РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12761 посетитель онлайн
Новости Силовики
12 547 105
Киев (24766) правоохранительные органы (2960) СБУ (19470) силовики (2797) Исламское государство (598)

Один из руководителей террористической организации "Исламское государство" задержан в Киеве, - СБУ. ФОТО

Один из руководителей террористической организации

В Киеве Служба безопасности Украины задержала одного из руководителей международной террористической организации "Исламское государство", который находится в розыске по линии Интерпола.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По полученным украинской спецслужбой данным, преступник является выходцем из одной из постсоветских стран и входит в руководящее звено террористов "ИГ". Установлено, что в свое время задержанный был заместителем известного чеченского радикального исламиста Ахмеда Чатаева, которого подозревают в организации теракта в Международном аэропорту Ататюрк в 2016 году. Иностранец участвовал в боевых действиях на территории Сирии и Ирака, занимался подбором и подготовкой боевиков, организацией терактов.

Один из руководителей террористической организации Исламское государство задержан в Киеве, - СБУ 01

В 2018 году террорист по поддельным документам незаконно прибыл в Украину. На Киевщине он создал преступную группировку, в которую входили выходцы из стран Центральной Азии. По оперативной информации, за это время он продолжал осуществлять координацию организаций "ИГ" за рубежом.

Читайте: СБУ задержала в Житомире участника международной террористической организации "Исламское государство". ФОТО

Сейчас террорист находится под арестом сроком 40 суток. Начата процедура экстрадиционной проверки.

Один из руководителей террористической организации Исламское государство задержан в Киеве, - СБУ 02

СБУ также проверяет возможную причастность международного преступника и участников преступной группировки к подготовке террористических актов на территории Украины.

Смотрите также: Боевик "Исламского государства", задержанный ранее в Украине, экстрадирован в Грузию, - СБУ. ФОТО

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+20
Блть. Уявив - 1942 рік, Райх домовився з бойовиками "РККА" (або НКВД) проінспектувати позиції Вермахта біля Сталінграда. Про це повідомляє "Фолькішер Беобахтер"
...
Nein, щось nicht Tanzen Auf (не витанцьовується) таке уявити
показать весь комментарий
09.09.2020 18:50
+10
Только этой братвы нам ещё не хватало для полного счастья. Вопросами, как они легализуются, надо заниматься серьёзно
показать весь комментарий
09.09.2020 18:27
+10
У нас, вообще, существует пограничная служба во главе с аваковым?
Почему все дерьмо сюда спокойно стекается?
показать весь комментарий
09.09.2020 18:30
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
це як офіційно визнати? чим це передбачено?
показать весь комментарий
09.09.2020 22:02 Ответить
Зрадники і виродки порошенко з луценком видали на розправу ефесбе двох кавказців,тепер виродок зєлєнський видає москалям їхніх ворогів з України,а ганьба падає на всіх Українців.порошенко+зєлєнськи= виродки.
показать весь комментарий
09.09.2020 22:17 Ответить
Так і було,тому їх видають кацапам на розправу,зелені виродки,як заповіли виродки порохняві.
показать весь комментарий
09.09.2020 22:21 Ответить
ЛУЧШЕ Б ЕГО УБИЛИ !!! А ГЛАВНОЕ УБИТЬ ВСЕХ КОРРУПЦИОНЕРОВ В ГОС ОРГАНАХ !!! А ЗАДЕРЖАНИЕЯ НАМ НЕ ВЫГОДНЫ !!!
показать весь комментарий
10.09.2020 04:55 Ответить
НЕ ЖАЛЕЙТЕ ЛЮБЫХ ПРЕСТУПНИКОВ !!! ОНИ НАМ НЕ НУЖНЫ !!!
показать весь комментарий
10.09.2020 04:58 Ответить
Страница 2 из 2
 
 