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Пьяная жительница Запорожья набросилась на полицейских с шариковой ручкой, патрульным пришлось вызывать подмогу

Пьяная жительница Запорожья набросилась на полицейских с шариковой ручкой, патрульным пришлось вызывать подмогу

Полицейские прибыли на вызов соседей, которые пожаловались, что женщина бьет свою дочку. Стоило им зайти в квартиру, как хозяйка набросилась на патрульных. Теперь женщину могут посадить на 5 лет.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области, информирует Цензор.НЕТ.

"8 сентября в 15:17 из службы "102" в Хортицкое отделение полиции ГУНП в Запорожской области поступило заявление от граждан о том, что жительница дома по улице Лахтинская в состоянии алкогольного опьянения совершила громкую ссору и бьет свою дочь, в квартире малолетний ребенок", - сказано в сообщении.

Полицейские отправились на вызов.

"Когда полицейские зашли в помещение, агрессивная хозяйка квартиры 1965 года, "вооруженная" шариковой ручкой, набросилась на них, нанося удары. В результате полицейские получили телесные повреждения конечностей. Чтобы прекратить неадекватные действия гражданки, пришлось вызвать помощь", - пояснили в полиции.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Пыталась "перевоспитать": на Виннитчине мать посадила на цепь 14-летнюю дочь, - полиция. ФОТО

Женщину задержали. Против нее начали производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Подобные действия караются ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.

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Топ комментарии
+23
БТР из Луцка вызвали?
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09.09.2020 17:58
+14
Полицейские уже с пьяной девушкой 55 годиков ,вооружённой ручкой, не могут справится? Может КОРД с Альфой привлечь?
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09.09.2020 18:01
+12
Кровая резьня!
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09.09.2020 17:58
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БТР из Луцка вызвали?
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09.09.2020 17:58 Ответить
Аваковцам пришлось бомбить рюкзаком с вертолёта.
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09.09.2020 18:01 Ответить
Бетонобойные рюкзаки?
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09.09.2020 18:05 Ответить
Арест корбана покруче был
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09.09.2020 18:37 Ответить
В Луцке и Поллтаве есть подельница,опцазеля-три яйца...
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09.09.2020 18:54 Ответить
Кровая резьня!
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09.09.2020 17:58 Ответить
Фильма "пила-5"... бл.. понабирают по полмента в полюцию...
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09.09.2020 18:01 Ответить
Лахтинская резня. Набросилась с криками - "щас всех попишу!"
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09.09.2020 18:05 Ответить
"жительница дома по улице Лахтинская в состоянии алкогольного опьянения совершила громкую ссору и бьет свою дочь"
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09.09.2020 17:58 Ответить
Лахти - первый город-побратим Запорожья.
Договор о побратимстве стороны подписали в 1953 году по инициативе финнов. Произошло это из-за переводческой ошибки : финны посчитали Запорожье городом столяров, а не сталеваров.
Так как сами они были мебельщиками, то посчитали сотрудничество между городами вполне логичным.
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09.09.2020 18:04 Ответить
Я подумал что и туда лахта добралась, а все лахтинские тролли - агрессивные
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09.09.2020 18:08 Ответить
хай мусора приглашение в хату от хозяйки продемонстрируют...
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09.09.2020 18:00 Ответить
"в состоянии алкогольного опьянения совершила громкую ссору"
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09.09.2020 18:01 Ответить
Полицейские уже с пьяной девушкой 55 годиков ,вооружённой ручкой, не могут справится? Может КОРД с Альфой привлечь?
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09.09.2020 18:01 Ответить
Ты когда нибудь драку пьяных баб видел? А теперь представь что тебе ее разнимать надо.
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09.09.2020 18:10 Ответить
Лично я разниму любую драку с пьяными бабами, в одиночку и бесплатно. А вот если эти полицейские, которые получают зарплату и прошли все кастинги и тренинги, встретят вместо пьяных баб, матёрого криминала, то мне за них стыдно и страшно, и может получиться как в Днепре, 2 трупа
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09.09.2020 18:14 Ответить
Свистеть - не мешки ворочать.
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09.09.2020 18:43 Ответить
Нда... Жестоко: натренированых на спасение кошечек с деревьев полицейских посылать на такие семейные разборки...
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09.09.2020 18:01 Ответить
Какие кошечки?... Там селфи-копы мухжественные...
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09.09.2020 18:03 Ответить
Тем более.
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09.09.2020 18:05 Ответить
Шарики были?
Или только шариковая ручка?
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09.09.2020 18:01 Ответить
Ручкой по шарикам.
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09.09.2020 18:06 Ответить
Испугались что это не ручка, а замаскированный световой меч?
А барышня - Дарт Ситх!
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09.09.2020 18:06 Ответить
Даже страшно представить, что в руках у неё могла оказаться скалка...
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09.09.2020 18:06 Ответить
пришлось бы войска в город вводить
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09.09.2020 18:20 Ответить
А пательня??))
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09.09.2020 18:26 Ответить
....... а если бы хамон.
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09.09.2020 18:27 Ответить
На горячей пательне?
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09.09.2020 19:03 Ответить
Стоило им зайти в квартиру, как хозяйка набросилась на патрульных. Теперь женщину могут посадить на 5 лет.

