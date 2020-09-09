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права человека (981) Европейский суд по правам человека (809)

Украинка Левчук впервые выиграла дело в ЕСПЧ по делу о домашнем насилии

Украинка Левчук впервые выиграла дело в ЕСПЧ по делу о домашнем насилии

Впервые гражданка Украины выиграла в Европейском суде по правам человека дело в отношении домашнего насилия.

Как передает Цензор.НЕТ., об этом сообщает благотворительная организация Украинский женский фонд.

"Ирина Левчук, мама четверых детей, боролась за то, чтобы выселить из общей квартиры бывшего мужа-агрессора и обеспечить право своих детей на детство без постоянных конфликтов и угроз", - говорится в сообщении.

Однако все судебные инстанции в Украине женщина проиграла, потому что национальные суды решили, что право человека на жилье важнее. Суды в Украине рассматривали это дело более двух лет, уже после этого Левчук обратилась в ЕСПЧ.

В деле, которое опубликовано на сайте ЕСПЧ, среди прочего говорится, что человек истицы сильно пил, постоянно ссорился и угрожал детям.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЕСПЧ решил не применять срочные меры для защиты храмов ПЦУ в оккупированном Крыму

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Топ комментарии
+6
человек истицы - это что???
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09.09.2020 19:07
+4
Шевченковский районный суд Киева обязал Службу безопасности Украины открыть в отношении главы офиса президента Украины Андрея Ермака производство по статьям "Государственная измена" и "Шпионаж". - Щось у лiсi здохло)))
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09.09.2020 19:13
+3
труднощi перекладу)))
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09.09.2020 19:10
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Правила форума Совет форумчан
человек истицы - это что???
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09.09.2020 19:07 Ответить
А "муж-агрессор" - это кто?
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09.09.2020 19:09 Ответить
труднощi перекладу)))
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09.09.2020 19:10 Ответить
Машинний переклад над яким тут деякі класно приколюються, читати одне задоволення.
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09.09.2020 19:45 Ответить
любовник, *******..
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09.09.2020 19:53 Ответить
Шевченковский районный суд Киева обязал Службу безопасности Украины открыть в отношении главы офиса президента Украины Андрея Ермака производство по статьям "Государственная измена" и "Шпионаж". - Щось у лiсi здохло)))
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09.09.2020 19:13 Ответить
Украинка Левчук впервые выиграла дело в ЕСПЧ по делу о домашнем насилии - Цензор.НЕТ 3112
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09.09.2020 19:26 Ответить
не факт, вдруг тройня была, а то и четверо сразу ) но да, целка ещё та, как Снежанна Егорова ))
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09.09.2020 19:15 Ответить
Так а что конкретно пострадавшая выиграла? Европа ей отдельную квартиру купит или это сделает бюджет Украины? Или мужа её ЕСПЧ выселит?
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09.09.2020 19:18 Ответить
нет, ЕСПЧ обяжет Украину выплатить ей компенсацию, т.к. украинские суды не смогли соблюсти ее права...
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09.09.2020 19:28 Ответить
а кто теперь соблюдёт права бывшего мужа, где он будет жить? Или у нас только самка имеет права???
Квартира то общая.
Да, пил, буянил... конечно плохо... Но ему теперь терять нечего, жить гдето надо. Теперь он ее захерачит и будет жить в пансионате при полном обеспичении!
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09.09.2020 19:36 Ответить
еще раз, ЕСПЧ никого никуда не отселял.
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09.09.2020 19:47 Ответить
и что он тогда принял? Что она права дайте ей денег? збс!
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09.09.2020 19:48 Ответить
ЕСПЧ вообще не разбирается по сути дела, он определяет были ли нарушены права в процессе судебного разбирательства.
И да, сртрана в которой суды нарушают права человека, обязана выплатить компенсацию
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09.09.2020 19:50 Ответить
Значит если бы его выселили то он бы подал в ЕСПЧ и тоже получил бы компенсацию...?
