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Кремль не верит, что происходящее в Беларуси может повториться в РФ: У нас другая политическая культура

Кремль не верит, что происходящее в Беларуси может повториться в РФ: У нас другая политическая культура

Проводить параллели между ситуациями в Беларуси и России неверно, это страны с разными политическими тенденциями

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Запад, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Я бы здесь не согласился с какими-то параллелями. Всё-таки, хотя у нас есть Союзное государство, коим мы весьма дорожим, мы две разные страны, мы два разных суверенных государства. У нас иная политическая культура, у нас иной политический ландшафт, иные политические тенденции. Поэтому здесь какие-то обобщения, мне кажется, были бы неверными", - сказал Песков журналистам в среду.

Так он ответил на просьбу прокомментировать слова захватившего власть в Беларуси "президента" Александра Лукашенко о том, что события, подобные белорусским, могут произойти и в России.

При этом Песков добавил, что Россия "с абсолютным уважением относится к политической культуре и политическому ландшафту Беларуси".

"Если они не такие, как у нас, это не значит, что они неверные. В этом, собственно, и есть суверенность", - подчеркнул пресс-секретарь.

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Напомним, ранее Лукашенко заявил, что в случае "краха" республики, следующей будет Россия.

"Знаете, мы к чему пришли вместе с российским истеблишментом и руководством? Если сегодня Беларусь рухнет, следующая будет Россия", - сказал Лукашенко в интервью российским СМИ.

Как полагает Лукашенко, "все глобализировано и интернационализировано".

"Если вы думаете, что богатая Россия с этим справится, ошибаетесь. Я разговаривал со многими президентами, со своим старшим другом (старшим братом я его называю) Путиным, я его предупредил: этому противостоять нельзя", - заметил он.

"Потому что - а как вы противостоите телеграм-каналам? У вас есть возможность блокировать эти телеграм-каналы? Ни у кого нет, даже у тех, кто всю эту паутину придумал. Американцы. Вы же видите, что там творится. И телеграм-каналы там играют ведущую роль", - считает Лукашенко.

"Но эту историю - это они затеяли, они это начинали, и притом давно. Не Россия, не Беларусь это затеяла - это они всегда этим занимались. И получили. Поэтому Господь с ними. А мы пожинаем плоды всего этого", - продолжил он.

