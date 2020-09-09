Штаб анонсировал антитеррористические меры в Мариуполе: установлен "красный" уровень угрозы, людей просят оставаться дома
10 и 11 сентября в Мариуполе состоится превентивные меры по противодействию террористическим и диверсионным угрозам, жителей города просят не выходить из дома без особой необходимости.
Об этом сегодня сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил, информирует Цензор.НЕТ.
"Командование операции Объединенных сил призывает жителей города не покидать без необходимости свои дома, соблюдать правила личной безопасности и обращения с подозрительными предметами, взрывоопасными веществами и тому подобное. В случае необходимости передвижения в другие районы города, во избежание недоразумений, нужно обязательно иметь при себе документы, удостоверяющие личность (паспорт, водительское удостоверение, справка об обучении и т.д.)", - говорится в сообщении.
Отмечается также, что все действия происходят в рамках действующего законодательства Украины и санкционированные командующим Объединенных сил генерал-лейтенантом Владимиром Кравченко.
"В случае получения информации о причастности неизвестных лиц к диверсионно-разведывательным группам или террористическим подразделениям боевиков, призываем немедленно сообщать дежурным службам:
2 управления ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях, тел.: 0629-52-53-94
ГУ НПУ в Донецкой области, тел.: 102, 0629-51-98-01", - добавили в штабе.
Также в пресс-центре напомнили, что в соответствии с п. 8 постановления КМУ от 18.02.2016 №92 принято решение об установлении уровня террористической угрозы "красный" в Донецкой и Луганской областях, Автономной Республике Крым.
Пожалуйста, подождите...
Главное, что бы сидели дома и смотрели ящик.
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В р-не Мариуполя не установленным подразделением осуществлена попытка проникновения в охраняемый периметр морской акватории порта. Обстоятельства выясняются. Повідомлення військової комісії tZe