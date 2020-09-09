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Беларусь (7771) граница (5146) россия (93015) Кулеба Дмитрий (2880)

Украина будет жестко реагировать на попытки злоупотребления открытостью ее границ спецслужбами Беларуси или РФ, - Кулеба

Украина будет жестко реагировать на попытки злоупотребления открытостью ее границ спецслужбами Беларуси или РФ, - Кулеба

Граница Украины открыта для граждан Беларуси, однако Украинское государство будет жестко реагировать на любые попытки злоупотребления ее открытостью белорусскими или российскими специальными службами.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на совместной с главой МИД Португалии пресс-конференции в Лиссабоне в среду, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Что касается того, что случилось вчера. У нас есть серьезные причины считать, что эти люди не въехали в Украину добровольно, дипломатично выражаясь. Я сделал очень четкое заявление вчера, говоря, что, несмотря на то, что граница Украины свободна и открыта для граждан Беларуси, мы будем жестко реагировать на любые попытки злоупотребления открытостью Украины белорусскими или российскими спецслужбами", - сказал Кулеба.

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8 сентября в 8 утра официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский заявил, что члены Координационного совета Антон Родненков, Иван Кравцов и Мария Колесникова "прошли пограничный контроль и убыли в сторону Украины".

В Госпогранслужбе Украины сообщили: Родненков и Кравцов прибыли в Украину, Колесниковой с ними нет.

