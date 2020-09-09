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Киев (24766) Попов Александр (1136)

Экс-глава КГГА Попов: Учителям, медикам и другим работникам бюджетной сферы Киева необходимо вернуть муниципальные доплаты

Экс-глава КГГА Попов: Учителям, медикам и другим работникам бюджетной сферы Киева необходимо вернуть муниципальные доплаты

С началом карантина обострились проблемы киевлян, работающих в самых низкооплачиваемых сферах, – учителей, медиков и социальных работников.

По словам главы Киевской городской госадминистрации в 2010-2014 гг. Александра Попова, правительство не в состоянии решить эти проблемы, и город должен взять на себя обязанности по поддержке самых незащищенных жителей столицы.

"Медики, врачи и социальные работники – это те жители нашего города, на которых больше всего увеличилась нагрузка после начала эпидемии. Но центральная власть только с опозданием нашла деньги на доплаты врачам, да и те выплачиваются не вовремя и не в тех размерах, которые обещала. А об учителях и соцработниках Кабмин вообще забыл", – заявил Попов у себя на Facebook.

Политик напомнил, что учителям сейчас приходится нести двойную нагрузку: учить детей, пришедших в школу, и одновременно обеспечивать обучение школьников, находящихся на карантине. А соцработникам приходится посещать на дому многих пожилых людей, которые входят в главную группу риска эпидемии коронавируса.

"Десять лет назад мы организовали муниципальные доплаты медикам, врачам, соцработникам и другим сотрудникам бюджетной сферы, понимая, насколько труд этих людей важен для Киева и насколько трудно им выживать в нашем городе за мизерные зарплаты, установленные для всей страны. А ведь это было относительно спокойное время, когда не было никаких эпидемий. В нынешней ситуации муниципальные доплаты однозначно должны быть увеличены с тем, чтобы покрыть все необходимые нужды тех людей, без которых Киев не выживет", – заявил Александр Попов.
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Топ комментарии
+4
Саша вы еще за каштаны не отсидели, а варедку разеваете.
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09.09.2020 16:48
+2
НОВОЕ ЛИТЦО !!!!!!!
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09.09.2020 16:51
+2
Почему это х-ло не на зоне ?
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09.09.2020 16:53
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Кстати при "злочынной влади" это был самый безобидный персонаж. 5 станций метро в Киеве открыли.........
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09.09.2020 16:48 Ответить
НОВОЕ ЛИТЦО !!!!!!!
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09.09.2020 16:51 Ответить
вот именно, не мэр, а кусок безобидного дерьма.
И ничего он не открывал, вернее присутствовал. Строил не город, а страна.
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09.09.2020 17:46 Ответить
Саша вы еще за каштаны не отсидели, а варедку разеваете.
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09.09.2020 16:48 Ответить
вдогонку.....А кто против повышения? Просто ПАДЛЫ! Воруйте не с Убытков , а с Прибыли!
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09.09.2020 16:49 Ответить
Почему это х-ло не на зоне ?
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09.09.2020 16:53 Ответить
Почему его не забрал с собой овощ ? Брезгует ?
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09.09.2020 16:56 Ответить
он то и Киевом толком не руководил,так "фунт",все решали ,через Голубченко.,и других.
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09.09.2020 17:00 Ответить
Все только за, но тогда во всех городах а не только Киев, бюджет Киева дотационный из госбюджета и получается это за счет всех происходит но не всем. Или пусть Киев откажется от трансфертов из госбюджета.
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09.09.2020 17:00 Ответить
Учителям, медикам и другим работникам бюджетной сферы Киева необходимо вернуть [назад] муниципальные доплаты.
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09.09.2020 17:02 Ответить
Цієй мразоті треба бошку відбити ментовськими дубинами, а потім туди "ёлку" встромити, як він з янукодлом робив з киянами.
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09.09.2020 17:09 Ответить
После Лени-космоса он был вполне нормальным мером
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09.09.2020 17:14 Ответить
кусое дерьма он был
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09.09.2020 17:48 Ответить
Особенно зимой 2014-го.
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09.09.2020 21:18 Ответить
Он тоже хочет в мэры
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09.09.2020 17:34 Ответить
Почему эта сволочь и подельник ялынковича ещё что-то вякает?
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09.09.2020 18:57 Ответить
Ага. И гречки насыпать к выборам.
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09.09.2020 21:18 Ответить
А це х5йло вусате чому ще не сидить? Мабуть з ПАРАШЕНКОМ з одного корита їло. І при ЗЕлупі непогано себе почуває!
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09.09.2020 22:14 Ответить
 
 