Европейские дипломаты собрались в квартире Алексиевич, чтобы не дать ее арестовать. ФОТО

Послы стран Евросоюза в Беларуси приехали домой к нобелевскому лауреату по литературе Светлане Алексиевич, чтобы не допустить ее ареста.

Об этом сообщила в Твиттере министр иностранных дел Швеции Анн Линде, информирует Цензор.НЕТ.

"Преследование, аресты и насильственное выдворение оппозиции в Беларуси является серьезным нарушением права на мирный протест со стороны белорусского режима. Счастлива поделиться этой фотографией, только что сделанной в Минске - со Светланой Алексиевич в окружении европейских дипломатов, среди которых и дипломатический представитель Швеции", - написала Линде.

Заместитель посла Литвы в Беларуси Аста Андрияускене добавила в разговоре с изданием The Insider, что дипломаты ЕС прибыли сразу же как только Алексиевич заявила, что к ней пытаются попасть неизвестные.

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"Мы с послом Литвы Андрюсом Пулокасом приехали сразу, как только Алексиевич сделала свое заявление, что она осталась последняя из президиума Координационного Совета и что ей стучат в дверь неизвестные. Мы находимся внутри уже полчаса.

Когда мы приехали, здесь уже было много журналистов, много людей и пара микроавтобусов. Мы позвали других послов ЕС, и приехали послы Германии, Польши, Швеции, Словакии, Чехии. Сейчас думаем, что делать дальше. Это 7-й этаж. Силовики пытались зайти в подъезд, но их не пустили. Непосредственно под дверью никого нет.

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Светлана очень конкретно дала понять, что она не хочет уезжать из страны, что хочет остаться с людьми в Беларуси, хотя у нее много возможностей уехать", - отметила она.

Ранее в среду, 9 сентября стало известно, что люди в штатском пытаются попасть в квартиру Светланы Алексиевич.