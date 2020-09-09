Лукашенко об избиении протестующих в изоляторе: Туда попали урки, по 12 раз судимые, пьяные и обкуренные, их там было 60%

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко заявил, что в СИЗО с акций протеста забирали "пьяных и обкуренных урок".

Об этом он рассказал в интервью российским журналистам, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Tut.by.

"И на Окрестина получили, а кто получил? Самое большое противоречие "зэков" и "ментов" - они ненавидят друг друга. И на Окрестина попало очень много, кого я называю "урки", по 12 раз судимые и прочее. И вот когда они пьяные и обкуренные, а их там было 60%, они ринулись на этих ребят [охранников на Окрестина], и конечно они им ответили. Ну и естественно, кто-то там кого-то защищал, им перепало", - сказал Лукашенко.

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Он также заявил, что "некоторым девчонкам попы красили синей краской", и эти кадры "мы можем показать".

"Ну да, у кого-то и спина была синяя. Но сегодня синяков уже нет. А 39 или 40 ребят, которые переломаны, и с позвоночником переломанным омоновцы, до сих пор лежат в госпитале", - добавил "президент".

Лукашенко убежден, что "ОМОН спас нас, как мы все сейчас видим, от блицкрига".

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