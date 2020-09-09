Спекуляции на теме защиты окружающей среды дискредитируют реальные угрозы для экологии, - Цыганок

Чтобы выиграть гонку, некоторые политики пытаются доказать украинцам свою обеспокоенность экологической ситуацией в Украине.

Поэтому накануне выборов готовы создавать отдельные политические партии и представить экологические программы, утверждают эксперты.

Однако специалисты советуют не доверять популистам, ведь спекуляции на теме окружающей среды только дискредитируют реальные угрозы для экологии. Об этом в эфире 24 канала сообщила президент "Профессиональной ассоциации экологов" Людмила Цыганок.

Какие-то хайповые темы периодически раздаются в СМИ из уст политиков особенно перед выборами. Я не говорю, что это не важные темы, однако они второстепенные и мы теряем время на решение тех критических для Украины тем, которые позволят жить качественно и позаботиться о жизни будущих поколений, отметила Людмила Цыганок.

Эксперты говорят, из-за обещаний, о которых политики обычно забывают на следующий день после выборов, не удается навести порядок в сфере охраны природы.





