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Зеленский о реакции местных властей на карантин: Где нам потом брать койки и медиков? Кто за всё это будет нести ответственность?

Зеленский о реакции местных властей на карантин: Где нам потом брать койки и медиков? Кто за всё это будет нести ответственность?

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что некоторые руководители местной власти перед выборами хотят понравиться избирателям и поэтому не соглашаются с карантинными ограничениями из-за COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Что касается вопроса о "бунте" некоторых руководителей местной власти, я в целом не понимаю, кто с кем воюет. Я совсем ни с кем не воюю. Может, это смешно звучит для них, но все эти "бунтари", о которых вы говорите, хотят перед местными выборами понравиться людям, и всё открывать, давать возможность ходить без масок, позакрывать глаза и не видеть, что вдруг в городах "бунтарей" заболело в день 200-250 детей. Поэтому я не понимаю, кто с кем воюет, - у нас просто не будет столько коек", - сказал президент на брифинге во время рабочей поездки в Хмельницкую область.

Зеленский указал, что если, например, в Ивано-Франковской области больше количество заболевших COVID-19, то почему она должна быть потом похожа на Италию, когда в этой стране просто не было коек в больницах.

"Это не честная позиция, просто не честная позиция, я так считаю. Я тоже за то, чтобы всё было можно, и я так хочу, и я хочу без масок и в магазинах, и в школах, и ничего не слышать. Каждый человек так хочет. Но мы же государство и должны защищать людей, несмотря на то, что иногда что-то не нравится. Потому что любые ограничения и мне, и любому человеку всегда будут не нравиться. Они должны быть логичными и справедливыми? Согласен. Где-то там немного есть очень сильные меры. Может быть. Но это об общении между местной властью и Минздравом, местной властью и президентом", - подчеркнул он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский про медреформу: "Плюсы нужно оставить, минусы надо убрать - обычная арифметика"

Зеленский считает, что местная власть должна, в первую очередь, думать о том, что у них с больницами, с машинами скорой помощи, с дорогами.

"Мы все должны быть одной командой, когда COVID. Он же не в той или иной области. Я просто как пример привел Ивано-Франковскую область. Мы можем взять Одесскую область, Харьков. На Одещине просто не было заболевших, в Харькове тоже. Давайте метро, пусть оно работает, всё будет нормально, люди поддерживают, люди выходили на улицу. А почему Одесса и Харьков сейчас в "лидерах" по заболевшим?", - отметил он.

Зеленский обратил внимание, что в большинстве стран, где есть пляжи, там люди ходят в масках. "Я не знаю, насколько оно работает, я – не медик. Хотя за эти месяцы мы уже все стали медиками. Но почему-то во всем мире это так. Но мы не такие, мы свободные, демократические, нам всё можно. Где брать койки? Где брать медиков? Где нам потом всё это брать? Кто за всё это будет нести ответственность?" - добавил глава государства.

Смотрите также: Я не могу ни за кого агитировать на местных выборах. Вам решать: вы хотите, чтобы было, как сейчас, или было по-другому? - Зеленский. ВИДЕО

Президент предложил взять те даты, когда к местным властям регулярно обращался он, премьер, министр здравоохранения, когда государство начало работать с подготовкой к эпидемии коронавируса, и посмотреть, сколько было смертей в тех регионах, где есть так называемые "бунтари", и сколько после этих обращений, работы центральной власти и их "бунтарства" потом умерло там людей.

"И потом эти фамилии (умерших. – Ред.) предоставляем этим "бунтарям", и пусть они ходят к родителям, детям этих людей, и смотрят им в глаза", - подчеркнул он.

Зеленский указал, что еще никто не знает, когда будет вакцина от коронавируса, и какой Украина будет в очереди за ней, поэтому каждый человек должен думать не только о себе, но и о тех, кто рядом: "К нам можно в кафе". Им власть говорит – нельзя, нужно расстояние. Когда ты в кафе кушаешь, то понятно, все ж не идиоты, без маски. Ну можно свадьбу не по 100 человек в ресторане сделать? Честно, я поражен".

