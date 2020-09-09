Казанский о совместном инспектировании у Шумов: Компромиссы имеют смысл, если они обоюдны. Если на уступки идет одна сторона, это называется по-другому
Несмотря на то, что наблюдатели из ОБСЕ подтвердили, что никаких нарушений условий перемирия с украинской стороны не было, делегация согласилась провести совместное инспектирование позиций Объединенных сил в районе села Шумы с представителями наемников РФ.
Это вызвало удивление представителя оккупированного Донбасса в ТКГ Дениса Казанского, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу.
"Странное решение сегодня было принято в ТКГ. Встречалась только подгруппа по безопасности, поэтому мы с Сергеем Гармашем на встрече не присутствовали, и о результатах встречи узнали из СМИ.
Несмотря на то, что наблюдатели из ОБСЕ подтвердили, что никаких нарушений с украинской стороны условий перемирия не было, наша сторона почему-то согласилась провести совместное инспектирование наших позиций в районе села Шумы с представителями российских боевиков.
Если бы такое инспектирование было обоюдным и наши представители также могли бы инспектировать позиции противника - можно было бы не тревожиться. Но, как следует из заявления на сайте Офиса Президента, речь идет только о Шумах. И это странно, так как со стороны нашего командования также звучали заявления о том, что боевики строят новые укрепления и блиндажи . В частности, такое заявление было сделано 8 сентября. Было бы логично, если бы наши представители также инспектировали эти позиции вместе с ОБСЕ.
Компромиссы имеют смысл только в том случае, если они обоюдны. Если же на уступки идет только одна сторона, то это называется по-другому", - отметил Казанский.
Напомним, 9 сентября участники консультаций Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договорились о совместной инспекции в районе населенного пункта Шумы при участии представителя координатора от ОБСЕ.
Накануне в пресс-центре Минобороны сообщали, что на Донбассе оккупанты укрепляют позиции и минируют подступы. В частности, на прошлой неделе противник осуществлял интенсивные меры по сооружению новых окопов и блиндажей на Новоайдарском, Северодонецком, Бахмутском, Авдеевском, Торецком, Кураховском и Волновахском направлениях.
Пожалуйста, подождите...
Що змушує зараз офіційно йти на співпрацю з сепарнею, яка не є учасником ТРК?
Визнання війни громаданською знімає всі проблеми для мокшан. Кацапи не сторона конфлікту. Санкції анулюються. Ніяких репарацій. Ще й компенсацію забажають. Війська виводити не потрібно. Кордон контролюють сепаратисти "нашилюди", з подвійним громадянством. Ну і т.д.
То чиї інтереси захищає кравчук? На державну зраду тягне? Чи це другоЄ?
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Ja NeUmerHerwam
@neumerherwam
·https://twitter.com/neumerherwam/status/1303737112131444736 7 мин
https://twitter.com/hashtag/%D0%97%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D1%86?src=hashtag_click #Звиздец !Такого унижения ВСУ незнало со времён обороны ДАП!Когда Морола шманал наших
https://twitter.com/hashtag/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9?src=hashtag_click #Зеленський дозволив бойовикам«ДНР» проінспектувати позиції ЗСУ біля Горлівки
https://twitter.com/13Hellis_13
Hellis
@13Hellis_13
·https://twitter.com/13Hellis_13/status/1303710505039732737 1 ч
Пушилину. Ибо главнокомандующий на коксе, а Хомчак.... Хомчак внезапно свалил на больничный (без шуток)
Дмитрий
@dmitriypaut
· 2 ч
Это успех!!!!! Величайший лидер современности дал разрешение Армии террористов Лугандона инспектировать ВСУ. Наев теперь будет рапорта писать кому?
вот это наказание за огневые и несистемные провокации???
вот это благодарность стоящим на смерть "мишеням" без возможности ответить????
а "та сторона" предложила и свои позиции для инспектирования ?????????????
а ты шмаляй мимо... не задерживайся!
давать будешь своей женщине (и советы в том числе)
бувай здоров, не кашляй!
(и заметь - я не рассуждал о Героях, я осуждал трусость и предательство, достойные презрения .... более того - не я к тебе прицепился, как лишай к пионэрке)))
повторяю - бувай здоров не кашляй! (диалог закончен))))
oris Borisenko
@BorisenkoBoris
·https://twitter.com/BorisenkoBoris/status/1303718667960627200 1 ч
"Представники" ТКГ НЕ мають жодних повноважень командувати ЗСУ Проблема в тих конкретних прізвищах ,конкретних командирів ЗСУ Які віддадуть наказ ПРОПУСТИТИ ОКУПАНТIВ на свої позиції
А бубочка клован - так може він має таке право? За нього же так галасували рік-півтора тому!
https://www.facebook.com/alexnoiyit/posts/3528128577207151?__cft__[0]=AZWUFuOTAGGV-********************************************-3kMG94upKpg-jW-XgMQQZSnBp2neRS_mOu7ykl2zybc9TstnrcdbcrFaPPWvHGrE1DLFiWWts&__tn__=%2CO%2CP-R 3 ч. ·
Теперь те, кто пытал и убивал наших будут "инспектировать" наши позиции. Еще раз - оккупанты будут проверять! позиции ВСУ. Не наоборот. Вся суть зеленых тварей.
