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Европейские дипломаты собрались в квартире Алексиевич, чтобы не дать ее арестовать. ФОТО

Послы стран Евросоюза в Беларуси приехали домой к нобелевскому лауреату по литературе Светлане Алексиевич, чтобы не допустить ее ареста.

Об этом сообщила в Твиттере министр иностранных дел Швеции Анн Линде, информирует Цензор.НЕТ.

"Преследование, аресты и насильственное выдворение оппозиции в Беларуси является серьезным нарушением права на мирный протест со стороны белорусского режима. Счастлива поделиться этой фотографией, только что сделанной в Минске - со Светланой Алексиевич в окружении европейских дипломатов, среди которых и дипломатический представитель Швеции", - написала Линде.

Европейские дипломаты собрались в квартире Алексиевич, чтобы не дать ее арестовать 01

Заместитель посла Литвы в Беларуси Аста Андрияускене добавила в разговоре с изданием The Insider, что дипломаты ЕС прибыли сразу же как только Алексиевич заявила, что к ней пытаются попасть неизвестные.

Читайте на Цензор.НЕТ: В квартиру белорусской писательницы Алексиевич пытаются попасть неизвестные, - СМИ

"Мы с послом Литвы Андрюсом Пулокасом приехали сразу, как только Алексиевич сделала свое заявление, что она осталась последняя из президиума Координационного Совета и что ей стучат в дверь неизвестные. Мы находимся внутри уже полчаса.

Когда мы приехали, здесь уже было много журналистов, много людей и пара микроавтобусов. Мы позвали других послов ЕС, и приехали послы Германии, Польши, Швеции, Словакии, Чехии. Сейчас думаем, что делать дальше. Это 7-й этаж. Силовики пытались зайти в подъезд, но их не пустили. Непосредственно под дверью никого нет.

Также на Цензор.НЕТ: Алексиевич о событиях в Беларуси: Мы не готовили переворот, мы хотели диалог. Сейчас страна восстала

Светлана очень конкретно дала понять, что она не хочет уезжать из страны, что хочет остаться с людьми в Беларуси, хотя у нее много возможностей уехать", - отметила она.

Ранее в среду, 9 сентября стало известно, что люди в штатском пытаются попасть в квартиру Светланы Алексиевич.

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Топ комментарии
+30
Обсереться, твій бацька.
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09.09.2020 17:33
+24
На такую компанию у бацьки еще закрывалка не выросла. И вряд ли вырастет. Это такой международный скандал, что может поставить вообще Беларусь в положение изгоя со всеми вытекающими. Правда если бацька готов к КНДР №2, то пусть пробует.
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09.09.2020 17:39
+22
Блин, как это можно арестовать Нобелевского лауреата
У Луки точно крыша поехала
Это нужно объяснять военным, которые выполняют его приказы
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09.09.2020 17:35
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Двуглавьій орел пришел в Московию из Византии через Ватикан. Теперь Ватикан подтанцовует иудолиберастии в разрушении своих старьіх проектов.
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09.09.2020 19:17 Ответить
А це не карикатура, це факт. Я особисто роками дуже дивувася, постійно слухаючи побрехеньки різних політологів про "незалежного" Лукашенка і про "особливий шлях" Білорусі, бо навіть мені, дилетанту, було чудово зрозуміло, що з самого початку захоплення влади Лукашенком він був повністю підконтрольний російським спецслужбам. А завербований був, мабуть, ще раніше.
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09.09.2020 19:17 Ответить
Тест на засипку: Кого на цому груповому фото не вистачає?
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09.09.2020 18:59 Ответить
Европейские дипломаты это сборище лживых дебилов, которые пальцем не шевельнули когда россия напала на Украину, а теперь танцуют танцы вокруг старой дуры, любительницы паРаши.
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09.09.2020 19:21 Ответить
Не дают покоя бацьке лавры Пиночета.
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09.09.2020 19:34 Ответить
Європейські дипломати зібралися в квартирі Алексієвич, щоб не дати її заарештувати - Цензор.НЕТ 6262
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09.09.2020 20:20 Ответить
Она вата ватная................на фих эту тетку, пускай арестуют, но ума не добавится один черт.
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09.09.2020 20:26 Ответить
moz-extension://e1494d50-792d-42cb-9558-833c24846e4d/readerview.html?url=https%3A%2F%2Fkp.ua%2Fpolitics%2F615103-posle-skandala-v-odesse-aleksyevych-ubraly-yz-bazy-myrotvorets&id=137438953561
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09.09.2020 21:05 Ответить
Клоуны. Не так выражают поддержку оппозиции.
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09.09.2020 21:31 Ответить
Я так понимаю из храждан Беларуси там была только сама Алексиевич. Пусть почаще задницу руцкобратьям лижет. Может и не посадят..а может и прибьют, если нужно будет еще надавить на усатого посильнее. Тут уж как пойдет.
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09.09.2020 21:31 Ответить
"Еще я хочу обратиться к русской интеллигенции..." - можно обратиться конкретно, по списочку подписантов письма деятелей культуры рф в поддержку вторжения в Украину.
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09.09.2020 22:47 Ответить
ПЗДА ЛУКАШЕНКО И ПУТИНУ !!! Я МЕЧТАЮ СНЯТЬ С НИХ КОЖУ ЖИВЬЕМ !!!
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10.09.2020 05:02 Ответить
Не мечтай.Эти две мрази долго будут жить и снимать шкуры с других.
Россияне и белорусы не способны на Майдан.А хороводами и цветами никого не испугаешь
В политике нет места романтикам.
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10.09.2020 07:56 Ответить
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