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Топ комментарии
+32
А кто ответит за распил коронавирусного фонда и за вывоз масок из Украины в начале эпидемии?
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09.09.2020 17:26
+19
Не-не, фраерок. Все на тебе. Отвечать будешь ты. И маска не поможет.
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09.09.2020 17:30
+16
Ти. І за розпродаж засобів захисту. І за трьох міністрів. І за карантин. І за розграбований фонд.
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09.09.2020 17:35
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Правила форума Совет форумчан
Ой, да на ***** всё спишут, впервой что ли. Лучше давайте новых перлов от луки.
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09.09.2020 17:24 Ответить
где то пару месяцев назад Зеленский официально заявил, что он лично спас 100 тысяч украинцев от смерти (через его карантин)... Через полгода ещё заявит, что он уже спас от смерти 3 млн. граждан
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09.09.2020 17:29 Ответить
И при этом

Зеленский о реакции местных властей на карантин: Где нам потом брать койки и медиков? Кто за всё это будет нести ответственность? - Цензор.НЕТ 3712
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09.09.2020 17:33 Ответить
не пи..ди...

смертність в Ковід від числа АКТИВНО ХВОРИХ максимум 3 відсотка..
Ніхто не каже про мільйони..
тисячі(але не десятки тисяч) померлих без носіння масок і дотримання карантинних норм -так,ЦЕ МОЖЛИВО... ((
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09.09.2020 22:49 Ответить
А кто ответит за распил коронавирусного фонда и за вывоз масок из Украины в начале эпидемии?
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09.09.2020 17:26 Ответить
Підступний дар ниже пояса.
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09.09.2020 17:31 Ответить
помягче чем нож, пониже чем в спину
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09.09.2020 17:35 Ответить
Зеленский о реакции местных властей на карантин: Где нам потом брать койки и медиков? Кто за всё это будет нести ответственность? - Цензор.НЕТ 7605
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09.09.2020 17:35 Ответить
Зеленський про реакцію місцевої влади на карантин: Де нам потім брати ліжка і медиків? Хто за все це буде нести відповідальність? - Цензор.НЕТ 935
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09.09.2020 18:15 Ответить
- Володимир Олександрович, а навіщо Ви витрачаєте кошти, які направлені на боротьбу з КОВІД-19, на ремонт доріг?
- Як це, навіщо?!!!... Щоб хворих зручніше було звозить до лікарень…
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09.09.2020 18:52 Ответить
Таки влада..
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09.09.2020 17:27 Ответить
ДурнуВАТА
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09.09.2020 19:39 Ответить
Ответственность за все несет Голо(бо)хвостый, сам напросился клоун.
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09.09.2020 17:27 Ответить
До речі, про якусь відповідальність балакаж особа, яка сама неодноразово (відомий випадок у еюкафе зокрема) порушували карантин ні вимоги, подаючи приклад іншим. До речі, чи понесла ця відома особа відповідальність? Ні! Чи має право вона вимагати притягнення до відповідальності інших? Ні!
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09.09.2020 18:43 Ответить
у нас в городе эпидемпорог превышен уже на 5 чел . и никто ни чего вводить не собирается потому . что выборы скоро а город за зебуина год назад 85 % выдал .
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09.09.2020 19:07 Ответить
Весь карантин - в маске месячной давности . Давайте будем честными .
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09.09.2020 17:28 Ответить
Почему только месячной?
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09.09.2020 17:39 Ответить
У -тю-тю,какой заботливый,на велик за 40 штук в сутки для шустера нашел,значит на койки для простых людишек найдёшь.
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09.09.2020 17:29 Ответить
Не-не, фраерок. Все на тебе. Отвечать будешь ты. И маска не поможет.
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09.09.2020 17:30 Ответить
Шо оно мелет?
Проблема коронавируса высосана из пальца.
Обычный грипп раздутый дебилами до вселенского масштаба.
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09.09.2020 17:31 Ответить
1986: "Проблема Чернобыля высосана из пальца! Обычная утечка, раздутая дебилами до вселенского масштаба! От ОРВИ умирает больше, чем от лучевой болезни! А раком постоянно болеют, просто врачи про каждый случай лейкемии пишут, шо от Чернобыля! И вообще, двоюродной тетки знакомая сказала, шо на ЧАЭС трансформатор бабахнул, а панику подняли - ядерная катастрофа! Немедленно прекратите эвакуацию и верните людей в Припять!"
