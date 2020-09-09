Шендерович о событиях в Беларуси: Российская Федерация сегодня - прямое историческое зло. И россияне несут ответственность за это
В истории не было ни разу: чтобы такая коллективная мерзость сходила нации с рук.
Об этом заявил российский писатель-сатирик Виктор Шендерович, передает Цензор.НЕТ.
"Стыдно и тоскливо быть гражданином РФ. Мы позволили сделать себя рабами. И мы несем прямую ответственность за то, что это преступное государство, от нашего имени, творит снаружи.
Поддержка очередного тирана - не новость. Эмоционально нынешнее предательство по отношению к белорусскому народу воспринимается, конечно, острее, чем венесуэльская или даже любая из среднеазиатских историй, но в сущности, та же подлость, и те же человеческие страдания на выходе...
Российская Федерация сегодня - прямое историческое зло. И россияне, виноватые или не виноватые прямо в этом зле, несут ответственность за это, конечно. А каким именно образом придет расплата - это уже исторические подробности. В бездонном мешке матушки-Клио много всякой неприятной всячины, и только одного не было ни разу: чтобы такая коллективная мерзость сходила нации с рук...
И когда придет время, матушке будет совершенно по барабану, кто тут симоньян, а кто нет. Матушка, как установка "Град", бьет по площадям... И в отличие от Господа из старой книжки, совершенно не заморачивается тем, чтобы праведники покинули город перед огнем и серой", - заявил Шендерович.
Ранее нобелевский лауреат, белорусский писатель Светлана Алексиевич призвала российскую интеллигенцию активнее выступать с осуждением жестокости сотрудников силовых структур в Беларуси: "Еще я хочу обратиться к русской интеллигенции, назовем это так по-старому обычаю. Почему вы молчите? Мы слышим только редкие голоса в поддержку. Почему вы молчите, когда видите, как растаптывают маленький, гордый народ? Мы все еще ваши братья".
Напомним, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзитпола, согласно которым победил Александр Лукашенко. Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.
За трое суток задержали около шести тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестно, погибших - трое. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.
ЦИК Беларуси 14 августа огласил окончательные результаты выборов президента. По его данным, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1%, за Светлану Тихановскую – 10,1%. По результатам альтернативных опросов в других странах, при подсчитанных голосах на 19 избирательных участках у Светланы Тихановской было 79,69%. Ее избирательный штаб не признал официальные итоги голосования. Сама Тихановская выехала из страны в Литву после подачи жалобы в ЦИК. Также она заявила о создании координационного совета по передаче власти.
23 августа тысячи людей вышли на "Марш новой Беларуси" в центре Минска.
Пожалуйста, подождите...
"Стыдно и тоскливо быть гражданином РФ. Мы позволили сделать себя рабами. И мы несем прямую ответственность за то, что это преступное государство, от нашего имени, творит снаружи."
Кацапи нас ненавидять і це потрібно знати.
Рашка и сегодня, и вчера , и позавчера, и с времен своего зарождения была, есть и будет злом.
Потому-что рождена злом, ложью, пытками, унижением всего свободного и всех свобод..
У Рашки нет человеческого лица, у не морда зверя.
Даже если он не считает себя виноватым или причастным.
Кара приходит не мгновенно, но наступает обязательно.
Более понятный пример: 73% проголосовавших ...
Пенсионеры, нас создало именно их поколение. Что посеешь.
Украли у мужика корову. Приходит он домой и говорит сыновьям:
- У нас корову украл какой-то козел. Старший брат: - Если козел - значит маленький.
Средний брат: - Если маленький - значит из Малиновки.
Младший Брат: - Если из Малиновки - значит Васька Косой.
Все выдвигаются в Малиновку и там прессуют Ваську Косого.
Однако Васька корову не отдает. Его ведут к мировому судье.
Мировой судья:
- Ну… Логика мне ваша непонятна. Вот у меня коробка, что в ней лежит?
Старший брат: - Коробка квадратная, значит внутри что-то круглое.
Средний: - Если круглое, то оранжевое.
Младший: - Если круглое и оранжевое, то апельсин.
Судья открывает коробку, а там и правда апельсин.
Судья - Ваське Косому:
- Косой, отдай корову.
PS/ В Украине у настоящих предателей большая часть СМИ. Всё это можно назвать демократически конечно- "множество разных точек зрения". В РФ просто сплошная брехня на всех каналах- затуманивают и без того затуманенный мозг населения.
Не менш цікаво, ніж сам пост.
Багато цікавого.
Він Людина
Хто служив у совковій армії, рекомендую його "Кукльі. Осенний призьів" - обреготатися.
Поважають ті, у кого ще совість лишилась.
Чхали они на братьев. Их у них никогда не было. Только попутчики. Эрефия - последняя империя зла в мире и это не я сказал...
Угу. Сцепились руками. Прижались к стенке. Вылитые фашисты против пушистых зайчиков в балаклавах с дубинками.
https://twitter.com/VVP2_0/status/1303631187366367234 @Мысли_Перзидента
Теперь эта точка зрения у вменяемых людей стала общим местом. И сегодня Юрий Нестеренко уже не кажется экстравагантным "руссофобом".
После очередных подмётных выборов у пуйла был рейтинг около 42%. После вторжения в Крым он подскочил почти до 90%.
- Это уже не домыслы, это ДОКАЗАТЕЛЬСТВО того, что весь мокшанский биомусор ответственен за преступления Кремля.
- Привычная формула "хороший народ - плохое правительство" АБСОЛЮТНО неприменима к паРаше. Более того, похоже что кремлёвская шайка как раз бросает агрессию за рубежом как кость своей быллячей биомассе чтобы таким образом заполучить их поддержку и отвлечь от того тотального воровства что тамбовская преступная группировка учинила в Газпромии.
Так что Шендер по большому счёту ничего нового-то не открыл.
Но тут вопрос : а зачем ЕС и США выкормили эту суку россию?