РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4907 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
11 031 104
Кравчук (1160) Донбасс (26950) Трехсторонняя контактная группа (842) операция Объединенных сил (6766) Офис Президента (1775)

В районе поселка Шумы будет совместное инспектирование при участии ОБСЕ, об этом договорились в ТКГ, - ОП

В районе поселка Шумы будет совместное инспектирование при участии ОБСЕ, об этом договорились в ТКГ, - ОП

Участники консультаций Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договорились о совместной инспекции в районе населенного пункта Шумы при участии представителя координатора от ОБСЕ.

Об этом сказано в сообщении на официальном сайте президента Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"Украинская сторона обеспечит вопросы логистики и гарантии безопасности всем участникам инспекции", - сказано в сообщении.

В Офисе президента указали, что ОБСЕ в очередной раз подтвердила несостоятельность любых обвинений в адрес Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Шумы в период с 5 июля по 2 сентября.

"Это факт изложен в нашем отчете от 5 сентября этого года", - подчеркнул глава СММ ОБСЕ в Украине Яшар Халит Чевик.

Читайте на Цензор.НЕТ: Штаб анонсировал антитеррористические меры в Мариуполе: установлен "красный" уровень угрозы, людей просят оставаться дома

Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук отметил, что сегодняшний день дает надежду на выполнение режима прекращения огня и в дальнейшем всеми сторонами.

"С этой целью украинская сторона будет задействовать любые механизмы как в рамках ТКГ, так и в рамках Нормандского формата, которые позволят сохранить жизнь украинских военнослужащих и мирного населения. Мы остаемся полностью преданными мирному процессу и выполнению достигнутых договоренностей", - подчеркнул он.

Также на Цензор.НЕТ: На Донбассе сохраняется "тишина", вчера двое воинов получили боевые травмы из-за взрыва мины, - штаб ОС

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+45
Я правильно розумію, що таки домовилися патрулювати на районі з бандитами?
показать весь комментарий
09.09.2020 16:17
+43
Там зелёнка сплошная с нашими позициями. Нельзя кацапов туда пускать - они вынюхают, а потом обстрел, всё-таки, будет. Только не хаотичный, а прицельный.
показать весь комментарий
09.09.2020 16:17
+33
это чего, на позиции морпехов придут орки и будут инспектировать? вы там ох.ели что ли?
показать весь комментарий
09.09.2020 16:25
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
...не будет...
показать весь комментарий
10.09.2020 19:20 Ответить
- Проведение совместной инспекции реальной ситуации с нарушением ВФУ первого пункта дополнительных мер в районе населенного пункта Шумы сорвано по вине украинской стороны, - сообщило представительство ДНР в СЦКК. - Украинская сторона в последний момент озвучила новые невозможные для выполнения требования для осуществления инспекции.
показать весь комментарий
10.09.2020 19:30 Ответить
я не эсперт... но кого-то прокинули через что-то имхо
показать весь комментарий
10.09.2020 19:33 Ответить
даже если кравчуку отстрелят ягодицу наркоманы-ополченцы, это не будет срывом минских договоренностей
показать весь комментарий
11.09.2020 15:27 Ответить
Страница 2 из 2
 
 