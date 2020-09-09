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дезинформация (333) Зеленский (19042) Казначейство (41) налоги (3204) ложь (378) Острикова (44)

Тезис Зеленского о росте налоговых поступлений в 1,5 раза во время пандемии не соответствует действительности, - Острикова. ТАБЛИЦА

Тезис Зеленского о росте налоговых поступлений в 1,5 раза во время пандемии не соответствует действительности, - Острикова. ТАБЛИЦА

Заявление Президента Украины Владимира Зелеснкого о том, что "в COVID-период налоговые поступления увеличились в полтора раза" не соответствует действительности и является дезинформацией. Налоговые поступления увеличились лишь на 17% и то, в основном, за счет больших, чем в прошлом году, выплат дивидендов государственными "Нафтогазом" и "ПриватБанком".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написала экс-депутат Татьяна Острикова.

"Президент Владимир Зеленский заявил, что налоговые поступления во время пандемии выросли в 1,5 раза, а доходы на таможне упали.

Сделала обычную проверку этого факта по данным Казначейства и пришла к выводу, что службы Президента, которые готовят ему информацию для выступлений, дезинформировали его.

Тезис о росте налоговых поступлений в полтора раза во время пандемии не соответствует действительности.

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Периодом пандемии для Украини считаем с начала введения карантина, то есть март 2020. В период с марта по сентябрь 2020 года, налоговая собрала больше, чем в прошлом году в марте на 8%, в июне на 104%% и в августе на 12%.

Относительно июня 2020 года, то эти дополнительные поступления обеспечили две государственные компании: Нафтогаз и Приватбанк, которые перечислили дивидендов на 64,1 миллиарда, против 18,7 млрд прошлого года. Поэтому налоговая не имеет отношения к высоким результатам июня.

Относительно августа, то эти дополнительные 12% частично обеспечены существенным уменьшением возмещения НДС (возмещено на 24% меньше, чем в августе 2019). Непосредственно налоговых сборов, без учета возмещения, в августе было на 5% больше, чем в прошлом году.

Аналогичная ситуация и по марту - собрано на 8% больше, но если исключить фактор уменьшения возмещения НДС - это лишь на 3% больше, что сопоставимо с уровнем инфляции.

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Привожу сравнительную таблицу ежемесячных налоговых сборов в 2019 и 2020 годах.

Тезис Зеленского о росте налоговых поступлений в 1,5 раза во время пандемии не соответствует действительности, - Острикова 01

Как видно, благодаря дивидендам Нафтогаза и Приватбанка, за период карантина сборы выросли всего на 17%, что безусловно не является "в полтора раза".

Проверить эту математику довольно просто: при налоговых сборах в полтора раза превышающих докарантинные, доходы бюджета были бы перевыполнены, но по информации Казначейства план доходов в общий фонд Госбюджета за январь-август выполнен лишь на 97%.

У меня большая просьба ко всем службам Офиса Президента и экономического блока Правительства - давайте Президенту достоверную информацию о состоянии налоговых поступлений и не создавайте ему другую "зазеркальную" рамку восприятия реальности", - рассказала Острикова.

Тезис Зеленского о росте налоговых поступлений в 1,5 раза во время пандемии не соответствует действительности, - Острикова 02
Тезис Зеленского о росте налоговых поступлений в 1,5 раза во время пандемии не соответствует действительности, - Острикова 03

