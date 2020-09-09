Украинка Левчук впервые выиграла дело в ЕСПЧ по делу о домашнем насилии
Впервые гражданка Украины выиграла в Европейском суде по правам человека дело в отношении домашнего насилия.
Как передает Цензор.НЕТ., об этом сообщает благотворительная организация Украинский женский фонд.
"Ирина Левчук, мама четверых детей, боролась за то, чтобы выселить из общей квартиры бывшего мужа-агрессора и обеспечить право своих детей на детство без постоянных конфликтов и угроз", - говорится в сообщении.
Однако все судебные инстанции в Украине женщина проиграла, потому что национальные суды решили, что право человека на жилье важнее. Суды в Украине рассматривали это дело более двух лет, уже после этого Левчук обратилась в ЕСПЧ.
В деле, которое опубликовано на сайте ЕСПЧ, среди прочего говорится, что человек истицы сильно пил, постоянно ссорился и угрожал детям.
Пожалуйста, подождите...
Квартира то общая.
Да, пил, буянил... конечно плохо... Но ему теперь терять нечего, жить гдето надо. Теперь он ее захерачит и будет жить в пансионате при полном обеспичении!
И да, сртрана в которой суды нарушают права человека, обязана выплатить компенсацию
Если не способен себя даже устроить, то пусть идёт к мамке.
А если квартира его до женитьбы? А если квартиру купили на общие деньги? Единственный вариант когда она имеет право на это жилье это если эта квартира принадлежала ей до замужества, все, других вариантов нет. Если купили вместе - квартиру поделить (или продать и поделить), по детям отдельное решение суда с кем они будут жить - если суд решит что с ним, то она будет платить алименты, если с ней, то он. Если поделят по ровну, то никто никому ничего не должен.
В деле, которое опубликовано на сайте ЕСПЧ, среди прочего говорится, что человек истицы сильно пил, постоянно ссорился и угрожал детям. Источник: https://censor.net/ru/n3218448
О чем с другой стороны говорит статистика это то что после развода кроме финансов, страдает детская психика, успеваемость в школе и их шансы попасть в университет, и даже здоровье, так что детям надо таки оба родителя, однако в 9 из 10 случаев именно мама решает лишить детей их будущего и развестись.
И да, наверное, решает тот, кто беспокоится о детях, кому пох, тот может тянуть дальше, прикрывая своё удобство тем, чтобы у ребёнка была "полноценная" семья.
Если квартира куплена в браке то как минимум пополам.
а самка чем думала когда клепала третьего ... четвертого??? Раньше он что олигархом был, а тут раз и пить начал? Хрен я в это поверю, она такая же пистоватая как и он!
Далее, проблема не в том чтобы остаться с детьми. Вы не поверите, но большинство мужиков в Америке будут бороться за свое право остаться с детьми, собственно еще одна причина почему разводы такие дорогие, хотя за детей тут никто недвижимость не отдает. Это такой же ассет как и любой другой - после развода если есть решение о его разделе, то его можно либо продать за рыночную стоимость, при этом один из супругов имеет право выкупить половину - если не договоряться между собой, то недвижимость идет на рынок, все. Но собственно преимущество в том что дети не становяться жертвой игры одного из родителей чтобы выселить второго родителя из его дома.
"Выселить,переселить, отселить, даже самых упоротых домочадцев, у нас не предусмотрено в законе" - ЕСПЧ никого не выселял, Вы что-то путаете
"Почему за это должны платить налогоплатильщики остаётся загадкой" - это элементарно. Суды Украины нарушили ее права, суды Украины действуют от имени Украины, поэтому и платит Украина, т.е. налогоплательщик.
"и какой путь решения проблемы в соответствии с ним же?" - ЕСПЧ не указывает "пути решения" по данному делу
"и не привлекать украинского налогоплатильщика к своим проблемам?." - как только украинсике суды перестанут нарушать права человека, так сразу перестанут привлекать налогоплательщика.
Значит вы хотите сказать что суд должен был выселить больного человека на улицу?
П.С.
Прежде чем вы и меня назовете алкоголиком, я не употребляю алкоголь вообще, даже по праздникам и в компании
По вашей системе то общество уже давно должно было очиститься. Но уровень алкашей, наркоманов и тд только растет!
То як на городі, скільки б ти не виривав бур'яну, завжди новий виросте. Але то не означає що ти не будеш виривати бур'ян тому що новий все одно виросте, або його "вітром принесе".
а что ему этому чуваку терять? С хаты выгнали, жить негде, а так поломает ноги и будет на полном обеспечении!
Ты так не светись.
Сначала нужно найти такую, чтобы за тебя вышла🤣
жену в свой дом не пускать, не прописывать, ни-ни-ни.
Звісно, на папері зросте рівень "домашнього насилля".