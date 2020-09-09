Кремль не верит, что происходящее в Беларуси может повториться в РФ: У нас другая политическая культура

Проводить параллели между ситуациями в Беларуси и России неверно, это страны с разными политическими тенденциями

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Запад, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Я бы здесь не согласился с какими-то параллелями. Всё-таки, хотя у нас есть Союзное государство, коим мы весьма дорожим, мы две разные страны, мы два разных суверенных государства. У нас иная политическая культура, у нас иной политический ландшафт, иные политические тенденции. Поэтому здесь какие-то обобщения, мне кажется, были бы неверными", - сказал Песков журналистам в среду.

Так он ответил на просьбу прокомментировать слова захватившего власть в Беларуси "президента" Александра Лукашенко о том, что события, подобные белорусским, могут произойти и в России.

При этом Песков добавил, что Россия "с абсолютным уважением относится к политической культуре и политическому ландшафту Беларуси".

"Если они не такие, как у нас, это не значит, что они неверные. В этом, собственно, и есть суверенность", - подчеркнул пресс-секретарь.

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Напомним, ранее Лукашенко заявил, что в случае "краха" республики, следующей будет Россия.

"Знаете, мы к чему пришли вместе с российским истеблишментом и руководством? Если сегодня Беларусь рухнет, следующая будет Россия", - сказал Лукашенко в интервью российским СМИ.

Как полагает Лукашенко, "все глобализировано и интернационализировано".

"Если вы думаете, что богатая Россия с этим справится, ошибаетесь. Я разговаривал со многими президентами, со своим старшим другом (старшим братом я его называю) Путиным, я его предупредил: этому противостоять нельзя", - заметил он.

"Потому что - а как вы противостоите телеграм-каналам? У вас есть возможность блокировать эти телеграм-каналы? Ни у кого нет, даже у тех, кто всю эту паутину придумал. Американцы. Вы же видите, что там творится. И телеграм-каналы там играют ведущую роль", - считает Лукашенко.

"Но эту историю - это они затеяли, они это начинали, и притом давно. Не Россия, не Беларусь это затеяла - это они всегда этим занимались. И получили. Поэтому Господь с ними. А мы пожинаем плоды всего этого", - продолжил он.

"Убрать интернет и прочее... Даже если интернет сегодня убрать, телеграм-каналы эти из Польши будут работать. Поэтому вы не расслабляйтесь. У вас тоже скоро определенные политические события, а может быть, и на ровном месте", - заметил Лукашенко.