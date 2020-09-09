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Шендерович о событиях в Беларуси: Российская Федерация сегодня - прямое историческое зло. И россияне несут ответственность за это

Шендерович о событиях в Беларуси: Российская Федерация сегодня - прямое историческое зло. И россияне несут ответственность за это

В истории не было ни разу: чтобы такая коллективная мерзость сходила нации с рук.

Об этом заявил российский писатель-сатирик Виктор Шендерович, передает Цензор.НЕТ.

"Стыдно и тоскливо быть гражданином РФ. Мы позволили сделать себя рабами. И мы несем прямую ответственность за то, что это преступное государство, от нашего имени, творит снаружи.

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Поддержка очередного тирана - не новость. Эмоционально нынешнее предательство по отношению к белорусскому народу воспринимается, конечно, острее, чем венесуэльская или даже любая из среднеазиатских историй, но в сущности, та же подлость, и те же человеческие страдания на выходе...

Российская Федерация сегодня - прямое историческое зло. И россияне, виноватые или не виноватые прямо в этом зле, несут ответственность за это, конечно. А каким именно образом придет расплата - это уже исторические подробности. В бездонном мешке матушки-Клио много всякой неприятной всячины, и только одного не было ни разу: чтобы такая коллективная мерзость сходила нации с рук...

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И когда придет время, матушке будет совершенно по барабану, кто тут симоньян, а кто нет. Матушка, как установка "Град", бьет по площадям... И в отличие от Господа из старой книжки, совершенно не заморачивается тем, чтобы праведники покинули город перед огнем и серой", - заявил Шендерович.

Ранее нобелевский лауреат, белорусский писатель Светлана Алексиевич призвала российскую интеллигенцию активнее выступать с осуждением жестокости сотрудников силовых структур в Беларуси: "Еще я хочу обратиться к русской интеллигенции, назовем это так по-старому обычаю. Почему вы молчите? Мы слышим только редкие голоса в поддержку. Почему вы молчите, когда видите, как растаптывают маленький, гордый народ? Мы все еще ваши братья".

Напомним, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзитпола, согласно которым победил Александр Лукашенко. Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.

За трое суток задержали около шести тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестно, погибших - трое. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.

ЦИК Беларуси 14 августа огласил окончательные результаты выборов президента. По его данным, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1%, за Светлану Тихановскую – 10,1%. По результатам альтернативных опросов в других странах, при подсчитанных голосах на 19 избирательных участках у Светланы Тихановской было 79,69%. Ее избирательный штаб не признал официальные итоги голосования. Сама Тихановская выехала из страны в Литву после подачи жалобы в ЦИК. Также она заявила о создании координационного совета по передаче власти.

23 августа тысячи людей вышли на "Марш новой Беларуси" в центре Минска.

Шендерович о событиях в Беларуси: Российская Федерация сегодня - прямое историческое зло. И россияне несут ответственность за это 01