"Убрать интернет и прочее... Даже если интернет сегодня убрать, телеграм-каналы эти из Польши будут работать. Поэтому вы не расслабляйтесь. У вас тоже скоро определенные политические события, а может быть, и на ровном месте", - заметил Лукашенко.
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Топ комментарии
+30
У рашистов есть политическая культура????!!!
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09.09.2020 14:59
+20
Ага! Всё-таки - не один народ?
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09.09.2020 15:00
+19
А в чем то они правы ! На раше бунт будет супер кровавый и беспощадный! С цветочками там бабы хороводы точно водить не будут !
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09.09.2020 14:59
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Кремль не верит, что происходящее в Беларуси может повториться в РФ: У нас другая политическая культура - Цензор.НЕТ 8236
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09.09.2020 14:59 Ответить
«9 сентября 2020
Разработчик «Новичка» назвал возможное вещество из дела Навального.
Один из разработчиков нервно-паралитических веществ класса «Новичок», доктор химических наук https://lenta.ru/tags/persons/mirzayanov-vil/ Вил Мирзаянов определил возможное вещество из дела https://lenta.ru/tags/persons/navalnyy-aleksey/ Алексея Навального . Интервью с ученым опубликовано на https://www.youtube.com/watch?v=PmnGhLtH7SE&feature=emb_logo YouTube -канале https://lenta.ru/tags/organizations/eho-moskvy/ радиостанции «Эхо Москвы» .
По словам Мирзаянова, Навальный, скорее всего, впал в кому из-за воздействия вещества группы «Новичок» под кодовым названием А-242. «Это твердое вещество, оно гораздо токсичнее, чем А-234, которое использовалось в Англии (для предполагаемого отравления экс-сотрудника https://lenta.ru/tags/organizations/gru/ ГРУ https://lenta.ru/tags/persons/skripal-sergey/ Сергея Скрипаля - прим. https://lenta.ru/tags/organizations/lenta-ru/ «Ленты.ру» ), его нужно порядка десяти миллиграммов, чтобы убить человека», - сказал он.»
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09.09.2020 15:02 Ответить
Кремль не верит, что происходящее в Беларуси может повториться в РФ: У нас другая политическая культура - Цензор.НЕТ 4931
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09.09.2020 15:06 Ответить
Кремль не вірить, що те, що відбувається в Білорусі, може повторитися в РФ: у нас інша політична культура - Цензор.НЕТ 4707
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09.09.2020 15:44 Ответить
откуда у свиней, культура?
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09.09.2020 16:19 Ответить
Кремль не вірить, що те, що відбувається в Білорусі, може повторитися в РФ: у нас інша політична культура - Цензор.НЕТ 6564
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09.09.2020 16:20 Ответить
А в чем то они правы ! На раше бунт будет супер кровавый и беспощадный! С цветочками там бабы хороводы точно водить не будут !
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09.09.2020 14:59 Ответить
Не виключено, що із ядерними ударами по бунтівних містах (або атаки цілими цистернами новачка).
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09.09.2020 15:03 Ответить
И вывозить оппозиционеров ни кто не будет,новичка на всех хватит
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09.09.2020 15:06 Ответить
У рашистов есть политическая культура????!!!
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09.09.2020 14:59 Ответить
Чай не новички какие-то
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09.09.2020 15:09 Ответить
Цікава гра слів із оцим "чай" на початку речення.
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09.09.2020 15:43 Ответить
И с новичком тоже. На экзибите вчера увидел https://youtu.be/km1mBjtLqvY
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09.09.2020 15:50 Ответить
У мокшанско-болотных "политическая культура??!! Им надо Ивана Грозного, Сралина, ТРоцкого, на худой конец - кагебешника Путиноида. Вот кто есть идеал...
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09.09.2020 15:44 Ответить
Ага! Всё-таки - не один народ?
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09.09.2020 15:00 Ответить
Что другая, это точно. Если на росии начнется бессмысленный и беспощадный, то там в первый день порешат всех.
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09.09.2020 15:00 Ответить
Бессмысленный и беспощадный бунт Хренлостанцев в позе крепостного рака:
Кремль не верит, что происходящее в Беларуси может повториться в РФ: У нас другая политическая культура - Цензор.НЕТ 8642
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09.09.2020 15:08 Ответить
Кремль конечно же не верит, но очко на всякий случай жим-жим.
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09.09.2020 15:00 Ответить
Ну это да - и Навального на всякий случай чаем кислым отравили от греха. В такое время вожак оппозиции явно лишний и в Хренлостане и вообще на этом свете.
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09.09.2020 15:10 Ответить
А кто там в параше ещё остался в оппозиционерах ? Или уже всех поубивали?
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09.09.2020 15:32 Ответить
Да вроде все - зачистку закончили. Ну может кто нить из молодых начнет яйца в знак протеста к мавзолею прибивать, но это пока смена подрастет, лет 20 в запасе есть.
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09.09.2020 15:59 Ответить
Вы думаете, после такого отравления, кто-то осмелится противостоять *****? Что-то мне подсказывает, что там уже и наши западные партнеры обосрались, а не только паРашная оппозиция. И Навального, и Литвиненко, и Скрипалей, и Немцова можно было убрать намного дешевле и без лишнего шума. А так это больше напоминает показательные казни, как у ИГИЛ, чем просто убийства (ну или покушения на убийства). А если никакой реакции от Запада не следует, то ***** будет продолжать.
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09.09.2020 16:00 Ответить
Глупости. Это любимый оппозионерчик был у властей.
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09.09.2020 21:37 Ответить
в них, коли на лаву залазять, взуття не скидають
в них дійсно інша культура
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09.09.2020 15:00 Ответить
Це точно.
Кремль не верит, что происходящее в Беларуси может повториться в РФ: У нас другая политическая культура - Цензор.НЕТ 1292
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09.09.2020 15:01 Ответить
У нас другая политическая культура