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09.09.2020 22:21 Ответить
Детей настрогал, пусть содержит и отвечает за них. Блин, что за мужик, если только баба должна о детях думать.
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09.09.2020 22:36 Ответить
Настрогал? Блин что за баба готова наклепать четырех детей с конченым алкоголиком????
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09.09.2020 22:56 Ответить
Ну, аборт делать поздно, кормилец должен отвечать за свои действия. Пока что она борется для детей, а он за кв. метры.
Если не способен себя даже устроить, то пусть идёт к мамке.
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10.09.2020 13:46 Ответить
вы так уверены что он пил? Откуда? От того что его жена это в иске написала? Но это еще доказать надо. По статистике в 9 случаев из 10 разводятся именно жены (в Америке) и пьянство тут очень редко причина - просто это один из аттрибутов современного общества.
А если квартира его до женитьбы? А если квартиру купили на общие деньги? Единственный вариант когда она имеет право на это жилье это если эта квартира принадлежала ей до замужества, все, других вариантов нет. Если купили вместе - квартиру поделить (или продать и поделить), по детям отдельное решение суда с кем они будут жить - если суд решит что с ним, то она будет платить алименты, если с ней, то он. Если поделят по ровну, то никто никому ничего не должен.
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09.09.2020 23:24 Ответить
Як правило, слізні розповіді бж про "піл, іздівался, біл" - байки для віджимів нерухомості.
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10.09.2020 11:29 Ответить
Да хрен с ними, с детьми, главное, что б мужику удобнее было.
В деле, которое опубликовано на сайте ЕСПЧ, среди прочего говорится, что человек истицы сильно пил, постоянно ссорился и угрожал детям. Источник: https://censor.net/ru/n3218448
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10.09.2020 13:48 Ответить
далеко не все из того что есть в Европе/на Западе идет на пользу обществу и стоит адаптировать в Украине. Как пример я вам привел бракоразводный процесс в Америке. По задумке все делается для того чтобы защитить права детей. А в реальности ввиду высоких стоимостей услуг адвокатов, судов и т.п., а также ввиду того что система позволяет и фактически стимулирует такие тяжбы как только есть что делить, страдают в конечном итоге таки те самые дети, именем которых прикрывается система.
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10.09.2020 18:21 Ответить
Еще раз, для тех кто в танке, значит если бы украинские суды нарушили его права, в процессе судебного разбирательства, то он тоже получил бы компенсацию (естетсвенно если бы подал жалобу в ЕСПЧ)
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10.09.2020 08:31 Ответить
Кого это интересует, тут мужики за себя переживают, видимо бездетные и с жёнами напряжёнка, поэтому заранее "ана виноватая, а пусть не попадается под руку и дети пусть не вылазят, когда папка домой пришёл"...
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10.09.2020 13:51 Ответить
знаю не один случай когда после развода когда мужик остался с детьми, а так сказать мать пустилась во все тяжкие, и в Америке, и в Европе. Это не помешало бывшим женам по пути забрать значительную часть имущества и получить алименты на содержания "себя", т.к. они не работали, даже несмотря на то что дети остались с мужем.
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10.09.2020 18:26 Ответить
Ну да, а ещё бывает, всякое и что? При чем здесь крайности? Приведите и обратные примеры для реальности или процентное соотношение.
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14.09.2020 00:37 Ответить
процентные соотношения будут сильно варьироваться от страны к стране. По Канаде я нашел цифры за 94-95 года (официальные, на сайте статистики), т.е. за 25 лет могло все сильно измениться, но даже тогда 7% детей жили только с отцом после развода, какая то часть с обоими родителями, какой то процент в основном с отцом но маме разрешали видить ребенка и т.п., т.е. жить только с отцом это далеко не из ряда вон выходящий случай.

О чем с другой стороны говорит статистика это то что после развода кроме финансов, страдает детская психика, успеваемость в школе и их шансы попасть в университет, и даже здоровье, так что детям надо таки оба родителя, однако в 9 из 10 случаев именно мама решает лишить детей их будущего и развестись.
