Ответить
маланская рожа встретится с маланцем ермаком
показать весь комментарий
09.09.2020 21:11 Ответить
 
 