Козак примет участие во встрече советников лидеров стран "нормандского формата" в Берлине, - Песков
Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак примет участие во встрече политических советников лидеров стран "нормандского формата" в Берлине 11 сентября, подтвердил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
"Да, мой коллега Козак в пятницу будет в Берлине. Он будет участвовать во встрече помощников", - сказал он журналистам, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
В "нормандский формат" по урегулированию ситуации в Донбассе входят Германия, Россия, Украина, Франция.
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показать весь комментарий09.09.2020 13:22
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В Украине после Виталия Портникова, появился еще один прекрасный парень с аналитическим мышлением АЙДЕР МУЖДАБАЕВ!!!
Правда, в 2009 это привело к братской цене на газ,вдвое дороже среднеевропейской,но то такэ.
К чему это приведет сейчас?