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14.09.2020 15:28 Ответить
А если дома "войны", пьянки/драки, то с детской психикой всё ок?
И да, наверное, решает тот, кто беспокоится о детях, кому пох, тот может тянуть дальше, прикрывая своё удобство тем, чтобы у ребёнка была "полноценная" семья.
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15.09.2020 04:33 Ответить
мы говорим про западный мир - я по крайней мере пока не встречал тут семьи алкоголиков. Это не значит что их нет, но как правило все зацикленны на работе - пить просто нет времени, знаю по себе, уже много лет ни капли вообще.
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15.09.2020 07:35 Ответить
Таке теж може бути, але в Європі самка майже завжди права в таких справах.
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09.09.2020 19:48 Ответить
Самец пусть идёт на работу, снимает квартиру и ищет себе другую жертву, желательно среди мужиков, чтоб мог ответить.
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09.09.2020 22:33 Ответить
Как по мне это его дело, каждый живет как нравиться.
Если квартира куплена в браке то как минимум пополам.
а самка чем думала когда клепала третьего ... четвертого??? Раньше он что олигархом был, а тут раз и пить начал? Хрен я в это поверю, она такая же пистоватая как и он!
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09.09.2020 22:58 Ответить
Мне плевать на неё и на него, но дети не заслужили жить в го*не.
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10.09.2020 13:52 Ответить
ну по ходу благодаря этой системе как правило выигрывают адвокаты, а страдают дети и их родители, даже если кто то и выиграет суд, то по факту проиграют все кроме юристов.
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10.09.2020 18:29 Ответить
И что? Пусть и дальше живут в ж*пе?
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14.09.2020 00:38 Ответить
смотрите, грубо говоря если до развода семья живет по десяти бальной системе где 1 это бомжи, а 10 это олигархи, пусть на 6, то после развода они живут где то на 2-3. Т.е. там где вы говорите они будут, они будут таки ввиду развода, а не до него.
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14.09.2020 15:16 Ответить
Не знаю, вы рассматриваете какие-то случаи... будут работать оба и заботится о детях дальше - не будет попы, ещё раз, будут "воевать", тогда да, но таким, все равно, лучше жить отдельно, это уже не семья.
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15.09.2020 04:36 Ответить
я привожу в пример именно американские/канадские реалии. Тут в принципе не принято ни бить, ни ругаться, ни оскорблять друг друга, и не пить. Однако продвинутый институт адвокатов способствует тому что девушке очень легко поддаться соблазну "развестись". Т.е. и девушка по большому счету не виновата, просто система так построена что легко попасть в ловушку адвоката который будет петь медовые речи. У многих даже говориться "позвоните нам, это не значит что вы собираетесь разводиться, мы просто поможем вам бесплатно". Ну а дальше чем больше у семьи денег, тем больше шанс что адвокат вас уломает развестись, говоря что это только на пользу всем. К середине развода очень часто его уже не хотят, но когда на это уже потрачено несколько сотен тысяч долларов и много месяцев, то уже не остановиться.
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15.09.2020 07:33 Ответить
а если он не как вы выразились "самец", а жертва? В Америке распадается около половины браков, в Европе еще больше, в некоторых странах до 90%. В 9 из 10 случаев на развод подает жена. Вы действительно думаете что что практически все мужчины настолько плохие? Иногда до 80% Ну вот честно?
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09.09.2020 23:34 Ответить
Странный вывод. Я не считаю ВСЕХ мужиков или баб плохими, но и распадаются же по каким-то причинам и да - квартира должна быть у того, кто с детьми. Здесь в Германии полно мужиков, живущих с детьми и им не западло.
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10.09.2020 13:55 Ответить
если в Германии и так - я не знаю, я не специалист по Европейскому праву, то это не значит что это правильно - в Америке к примеру иначе. Один из моментов процент людей владеющий жильем в Германии значительно меньше того чем в США или Канаде. По Украине данных нет, но если предположить что данные будут похожи на те что в России, то те на 11 месте, в то время как Германия на 51, т.е. изначально меньше чего делить, т.к. куда больше народу рентует.

