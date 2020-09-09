Для борьбы с киберпреступностью в Раде хотят обязать интернет-провайдеров раскрывать данные о деятельности пользователей
Для борьбы с киберпреступностью в Раде хотят ввести использование электронных доказательств и обязать провайдеров раскрывать данные о деятельности пользователя в интернете.
Соответствующий законопроект №4004 зарегистрирован в парламенте под авторством нардепа "Слуги народа" Дениса Монастырского и с подписями группы депутатов "За будущее", "Довіри" и СН (всего 13 депутатов), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Экономическую правду.
В законопроекте предлагается усовершенствовать государственно-частное взаимодействие правоохранителей и провайдеров при проведении оперативно-розыскных мероприятий, негласных следственных (розыскных) действий и временного доступа к информации, вещам и документов.
Согласно документу, провайдеры телекоммуникаций обязаны за собственные средства устанавливать в своих сетях техсредства, необходимые для проведения негласных следственных (розыскных) действий и доступа к информации о связи, абоненте, получении и маршруте передачи интернет-услуг, их продолжительности и содержания.
Также операторы должны способствовать проведению оперативно-розыскных мероприятий и недопущению разглашения о их проведении.
Отметим, что в РФ все операторы связи обязаны устанавливать аналогичное оборудование (т.н. СОРМ - система технических средств для обеспечения функций оперативно-розыскных мероприятий) за свой счет в пользу спецслужб, в том числе - в соответствии с так называемым "законом Яровой", который декламировался как ужесточение наказания за терроризм и экстремизм.
Кроме этого законопроект дополнит перечень процессуальных источников доказательств электронными доказательствами, а также создаст порядок специальной конфискации виртуальных активов.
В документе определено, что электронным доказательством является информация в электронной форме со сведениями, которые могут быть использованы в качестве доказательства факта или обстоятельств, устанавливаемых в ходе уголовного производства.
К электронным доказательствам могут относиться текстовые документы, графические изображения, планы, фотографии, видео- и звукозаписи и т.д., виртуальные активы, сайты, текстовые, мультимедийные и голосовые сообщения, метаданные и базы данных.
Также в документе отмечается, что сейчас специальная конфискация не охватывает виртуальные активы, хотя преимущественно через неурегулированные законом виртуальные рынки осуществляется легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем.
В частности, по законопроекту виртуальные активы, которые были предметом уголовного преступления или иного общественно опасного деяния, конфискуются, кроме тех, кто возвращаются владельцу (законному владельцу)
Пожалуйста, подождите...
....... с разрешения суда !!!
Перекладаю : провайдери ...читай користувачі інтернет мережі ...зобов'язані оплатити апаратуру для стеження за собою ...
Источник: https://censor.net/ru/n3218370
Вот статья из действующего закона «ПРО ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ»
Стаття 39. Обов'язки операторів і провайдерів телекомунікацій
…
4. Оператори телекомунікацій зобов'язані за власні кошти встановлювати на своїх телекомунікаційних мережах технічні засоби, необхідні для здійснення уповноваженими органами оперативно-розшукових заходів, і забезпечувати функціонування цих технічних засобів, а також у межах своїх повноважень сприяти проведенню оперативно-розшукових заходів та недопущенню розголошення організаційних і тактичних прийомів їх проведення. Оператори телекомунікацій зобов'язані забезпечувати захист зазначених технічних засобів від несанкціонованого доступу.
Мне просто интересно, кто из "всепропальщиков" реально прочитали данный законопроект
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B8_16_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F уроды зеленые идут путём януковича
так где в данном законопроекте "наступление на конституционные права и свободы граждан"?
І я не бажаю ,щоб якісь треті особи володіли цією інформацією
за такі законопроекти !
Оно, конечно, во время войны может и логично ужесточить, вот только я не верю, что, во-первых, если война завтра закончилась, то ограничения бы отменили, а во-вторых, что намерения тех, кто ограничения вводит, благородны и чисты . . . Не для того это делается.
Такий закон є на РФ ... Наші виродки копіюють закони як у агресора РФ. Всі закони як під копірку, з невеликою різницею в часі. Це зрадники, агентура російська в Раді, які працюють в інтересах РФ.
В РФ все операторы связи обязаны устанавливать аналогичное оборудование (т.н. СОРМ - система технических средств для обеспечения функций оперативно-розыскных мероприятий) за свой счет в пользу спецслужб, в том числе - в соответствии с так https://inforesist.org/putin-podpisal-skandalnyiy-paket-yarovoy/ называемым «законом Яровой»