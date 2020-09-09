РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5208 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
13 803 212
Зеленский (19056) Донбасс (26950) потери (4272) перемирие (1509) операция Объединенных сил (6766)

После гибели нашего военного на Донбассе вновь нет боевых потерь и обстрелов, - Зеленский

После гибели нашего военного на Донбассе вновь нет боевых потерь и обстрелов, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что сейчас каждый факт нарушения режима прекращения огня на Донбассе детально разбирается, и после гибели украинского военнослужащего 6 сентября несколько дней вновь нет боевых потерь.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Вы все знаете, что 42 дня была тишина. Я считаю, что для нас это победа. Боевых потерь за 41 день, если честно, не было. На 42-й день мы потеряли человека, мы отрабатываем и разбираем сейчас детали, что конкретно произошло. Действительно, для нас это важно. Сейчас к каждому такому моменту, к каждому человеку, поверьте мне, другой подход, другой отношение. Мы по деталям разбираем каждый эпизод.

К сожалению, потеряли человека, мои соболезнования всем родным и близким. После этого сейчас у нас вновь нет боевых потерь, и, слава богу, сейчас нет обстрелов", - сказал Зеленский на брифинге в среду во время рабочей поездки в Хмельницкую область.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОП об обострении на Донбассе: Мы требуем от России вмешаться в ситуацию и прекратить провокации