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Топ комментарии
+28
Не добапвить не убавить "Российская Федерация сегодня - прямое историческое зло"
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09.09.2020 16:06
+24
они всех ненавидят - даже сами себя..... Ни к одному народу, входящему в состав федерации - нет любви - москва пользуется их ресурсами (трудовыми, полезными ископаемыми) а народ спаивает и вывозит, стирает национальность и самоидентичность и растворяет в серой массе русского быдла
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09.09.2020 16:11
+21
Россия сегодня - прямое историческое зло(с)
Рашка и сегодня, и вчера , и позавчера, и с времен своего зарождения была, есть и будет злом.
Потому-что рождена злом, ложью, пытками, унижением всего свободного и всех свобод..
У Рашки нет человеческого лица, у не морда зверя.
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09.09.2020 16:12
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Шендерович очень обижен на русских за историю с матрасом.
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09.09.2020 16:06 Ответить
Шендерович - кто это??? Еще один алкаш-оппозиционер?
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09.09.2020 16:12 Ответить
Заперечити його словам чимось можете ?
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09.09.2020 16:14 Ответить
Лахта же это! В мусорку (спам) без бессмысленных разговоров!
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09.09.2020 16:16 Ответить
Он сам россиянин и при этом обвиняет других россиян в том, в чем участвовал сам.
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09.09.2020 16:18 Ответить
тобто вас обвинувачує ?
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09.09.2020 16:24 Ответить
Он обвиняет ВСЕХ россиян и говорит "мы", а не они. Или чукча не читатель, чукча писатель?
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09.09.2020 16:26 Ответить
"Шендерович о событиях в Беларуси: Российская Федерация сегодня - прямое историческое зло. И россияне несут ответственность за это." - где МЫ???
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09.09.2020 16:31 Ответить
Ты точно не читатель.
"Стыдно и тоскливо быть гражданином РФ. Мы позволили сделать себя рабами. И мы несем прямую ответственность за то, что это преступное государство, от нашего имени, творит снаружи."
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09.09.2020 16:33 Ответить
Российская Федерация сегодня - прямое историческое зло. И россияне, виноватые или не виноватые прямо в этом зле, несут ответственность за это, конечноИсточник: https://censor.net/ru/n3218399 - где МЫ??? Слепой ты что ли?
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09.09.2020 16:42 Ответить
...чувак, походу, в твоей конструкции режим дурака включен по дефолту, и даже тумблер "вкл-выкл" не предусмотрен
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09.09.2020 17:34 Ответить
Не добапвить не убавить "Российская Федерация сегодня - прямое историческое зло"
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09.09.2020 16:06 Ответить
Зато можно исправить: вместо "Ф" написать "П".
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09.09.2020 16:33 Ответить
Есть чего добавить - почему только "сегодня"? Всегда.
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09.09.2020 17:00 Ответить
Звісно. Вся країна несе відповідальність за злочини їхньої влади.
Кацапи нас ненавидять і це потрібно знати.
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09.09.2020 16:07 Ответить
они всех ненавидят - даже сами себя..... Ни к одному народу, входящему в состав федерации - нет любви - москва пользуется их ресурсами (трудовыми, полезными ископаемыми) а народ спаивает и вывозит, стирает национальность и самоидентичность и растворяет в серой массе русского быдла
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09.09.2020 16:11 Ответить
Не ну правильно сказал....
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09.09.2020 16:09 Ответить
А че гадать? Расплата давно прописана и расписана - ПОЛНОЕ УНИЧТОЖЕНИЕ ТЮРЬМЫ НАРОДОВ-РАБОВ. Разъединение этой гнусности на все 86 запчастей-субъектов.
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09.09.2020 16:11 Ответить
Що приречене втопитись у болоті не згорить.
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09.09.2020 16:11 Ответить
Россия сегодня - прямое историческое зло(с)
Рашка и сегодня, и вчера , и позавчера, и с времен своего зарождения была, есть и будет злом.
Потому-что рождена злом, ложью, пытками, унижением всего свободного и всех свобод..
У Рашки нет человеческого лица, у не морда зверя.
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09.09.2020 16:12 Ответить
Так званые россияне это же быдло и варвари мокшански
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09.09.2020 16:13 Ответить
"Шендерович о событиях в Беларуси: Российская Федерация сегодня - прямое историческое зло. И россияне несут ответственность за это." - Это да. А Запад вскормил этого дракона, античеловеческий строй.
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09.09.2020 16:13 Ответить
Расскажи, как вскормил. Призраком что ли, что бродил по Европе?
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09.09.2020 16:16 Ответить
Коли прямо допомагав, коли просто не придушив, хоча міг елементарно.
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09.09.2020 16:49 Ответить
_Главный источник дохода людоедов - продажа ресурсов. Запад - главный покупатель. Спонсор войн, развязанных рф!
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09.09.2020 17:14 Ответить
Вселенная устроена так, что всегда расплачивается виновный!
Даже если он не считает себя виноватым или причастным.
Кара приходит не мгновенно, но наступает обязательно.
Более понятный пример: 73% проголосовавших ...
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09.09.2020 16:16 Ответить
не совсем так. Обычно расплата падает на тех, кто слабо причастен - рядовых граждан, детей, пенсионеров.
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09.09.2020 16:17 Ответить
Если родители "улизнули", карма настигает детей.
Пенсионеры, нас создало именно их поколение. Что посеешь.
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09.09.2020 16:55 Ответить
так мы до времен Гетьманщины дойдем... события следуют по логической цепочке
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09.09.2020 18:51 Ответить
Логика - штука тонкая. Зависит от "тараканов" в голове логиста. Например:
Украли у мужика корову. Приходит он домой и говорит сыновьям:
- У нас корову украл какой-то козел. Старший брат: - Если козел - значит маленький.
