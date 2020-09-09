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взятка (6043) Луганщина (6431) Нацполиция (16195) правоохранительные органы (2960) силовики (2797) ГАСИ (103)

На Луганщине один из руководителей областной ГАСИ попался на взятке 30 тыс. грн, - Нацполиция. ФОТО

В Луганской области правоохранители задержали на взятке одного из руководителей областной Государственной архитектурно-строительной инспекции.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

На Луганщине один из руководителей областной ГАСИ попался на взятке 30 тыс. грн, - Нацполиция 01

Установлено, чиновник ГАСИ наладил "схему" получения взяток за регистрацию декларации о начале и завершении строительных работ.

Чиновник требовал 30 тыс. гривен взятки за согласование строительной документации. Сегодня, 9 сентября, злоумышленника задержали сразу после получения части взятки - 15 тыс. гривен.

На Луганщине один из руководителей областной ГАСИ попался на взятке 30 тыс. грн, - Нацполиция 02

Также смотрите: Начальник управления ГФС Тернопольщины погорел на взятке в $37 тыс. ФОТОрепортаж

Решается вопрос о сообщении фигуранту дела подозрения в совершении уголовного преступления.

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Якісь копійки.Це смішно.
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09.09.2020 17:03 Ответить
Эта инспекция для взяток и существует,для этого её создали,ради взяток люди покупают там места,удивили - пчела жрала мёд.
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09.09.2020 17:17 Ответить
Маловато просил как по нашим временам, однако может многовато срока получить.
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09.09.2020 17:35 Ответить
"один из руководителей областной ГАСИ" звучит как "один из руководителей государства"
Вы че там, журналисты или дети?
Во-вторых, недавно трубили во все отверстия, что ликвидирована инспекция ГАСК, как источник зловредной коррупции.
Це "здобули", чи "перемога"?
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09.09.2020 19:14 Ответить
так ДАБІ ж ніби ліквідовано, але як завжди трошки
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09.09.2020 21:49 Ответить
 
 