Штаб анонсировал антитеррористические меры в Мариуполе: установлен "красный" уровень угрозы, людей просят оставаться дома

10 и 11 сентября в Мариуполе состоится превентивные меры по противодействию террористическим и диверсионным угрозам, жителей города просят не выходить из дома без особой необходимости.

Об этом сегодня сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил, информирует Цензор.НЕТ.

"Командование операции Объединенных сил призывает жителей города не покидать без необходимости свои дома, соблюдать правила личной безопасности и обращения с подозрительными предметами, взрывоопасными веществами и тому подобное. В случае необходимости передвижения в другие районы города, во избежание недоразумений, нужно обязательно иметь при себе документы, удостоверяющие личность (паспорт, водительское удостоверение, справка об обучении и т.д.)", - говорится в сообщении.

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Отмечается также, что все действия происходят в рамках действующего законодательства Украины и санкционированные командующим Объединенных сил генерал-лейтенантом Владимиром Кравченко.

"В случае получения информации о причастности неизвестных лиц к диверсионно-разведывательным группам или террористическим подразделениям боевиков, призываем немедленно сообщать дежурным службам:

2 управления ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях, тел.: 0629-52-53-94

ГУ НПУ в Донецкой области, тел.: 102, 0629-51-98-01", - добавили в штабе.

Также в пресс-центре напомнили, что в соответствии с п. 8 постановления КМУ от 18.02.2016 №92 принято решение об установлении уровня террористической угрозы "красный" в Донецкой и Луганской областях, Автономной Республике Крым.

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