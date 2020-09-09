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ВР (27377) интернет (1679) киберпреступление (762) розыск (835) слежка (190) спецслужбы (462) провайдер (30) Монастырский (335)

Для борьбы с киберпреступностью в Раде хотят обязать интернет-провайдеров раскрывать данные о деятельности пользователей

Для борьбы с киберпреступностью в Раде хотят обязать интернет-провайдеров раскрывать данные о деятельности пользователей

Для борьбы с киберпреступностью в Раде хотят ввести использование электронных доказательств и обязать провайдеров раскрывать данные о деятельности пользователя в интернете.

Соответствующий законопроект №4004 зарегистрирован в парламенте под авторством нардепа "Слуги народа" Дениса Монастырского и с подписями группы депутатов "За будущее", "Довіри" и СН (всего 13 депутатов), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Экономическую правду.

В законопроекте предлагается усовершенствовать государственно-частное взаимодействие правоохранителей и провайдеров при проведении оперативно-розыскных мероприятий, негласных следственных (розыскных) действий и временного доступа к информации, вещам и документов.

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Согласно документу, провайдеры телекоммуникаций обязаны за собственные средства устанавливать в своих сетях техсредства, необходимые для проведения негласных следственных (розыскных) действий и доступа к информации о связи, абоненте, получении и маршруте передачи интернет-услуг, их продолжительности и содержания.

Также операторы должны способствовать проведению оперативно-розыскных мероприятий и недопущению разглашения о их проведении.

Отметим, что в РФ все операторы связи обязаны устанавливать аналогичное оборудование (т.н. СОРМ - система технических средств для обеспечения функций оперативно-розыскных мероприятий) за свой счет в пользу спецслужб, в том числе - в соответствии с так называемым "законом Яровой", который декламировался как ужесточение наказания за терроризм и экстремизм.

Кроме этого законопроект дополнит перечень процессуальных источников доказательств электронными доказательствами, а также создаст порядок специальной конфискации виртуальных активов.

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В документе определено, что электронным доказательством является информация в электронной форме со сведениями, которые могут быть использованы в качестве доказательства факта или обстоятельств, устанавливаемых в ходе уголовного производства.

К электронным доказательствам могут относиться текстовые документы, графические изображения, планы, фотографии, видео- и звукозаписи и т.д., виртуальные активы, сайты, текстовые, мультимедийные и голосовые сообщения, метаданные и базы данных.

Также в документе отмечается, что сейчас специальная конфискация не охватывает виртуальные активы, хотя преимущественно через неурегулированные законом виртуальные рынки осуществляется легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем.

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В частности, по законопроекту виртуальные активы, которые были предметом уголовного преступления или иного общественно опасного деяния, конфискуются, кроме тех, кто возвращаются владельцу (законному владельцу)

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Топ комментарии
+46
Выродки тупо переписывают кацапские законы
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09.09.2020 14:23
+37
Привет, Роися!!!

А Зеленский молодец. Ведет Украину прям по протореному Роисей пути.
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09.09.2020 14:23
+31
Ось вам і слабода слова у зелені.
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09.09.2020 14:24
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"при проведении оперативно-розыскных мероприятий, негласных следственных (розыскных) действий и временного доступа к информации, вещам и документов."
....... с разрешения суда !!!
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09.09.2020 15:33 Ответить
естественно с разрешения суда
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09.09.2020 15:55 Ответить
Что естественно - то не безобразно!
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09.09.2020 16:19 Ответить
...Согласно документу, провайдеры телекоммуникаций обязаны за собственные средства устанавливать в своих сетях техсредства, необходимые для проведения негласных следственных (розыскных) действий и доступа к информации о связи, абоненте, получении и маршруте передачи интернет-услуг, их продолжительности и содержания...
Перекладаю : провайдери ...читай користувачі інтернет мережі ...зобов'язані оплатити апаратуру для стеження за собою ...
Источник: https://censor.net/ru/n3218370
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09.09.2020 15:37 Ответить
Вообще так всегда было:
Вот статья из действующего закона «ПРО ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ»

