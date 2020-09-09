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Винница (707) долг (1139) Нацполиция (16195)

Житель Винницы порезал себя ножом и заявил о нападении, чтобы не отдавать долг, - Нацполиция

Житель Винницы порезал себя ножом и заявил о нападении, чтобы не отдавать долг, - Нацполиция

В Виннице мужчина инсценировал разбойное нападение на себя, чтобы не отдавать долг знакомому.

Об этом сообщили в полиции области, передает Цензор.НЕТ.

Так, 34-летний местный житель придумал историю о преступлении и сообщил о ней знакомому, которому задолжал 15 тысяч долларов. По версии потерпевшего, в центре города его ранил ножом незнакомец и отобрал сумку с деньгами.

Правоохранители заявили, что история выглядела правдоподобной, ведь "потерпевший" действительно имел порез на шее.

Однако полицейские и медики обратили внимание, что ранение было не глубоким. Осматривая автомобиль, следователи обнаружили сумку, которую, по "версии потерпевшего", у него отобрал нападающий. Затем полицейские нашли и нож, которым мужчина, как оказалось, сам порезал себе шею.

В полиции заявили, что "потерпевший" путался в показаниях, не мог точно назвать место совершения преступления, а впоследствии признался, что инсценировал разбойное нападение, чтобы не отдавать долг, поскольку денег у него не было. Для того, чтобы преступление выглядело реалистично, он нанес себе телесные повреждения.

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Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 383 (заведомо ложное сообщение о совершении преступления) УК Украины. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

Житель Винницы порезал себя ножом и заявил о нападении, чтобы не отдавать долг, - Нацполиция 01
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Если бы с дробовика в шею, то менты поверили бы..
На Кравченко вон - 2 раза в голову нападали.
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09.09.2020 17:34 Ответить
Одни и те же люди пишут на Цензоре слова "ВинниТЧина, ДонеТЧина, ОдеСЧина" и слово "ножЕм".

Редакторы, вы хоть школьный аттестат спрашивайте у нанимаемых на работу.
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09.09.2020 17:36 Ответить
а ты особо одарённый не смог предложить верный вариант.
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09.09.2020 17:45 Ответить
Оно "ударенное" ..об асфальт..))
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09.09.2020 17:53 Ответить
Никакого полета фантазии, равно как и ума!
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09.09.2020 17:41 Ответить
Так " следователи обнаружили сумку с документами и деньгами, которую, по "версии потерпевшего", у него отобрал нападающий." или " инсценировал разбойное нападение, чтобы не отдавать долг, поскольку денег у него не было"?
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09.09.2020 17:42 Ответить
У автора статьи подготовка хромает!
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09.09.2020 17:44 Ответить
Моромойский с самого начала говорил, что "Долги отдают только лохи".
И резать себя эта свинья и не думает...
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09.09.2020 17:57 Ответить
поц,как и зеля...
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09.09.2020 18:59 Ответить
 
 