Далее, проблема не в том чтобы остаться с детьми. Вы не поверите, но большинство мужиков в Америке будут бороться за свое право остаться с детьми, собственно еще одна причина почему разводы такие дорогие, хотя за детей тут никто недвижимость не отдает. Это такой же ассет как и любой другой - после развода если есть решение о его разделе, то его можно либо продать за рыночную стоимость, при этом один из супругов имеет право выкупить половину - если не договоряться между собой, то недвижимость идет на рынок, все. Но собственно преимущество в том что дети не становяться жертвой игры одного из родителей чтобы выселить второго родителя из его дома.
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10.09.2020 14:35 Ответить
Я не понимаю вашего сравнения США и Украины в правовом отношении, вы это всерьёз?
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14.09.2020 00:40 Ответить
статья как раз о том что в Украинское правовое поле, в данном случае семейное право, вмешивается западная страна. Их отношение к делу будет изначально предвзятым, т.к. они рассматривают дело с точки зрения западных реалий, которые отличаются от Украинских, ввиду чего я считаю что решение ЕСПЧ не будет обьективным.
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14.09.2020 15:12 Ответить
ой, на западе права бывшего мужа очень редко соблюдаются. Жена (а в 9 из 10 случаев на развод подает таки жена) как правило впадает в истерику (да простят меня нормальные девушки) и идет к адвокату которые поет медовые речи и согласен слушать ее часами (за деньги конечно). Мужу ничего не остается как нанимать своего адвоката, в результате два адвоката, плюс легал фис забирают бОльшую часть состояния, оставшиеся крохи бывшие супруги делят попалам, ну плюс если жена не работает то сколько то лет бывший муж обязан ее содержать (это кроме детей)
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09.09.2020 23:31 Ответить
То есть налогоплатильщики Украины заплатят деньги пострадавшей, потому что наши суды, вопреки нашему же законодательству, не выселили её мужа?...
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09.09.2020 19:47 Ответить
Именно так. Ведь суды Украины действуют от имени Украины... и не потому что "не выселили её мужа", а потому что в процессе судебного разбирательства были нарушены ее права...
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09.09.2020 19:49 Ответить
А какие права её были нарушены и согласно какой методики определенны денежные выплаты за эти нарушенные права, уточните пожалуйста?
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09.09.2020 19:55 Ответить
ну дык я не юрист, можете зайти на сайт ЕСПЧ, почитать в чем там претензии были
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09.09.2020 19:58 Ответить
Я уверен просто, скоро украинские налогоплатильщики будут посылать очень далеко ( с перспективой уменьшения платежей в бюджет ) различных "жертв" с их многочисленными претензиями, в основном финансового характера. Никакого госбюджета не хватит на всех "пострадавших", "льготников" и остальных "имеющих право"
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09.09.2020 20:03 Ответить
логика у Вас странная, вместо того чтобы выбирать тех кто будет реформировать суды, чтобы они были "человеческими" и не нарушали права человека (любого), Вы предлагаете посылать тех чьи права были нарушены...
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09.09.2020 20:08 Ответить
Логика простая, права одних, не должны наступать на горло других. Выселить,переселить, отселить, даже самых упоротых домочадцев, у нас не предусмотрено в законе. Почему за это должны платить налогоплатильщики остаётся загадкой
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09.09.2020 20:21 Ответить
"Логика простая, права одних, не должны наступать на горло других" - а кого ущемил в правах ЕСПЧ?
"Выселить,переселить, отселить, даже самых упоротых домочадцев, у нас не предусмотрено в законе" - ЕСПЧ никого не выселял, Вы что-то путаете
"Почему за это должны платить налогоплатильщики остаётся загадкой" - это элементарно. Суды Украины нарушили ее права, суды Украины действуют от имени Украины, поэтому и платит Украина, т.е. налогоплательщик.