Стаття 39. Обов'язки операторів і провайдерів телекомунікацій

4. Оператори телекомунікацій зобов'язані за власні кошти встановлювати на своїх телекомунікаційних мережах технічні засоби, необхідні для здійснення уповноваженими органами оперативно-розшукових заходів, і забезпечувати функціонування цих технічних засобів, а також у межах своїх повноважень сприяти проведенню оперативно-розшукових заходів та недопущенню розголошення організаційних і тактичних прийомів їх проведення. Оператори телекомунікацій зобов'язані забезпечувати захист зазначених технічних засобів від несанкціонованого доступу.
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09.09.2020 15:40 Ответить
Зелебобики хотят увековечит на троне шмарклю. Для этого нужна прозрачность на интернет-просторах Украины.
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09.09.2020 16:09 Ответить
и никакой критики шмаркли. И вообще вот ХЛО и Лука молодцы, скрутили граждан в бараний рог, зеля тоже так хочет
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09.09.2020 16:19 Ответить
Написали коммент на цензоре с критикой Зеленского - всё, охранка завела на вас формуляр. Пишите регулярно о том, какой Зеленский ублюдок, пожалуйста, охранка идёт к вам. А потом только бац - и кинут вас в тюрьму, за то, что с домашнего компьютера порнуху смотрите (Аваков уху ел, вместе со всеми слугами урода, и главным зелёным уродцем). Истину говорю вам, началось всё с камер автоматической фиксации скорости - окончится концлагерями. При президенте Зеленском началось мощное наступление на конституционные права и свободы граждан!
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09.09.2020 16:13 Ответить
а можете конкретно сказать, где в данном законопроекте "наступление на конституционные права и свободы граждан"?
Мне просто интересно, кто из "всепропальщиков" реально прочитали данный законопроект
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09.09.2020 16:15 Ответить
А потом сим карты по паспорту
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B8_16_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F уроды зеленые идут путём януковича
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09.09.2020 16:22 Ответить
где потом? В данном законопроекте ничего подобного нет
так где в данном законопроекте "наступление на конституционные права и свободы граждан"?
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09.09.2020 16:23 Ответить
А тому що те - по яких сайтах , форумах чи порносайтах я ходжу - моя особиста справа !


І я не бажаю ,щоб якісь треті особи володіли цією інформацією
за такі законопроекти !
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09.09.2020 16:32 Ответить
"І я не бажаю ,щоб якісь треті особи володіли цією інформацією" - тсс, по секрету, это происходит прямо сейчас и всегда происходило, причем по действующему закону. Вы не знали? Конечно, скорее всего не Вас мониторят, но кого-то мониторят точно
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09.09.2020 16:34 Ответить
На полных парах движемся к российской модели отношений государства с людьми . . .
Оно, конечно, во время войны может и логично ужесточить, вот только я не верю, что, во-первых, если война завтра закончилась, то ограничения бы отменили, а во-вторых, что намерения тех, кто ограничения вводит, благородны и чисты . . . Не для того это делается.
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09.09.2020 16:51 Ответить
а какие "ограничения" предусматриваются этим законопроектом?
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09.09.2020 16:55 Ответить
Теперь понимаю ЖОПЗ, они хотят сразу без "потерь" здать ***** Украину, а лишнехромосомные зЕбилы постепенно, что бы мы сами пошли, даже побежали, на выгребную яму-404!
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09.09.2020 17:35 Ответить
про кацапська шобла пропонує контроль над інтернетом як на паРаші РФ.

Такий закон є на РФ ... Наші виродки копіюють закони як у агресора РФ. Всі закони як під копірку, з невеликою різницею в часі. Це зрадники, агентура російська в Раді, які працюють в інтересах РФ.

В РФ все операторы связи обязаны устанавливать аналогичное оборудование (т.н. СОРМ - система технических средств для обеспечения функций оперативно-розыскных мероприятий) за свой счет в пользу спецслужб, в том числе - в соответствии с так https://inforesist.org/putin-podpisal-skandalnyiy-paket-yarovoy/ называемым «законом Яровой»
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09.09.2020 18:48 Ответить
тсс, по секрету, в Украине у всех операторов связи стоит СОРМ, Вы не знали?
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09.09.2020 19:23 Ответить
Оно не касается интернет контента, там указываются только айпи адреса, при этом не всегда конечные.
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09.09.2020 21:27 Ответить
где там? В СОРМ указываются номер, или IMSI, или IMEI абонента.
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10.09.2020 08:33 Ответить
Мы уже в рашке? Я что-то пропустил?
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09.09.2020 22:59 Ответить
Как в Рашке. И текст Закона, наверное, переписали один в один.. только на украинском.
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10.09.2020 00:24 Ответить
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