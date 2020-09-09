После гибели нашего военного на Донбассе вновь нет боевых потерь и обстрелов, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что сейчас каждый факт нарушения режима прекращения огня на Донбассе детально разбирается, и после гибели украинского военнослужащего 6 сентября несколько дней вновь нет боевых потерь.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Вы все знаете, что 42 дня была тишина. Я считаю, что для нас это победа. Боевых потерь за 41 день, если честно, не было. На 42-й день мы потеряли человека, мы отрабатываем и разбираем сейчас детали, что конкретно произошло. Действительно, для нас это важно. Сейчас к каждому такому моменту, к каждому человеку, поверьте мне, другой подход, другой отношение. Мы по деталям разбираем каждый эпизод.
К сожалению, потеряли человека, мои соболезнования всем родным и близким. После этого сейчас у нас вновь нет боевых потерь, и, слава богу, сейчас нет обстрелов", - сказал Зеленский на брифинге в среду во время рабочей поездки в Хмельницкую область.
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Думка реального Захисника:
Как "президент" президенту, дам вам господин Зеленский такой совет - если на той вершине на которую я вас поднял вместе с другими Украинцами вам не заложило уши от резкого взлета, вы его услышите.
Приняв на себя должность главнокомандующего, которую я в том числе Вам доверил, Вам придется запачкать руки в крови как своих сограждан, так и НАШИХ врагов. Командир который не готов посылать своих солдат в бой в котором кого то из них наверняка убьют- это пустое место. Такова участь всех командиров. Посылать людей на смерть ради общего блага. И размазать ответственность по голове всего общества тут не получится. Или на Ваших руках будет наша кровь и кровь врагов, или Вы пустое место. Я голосуя за вашу фигуру голосовал за активизацию войны с врагом, а не за замораживание и рукопожатия с москалями одобренное на референдуме. Скрыться за мнением большинства которое, конечно же проголосует за все что угодно, лишь бы не воевать не получится.
Я готов пролить свою кровь убивая врагов, а если Вы не готовы пролить МОЮ кровь - уходите. Оставьте свой пост и уходите. Между сытой жизнью и смертью в бою с врагом - я выберу смерть. И большинство моих товарищей тоже. Я много видел крепких парней, которые хорошо пробегали дистанцию и много раз подтягивались на турнике в ППД. И красиво кричали путин-ху..ло. И видел парней с руками толщиной «со спичку», которые в бою прикрывали тех трусов, в которых превратились бравые мускулистые крикуны. И беззубых дедов, которые смело, погибали на этой войне. И скажу я Вам ценность бойца не в его физической форме в первую очередь и не в его знаниях, и не в его готовности убедительно говорить. А в его готовности выполнить приказ, который, скорее всего, приведет к его смерти.
Вы в хорошей физической форме и умеете убедительно говорить. Но вы боец или нет? Вот в чем вопрос? И я вам скажу без референдума - большинство населения страны трусы. Да, трусы не готовые погибнуть в реальном бою. И это нормально. В этом нет ничего позорного. Трус это не оскорбление, а описание свойства характера. Но именно это природное их свойство заранее покажет Вам результат референдумов на тему войны.
Не хочу никого обидеть, но стадо баранов никогда не сможет искусать волков, потому что у них зубы устроены для жевания травы. А несколько сторожевых собак, которые обеспечивают целостность этого стада, всегда будут в меньшинстве, если устроить референдум во всей отаре на тему грызть волков или просто бежать. И результатом такого референдума будет то, что все стадо погибнет. Мы от вас ждем эффективного командования, которое приведет к уничтожению врага. И ключевое слово уничтожение. Потому что только мертвый враг перестает быть угрозой. А живой рано или поздно всадит нож в спину. Конечно не в Вашу. Если Вы не готовы посылать людей на смерть ради защиты интересов всего общества, проведите референдум на тему, что бы отныне пост главнокомандующего мог занимать только кадровый военный, и только тот, кто принимал личное участие в уничтожении врага. На такой референдум я согласен. Надеюсь, мою мысль какой-нибудь порыв ветра все-таки донесет до Ваших ушей. Пока еще с уважением.
"Упырь". Игорь Гофман в миру.
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Не разрушайте иллюзорный мир Зе, в котором войны нет, и перемирие соблюдается. А то придется употреблять еще больше препаратов, чтоб пребывать в виртуальной реальности.