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Топ комментарии
+23
Раньше народ жил в придуманом зубожинни.
Теперь буба живет в придуманом изобилии.
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09.09.2020 13:59
+20
Интересно выходит, Порошенко провел реформу Нафтогаза и национализировал Приватбанк, за счет них сейчас государство практически существует, но зегенеративное стадо очень хочет все это вернуть коломойским, медведчукам и суркисам, а Порошенко требует посадить, воистину дебилы!
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09.09.2020 14:06
+19
Тезис Зеленского о росте налоговых поступлений в 1,5 раза во время пандемии не соответствует действительности, - Острикова - Цензор.НЕТ 4451
Дайооошш!
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09.09.2020 14:00
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Правила форума Совет форумчан
Це як з подихаюаючеї корови надої піднімать
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09.09.2020 13:55 Ответить
Так надої по суті впали
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09.09.2020 14:02 Ответить
Тезис Зеленского о росте налоговых поступлений в 1,5 раза во время пандемии не соответствует действительности, - Острикова - Цензор.НЕТ 8736
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09.09.2020 14:29 Ответить
Теза Зеленського про зростання податкових надходжень в 1,5 раза під час пандемії не відповідає дійсності, - Острікова - Цензор.НЕТ 9851
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09.09.2020 14:29 Ответить
Теза Зеленського про зростання податкових надходжень в 1,5 раза під час пандемії не відповідає дійсності, - Острікова - Цензор.НЕТ 2067
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09.09.2020 14:31 Ответить
Будь у них хоть капля ума, они бі сделали аналитику от поступлений: таможня; промышленность; торговля; сфера обслуживания; финучреждения и тогда можно было бы вести сравнение с прошлым годом. А так, "средняя температура по больнице" с испорченным градусником.
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09.09.2020 14:52 Ответить
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09.09.2020 13:55 Ответить
Без коментарів...
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09.09.2020 13:55 Ответить
та какие там коментарии.. шмаркля сам подтвердил что он лошара, которого ни в грош не ставят даже его подчиненные))
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09.09.2020 13:58 Ответить
Насправді Шмаркля вкотре підиверд в, що лошарами він вважає своїх виборців. Бо направду жоден з них не піддасть сумніву його брехню і не буде перевіряти її у даних Казначейства. 😊 Тому лошари - це зебіли. А Шмаркля - не лох. 😁
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09.09.2020 14:46 Ответить
Да, оно - враг.
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09.09.2020 15:36 Ответить
Мгого та острикова понимает
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09.09.2020 13:55 Ответить
Что они там курят??? Всё бизнес СТОП ну кроме своих "Велюров и Эпицентров"...Это если только Налоговая наперёд выжала у предпринимателей бабло.
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09.09.2020 13:56 Ответить
Раньше народ жил в придуманом зубожинни.
Теперь буба живет в придуманом изобилии.
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09.09.2020 13:59 Ответить
А что у него вообще соответствует?
там на люу 7Б
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09.09.2020 13:56 Ответить
зеля опять прогнал лапшу по ушам, тоже мне новость он всегда так делает
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09.09.2020 13:56 Ответить
Зеленский как и его власть это брехуны.
Всё, что они говорят стоит воспринимать наоборот.
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09.09.2020 13:57 Ответить
А ти часом не робив це разом?
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09.09.2020 14:01 Ответить
Ну в данном случае врёт скорее эта Острикова.
В бюджете две основные статьи доходов. Собственно налоги и таможня.
Зеленский явно сказал про налоговые сборы без таможни. И они действительно выросли почти в полтора раза. По таможне спад из-за падения импорта.
Если сложить всё вместе то выйдет 117%
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09.09.2020 14:35 Ответить
такої брехливої влади і підтримуючих її 73/43%зебілів (зокрема, https://censor.net/ru/user/46406) історія української політики та суспільтва не знала з періоду коміків періоду застою семидесятих минулого сторіччя
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09.09.2020 14:44 Ответить
соврал Осел как обычно.., и не извинится даже за то что опять нассал в глаза своим недалеким фанатам..
Пойдет дальше врать..
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09.09.2020 13:57 Ответить
Тезис Зеленского о росте налоговых поступлений в 1,5 раза во время пандемии не соответствует действительности, - Острикова - Цензор.НЕТ 4451
Дайооошш!
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09.09.2020 14:00 Ответить
Цей недомірок сам не відповідає дійсності.
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09.09.2020 13:57 Ответить
Что нужно делать чтоб Корова была прибыльной? Её нужно больше доить и меньше кормить!
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09.09.2020 13:57 Ответить
Это она так еще скажет, что учителя не получают 4000 баксов.
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09.09.2020 13:57 Ответить
так и машина может сгореть. Случайно.
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09.09.2020 14:03 Ответить
Если осел не сбрехал...значит день он прожил зря..
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09.09.2020 13:58 Ответить
Тезис Зелеснкого о росте налоговых поступлений в 1,5 раза во время пандемии не соответствует действительности, - Острикова - Цензор.НЕТ 1401
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09.09.2020 13:58 Ответить
Кстати, Джеджула будет хорошим политиком, в отличии от голобородько
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09.09.2020 15:25 Ответить
Острикова, у вас машина есть?
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09.09.2020 13:59 Ответить
Зеля робить неможливе для країни - підвищує статистику податкових надходжень...
Тезис Зеленского о росте налоговых поступлений в 1,5 раза во время пандемии не соответствует действительности, - Острикова - Цензор.НЕТ 4003
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09.09.2020 14:02 Ответить
Интересно выходит, Порошенко провел реформу Нафтогаза и национализировал Приватбанк, за счет них сейчас государство практически существует, но зегенеративное стадо очень хочет все это вернуть коломойским, медведчукам и суркисам, а Порошенко требует посадить, воистину дебилы!
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09.09.2020 14:06 Ответить
Везде и во всем ложь.95 анал в действии,ему все доклады пишет кацап жидков .
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09.09.2020 14:10 Ответить
Свита красит короля, а не наоборот.
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09.09.2020 14:11 Ответить
заявивив https://censor.net/ru/user/466698 - зажоп
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09.09.2020 14:55 Ответить
"заявивив" Ан Мур 👍👏😀, давай ще, мені подобаються такі йолопеґи.
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09.09.2020 16:57 Ответить
Свита красит...

