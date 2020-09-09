Кремль не верит, что происходящее в Беларуси может повториться в РФ: У нас другая политическая культура
Проводить параллели между ситуациями в Беларуси и России неверно, это страны с разными политическими тенденциями
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Запад, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Я бы здесь не согласился с какими-то параллелями. Всё-таки, хотя у нас есть Союзное государство, коим мы весьма дорожим, мы две разные страны, мы два разных суверенных государства. У нас иная политическая культура, у нас иной политический ландшафт, иные политические тенденции. Поэтому здесь какие-то обобщения, мне кажется, были бы неверными", - сказал Песков журналистам в среду.
Так он ответил на просьбу прокомментировать слова захватившего власть в Беларуси "президента" Александра Лукашенко о том, что события, подобные белорусским, могут произойти и в России.
При этом Песков добавил, что Россия "с абсолютным уважением относится к политической культуре и политическому ландшафту Беларуси".
"Если они не такие, как у нас, это не значит, что они неверные. В этом, собственно, и есть суверенность", - подчеркнул пресс-секретарь.
Напомним, ранее Лукашенко заявил, что в случае "краха" республики, следующей будет Россия.
"Знаете, мы к чему пришли вместе с российским истеблишментом и руководством? Если сегодня Беларусь рухнет, следующая будет Россия", - сказал Лукашенко в интервью российским СМИ.
Как полагает Лукашенко, "все глобализировано и интернационализировано".
"Если вы думаете, что богатая Россия с этим справится, ошибаетесь. Я разговаривал со многими президентами, со своим старшим другом (старшим братом я его называю) Путиным, я его предупредил: этому противостоять нельзя", - заметил он.
"Потому что - а как вы противостоите телеграм-каналам? У вас есть возможность блокировать эти телеграм-каналы? Ни у кого нет, даже у тех, кто всю эту паутину придумал. Американцы. Вы же видите, что там творится. И телеграм-каналы там играют ведущую роль", - считает Лукашенко.
"Но эту историю - это они затеяли, они это начинали, и притом давно. Не Россия, не Беларусь это затеяла - это они всегда этим занимались. И получили. Поэтому Господь с ними. А мы пожинаем плоды всего этого", - продолжил он.
"Убрать интернет и прочее... Даже если интернет сегодня убрать, телеграм-каналы эти из Польши будут работать. Поэтому вы не расслабляйтесь. У вас тоже скоро определенные политические события, а может быть, и на ровном месте", - заметил Лукашенко.
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Разработчик «Новичка» назвал возможное вещество из дела Навального.
Один из разработчиков нервно-паралитических веществ класса «Новичок», доктор химических наук https://lenta.ru/tags/persons/mirzayanov-vil/ Вил Мирзаянов определил возможное вещество из дела https://lenta.ru/tags/persons/navalnyy-aleksey/ Алексея Навального . Интервью с ученым опубликовано на https://www.youtube.com/watch?v=PmnGhLtH7SE&feature=emb_logo YouTube -канале https://lenta.ru/tags/organizations/eho-moskvy/ радиостанции «Эхо Москвы» .
По словам Мирзаянова, Навальный, скорее всего, впал в кому из-за воздействия вещества группы «Новичок» под кодовым названием А-242. «Это твердое вещество, оно гораздо токсичнее, чем А-234, которое использовалось в Англии (для предполагаемого отравления экс-сотрудника https://lenta.ru/tags/organizations/gru/ ГРУ https://lenta.ru/tags/persons/skripal-sergey/ Сергея Скрипаля - прим. https://lenta.ru/tags/organizations/lenta-ru/ «Ленты.ру» ), его нужно порядка десяти миллиграммов, чтобы убить человека», - сказал он.»
в них дійсно інша культура
...
Я здичавіло вибачаюся, у кацапів інше політичне ЩО?
балалайки, матрьошки та кокошніки
стоя на коленях- пИськов
Теперь оказывается не один народ,не общие корни,не общая культ...ура,извините поперхнулся))Уже и не одно государства,а два разных,суверенных)))
Ну ладно...Лука,когда сбежит,вы его ещё принять в ростовский зоопарк в соседнюю клетку с яныком сможете))
А вот куда вы бежать будете,а?)))
Бежать вам некуда,вы везде изгои))
Поэтому вы не задумываясь утопите в крови свою *********,если вам конечно позволят этнические нерусские.))))
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
А БОРИС НЕМЦОВ, ПОЛИТКОВСКАЯ, ЛИТВИНЕНКО И ТЫСЯЧИ И ТЫСЯЧИ НЕ В ЧЕМ НЕВИННЫХ ЛЮДЕЙ ИСПРОБОВАЛИ ВАШУ КУЛЬТУРУ НА СЕБЕ!!!
НАДЕЮСЬ АМЕРИКАНСКАЯ РАКЕТА С ЛАЗАРНЫМ НАВЕДЕНИЕМ РАССМОТРИТ ВАШУ КОМАНДУ ФУТБОЛИСТОВ КРЕМЛЕСКИХ ВБЛИЗИ!!! бЛИЗКО-бЛИЗКО!!
https://images.cnscdn.com/images/4/f/9/0/4f90d255c2882016fff55d8549ff4c71/original.jpgПроводити паралелі між ситуаціями в Білорусі і Росії невірно, це країни з різними політичними тенденціями-------------------
і він правий...
Давайте я вам объясню элементарно простую вещь, которую категорически не желают понимать всевозможные радетели за русский норот. Это ваше недовольство властью - и есть проявление самого низменного скотства. Оно не делает опущенного терпилу человеком. Разве раб доволен, когда его секут кнутом? Конечно, нет! И что? Дело совершенно в другом: раб считает это ПРИЕМЛЕМЫМ, а для свободного человека удар кнутом - оскорбление, за которое он снимает оскорбителю голову вместе с фуражкой. Рабу же дай кнут и вафли на плечи - он исхлещет своих собратьев по бараку сильнее, чем потомственный барин. Раб таким образом вырастает в собственных глазах, поднимается над смердами. Я в принципе не могу выражать свое отношение к вашему скрепному рейху по шкале «доволен/не доволен», «поддерживаю/не поддерживаю». Для меня все сущее в рейхе НЕПРИЕМЛЕМО.
https://kungurov.livejournal.com/268411.html
А (*** росияне)вы - скоты. Вам ввели QR-пропуска на вход в метро - вы недовольны тем, что это создало заторы, тем, что повысило угрозу заражения ОРВИ, во имя борьбы с которой все это шапито якобы затеяли. То есть, если б имел место «орднунг унд эфольг», то, выходит, и повода для недовольства нет? Дебилы аж кипят от негодования, что фюрер посадил всех под домашний арест и не выплатил по тыщще баксов, как в цивильных странах. А если бы ***** объявило, что тем, кто сам себе заварит подъезд, оно выплатит по пять штук евро, как в Германии - вы бы побежали наперегонки за сварочным аппаратом.
"Растёт по чердакам и погребам
Российское духовное величие...
Вот выйдет - и развест по столбам
Друг друга за малейшее отличие..."
(И. Губерман).
Нук вы поняли о чем я????......культивация то ...давно началась.