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09.09.2020 20:26 Ответить
Какое право пострадавшей нарушено в соответствии с нашим законодательством и какой путь решения проблемы в соответствии с ним же? Может просто взять и РАЗМЕНЯТЬ квартиру и жить отдельно от мужа, и не привлекать украинского налогоплатильщика к своим проблемам?...
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09.09.2020 20:34 Ответить
Не знаю как у вас на параше, но в Украине разменять/продать квартиру можно только с согласия ВСЕХ прописаных в ней жильцов. А алкаш не хочет разезжаться, кто ему тогда за коммуналку платить будет? Кто его кормить будет? Прикажете пострадавшей нанять охранника холодильника и сортира?
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09.09.2020 23:42 Ответить
тебя пусть на цеп привяжет будешь и охранять и харчеваться будет где, а то с голоду у тебя уже галюцинации!
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09.09.2020 23:47 Ответить
Русский алкаш, иди домой, хлебни бояры. С украинскими алкашами без тебя, винторогого, разберуться.
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09.09.2020 23:55 Ответить
Мне советы ублюдков под прокси до одного места.
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10.09.2020 00:06 Ответить
Проблемы с женой?
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10.09.2020 13:57 Ответить
"Какое право пострадавшей нарушено в соответствии с нашим законодательством" - почитайте решение ЕСПЧ по данному делу
"и какой путь решения проблемы в соответствии с ним же?" - ЕСПЧ не указывает "пути решения" по данному делу
"и не привлекать украинского налогоплатильщика к своим проблемам?." - как только украинсике суды перестанут нарушать права человека, так сразу перестанут привлекать налогоплательщика.
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10.09.2020 08:36 Ответить
Ага. Заплатять. З вашими судами вам розбиратись.
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09.09.2020 19:49 Ответить
"человек истицы сильно пил"
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09.09.2020 19:28 Ответить
А как же "ми почуємо кожного"? Неужели для нашего государства решить этот вопрос проблема?
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09.09.2020 19:29 Ответить
Потрібно так. Виграла людина справу в ЄСПЛ, українські судді відповідних інстанцій, що виносили рішення по цій справі позбавляти суддівського статусу та звільняти.
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09.09.2020 19:34 Ответить
И что теперь делать этому мужу? Где ему жить? Бомжевать???
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09.09.2020 19:39 Ответить
Для начала бросить пить.
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09.09.2020 19:55 Ответить
Уже давно доказано что алкоголизм это болезнь!
Значит вы хотите сказать что суд должен был выселить больного человека на улицу?
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09.09.2020 22:22 Ответить
Шо, алкаш, страшно? И тебя выселят.
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09.09.2020 23:27 Ответить
Были реально доказательства что он алкаш? Заявлено в иске и доказано это большая разница.

П.С.
Прежде чем вы и меня назовете алкоголиком, я не употребляю алкоголь вообще, даже по праздникам и в компании
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09.09.2020 23:38 Ответить
Тогда по его версии ты наркоман, наркоманы тоже не употребляют
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09.09.2020 23:43 Ответить
Я вполне доверяю ЕСПЧ, а украинским судьям не вполне доверяю. Хотите доказательств поднимайте материалы дела. Если вы их не видели, не значит что их нет.
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09.09.2020 23:52 Ответить
я в принципе не думаю что ЕСПЧ было бы какое то дело до того он алкоголик или нет. Я не специалист по европейскому праву, но если вы пишите со мной из одной страны флагом которой мы пользуемся, то у нас в стране "алкоголизм" ровно как и другая зависимость отсутствует в причинах развода, и кстати если бы он был туниядец, а жена пчелка работала, то она бы его и содержала после развода долгие годы.
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10.09.2020 00:02 Ответить
муж истицы сильно пил, постоянно ссорился и угрожал детям. Источник: https://censor.net/ru/n3218448 https://censor.net/ru/n3218448, после первой угрозы детям, в Канаде этого хмыря бы на километр к дому не подпустили, а после повторной пошел бы хмырь на нары, как пить дать.