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09.09.2020 17:44 Ответить
Чого ж ЗЄмендель так сциться? Сам же собі присвоїв чорний пояс по боротьбі з коронавірусом, а всі розвинені країни - то лохи в боротьбі порівняно з нами.
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09.09.2020 17:31 Ответить
Зеленский о реакции местных властей на карантин: Где нам потом брать койки и медиков? Кто за всё это будет нести ответственность? - Цензор.НЕТ 7360
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09.09.2020 17:32 Ответить
Сам же розносив заразу по ресторанам, а тепер скиглить як сопливе дівчисько.
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09.09.2020 17:32 Ответить
Ти. І за розпродаж засобів захисту. І за трьох міністрів. І за карантин. І за розграбований фонд.
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09.09.2020 17:35 Ответить
Зеленский так сделал,что всю ответственность за положение дел в государстве Украина несет один человек- Зеленский Владимир Александрович. Умнее надо быть.
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09.09.2020 17:38 Ответить
Супруншу ВЗАД¡!
😷
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09.09.2020 17:42 Ответить
Клята Супрун!
Вкрала всі апарати для ШВЛ!
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09.09.2020 17:45 Ответить
тут он абсолютно прав
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09.09.2020 17:43 Ответить
В том, что имея полноту власти деребанит бабки из фонда?
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09.09.2020 20:22 Ответить
Начинать надо было в марте
И КРадуцкого попутно посадить
И койки готовить с кислородом
И ВРАЧЕЙ ОДЕТЬ В ЗАЩИТНУЮ ОДЕЖДУ
ВСЕ В МАРТЕ В МАРТЕ В МАРТЕ
И Тищенко наказать за Велюр
А ТЕПЕРЬ СТАЛО ДОХОДИТЬ ОПАСНОСТЬ - да, больной лежит 3 недели , А ГДЕ БРАТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОЙКИ С КИСЛОРОДОМ ????
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09.09.2020 17:44 Ответить
Зато 3 місяці, з березня, койкомісця були вільні( та бубочка встиг дати заяву, про те, як він увесь світ начить долати епідемії. Навчив, взявся за свою країну. ППЦ усім зворим.
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09.09.2020 22:32 Ответить
ще одна... (((
прихильниця "Ліжок з киснем" ,хоча вже давно відомо,що це КРАЙНІЙ ЗАХІД і вже малодопоміжний..
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09.09.2020 22:53 Ответить
Какой ты президент, если не в состоянии управлять ситуацией?
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09.09.2020 17:45 Ответить
" Хотя за эти месяцы мы уже все стали медиками". Как же так, а я думал, что мы все стали президентами после инаугурации Янелоха.
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09.09.2020 17:47 Ответить
странная позиция главы государства.
Вроде как он должен за это отвечать?
Что его никто не слушает в стране? Нет милиции, судов и т.п.?
Он видит нарушения? почему же он бездействует??
"Я президент, и я поражен что все на все забили...." А ты для чего тогда???
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09.09.2020 17:47 Ответить
А ты ур-д маски, костюмы, ИВЛ для медиков и больниц купил?
Ремонты сделал?
Вакцины, лекарства по программам тоже уже купил?
Ты выполни сначала то, что ты и твое правительство обязано !!!! А потом критикуй других!
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09.09.2020 17:48 Ответить
действительно кто будет нести ответственность за людей которые не хотят соблюдать элементарные правила гигиены...??? я шепну эту тайну вам (баранам)...каждый сам решает от чего он сд(ох)нет...найди другой способ избавиться от конкурентов...этот не прокатит...
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09.09.2020 17:49 Ответить
Настоящий лидер!
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09.09.2020 17:49 Ответить
Вы, во втором слове, допустили ошибку.
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09.09.2020 17:52 Ответить
😁
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09.09.2020 18:11 Ответить
Роль президента сыграна плохо, у Голобородько лучше получалось.
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09.09.2020 17:52 Ответить
ой..лучше бы про кафе не напоминал... а то стразу сходка в велюревсплывает и посиденьки презЕдента с компашкой без масок во время строгого карантина...за нарушение которого , должны были заплатить штрафы...ну кроме бубосика канешна...откуда у альфонса деньги... если Ленка все его международные рейсы оплачивает...)))
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09.09.2020 17:52 Ответить
Когда мы утратим это зеленое недоразумение с поста президента нужно будет на майдане год проигрывать "оду к радости"
