Украина будет жестко реагировать на попытки злоупотребления открытостью ее границ спецслужбами Беларуси или РФ, - Кулеба

Граница Украины открыта для граждан Беларуси, однако Украинское государство будет жестко реагировать на любые попытки злоупотребления ее открытостью белорусскими или российскими специальными службами.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на совместной с главой МИД Португалии пресс-конференции в Лиссабоне в среду, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Что касается того, что случилось вчера. У нас есть серьезные причины считать, что эти люди не въехали в Украину добровольно, дипломатично выражаясь. Я сделал очень четкое заявление вчера, говоря, что, несмотря на то, что граница Украины свободна и открыта для граждан Беларуси, мы будем жестко реагировать на любые попытки злоупотребления открытостью Украины белорусскими или российскими спецслужбами", - сказал Кулеба.

Читайте также: Белорусские оппозиционеры Родненков и Кравцов не планируют просить убежища в Украине, у них есть вид на жительство

8 сентября в 8 утра официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский заявил, что члены Координационного совета Антон Родненков, Иван Кравцов и Мария Колесникова "прошли пограничный контроль и убыли в сторону Украины".

В Госпогранслужбе Украины сообщили: Родненков и Кравцов прибыли в Украину, Колесниковой с ними нет.

Замглавы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что Марию Колесникову хотели выдворить насильно, но она сама помешала этому. В Координационном совете сообщили, что при попытке депортации оппозиционерка порвала свой паспорт.