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10.09.2020 00:27 Ответить
знакомый разводился (тут, не в Украине). Все один в один, жена сказала что он угрожал ребенку, и даже накрутила ребенка говорить что так и было и записала это на пленку. В начале так и было как вы говорите - ему запретили видится с ребенком, но потом по какому то невероятному стечению обстоятельств полиция засомневалась в истории его жены и после углубленной проверки истории жены ей предложили либо забрать заявление либо идти по делу о лжесвидетельствовании. Я не знаю почему он не дадавил чтобы на нее не завели уголовное дело - возможно просто устал от судов и полиции. Но стоила ему эта история очень много (нервы и финансы). Но к слову даже если бы его не оправдали, то дом она бы не получила. В их случае это был его дом до женитьбы, но даже если бы приобрели вместе - просто бы продали вместе и все.
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10.09.2020 00:40 Ответить
даже если бы его не оправдали, то дом она бы не получила. Все верно, она получила бы половину дома (финансово конечно), не взирая на то что дом был его до женитьбы.
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10.09.2020 00:57 Ответить
если вы пишите из Онтарио - то да matrimonial home поделят, но если нет, то законодательство отличается от провинции к провинции и от штата к штату. Но как видите даже в этом случае пьяница и дебошир не оказался бы на улице. Хотя если обьективно судить, то оказался бы - бОльшая часть эквити этого дома в Онтарио пойдет на оплату адвокатам. У товарища который судился сумма вышла меньшая, но все равно сумарно за такую цифру перешло, что мне не хочется писать тут, а то народ перестанет в приципе жениться. Скажем так - ему это стоило как кондо на харбор франт в Торонто, если вы местный, то поймете о какой сумме идет речь.
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10.09.2020 01:33 Ответить
Слишь говноед кто ты такой что бы вообще доверять или нет украинским судам? ***** кацапское сидит под прокси и строчит на еду.. нахер иди чмо конченое!
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10.09.2020 00:07 Ответить
Страшно такого идиота как ты в реальности встретить!
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09.09.2020 23:43 Ответить
Тут такі бомжують. Так система очищується від тих хто не може, або не хоче нормально жити. Побомжує рік-два-три і раз, і нема. Такі на вулиці довго не живуть, там небезпека (від таких же) і холодно зимою. Система так очищується від асоціальних. Якщо молодий алкаш, або наркоман, то родичі просто виганяють його з дому щоб йшов вчитись жити. Такі не женяться і дітей подібних до себе не роблять, бо за такого ні одна дівка заміж не вийде. Так система століттями очищується від тих хто не може жити в суспільстві. З дітьми тут не цяцькаються, а дивляться - якщо старається, вчиться, працює - то допомагають. А коли навпаки то свого виганяють, а допомагають чужим. Таких випадків купа. Все по Дарвіну, позитивний відбір.
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09.09.2020 19:59 Ответить
Детей клепают с себе подобными...
По вашей системе то общество уже давно должно было очиститься. Но уровень алкашей, наркоманов и тд только растет!
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09.09.2020 22:24 Ответить
Воно очищається, але ніколи не очиститься. Колись було чисте, тут було не так як тепер, можете в старих фільмах побачити - ніхто не закривав машину коли паркував коло коло тротуару і йшов в магазин, просто хлопнув дверкою і пішов. Жінки не працювали, а сиділи цілими днями в тіні під деревами в парку, обвішані золотом, кружево в'язали і язиками чесали. Займались домом, чоловіком і дітьми. Але з часом все змінилось, особливо після відкриття безвізу младо-європейцям. Французи відкрили що треба мати охорону в магазинах, що є pickpocket, крадіжки і дальше по списку. Не тільки в магазинах крадуть, а й по фермах і по будовах. Трактори, екскаватори й іншу велику техніку, мотори для човнів, робочий інструмент і т.п. Грузовики на ходу обкрадають, не тільки на стоянках, особливо перед Новим роком.