https://tsn.ua/ru/politika/mogu-pokrasit-larek-ili-dva-kolomoyskiy-otreagiroval-na-ideyu-zelenskogo-vosstanovlivat-donbass-1366536.html "могу покрасить ларек или два", - сказал Коломойский
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09.09.2020 15:22 Ответить
Ну що Ви робите?! ЗЕ вже сам повірив у цю херню, а ви ... Він "натура утонченная", нема коли у кожному питанні визначатись, а Ви по "голубой мечте" зі усіх стволів. Пані Тетяна, сьогоднішня безсона ніч Бубочка на Вашій совісті.
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09.09.2020 14:12 Ответить
Ошибочка.... Не хтось брешет пересиденту ,а переседент брешет народу ! Предвыборная кампания ,однако!
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09.09.2020 14:16 Ответить
Тезис Зеленского о росте налоговых поступлений в 1,5 раза во время пандемии не соответствует действительности, - Острикова - Цензор.НЕТ 9484
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09.09.2020 14:16 Ответить
Т.е. ЗЕ опять насцал в глаза зебилам.

Но рейтинг конечно же от этого только укрепился.
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09.09.2020 14:20 Ответить
он же не сказал что это поступления в госбюджет
Тезис Зеленского о росте налоговых поступлений в 1,5 раза во время пандемии не соответствует действительности, - Острикова - Цензор.НЕТ 4217
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09.09.2020 14:20 Ответить
ЗЕ купирует ху й ла , что в ху й ла ложь и лицемерие это смысл удержаться у власти , так само и у ЗЕ ложь и лицемерие это удержатся у власти и ЗЕ будет врать и лицемерить , лицемерить и врать
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09.09.2020 14:21 Ответить
Тезис Зеленского о росте налоговых поступлений в 1,5 раза во время пандемии не соответствует действительности, - Острикова - Цензор.НЕТ 8089
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09.09.2020 14:21 Ответить
Шоколадный упырь, передал книжку с красивыми сказками, цирковому упырю.
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09.09.2020 14:29 Ответить
тебе прапорщик дал разрешение выходить под флагом главного врага твоей страны ?
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09.09.2020 15:24 Ответить
КИрдык порохоботу Остриковой! Всю предвыборную компанию Народа Игоря Валерьевича или 95-го, провалила...
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09.09.2020 14:30 Ответить
Тезис Зеленского:
(108 + 93+91+204+80+112)/6 (среднее арифметическое) +42(он же не лох какой-то) = 156%
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09.09.2020 14:31 Ответить
Та ладно, Таня, хто ще цього Клоуна слухає?
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09.09.2020 14:34 Ответить
Шоу продолжается!
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09.09.2020 14:36 Ответить
Интересно, а кем теперь бубачка будет считать Острикову?
Бактерией или микробом?
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09.09.2020 14:37 Ответить
такої брехливої влади і підтримуючих її 73/43%зебілів історія української політики та суспільтва не знала з періоду коміків періоду застою семидесятих минулого сторіччя
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09.09.2020 14:42 Ответить
Ни кто и не сомневался что оно мелет не зная что.
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09.09.2020 14:45 Ответить
А ето снова господін соврамши! (с) О. Булгаков "Майстер і Маргарита"
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09.09.2020 14:56 Ответить
Шморклю кацапы отравили газом "дурачек", что с него взять. Смешно смотреть как это недорозумение пыжится, что бы обогнать лукашенко по глупости и вранью.
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09.09.2020 15:24 Ответить
Моссад и Цахал уже вскрыли весь украинский бизнес
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09.09.2020 15:45 Ответить
Тезис,который не соответствует действительности,называется брехня.Коротко и ясно.
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09.09.2020 16:36 Ответить
Написала на заборе бывший депутат Острикова. Ясно. Понятно.
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09.09.2020 20:50 Ответить
всё верно Зе сказал.
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10.09.2020 01:11 Ответить
 
 