...
Я здичавіло вибачаюся, у кацапів інше політичне ЩО?
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09.09.2020 15:01 Ответить
оте...
балалайки, матрьошки та кокошніки
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09.09.2020 15:03 Ответить
Балальошніки одним словом.
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09.09.2020 15:04 Ответить
хруст французкой булки...
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09.09.2020 15:08 Ответить
дзинчання китайского сяомі...
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09.09.2020 15:33 Ответить
політура
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09.09.2020 16:00 Ответить
рабами меряются
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09.09.2020 15:02 Ответить
кремль не вірить, але для перестрахування підмішує "новичок" навіть теоретичним конкурентам молі на виборах.
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09.09.2020 15:03 Ответить
Так и есть! В Хренлостане крепостной скот не просто клейменный как в Сябростане, а клейменный в сраку тысячелетним анальным изнасилованием. Такие рабы уже генетически призваны стоять раком и лизать сапоги своих господ-жыдомасонов совковых. Они мазохисты и им очень нравится, когда их хозяин сношает в срандель - чем больнее, тем лучше!
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09.09.2020 15:04 Ответить
Про що воно меле? Яка там у вас культура?
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09.09.2020 15:04 Ответить
Ясно,що культура орди відрізняється від слов'янської!
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09.09.2020 15:04 Ответить
"У нас другая политическая культура, ёпта!" - добавил усатый ёршик ВВХ
Кремль не верит, что происходящее в Беларуси может повториться в РФ: У нас другая политическая культура - Цензор.НЕТ 9276
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09.09.2020 15:08 Ответить
Просто у росгвардии другая культура. Сразу стрелять да давить.
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09.09.2020 15:12 Ответить
Про яку культуру йдеться в країні, в якій відсутня будь-яка культура.
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09.09.2020 15:12 Ответить
Модер Цензора. В сети уже гуляет интервью лукашенка рос СМИ ,которое было вчера ..Дождь уже коментирует каждый его высер
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09.09.2020 15:14 Ответить
Навіть є назви такої "політичної культури": "свавілля влади", "культ особистості" або "диктатура" - на вибір!
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09.09.2020 15:17 Ответить
Кремль не верит, что происходящее в Беларуси может повториться в РФ: У нас другая политическая культура-протестовать можно только
стоя на коленях- пИськов
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09.09.2020 15:18 Ответить
Во как оно)))
Теперь оказывается не один народ,не общие корни,не общая культ...ура,извините поперхнулся))Уже и не одно государства,а два разных,суверенных)))
Ну ладно...Лука,когда сбежит,вы его ещё принять в ростовский зоопарк в соседнюю клетку с яныком сможете))
А вот куда вы бежать будете,а?)))
Бежать вам некуда,вы везде изгои))
Поэтому вы не задумываясь утопите в крови свою *********,если вам конечно позволят этнические нерусские.))))
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09.09.2020 15:20 Ответить
ага. вон она - по Хабаровску ходит.
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09.09.2020 15:21 Ответить
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО...ТРУДНО ОЦЕНИВАТЬ ТО ЧЕГО НЕТ...
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09.09.2020 15:28 Ответить
ГУЛАГ для РАБссии не враг,Солженицын был не прав,Мокшандия КГБиста эталон Дерьмократии...
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09.09.2020 15:30 Ответить
Вусатий москаль каже правду. Якщо почнеться на московії, то все буде не мирно, а криваво і різко до знищення всіх високопроцентних і навіть їх дітей.
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09.09.2020 15:31 Ответить
Кремль не вірить, що те, що відбувається в Білорусі, може повторитися в РФ: у нас інша політична культура - Цензор.НЕТ 1590
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09.09.2020 15:33 Ответить
Кремль не вірить, що те, що відбувається в Білорусі, може повторитися в РФ: у нас інша політична культура - Цензор.НЕТ 4488Политехногоги кажуть шо шесть Путлеров хватит на 100 лет...
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09.09.2020 15:35 Ответить
Очень похожее население России и Беларуси,и если выгонят Лукашенко,то Путин на очереди и очень быстро.
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09.09.2020 15:38 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти руSSке гундяєвське кривослав`я!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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09.09.2020 15:42 Ответить
Конечно другая политкультура - без царя , со всеми вытекающими последствиями ,никак.
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09.09.2020 15:42 Ответить
С вашей Культурой и УКРАИНА И ГРУЗИЯ И ЧЕЧНЯ ХОРОШО ЗНАКОМЫ!!!
А БОРИС НЕМЦОВ, ПОЛИТКОВСКАЯ, ЛИТВИНЕНКО И ТЫСЯЧИ И ТЫСЯЧИ НЕ В ЧЕМ НЕВИННЫХ ЛЮДЕЙ ИСПРОБОВАЛИ ВАШУ КУЛЬТУРУ НА СЕБЕ!!!
НАДЕЮСЬ АМЕРИКАНСКАЯ РАКЕТА С ЛАЗАРНЫМ НАВЕДЕНИЕМ РАССМОТРИТ ВАШУ КОМАНДУ ФУТБОЛИСТОВ КРЕМЛЕСКИХ ВБЛИЗИ!!! бЛИЗКО-бЛИЗКО!!
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09.09.2020 15:43 Ответить
Все рассказывают как революции и перевороты это хорошо, борьба рабов против тирании, за нашу и вашу свободу. Но при этом желают революций только своим врагам.
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09.09.2020 15:49 Ответить
Тю, то шо, ви не бажаєте такого Московії?
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09.09.2020 15:54 Ответить
В Белоруси в 1943 году была сожжена деревня Дражна краснопузыми НКВДистами..это похлеще Хатыни....,которую тоже сожгли шакалы кремля....почерк один и тот же...
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09.09.2020 15:49 Ответить
От клятий Айлон Маск надумав усю планету телеграм-каналами покрити.
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09.09.2020 15:53 Ответить
источники русского мира - это Молотов и его верный пом Суслов.Идеобойцы- население Верхней,Средней, Нижней Волги. (Пушилиин,Стрелков, Малофеев,Никонов и прочие) Идеология без царя в голове и атеизм, одним словом-андрофаги.Совсем скоро будут праздновать 800 летия пробега на лошадях Чингизхана с берегов реки Селенга в Италию. Эти улусы (по Волге) никогда не соберутся вместе. Потому и белоруского проекта не будет
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09.09.2020 15:57 Ответить
Интересна анкета товаристча чЛенина (Ульянова) заполненная им собственноручно в 1920 году..в графе национальность чЛенина нацарапал великорос...Следовательно до 1920 года на РАБссии не было национальности рюсский....,это дерьмо по имегни рюсский придумал соратник чЛенина ,Сралин после 1930 года...
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09.09.2020 16:05 Ответить
даешь формулу штанмаера в Хабаровске ,Калининграде,Дальнем Востоке,Карелии,и т,д. ..
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09.09.2020 16:09 Ответить
ЭТО НЕ КУЛЬТУРА, ЭТО ДИКТАТУРА !!!
Кремль не вірить, що те, що відбувається в Білорусі, може повторитися в РФ: у нас інша політична культура - Цензор.НЕТ 945