То як на городі, скільки б ти не виривав бур'яну, завжди новий виросте. Але то не означає що ти не будеш виривати бур'ян тому що новий все одно виросте, або його "вітром принесе".
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10.09.2020 01:34 Ответить
Тепер якісь придурки коней вбивають, праве вухо відрізають, знущаються над кіньми. Вже 53-х вбили, одного поні, одного осла і одного бичка, чи бика. 155 анкет відкрили в зв'язку з тим. https://actu.orange.fr/societe/videos/massacre-de-chevaux-dans-plusieurs-regions-de-france-voici-le-premier-portrait-robot-d-un-suspect-qui-s-est-attaque-aux-animaux-et-a-un-proprietaire-CNT000001sO3GL.html
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10.09.2020 01:40 Ответить
Работать
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10.09.2020 13:58 Ответить
И как это организация может влезать в чужую семью?в чужой стране? не очень понимаю процесс,она покажет бумагу и он уйдет с опущенной головой и грустным лицом?
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09.09.2020 19:48 Ответить
А куди він дінеться? Якщо сам не піде, то його підуть.
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09.09.2020 20:04 Ответить
Никуда он не пойдет. Самка получит бабок и будут жить дальше.
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09.09.2020 22:25 Ответить
если квартира не была ее до замужества, то никак она его не выселит. Даже если ЕСПЧ прийдет к ним домой
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09.09.2020 23:40 Ответить
Не знаю як в Україні і не буду вгадувати, але тут завжди пріоритет за дітьми і жінкою. Знаю двох, які не захотіли з судами зв'язуватись і залишили жінці з дітьми хату, при умові що жінка згодиться на швидкий розвід, бо тут розвід може тягнутись навіть 6-8 років якщо хтось впирається і торгується за дім, квартиру, речі і просто для того щоб нерви вимотувати і помішати почати нове життя з іншою. Жінки бувають різні і навіть дуже вредні.
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10.09.2020 01:13 Ответить
я в Украине не был лет 20 У нас адвокаты забирают почти все, а то немногое что останется делят попалам между бывшими супругами. Помните как лиса делила сыр откусывая от каждого кусочка? Написана сказка прямо про американский/канадский бракоразводный процесс.
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10.09.2020 01:37 Ответить
У 2018 році у нас типу "в рамках бротьби з домашнім насиллям" (а по факту за змовою такої собі промосковської шалави сніжани єгорової із колишнім міністром юстиції петренком) прийняли кілька фемінських законів, які дозволяють виселити навіть одноосібного власника за наклепом бж типу "бьйот, іздіваєцца".
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10.09.2020 11:39 Ответить
никак, она и не влезает
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09.09.2020 20:14 Ответить
У мене б до судів на зламаних ногах не дійшла б.
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09.09.2020 20:06 Ответить
За зламані ноги тебе би посадили на довго, дуже на довго. В неї б ноги зажили і пішла би куди б захотіла.
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09.09.2020 20:09 Ответить
Смотря как поломать
а что ему этому чуваку терять? С хаты выгнали, жить негде, а так поломает ноги и будет на полном обеспечении!
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09.09.2020 22:25 Ответить
Ну, то таке. Я би такого робити не став, хай би була з ногами і зі всім решта.
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10.09.2020 01:15 Ответить
Ну, мужик, у тебя точно проблемы с женой были.
Ты так не светись.
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10.09.2020 14:03 Ответить
Да кто сомневается 😂
Сначала нужно найти такую, чтобы за тебя вышла🤣
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10.09.2020 14:02 Ответить
мораль: женщина нехай покупает жильё себе и своим детям до свадьбы.
жену в свой дом не пускать, не прописывать, ни-ни-ни.
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10.09.2020 05:33 Ответить
Тепер віджими нерухомості колишніми дружинами підуть косяками.
Звісно, на папері зросте рівень "домашнього насилля".
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10.09.2020 11:42 Ответить
 
 