Лукашенко об избиении протестующих в изоляторе: Туда попали урки, по 12 раз судимые, пьяные и обкуренные, их там было 60%
Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко заявил, что в СИЗО с акций протеста забирали "пьяных и обкуренных урок".
Об этом он рассказал в интервью российским журналистам, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Tut.by.
"И на Окрестина получили, а кто получил? Самое большое противоречие "зэков" и "ментов" - они ненавидят друг друга. И на Окрестина попало очень много, кого я называю "урки", по 12 раз судимые и прочее. И вот когда они пьяные и обкуренные, а их там было 60%, они ринулись на этих ребят [охранников на Окрестина], и конечно они им ответили. Ну и естественно, кто-то там кого-то защищал, им перепало", - сказал Лукашенко.
Он также заявил, что "некоторым девчонкам попы красили синей краской", и эти кадры "мы можем показать".
"Ну да, у кого-то и спина была синяя. Но сегодня синяков уже нет. А 39 или 40 ребят, которые переломаны, и с позвоночником переломанным омоновцы, до сих пор лежат в госпитале", - добавил "президент".
Лукашенко убежден, что "ОМОН спас нас, как мы все сейчас видим, от блицкрига".
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А беларусы с цветочками . Про зажигательную смесь им даже страшно думать
Блин, родители просто идиоты
Показывай!!!
Источник: https://censor.net/ru/n3218375
Диктатор просто теряет чувство реальности. Он уже не понимает, как это - вернуть власть какому-то там народу.
Таракан просто не в курсах что к чему на киче и мелет что на язык взбредет, но опыт длительной отсидки у него будет - он уже лет на 25 строгача заработал.
Че ссыт?
Или ссыт оттого, что рыло в пуху и там те же самые, но наоборот.