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09.09.2020 17:53 Ответить
Нет. надо будет год бить зетипиллов палкой прамеж рагов. Для вбивания ума.
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09.09.2020 18:12 Ответить
Кто ж знал про короновирус. Рано Супрун заменил. Мог бы на неё списать.
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09.09.2020 17:54 Ответить
Как кто? ЗЕ в пальто. Вот ты и будешь нести её, ответственность. Вместе с самокатчиком, менеджером ахметки и своим завхозом. Паровозом пойдет весь Квартал 95, друзья твоего детства и ОПГ Слуга народа.
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09.09.2020 17:54 Ответить
Ждем очередного указания Степанову подготовиться к борьбе с вирусом. Ну и на особистий, звичайно ж.
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09.09.2020 17:55 Ответить
Вова Зе , перестаньте красти бабло із бюджету в турборежимі , а забезпечте населення безкоштовними масками , а не по
20грн за штуку !
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09.09.2020 17:58 Ответить
Зеленський про реакцію місцевої влади на карантин: Де нам потім брати ліжка і медиків? Хто за все це буде нести відповідальність? - Цензор.НЕТ 3370
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09.09.2020 18:15 Ответить
Его случайно ермак не подкармливает дебилотонизирующей смесью?
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09.09.2020 18:22 Ответить
Нафига!? Оно и без того косит под дебила на 5+
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09.09.2020 19:05 Ответить
К сожалению не косит
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09.09.2020 19:43 Ответить
"Зеленский о реакции местных властей на карантин: Где нам потом брать койки и медиков? Кто за всё это будет нести ответственность?" - а кто будет отвечать за https://www.rbc.ua/rus/news/zelenskiy-prizval-ukraintsev-techenie-treh-1584131592.html#_blank призывы к украинцам вернуться в Украину и не обеспечении двухнедельной изоляции миллионам вернувшихся, чтобы выявить больных COVID-19?
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09.09.2020 18:26 Ответить
Китайцы строили целые больничные комплексы и ждали трудных времен. Моника бросила фонд КОВИД на распил дорожной мафии, а теперь вопрошает :"Кто будет отвечать?". Ты же и будешь отвечать. Сам постоянно нарушает карантинные требования, а на других хочет перевести стрелки.
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09.09.2020 18:30 Ответить
Позддно, батенька, пить боржоми
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09.09.2020 18:44 Ответить
Из фонда по борьбе с ковид, разворованного тобой, зеля и твоими дружками из детства. Откуда ж ещё ? Из наших карманов , что ли ?
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09.09.2020 18:51 Ответить
Кто за всё это будет нести ответственность? Моника Оманская! Когда заболевало 3 человека в день, идиоты закрыли всю страну на ключ, клоун гундосил каждый день из телевизора, какой он молодец. Когда по 300 человек, оно обосралось, заткнулось, спряталось, и переложило всю ответственность на местную власть. Скоро обосрется на переговорах с #уйлом, скажет вы воюйте областями, а мы в Тель-Авив?
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09.09.2020 18:52 Ответить
Не всякий ******* может стать ************ - только украинский!
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09.09.2020 18:52 Ответить
Где брать койки, кріска!? К себе положишь!!! Между тобой и мадам Шмондель парочка поместится!
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09.09.2020 19:03 Ответить
А хто буде нести відповідальність за забрані кошти із фонда по боротьбі з епідемією. і пущено ,для піара, на ремонт доріг.??? ЗЕЛЕНСЬКИХЙ
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09.09.2020 19:06 Ответить
https://prm.ua/lishe-dlya-obranih-u-hmelnitskomu-pered-vistupom-zelenskogo-perekrili-park/ У Хмельницькому перекрили парк імені Михайла Чекмана перед приїздом президента України Володимира Зеленського, людей пускають лише по списках - повідомляє активіст Ігор Євтушок в Facebook.
"Перекрили всі входи до парку Чекмана для представлення команди партії "Слуга Народу" у Хмельницькому. Діти і перехожі не можуть потрапити в парк! Через кожні 50 метрів Нацгвардія! З самого ранку весь центр міста в заторах!", - написав він. "Зараз в парку Чекмана очікується приїзд нашого верховного потерпілого. Весь парк перекритий", - додав Євтушок.
"Голосували за нього, а зараз не пускають. І що робити? Він зараз коло фонтану буде… я приїхав. Краще знімайте і розказуйте людям, як до нашого президента не пускають", - каже місцевий житель.
Євтушок додав, що пропускають лише по списках, люди не можуть пройти всередину парку.
"Все перекрито охороною. Охорона каже, що вони охороняють охорону", - зауважив активіст.

