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Мариуполь (5694) штаб (1231) операция Объединенных сил (6766)

Штаб анонсировал антитеррористические меры в Мариуполе: установлен "красный" уровень угрозы, людей просят оставаться дома

Штаб анонсировал антитеррористические меры в Мариуполе: установлен

10 и 11 сентября в Мариуполе состоится превентивные меры по противодействию террористическим и диверсионным угрозам, жителей города просят не выходить из дома без особой необходимости.

Об этом сегодня сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил, информирует Цензор.НЕТ.

"Командование операции Объединенных сил призывает жителей города не покидать без необходимости свои дома, соблюдать правила личной безопасности и обращения с подозрительными предметами, взрывоопасными веществами и тому подобное. В случае необходимости передвижения в другие районы города, во избежание недоразумений, нужно обязательно иметь при себе документы, удостоверяющие личность (паспорт, водительское удостоверение, справка об обучении и т.д.)", - говорится в сообщении.

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Отмечается также, что все действия происходят в рамках действующего законодательства Украины и санкционированные командующим Объединенных сил генерал-лейтенантом Владимиром Кравченко.

"В случае получения информации о причастности неизвестных лиц к диверсионно-разведывательным группам или террористическим подразделениям боевиков, призываем немедленно сообщать дежурным службам:

2 управления ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях, тел.: 0629-52-53-94
ГУ НПУ в Донецкой области, тел.: 102, 0629-51-98-01", - добавили в штабе.

Также в пресс-центре напомнили, что в соответствии с п. 8 постановления КМУ от 18.02.2016 №92 принято решение об установлении уровня террористической угрозы "красный" в Донецкой и Луганской областях, Автономной Республике Крым.

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Штаб анонсировал антитеррористические меры в Мариуполе: установлен красный уровень угрозы, людей просят оставаться дома 01
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Топ комментарии
+31
Що, не пройшло повне і всеосяжне вічне" перемир'я? Орки накопичили сили, засоби, через ділянки розведення насичили найближчий тил диверсійними групами і терористами? А так завжди є, коли в голові Верховного Головнокомандуючого всупереч реаліям війна закінчується.
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09.09.2020 13:41
+20
Головне, що Янелох війну вже закінчив у своїй головці.
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09.09.2020 13:43
+19
Які терористи, ви чо? Каратист сказав що з той стороной мЬІр-дружба-жвачка.
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09.09.2020 13:42
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а вы кто, мистер теребчук ?
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09.09.2020 14:23 Ответить
Що, не пройшло повне і всеосяжне вічне" перемир'я? Орки накопичили сили, засоби, через ділянки розведення насичили найближчий тил диверсійними групами і терористами? А так завжди є, коли в голові Верховного Головнокомандуючого всупереч реаліям війна закінчується.
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09.09.2020 13:41 Ответить
Які терористи, ви чо? Каратист сказав що з той стороной мЬІр-дружба-жвачка.
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09.09.2020 13:42 Ответить
Головне, що Янелох війну вже закінчив у своїй головці.
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09.09.2020 13:43 Ответить
Її (війни) в нього ніколи і не було, нажаль...
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09.09.2020 15:55 Ответить
Не карантин - так учения!
Главное, что бы сидели дома и смотрели ящик.
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09.09.2020 13:45 Ответить
Ну, мабуть веосяжне перемирря відноситься тільки до лінії фронта. В тилу можна активізувати боротьбу.
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09.09.2020 13:50 Ответить
будут ловить террористов без масок по магазинам и наливайкам.
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09.09.2020 14:29 Ответить
это гнусная провокация штаба против миролюбных орков у которых в глазах мир, чтобы сорвать рейтинг мыротворца и вяликого переговорщика всея вселенной
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09.09.2020 13:51 Ответить
Хорошо ,но лучше бы эти мероприятия провести в Донецке ,Луганске и Севастополе ...
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09.09.2020 13:52 Ответить
мусора развлекаются
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09.09.2020 16:44 Ответить
То не мусора, то вояки, різницю відчуваєш, сєпарасте?
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09.09.2020 20:45 Ответить
Што там праисходид? Штаб анонсировал антитеррорестические меры в Мариуполе: установлен "красный" уровень угрозы, людей просят оставаться дома - Цензор.НЕТ 7168
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09.09.2020 13:52 Ответить
никто же не хочет войны. значит это всё устроил зе-барыга чтобы наживаться на войне.
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09.09.2020 13:52 Ответить
Откуда красный уровень? Клоун, он величайший лидер современности ведь договорился с пуйлом за мир?
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09.09.2020 13:53 Ответить
https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2020/09/07/119264/russko-ukrainskaya-vojna--na-donbasse-unichtozhena-kolonna-bandy-dnr--23-trupa-vmeste-s-glavarem.shtml РУССКО-УКРАИНСКАЯ ВОЙНА. На Донбассе уничтожена колонна банды ДНР. 23 трупа вместе с главарем Хтось в курсі про цю подію? Правда, си ні?
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09.09.2020 13:55 Ответить
Штаб анонсировал антитеррорестические меры в Мариуполе: установлен "красный" уровень угрозы, людей просят оставаться дома - Цензор.НЕТ 1447неужели за ОтПЗЖеных решили взяться ?

Штаб анонсировал антитеррорестические меры в Мариуполе: установлен "красный" уровень угрозы, людей просят оставаться дома - Цензор.НЕТ 3299
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09.09.2020 13:57 Ответить
или будут насильно раздавать эти промоматериалы от ОстоПЗЖеных?
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09.09.2020 13:59 Ответить
Это ерунда. Вот таварищ Путен приказал засаботироватиь ракетную программа - это да!
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09.09.2020 13:59 Ответить
Ну, Зелене Гавно, любиш по регіонам кататися? Тебе ждуть на завтра-післязавтра в Маріуполі.
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09.09.2020 14:06 Ответить
А хто попереджає про антитерористичну операцією? Та терористи приготуються і від ваших дій один пшик. Діяти треба раптово і об'ємно.
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09.09.2020 14:49 Ответить
Це не імовірно що за таких розкладах в обороні,безпеки,влади, ще досі існує Україна.
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09.09.2020 15:11 Ответить
з якого переляку?? Хіба в нас не зелене "пєрєміріє" зараз?
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09.09.2020 15:26 Ответить
Что то там происходит, а то с чего бы это проводить превентивные мери?
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09.09.2020 15:30 Ответить
Мда, за весь цей бєдлам Зеленський буде відповідати перед судом.
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09.09.2020 16:30 Ответить
В р-не Мариуполя не установленным подразделением осуществлена попытка проникновения в охраняемый периметр морской акватории порта.
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09.09.2020 17:03 Ответить
Нахера?Я житель Мариуполя.У нас что, какая-то угроза?Главная наша угроза сидит на банковой и зовется "маленькое зеленое чмо"!Чтоб ему,*****,до старости не дожить!
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09.09.2020 19:20 Ответить
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform

·https://twitter.com/tZEinform/status/1303649663971622913 5 ч

В р-не Мариуполя не установленным подразделением осуществлена попытка проникновения в охраняемый периметр морской акватории порта. Обстоятельства выясняются. Повідомлення військової комісії tZe
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09.09.2020 19:49 Ответить
Не там проводят .в Киеве нужно провести антитеррорестическую операцию и упаковать гандона зеленского
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09.09.2020 20:55 Ответить
Якщо ще буде "розведення", то Маріуполь відійде рашкі,
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09.09.2020 21:03 Ответить
 
 