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Кабмин (13507) помощь (7424) Антитеррористическая операция (18283)

Кабмин выделил 13,3 млн грн единоразовой помощи семьям погибших и получившим инвалидность участникам АТО

Кабмин выделил 13,3 млн грн единоразовой помощи семьям погибших и получившим инвалидность участникам АТО

Кабинет министров Украины выделил 13 млн 281 тыс. грн для предоставления единоразовой денежной помощи членам семей семи погибших военных и восьми военнослужащим, получившим инвалидность во время участия в антитеррористической операции (АТО) на Донбассе.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Членам семьи погибшего будет выплачена помощь в размере 750 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц на дату гибели, а получившим инвалидность, в зависимости от группы, - от 250 до 400 прожиточных минимумов. Получившим I группу инвалидности будет выплачено 400 прожиточных минимумов для трудоспособных, II группу – 300 прожиточных минимумов, III группу – 250 прожиточных минимумов.

С 1 января 2020 года прожиточный минимум в Украине составляет 2 тыс. 27 грн.

Также на Цензор.НЕТ: В декабре могут начать платить компенсации за разрушенное на Донбассе жилье, - Минреинтеграции

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Что-то цифры не сходятся
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09.09.2020 14:15 Ответить
Вибори скоро, грачі полетіли...
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09.09.2020 17:06 Ответить
 
 