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09.09.2020 16:10 Ответить
А ВОТ НА БУДУШЕЕ ФОТО ДИКТАТОРА !)
Кремль не вірить, що те, що відбувається в Білорусі, може повторитися в РФ: у нас інша політична культура - Цензор.НЕТ 2870
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09.09.2020 16:14 Ответить
Політична культура Рашкі це наприклад ввести танки в столицю і стріляти з них по парламенту, протестувальників намотувати на гусениці. Ну або "столипінські галустки" з більш давнього. Терор, терор, терор без обмежень. Туалтеному йоршику Піськову варто задуматись, що чекає особисто його. І дай йому Б-же щоб хоч його дітей не чіпали, бо з цих варварів станеться.
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09.09.2020 16:26 Ответить
Там где РАБссия там всегда войцна,так было в Таджикистоне с августа 1992 года,в Чечне в конце 1994 года при ЕНльцине и пр иПутлере через 6 лет,потом пришел черед Грузии в августе 2008 года,потом Украина февраль-март 2014 года,следом Сирия в 2015 г,следом Ливия....,сегодня Белорусь...,как говорил покойный дед Сенатор,РАБссия без войны,что Будулай без кобылы...
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09.09.2020 16:35 Ответить
Правильно, другая. Вспомните 1993г. - в Москве сразу перейдут к уличным боям и тогда ты, товарищ Письков. уж точно до самолета не добежишь, пуля быстрее всяких мирных призывов.
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09.09.2020 16:35 Ответить
Кремль не вірить, що те, що відбувається в Білорусі, може повторитися в РФ: у нас інша політична культура
https://images.cnscdn.com/images/4/f/9/0/4f90d255c2882016fff55d8549ff4c71/original.jpgПроводити паралелі між ситуаціями в Білорусі і Росії невірно, це країни з різними політичними тенденціями-------------------

