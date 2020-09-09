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Мовчан (46) врачи (1503) НСЗУ (171) медреформа (122) заработная плата (2355)

Руководители отдельных медучреждений получают зарплату в 6-8 раз больше, чем врачи, - НСЗУ

Руководители отдельных медучреждений получают зарплату в 6-8 раз больше, чем врачи, - НСЗУ

В отдельных медучреждениях месячные расходы на зарплату руководства в шесть-восемь раз превышают расходы на зарплату врачей.

Об этом заявила на брифинге заместитель главы Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) Оксана Мовчан, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

По ее словам, в первом квартале средние расходы на оплату труда врачей "первички" составили 14,5 тыс. грн, среднего медперсонала - 7804 грн, младшего медперсонала - 4449 грн.

При этом в некоторых медучреждениях среднемесячные расходы на оплату труда врача составляют 20-28 тыс. грн. Так, в Центре первичной помощи Любомльской райсовета Волынской области среднемесячные расходы на оплату труда врача составляют 28,5 тыс. грн, в Центре первичной помощи №1 Соломенского района Киева - 27 тыс. грн.

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Среднемесячные расходы на оплату труда руководителя медучреждения в первом квартале 2020 составляли 23070 грн.

"В отдельных медицинских учреждениях среднемесячные расходы на оплату труда руководства в шесть-восемь раз больше, чем на оплату труда врачей. В частности, такие медучреждения есть в Волынской, Черкасской, Полтавской, Закарпатской областях. Так, в одном из медучреждений Черкасской области среднемесячная оплата труда руководителя составляет 58767 грн, а врача - 7586 грн", - сказала она.

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Мовчан подчеркнула, что "медицинские работники при заключении коллективного договора должны обращать на это внимание".

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оплата труда руководителя составляет 58767 грн, а врача - 7586 грн" /правильный руководитель организует правильное голосование ему подчинённых.https://censor.net/ru/n3218390
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09.09.2020 15:37 Ответить
ну кто бы сомневался -
всю пайку сожрали хозяева больниц-главврачи и прочие ынвесторы

работяги - зубы наполку

как и везде

ахахаха
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09.09.2020 15:39 Ответить
Поэтому, украинские врачи и медсестры, все чаще встречаются в таком захолустье как Германия, Италия...
А в Украине, скоро останутся только молодые профессионалы из команды зебуина!
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09.09.2020 15:45 Ответить
проФФесиАНАЛЫ
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09.09.2020 16:50 Ответить
...и как раз эти руководители и ВИЗЖАЛИ ПРОТИВ мед-реформы и ЛИЛИ ПОМОИ на Супрун.
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09.09.2020 15:46 Ответить
Выращивая прослойку холуёв, шмаркля расчитывает надолго сохранить свой режим.
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09.09.2020 15:57 Ответить
 
 