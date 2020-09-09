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КИУ: Экс-нардеп Левченко не имеет отношения к срыву "нарезки" округов на выборах в Киеве

КИУ: Экс-нардеп Левченко не имеет отношения к срыву

Бывший народный депутат "Свободы" Юрий Левченко, которого генеральный директор Комитета избирателей Украины Алексей Кошель обвинил в срыве "нарезки" округов на выборах в Киеве, на самом деле не причастен к данному срыву.

Об этом Кошель написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Экс-народный депутат Юрий Левченко действительно активно выступал на заседании комиссии, однако это выступление имело место после полуночи, в первые минуты 7 сентября. Эти минуты являются принципиальными. Он указывал на нарушение норм Избирательного кодекса и искусственное затягивание в работе комиссии и имел для этого все основания.

Поэтому Юрий Левченко не имеет никакого отношения к срыву работы комиссии (вношу соответствующие изменения в прежнее сообщении в ФБ)", - отметил Кошель.

По его словам, "в отношении представителей других политических сил, которые превратили заседание комиссии в фарс, наша позиция остается бессменной".

Ранее Кошель заявил, что представитель ОПЗЖ, "Голоса" и "Свободы" сорвали "нарезку" округов на выборах в Киеве.

КИУ: Экс-нардеп Левченко не имеет отношения к срыву нарезки округов на выборах в Киеве 01
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Нормально все. Він персонально його не ображав.
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09.09.2020 15:36 Ответить
Та скільки ж можна Левченка зі Свободою асоціювати. Він давно вийшов звідти і розвиває нову партію "Народовладдя".
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09.09.2020 15:54 Ответить
 
 