https://www.facebook.com/ievtushok/videos/10222883127136456/?__tn__=-R Відео тут:
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09.09.2020 19:11 Ответить
Похоже, чтобы убрать нашего преза-недоразумение, на данный момент нам надо одолжить у бульбашей женский лозунг "У Х О Д И!"
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09.09.2020 19:46 Ответить
больной на голову чувак и не лечится . главное прокукарекать , да зебаран? .страна не пуганных правящих имбецилов.
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09.09.2020 19:53 Ответить
ну да бабки в асфальт вкатал зебил конченый
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09.09.2020 20:09 Ответить
Вава, врачи со всего мира стоят в очереди на работу к нам из-за твоих надбавок!
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09.09.2020 20:19 Ответить
Ой, ліжка брати у доктора Баріка, Фаучі, Фердесона, Білла і Мелінди Гейтс, у корпорації СЕРІ, NIH, іспанських, японських, англійскіх відгалуджень СЕРІ. Зелені слуги прикинулись дурниками і ніби не знають хто підкинув цю ковидлу світу, а ще французькі жабоїди, які їм збудували лабораторії, і в США, і в Ухані де створювали цю гидоту.
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09.09.2020 20:54 Ответить
Дружище, у тебя было полгода на то, чтобы все закупить и ко всему подготовиться. И даже деньги проклятые буржуи дали. И ты, зеленое *уйло, теперь спрашиваешь, кто будет нести за все ответственность? Да, Порошенко, конечно, виноват. И Пастор.
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09.09.2020 21:32 Ответить
зеля тоже без маски на пиар встречах
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09.09.2020 21:55 Ответить
заграницей разбивали госпиталя в палатках. где госпиталя зе, и деньги из фонда ковид
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09.09.2020 21:56 Ответить
зеля твоя пианина больше не играет, сматывай удочки и готовся на нары
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09.09.2020 22:10 Ответить
Ты вова,ты. За все будешь отвечать ты. От Порошенко требовал ответа,хотя у Него было власти в 10 раз меньше? Вот теперь не обижайся.
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09.09.2020 23:44 Ответить
 
 