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+109
Верх цинизма от нарика карликового
показать весь комментарий
09.09.2020 16:34
+99
После гибели нашего военного на Донбассе вновь нет боевых потерь и обстрелов, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2774
Вот видите, профессор, каждый раз после гибели нашего военного на Донбассе вновь нет боевых потерь и обстрелов....
показать весь комментарий
09.09.2020 16:40
+59
А завтра что скажет? После гибели сотни наших военных потерь нет? Тьфу,придурок.
показать весь комментарий
09.09.2020 16:35
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
"После гибели нашего военного на Донбассе вновь нет боевых потерь и обстрелов, - Зеленский" - почему-то начали умирать от "сердечной недостаточности и неосторожного обращения" с оружием. - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80_%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BA_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%83_(%D0%B7_%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D1%8F_2020_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83) https://uk.wikipedia.org/wiki/
показать весь комментарий
10.09.2020 09:48 Ответить
Неужели Зеленский не понимает, что этим так называемым "перемирием" он сам себя закапывает.
показать весь комментарий
10.09.2020 10:20 Ответить
Нет , не понимает. Оно дебил живущий в своем вымышленном мире и уверено , что у него до сих пор 73%: поддержки которые все хотят капитулировать перед ****** .
показать весь комментарий
10.09.2020 11:10 Ответить
Втрати солдат на фронті - вимушена плата за мир на решті території України. Тільки от при Порошенку воїни гинули в основному в бою, а Зеленський використовує життя солдат щоб розраховуватись за пару днів "без обстрілів". Перетворив армію на худобу яку періодично відводять на бойню. Негідник.
показать весь комментарий
10.09.2020 10:30 Ответить
По ходу единственное , что Осляра выучил из своего криворожского детства это : Один раз не гондурас . Но зря он так думает , одного раза достаточно , что бы приличные люди обходили тебя стороной и не когда в жизни не подавали руки.
показать весь комментарий
10.09.2020 11:13 Ответить
НЕ МОГУ ПОНЯТЬ, ЗАЧЕМ НАМ С НИМИ НУЖЕН МИР, ИЛИ ГОСУДАРСТВО УКРАИНА НАСТОЛЬКО СЛАБА, ЧТО НЕ МОЖЕТ ПРОТИВОСТОЯТЬ КУЧКЕ НАЁМНИКОВ И "ШАХТЁРОВ", ЧТО МЫ ПОЛУЧИМ С ЭТИМ МИРОМ?
показать весь комментарий
10.09.2020 11:18 Ответить
Когда-то, на Цензоре, прочитал и скопировал этот комментарий. Думаю, что его автор не сильно на меня обидится, если я выложу этот комментарий еще раз, от его имени.
https://censor.net/user/353824
Думка реального Захисника:
Как "президент" президенту, дам вам господин Зеленский такой совет - если на той вершине на которую я вас поднял вместе с другими Украинцами вам не заложило уши от резкого взлета, вы его услышите.
Приняв на себя должность главнокомандующего, которую я в том числе Вам доверил, Вам придется запачкать руки в крови как своих сограждан, так и НАШИХ врагов. Командир который не готов посылать своих солдат в бой в котором кого то из них наверняка убьют- это пустое место. Такова участь всех командиров. Посылать людей на смерть ради общего блага. И размазать ответственность по голове всего общества тут не получится. Или на Ваших руках будет наша кровь и кровь врагов, или Вы пустое место. Я голосуя за вашу фигуру голосовал за активизацию войны с врагом, а не за замораживание и рукопожатия с москалями одобренное на референдуме. Скрыться за мнением большинства которое, конечно же проголосует за все что угодно, лишь бы не воевать не получится.
Я готов пролить свою кровь убивая врагов, а если Вы не готовы пролить МОЮ кровь - уходите. Оставьте свой пост и уходите. Между сытой жизнью и смертью в бою с врагом - я выберу смерть. И большинство моих товарищей тоже. Я много видел крепких парней, которые хорошо пробегали дистанцию и много раз подтягивались на турнике в ППД. И красиво кричали путин-ху..ло. И видел парней с руками толщиной «со спичку», которые в бою прикрывали тех трусов, в которых превратились бравые мускулистые крикуны. И беззубых дедов, которые смело, погибали на этой войне. И скажу я Вам ценность бойца не в его физической форме в первую очередь и не в его знаниях, и не в его готовности убедительно говорить. А в его готовности выполнить приказ, который, скорее всего, приведет к его смерти.
Вы в хорошей физической форме и умеете убедительно говорить. Но вы боец или нет? Вот в чем вопрос? И я вам скажу без референдума - большинство населения страны трусы. Да, трусы не готовые погибнуть в реальном бою. И это нормально. В этом нет ничего позорного. Трус это не оскорбление, а описание свойства характера. Но именно это природное их свойство заранее покажет Вам результат референдумов на тему войны.
Не хочу никого обидеть, но стадо баранов никогда не сможет искусать волков, потому что у них зубы устроены для жевания травы. А несколько сторожевых собак, которые обеспечивают целостность этого стада, всегда будут в меньшинстве, если устроить референдум во всей отаре на тему грызть волков или просто бежать. И результатом такого референдума будет то, что все стадо погибнет. Мы от вас ждем эффективного командования, которое приведет к уничтожению врага. И ключевое слово уничтожение. Потому что только мертвый враг перестает быть угрозой. А живой рано или поздно всадит нож в спину. Конечно не в Вашу. Если Вы не готовы посылать людей на смерть ради защиты интересов всего общества, проведите референдум на тему, что бы отныне пост главнокомандующего мог занимать только кадровый военный, и только тот, кто принимал личное участие в уничтожении врага. На такой референдум я согласен. Надеюсь, мою мысль какой-нибудь порыв ветра все-таки донесет до Ваших ушей. Пока еще с уважением.
"Упырь". Игорь Гофман в миру.
показать весь комментарий
10.09.2020 11:30 Ответить
"Я голосуя за вашу фигуру голосовал за активизацию войны с врагом" - как можно было себе такое в голове придумать если Зе ни разу за все предвыборную кампанию не говорил об этом. Наоборот он обещал "договориться где-то посеридине". У некоторых не только бараньи зубы, но и мозг.
показать весь комментарий
10.09.2020 13:35 Ответить
В войне, "посередине" не бывает! Либо победил, либо побежден. Увы, третьего не дано!
показать весь комментарий
10.09.2020 14:22 Ответить
После гибели нашего военного на Донбассе вновь нет боевых потерь и обстрелов,

-------------
Не разрушайте иллюзорный мир Зе, в котором войны нет, и перемирие соблюдается. А то придется употреблять еще больше препаратов, чтоб пребывать в виртуальной реальности.
показать весь комментарий
10.09.2020 13:27 Ответить
Страница 3 из 3
 
 