Средний брат: - Если маленький - значит из Малиновки.
Младший Брат: - Если из Малиновки - значит Васька Косой.
Все выдвигаются в Малиновку и там прессуют Ваську Косого.
Однако Васька корову не отдает. Его ведут к мировому судье.
Мировой судья:
- Ну… Логика мне ваша непонятна. Вот у меня коробка, что в ней лежит?
Старший брат: - Коробка квадратная, значит внутри что-то круглое.
Средний: - Если круглое, то оранжевое.
Младший: - Если круглое и оранжевое, то апельсин.
Судья открывает коробку, а там и правда апельсин.
Судья - Ваське Косому:
- Косой, отдай корову.
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10.09.2020 10:19 Ответить
Российская Федерация сегодня - прямое историческое зло.- и завтра и после завтра и после ,после до тех пор пока есть мокши и тюрьма народов
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09.09.2020 16:19 Ответить
У него рашка всегда исчадие ада. На Эхе Москвы это норма, там таких статей про рашку-говняшку с дюжину в день. Не представляю чтобы оппозиция в Украине или где-нибудь еще называла собственную страну историческим злом.
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09.09.2020 16:22 Ответить
Эхо Москвы просто более-менее объективное(не пропагандисткое) СМИ, вот и воспринимается путиноидами-россиянами как что-то негативное. Они привыкли к другому "продукту". Другим ненужно называть свою страну истор.злом, т.к. она ею не является. Вот в гитл.Германии находились немцы, которые так говорили про свою страну, потому что Германия тогда такой страной и являлась. С Россией также.
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09.09.2020 16:59 Ответить
Когда погибли подводники, Эхо Москвы выпустило издевательскую статью "Искатели дна", автор как раз Шендерович. Это товарищи зильбертруды просто адский ******. Такое возможно только в е*анутой "гусской" оппозиции.
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09.09.2020 17:26 Ответить
Загуглил. Как всегда - ложь от "отмазальщиков" Пу. Шендерович назвал эту статью- "Исследователи дна". Как-бы намекаю на абсурдность кремлевской версии- в самой статье пишет- "Версия о научных исследований Мирового океана не продержалась и суток". Но нужно же наврать и выдумать не сущесвующие название -"искатели дна". Эх путиноиды, путиноиды...))
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09.09.2020 17:39 Ответить
Почему он мразь, потому что говорит правду? В отличии от брехни путинской пропаганды?
PS/ В Украине у настоящих предателей большая часть СМИ. Всё это можно назвать демократически конечно- "множество разных точек зрения". В РФ просто сплошная брехня на всех каналах- затуманивают и без того затуманенный мозг населения.
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09.09.2020 17:56 Ответить
https://echo.msk.ru/blog/shenderovich/2456643-echo/
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09.09.2020 17:41 Ответить
Ну и как же вы там допустили такое, вместе со своим гуманизмом и прочими выспренности словесами, говоруны нафиг?
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09.09.2020 16:23 Ответить
Рекомендую почитати коменти під цим його постом.
Не менш цікаво, ніж сам пост.
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09.09.2020 16:46 Ответить
Будя, начитался уже. Ещё с того момента, когда он оплакивал упавший самолётик с оркестриком Александрова, летевшим петь путлеровским соколам в Сирию. Довольно с меня этих агроэльфийской либерды. Все они там соплежуи, хорошо, что Сахаров и Новодворская не дожили до их беззубой писанины, они бы заплакали со стыда.
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09.09.2020 16:51 Ответить
согласен с Шендеровичем. Только вместо Путина - актёры.
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09.09.2020 16:23 Ответить
В Истории самым жестоким тираном был Тимур (Тамерлан), он уничтожил треть населения Евразии. Если сравнить по результатам Второй мировой, то это соответствовало миллиарду жертв. И это без огнестрельного оружия, танков и авиации !
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09.09.2020 16:24 Ответить
Ну, це аналог чуми, або чорної віспи, або ще якогось сифілісу, у людській подобі.
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09.09.2020 16:28 Ответить
Напрасно обращается.....Какая там интеллигенция? Интеллигентов еще предыдущий Вова на пароходе вывез ,а оставшихся сгноил в ГУЛАГе. Нынче в орде одни холуи и лизоблюды,одним словом -"крымнаш".
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09.09.2020 16:29 Ответить
Интеллигенция это Шендерович и Гозман, остальные все быдло.
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09.09.2020 16:31 Ответить
Крим наш, потому, что кацапы ненасытные шовинисты, имперская наволочь. Им всего всегда мало. Их останавливает только СИЛА и ОКЕАНЫ! Мразь!
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09.09.2020 17:14 Ответить
Підписаний на Шендеровича в мордокнизі.
Багато цікавого.
Він Людина
Хто служив у совковій армії, рекомендую його "Кукльі. Осенний призьів" - обреготатися.
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09.09.2020 16:45 Ответить
Если враг кого-то хвалит, значит этот человек предатель.
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09.09.2020 17:50 Ответить
Ніхто його в параші не хвалить.
Поважають ті, у кого ще совість лишилась.
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10.09.2020 15:15 Ответить
Роль інтелігенції (гуманітаріїв) знижується у всьому світові. Етап історії такий пішов, що зробиш. Молодь розмовляє або мовою технократів (бізнесу) або мовою розваг (селебріті-культ ). На обох цих мовах росія найуспішніший проєкт - бабла неміряно і реаліті-шоу на сто років наперед відзняли. Тут діє парадокс, який не додає радості іншим народам : саме втягнення росії в військові та політичні дії за кордоном її розвалить. Внутрі там консолідоване болото, навіть для майдана протестів обрали Болотную Площадь, де нацболи лімонова були активнішими за яблоко явлінского. Всупереч закликам побєдобєсія, навіть Друга Світова війна долучилася до розвалу ссср, бо без протестів поляків, німців, румунів, угорців, балтійців нічого в ссср не змінилося б. Себто тільки зовнішньо-політичні провали росії її розвалять.
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09.09.2020 17:04 Ответить
Cамая большая ошибка в заявлении "Мы все еще ваши братья"...
Чхали они на братьев. Их у них никогда не было. Только попутчики. Эрефия - последняя империя зла в мире и это не я сказал...
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09.09.2020 17:05 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/25564020.html Лукашенко сравнил протестующих беларусов с фашистами