Нихто и никого не посадит.
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09.09.2020 18:08 Ответить
может эти полицейские эту женщину хотели изнасиловать как всегда ??? вот она и отбивалась от них тем что попалось под руку
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09.09.2020 18:10 Ответить
Дебил ?
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09.09.2020 18:11 Ответить
В умелых лапах навіть ..все може бути зброєю...
😁
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09.09.2020 18:25 Ответить
Скоро, з подачі Авакова, на купівлю кулькової ручки, треба буде дозвіл, як на травмат.
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09.09.2020 18:35 Ответить
Наверное КОРД на вертолетах вызывали?)
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09.09.2020 18:38 Ответить
Эту Женщину срочно познакомить с Фединой,Черновол и Марусей Зверобой...
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09.09.2020 18:39 Ответить
4 женщины возьмут даже Рейхстаг... и Гитлера в плен
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09.09.2020 18:41 Ответить
ручка , та в руках индейца... страшная сила..
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09.09.2020 18:46 Ответить
"Гарні" поліцейські, що не можуть впоратись з, фактично, беззбройною, та ще й п'яною жінкою. Віріантів було безлич, один перехоплює руку-інший валить, вдарити по руці чим завгодно, та тим же кийком, про прийоми боротьби навіть не кажу - це найлогічніше, але цих недо-мєнтів такому не вчать. Це не поліція, це імітатори, актори, що грають поліціянтів. Хоча - у нас навіть на посту пріпі@дєнта актор та імітатор, блазень, що ж тоді казати про якихось поліціянтів, коли в риби вже й голова згнила......
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09.09.2020 18:49 Ответить
Да видно не простая женщина, тренированая, мож телохранитель какой.
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09.09.2020 22:58 Ответить
Эта новость сделала мой день
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09.09.2020 19:13 Ответить
Це ж треба, як вулиця відкрила іство своїх мешканців
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09.09.2020 19:18 Ответить
Герои *** надо было спецназ вызывать на танках и с артиллерией в придачу ...
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09.09.2020 19:18 Ответить
Блин, вон почему они так сцут. чтобы украинцам не разрешать короткоствольное оружие. Теперь смотрим, чтобы ручки, карандаши под запрет не попали....
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09.09.2020 19:32 Ответить
Требуется закон о владении гражданами шариковых ручек. Разрешение на приобретение, ношение и хранение шариковых ручек должно выдаваться разрешительной системой МВД!Граждане перед приобретением шариковой ручки обязаны пройти медкомиссию и предоставить в разрешительную систему сертификаты от нарколога и психиатра соответственно, а так же справку о несудимости и справку о прохождении курсов по использованию шариковой ручки. Карандаши (особенно цветные), а также циркули, линейки и транспортиры должны храниться в сейфе, но не более трёх штук. В противном случае сейф должен быть оборудован сигнализацией.
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09.09.2020 19:35 Ответить
Чомусь іржу неначе Лавров
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09.09.2020 19:43 Ответить
Бойова тьотя.
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09.09.2020 20:25 Ответить
Похоже надо срочно проводить в полиции переаттестацию с обязательными экзаменами по рукопашке, стрельбе и умению задержания правонарушителей.
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09.09.2020 20:48 Ответить
Треба було авакова на допомогу викликати.Це його реформа.
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09.09.2020 21:14 Ответить
Бомба! https://www.youtube.com/watch?v=YGyJigQ40QU
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09.09.2020 21:33 Ответить
Астанавитесь с каментами, живот болит от смеха
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09.09.2020 21:36 Ответить
а если бы ручка была трехцветной, то вертолет со спецназом бы вызвали
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09.09.2020 21:37 Ответить
КОРДА - мало і на всєх іх не хватает....
но девушкам із висчего обсчества трудна ізбєжать адіночезтва...
(як міг - паплюжив!)
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09.09.2020 22:50 Ответить
А если бы у нее был короткоствол, как некоторые тут агитируют. А в доме два ребенка ...
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09.09.2020 22:55 Ответить
ручкой их пописать хотела.
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10.09.2020 05:38 Ответить
И как она их там не перестреляла из своей шариковой ручки?!
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10.09.2020 14:00 Ответить
 
 