і він правий...
Давайте я вам объясню элементарно простую вещь, которую категорически не желают понимать всевозможные радетели за русский норот. Это ваше недовольство властью - и есть проявление самого низменного скотства. Оно не делает опущенного терпилу человеком. Разве раб доволен, когда его секут кнутом? Конечно, нет! И что? Дело совершенно в другом: раб считает это ПРИЕМЛЕМЫМ, а для свободного человека удар кнутом - оскорбление, за которое он снимает оскорбителю голову вместе с фуражкой. Рабу же дай кнут и вафли на плечи - он исхлещет своих собратьев по бараку сильнее, чем потомственный барин. Раб таким образом вырастает в собственных глазах, поднимается над смердами. Я в принципе не могу выражать свое отношение к вашему скрепному рейху по шкале «доволен/не доволен», «поддерживаю/не поддерживаю». Для меня все сущее в рейхе НЕПРИЕМЛЕМО.
https://kungurov.livejournal.com/268411.html
А (*** росияне)вы - скоты. Вам ввели QR-пропуска на вход в метро - вы недовольны тем, что это создало заторы, тем, что повысило угрозу заражения ОРВИ, во имя борьбы с которой все это шапито якобы затеяли. То есть, если б имел место «орднунг унд эфольг», то, выходит, и повода для недовольства нет? Дебилы аж кипят от негодования, что фюрер посадил всех под домашний арест и не выплатил по тыщще баксов, как в цивильных странах. А если бы ***** объявило, что тем, кто сам себе заварит подъезд, оно выплатит по пять штук евро, как в Германии - вы бы побежали наперегонки за сварочным аппаратом.
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09.09.2020 16:58 Ответить
Параша и культура вещи не совместимые!
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09.09.2020 17:20 Ответить
пэсков мав на увазі політичну культуру правлячого класу. І в росії і в Бєларусі він один : силовики-кагебешники-військові, і він має одну і ту ж саму ідеологію совіцько-руской імпэрії. Але різниця в культурі є : в росії приказують, а в Бєларусі виконують. Досить помітна різниця.
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09.09.2020 17:22 Ответить
Правильно, Пєсков, у вас не буде ні "Майдану", як в Україні, ні "революції жіночих гігієнічних прокладок", як в Білорусі... У вас буде "русский народный бунт, бессмысленный и беспощадный...", як ще Пушкін казав... Різать будуть направо і наліво, не розбираючи, за що...
"Растёт по чердакам и погребам
Российское духовное величие...
Вот выйдет - и развест по столбам
Друг друга за малейшее отличие..."
(И. Губерман).
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09.09.2020 17:40 Ответить
Вы можете проверить у ...эпидемиологов. Что культуры бывают разные черные, белые и красные, ну например как гонококи. Но самое главное, на каждой культуре как правило паразитирует другая субкультура, и эта культура просто прекрасная питающая среда для культивации.
Нук вы поняли о чем я????......культивация то ...давно началась.
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09.09.2020 18:05 Ответить
За 20 путлеровских лет на рф осталась только культурка шансонов (водка-селедка) ,семок ,дешевого порошкового пиваса да матерных частушек под баляляйку и ложкарей
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09.09.2020 18:37 Ответить
Такого, як у Білорусі, у них не може відбутися через відсутність політичної культури, а от новий ГКЧП - аж на раз. То ж нехай не тішиться поки що...
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09.09.2020 22:48 Ответить
Конечно на России такое не возможно. Как рабы могут что то изменить в своей жизни, да и не хотят лаптеногие перемен.
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10.09.2020 05:02 Ответить
 
 