Замглавы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что Марию Колесникову хотели выдворить насильно, но она сама помешала этому. В Координационном совете сообщили, что при попытке депортации оппозиционерка порвала свой паспорт.
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Топ комментарии
+6
О вас уже вытирают не только ноги.
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09.09.2020 17:48
+6
С этого места поподробнее. Сердючка с боевым зайцем - сперматазоидом затаилась в кустах, и к границе выдвинулись Потап и Могилевская?
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09.09.2020 17:48
+6
...кушай, не обляпайся, зебил...
Украина будет жестко реагировать на попытки злоупотребления открытостью ее границ спецслужбами Беларуси или РФ, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3087
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09.09.2020 17:50
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А других стран? ))
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09.09.2020 17:44 Ответить
Соврал, не булет, с чего вдруг.... 6 лет этого не делала, а сейчас начнет......
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09.09.2020 17:47 Ответить
О вас уже вытирают не только ноги.
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09.09.2020 17:48 Ответить
С этого места поподробнее. Сердючка с боевым зайцем - сперматазоидом затаилась в кустах, и к границе выдвинулись Потап и Могилевская?
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09.09.2020 17:48 Ответить
Украина будет жестко реагировать на попытки злоупотребления открытостью ее границ спецслужбами Беларуси или РФ, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3720
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09.09.2020 17:50 Ответить
влада ніяких. зелених, але ніяких.
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09.09.2020 17:50 Ответить
...кушай, не обляпайся, зебил...
Украина будет жестко реагировать на попытки злоупотребления открытостью ее границ спецслужбами Беларуси или РФ, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3087
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09.09.2020 17:50 Ответить
Украина будет жестко реагировать на попытки злоупотребления открытостью ее границ спецслужбами Беларуси или РФ, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9301
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09.09.2020 17:52 Ответить
Красиво, похоже как мы в детстве усы и бороды в журналах и газетах дорисовывали ))
А, забыл. Ещё очки тоже
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09.09.2020 17:56 Ответить
Это фломастером кто то видать на складе поприкалывался )
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09.09.2020 17:57 Ответить
А почему граница открыта, если у нас война с рашей, а Белорусь шестерка москвы? Это есть халатное отношение к безопасности Украины.
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09.09.2020 17:51 Ответить
Занятно ведь, да?? А почему это мы газ расейский покупаем? А? Почему мы им газ транспортируем в европу, а? Непорядок, закрыть трубопровод!!
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09.09.2020 17:54 Ответить
газ расейский мы не покупаем 5 лет
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09.09.2020 17:59 Ответить
Ахахаха, если не секрет, подскажи где мы его берём и по каким трубам? )))
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09.09.2020 18:08 Ответить
Нафтогаз покупал у 18 европейских компаний, где они его берут, абсолютно пофиг. Главное было избавиться от контрактов с неадекватными рос. компаниями. Этого достигли.
Кстати, там был и амерский СПГ газ.
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09.09.2020 18:14 Ответить
прям 3 мушкетера вспоминаются, где перстень очищали путем закладывания ростовщику
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09.09.2020 18:23 Ответить
Да не было там ни амерского ни ивропейского газа ))) Открою тебе секрет - весь газ, который Украина "покупает" в странах ЕС - он весь расейский, и чем больше мы его покупаем - "европейского газа", тем больше расея получает денег )))
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09.09.2020 18:36 Ответить
Українські газотранспортні системи готують до прямого постачання газу з Норвегії. Перші куби газу зможуть відправити до нас вже в 2022 році ..
- Прямий потік норвезького газу в Україну - тепер реальність, з 2022 року. ". Реалізувати проект планують за допомогою трубопроводу Baltic Pipe, який пов'язує Польщу та Данію. Відповідний меморандум вже укладено. Трубопровід дозволить транспортувати газ з Норвегії в Польщу і безпосередньо напрямую в Україну.
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09.09.2020 20:27 Ответить
Я же не спрашивал что будет и как мы будем покупать, я спросил что делается сейчас
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10.09.2020 19:59 Ответить
Прям как-то чисто по европейски "озабоченность" высказал, в воюющей то стране.
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09.09.2020 17:56 Ответить
Поздно лгать, кулеба: вы, зЭ-конченные, как всегда обосрались!
Ну-ка, детвора , внимательно знакомимся с очередным зЭ-зашкваром:
«... В ТКГ согласились на то, чтоб российские боевики проинспектировали позиции ЗСУ. Зеленский реализует свою мечту на счет "принять в любом количестве с любой стороны"...
Хотите посмеяться? А Хомчак то, на больничном. В больницу лег пару дней назад. Как всегда в самый подходящий момент у него получается сделать финт ушами, бросить всех и сквозонуть. Зато никакой ответственности за происходящее. По заявлению Бутусова пользуется огромным авторитетом в ЗСУ.»
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09.09.2020 18:12 Ответить
https://t.me/romandonik
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09.09.2020 18:13 Ответить
Україна жорстко реагуватиме на спроби зловживання відкритістю її кордонів спецслужбами Білорусі або РФ, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9887
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09.09.2020 18:44 Ответить
Так же жестко, как на ультиматум Пушилина или еще жестче?
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09.09.2020 18:55 Ответить
Балабол Одні заяви а дій ніяких. При вас зеленій чумі вже всі в світі витерли ноги і принизили державу
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09.09.2020 18:57 Ответить
Поки що зелень "жорстко реагує" на російську загрозу виключно зривом фінансування виробництва військової техніки, фактичною відмовою від повернення окупованих територій і безумною псевдомиролюбною риторикою, за шпальтами якої безкарні обстріли наших вояків кацапами.
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09.09.2020 18:58 Ответить
Тест на засипку: Кого не вистачає на груповому фото в інфі "https://censor.net/ru/news/3218427/evropeyiskie_diplomaty_sobralis_v_kvartire_aleksievich_chtoby_ne_dat_ee_arestovat_foto"???
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09.09.2020 19:03 Ответить
Эй вы великие дипломаты, вангую, будет только хуже, закрывайте кордон пока не поздно и полностью прекратите сношения с лукавым .
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09.09.2020 19:56 Ответить
Чекайте! Але ж закон один для всіх! І найвеличніший таке казав... Навіть не раз! Яким законом України таке розділення регламентоване? Чи тим самим, яким і карантинні обмеження? Тобто - ніяким...
ЗЕ! продовжує порушувати законодавство України керуючись "нєобходімостью" та "цєлєсообразностью"? Так можна ж і в іншу сторону ці поняття увімкнути та застосувати: "Для збереження України необхідно та доцільно усунути з влади ЗЕ! та його шоблу". Реакцію д'Єрмака (ляльку ЗЕ! не беремо в розрахунки) на таке не важко вгадати....
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09.09.2020 21:17 Ответить
Ой мля, там Пушилин наши позиции инспектировать едет, жесткие блдь.
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09.09.2020 23:32 Ответить
ТАК КОГДА ГРАНИЦЫ ЗАКРОЮТ !!! ПРИЗОВИТЕ 2 МИЛЛИОНА Я ГОТОВ, НО ВСЕ КОРРУПЦИОНЕРЫ ЗДОХНУТ ПОСЛЕ ЭТОГО И ИХ РОДСТВЕННИКИ !!!
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10.09.2020 05:00 Ответить
 
 