Шендерович про події в Білорусі: Російська Федерація сьогодні - пряме історичне зло. І росіяни несуть відповідальність за це - Цензор.НЕТ 3182

Угу. Сцепились руками. Прижались к стенке. Вылитые фашисты против пушистых зайчиков в балаклавах с дубинками.
https://twitter.com/VVP2_0/status/1303631187366367234 @Мысли_Перзидента
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09.09.2020 17:13 Ответить
Лукашенко головного мозга...
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09.09.2020 17:16 Ответить
Русише швайне,фу
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09.09.2020 17:20 Ответить
"Мы все еще ваши братья" Вроде и нобелевский лауреат а такая глупая. Хотя литература... витают в облаках. Вот пока вы будут братьями вас и будут топтать. Как можно не понимать таких очевидных вещей.
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09.09.2020 17:29 Ответить
Интересно что лет десять назад, когда Нестеренко и Мельникофф говорили примерно эти же вещи про кассавский биомусор, это казалось несколько чрезмерным. Даже мелькала мысль, а не провокаторы ли они?
Теперь эта точка зрения у вменяемых людей стала общим местом. И сегодня Юрий Нестеренко уже не кажется экстравагантным "руссофобом".
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09.09.2020 18:19 Ответить
Ответственности паРашного народа за злодеяния их клики есть прямое математическое доказательство:
После очередных подмётных выборов у пуйла был рейтинг около 42%. После вторжения в Крым он подскочил почти до 90%.
- Это уже не домыслы, это ДОКАЗАТЕЛЬСТВО того, что весь мокшанский биомусор ответственен за преступления Кремля.
- Привычная формула "хороший народ - плохое правительство" АБСОЛЮТНО неприменима к паРаше. Более того, похоже что кремлёвская шайка как раз бросает агрессию за рубежом как кость своей быллячей биомассе чтобы таким образом заполучить их поддержку и отвлечь от того тотального воровства что тамбовская преступная группировка учинила в Газпромии.
Так что Шендер по большому счёту ничего нового-то не открыл.
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09.09.2020 18:24 Ответить
Как когда-то писал Гоголь-"русские хуже и гаже свиней"(с)
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09.09.2020 18:52 Ответить
Nuclear - единственная сила которая может опиздюлить " это историческое зло".

Но тут вопрос : а зачем ЕС и США выкормили эту суку россию?
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09.09.2020 18:59 Ответить
А вот сам Шендерович - прямое *************** добро.
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09.09.2020 22:52 Ответить
ПРАВИЛЬНО !!! НЕОБХОДИМО ДЕЙСТВОВАТЬ НАЧИНАЯ С ИЗ ДЕТЕЙ !)
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10.09.2020 05:39 Ответить
Кожен русскій має відчути на своїй шкурі відповідальність за те, що роблять їх представники в світі.
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10.09.2020 23:11 Ответить
 
 