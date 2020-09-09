Украина будет жестко реагировать на попытки злоупотребления открытостью ее границ спецслужбами Беларуси или РФ, - Кулеба
Граница Украины открыта для граждан Беларуси, однако Украинское государство будет жестко реагировать на любые попытки злоупотребления ее открытостью белорусскими или российскими специальными службами.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на совместной с главой МИД Португалии пресс-конференции в Лиссабоне в среду, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Что касается того, что случилось вчера. У нас есть серьезные причины считать, что эти люди не въехали в Украину добровольно, дипломатично выражаясь. Я сделал очень четкое заявление вчера, говоря, что, несмотря на то, что граница Украины свободна и открыта для граждан Беларуси, мы будем жестко реагировать на любые попытки злоупотребления открытостью Украины белорусскими или российскими спецслужбами", - сказал Кулеба.
8 сентября в 8 утра официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский заявил, что члены Координационного совета Антон Родненков, Иван Кравцов и Мария Колесникова "прошли пограничный контроль и убыли в сторону Украины".
В Госпогранслужбе Украины сообщили: Родненков и Кравцов прибыли в Украину, Колесниковой с ними нет.
Замглавы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что Марию Колесникову хотели выдворить насильно, но она сама помешала этому. В Координационном совете сообщили, что при попытке депортации оппозиционерка порвала свой паспорт.
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А, забыл. Ещё очки тоже
Кстати, там был и амерский СПГ газ.
- Прямий потік норвезького газу в Україну - тепер реальність, з 2022 року. ". Реалізувати проект планують за допомогою трубопроводу Baltic Pipe, який пов'язує Польщу та Данію. Відповідний меморандум вже укладено. Трубопровід дозволить транспортувати газ з Норвегії в Польщу і безпосередньо напрямую в Україну.
Ну-ка, детвора , внимательно знакомимся с очередным зЭ-зашкваром:
«... В ТКГ согласились на то, чтоб российские боевики проинспектировали позиции ЗСУ. Зеленский реализует свою мечту на счет "принять в любом количестве с любой стороны"...
Хотите посмеяться? А Хомчак то, на больничном. В больницу лег пару дней назад. Как всегда в самый подходящий момент у него получается сделать финт ушами, бросить всех и сквозонуть. Зато никакой ответственности за происходящее. По заявлению Бутусова пользуется огромным авторитетом в ЗСУ.»
ЗЕ! продовжує порушувати законодавство України керуючись "нєобходімостью" та "цєлєсообразностью"? Так можна ж і в іншу сторону ці поняття увімкнути та застосувати: "Для збереження України необхідно та доцільно усунути з влади ЗЕ! та його шоблу". Реакцію д'Єрмака (ляльку ЗЕ! не беремо в розрахунки) на таке не важко вгадати....