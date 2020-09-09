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Новости Репрессии в Беларуси
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Семья с детьми из Беларуси попросила в Украине защиты от преследований, - Госпогранслужба

Семья с детьми из Беларуси попросила в Украине защиты от преследований, - Госпогранслужба

Семья из Беларуси попросила в Украине международной защиты из-за преследований.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

"Двое взрослых (мужчина и женщина) вместе с детьми прибыли в один из пунктов пропуска на украинско-белорусском участке границы в Черниговской области.

Во время пограничного контроля граждане сразу обратились к военнослужащим Государственной пограничной службы Украины отметив, что они нуждаются в дополнительной защите из-за притеснений в своей стране", - сказано в сообщении.

По словам мужчины, уже некоторое время они чувствовали давление со стороны белорусских правоохранительных органов. Однако из страны решили уехать, так как недавно против него якобы было заведено надуманное уголовное дело, связанное со взяточничеством.

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"Иностранцам разъяснили порядок обращения за защитой в соответствии с украинским законодательством и оформлен въезд в Украину в установленном порядке. В подразделение миграционной службы Украины направлено уведомление об обращении за защитой", - сообщили в Госпогранслужбе.

Вместе с тем в ведомстве отметили, что за последнее время в пунктах пропуска на государственной границе Украины за защитой обратились 15 граждан Беларуси.
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Топ комментарии
+8
Зачем вам Украина? Здесь же ОПЗЖелядь, зебилы и петуШарики. Пользуйтесь моментом и бегите в Литву, Латвию, Эстонию, Польшу, Чехию , Германию и т.д.
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09.09.2020 14:48
+7
О, відходи зелені повилазили!
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09.09.2020 14:54
+6
Опоздали сябры на пару лет. Сейчас в Украине не все так однозначно.
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09.09.2020 14:47
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Опоздали сябры на пару лет. Сейчас в Украине не все так однозначно.
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09.09.2020 14:47 Ответить
Зачем вам Украина? Здесь же ОПЗЖелядь, зебилы и петуШарики. Пользуйтесь моментом и бегите в Литву, Латвию, Эстонию, Польшу, Чехию , Германию и т.д.
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09.09.2020 14:48 Ответить
о, элита общества вылезла.
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09.09.2020 14:49 Ответить
О, відходи зелені повилазили!
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09.09.2020 14:54 Ответить
Это зе-клавиши от пианино, по которому Зелупа секелем молотил.
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09.09.2020 14:57 Ответить
Сім'я з дітьми з Білорусі попросила в Україні захисту від переслідувань, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 168
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09.09.2020 15:03 Ответить
висрався? Скільки сьогодні заробило?
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10.09.2020 00:40 Ответить
Не рівняй по собі зебот!
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10.09.2020 03:32 Ответить
Так и бегут, если есть виза. В Украину едут те у кого визы нет.
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09.09.2020 16:00 Ответить
Взяточники у нас свои. Бабу з дитями принять, мужика - на фиг. Пусть защищает свои переконання, трусло
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09.09.2020 14:48 Ответить
Дитям мороженое, бабе цветы, смотри не перепутай те.
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09.09.2020 14:52 Ответить
Нахер с пляжа
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09.09.2020 14:49 Ответить
Интересно а от нас взяточники тоже бегут, или упорно продолжают воровать несмотря ни на что.
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09.09.2020 14:50 Ответить
это то самое место, где вам рады. Люди воевавшие за свою страну, оставившие в Донецке и Луганске жильё, снимают седьмой год хрущёвки и общаги, дети поступают на общих основаниях, работают на любой работе, что бы заработанное проесть, а что бы им не унывалось верховный главнокомандующий устраивает в столице омерзительные блевотные зрелища. Добро пожаловать!
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09.09.2020 14:52 Ответить
У нас заўсёды крыху срачэй у палітыцы, гэта нармальна, таму мы робім палітыку сапраўды цікавай) Увогуле, сардэчна запрашаем ва Украіну. Вывучыце крыху ўкраінскую мову, не лезьце ў палітыку, не крадзіце, адкрывайце малы бізнес і вазьміце іпатэчнае жыллё, і ўсё будзе добра.
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09.09.2020 15:22 Ответить
 
 