Як завжди..
https://www.facebook.com/anton.an.shvets/posts/1158339107871726?__cft__[0]=AZWARfzTjOEkM_fb03UQ0xnEGALdP5Nusw7KkkshPb7bUbUdmCKffzvW1TBtS3GLDfXDfJm13OLr7YE0kZiAlRd_R7mBVcPu6g6TwN95yyrWvSbdtbzrHoU5OJrgWySI7ek&__tn__=%2CO%2CP-R 2 ч. ·
Судя по данным СМИ у ОБСЕ как раз не подтверждают, что есть какие-то нарушения со стороны ЗСУ. То есть у ОБСЕ нет вопросов. «Вопросы» есть только у апсеров и их же получается приведут показать, что мы заиньки.
Пздц просто пздц. Мало того что президент малорос, так он еще и трус.
https://www.facebook.com/anton.an.shvets/posts/1158331361205834?__cft__[0]=AZXaa7bz8DZdxuwjul9ig6P6NFSAi3PO94UIjcE2iA-FAbhwUFUiJpakdSTi-Mrzc21e14MHJjFiz1Qp1baoAHwAlxvZvhWz4743IYYrPoJNwShVQFRKLh17p55w0D36YvE&__tn__=%2CO%2CP-R 2 ч. ·
Как можно быть таким ссыкуном, Владимир Александрович?
Пускали в парк только по спецпропускам.
раиська пытается добиться своего не мытьем,так катаньем...
"Зеленского нагнуть не сложно, он сам быть в позе раком рад".
«Ваше Императорское Величество, Ваше Высочество и Ваша Светлость» Владимир Владимирович ! Я ничтожество на коленях приползу к вашему Величеству и буду нижайше просить у Вас позволения на капитуляцию Украины на милость вашей Великой империи - орды паРаши.
Я буду и далее настойчиво уничтожать государственность Украины, и всегда преданно служить вашему Императорскому Величеству и вашей кровавой империи - орды!
Ваш преданный раб, экс- клоун, верный - покорный Слуга ...резидент и исправный ЗЕбил -капитулянт.(Иуда!)
А Украину нагибать не смей, один уже попытался(поболее был, одной ляшкой бы тебя придавил, как слепого котенка) - теперь в Ростове сидит, печень себе садит..
А тебе даже до Конотопа добежать не дадут, разорвут на зеленые лоскуты.
https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/4569881536385440?__cft__[0]=AZVf69JdC6ipaH4KKKlGSz_zGhumkVCx3ufztRQyFwpVA1zPSsgkRgaSPgxzpZljZkTaXMNu4dJpXbUWHHjDZ8rC_nKBZ-UVi9lz_cQF6_Kzemu0D-MtkOBF8uH4Fx0WJh0&__tn__=%2CO%2CP-R 33 хв ·
Комбат 503-го батальона Сухаревский готов дать отпор Пушилину, но Главнокомандующий Зеленский испугался кремлевской марионетки. Угрозы "ДНР" выбить 503-й батальон морской пехоты из села Шумы под Горловкой 7 сентября закончились крахом - россияне испугались идти в атаку. И тем более шокирует, что сегодня президент Зеленский "прогнулся" перед российской "шестеркой" Пушилиным - отдал приказ об "инспектировании" украинских войск российскими агрессорами! За такой приказ можно будет судить и того, кто этот приказ издал, и всех кто этот приказ исполнит:
"Учасники консультацій домовилися про спільне інспектування в районі населеного пункту Шуми за участю представника координатора вiд ОБСЄ. Українська сторона забезпечить питання логістики та гарантії безпеки всім учасникам інспекції".
Участники Трехсторонней контактной группы Денис Казанский и Серей Гармаш высказали свое несогласие с данным решением: https://censor.net/ru/news/3218454/kazanskiyi_o_sovmestnom_inspektirovanii_u_shumov_kompromissy_imeyut_smysl_esli_oni_oboyudny_esli_na?fbclid=IwAR0BmY6vbem1YwvzTmaR9KkviBVwgQ6PBlhnu_ZxizeN3lQkjmK607fYQSk
На каком основании представители вооруженных сил РФ будут "инспектировать" позиции Вооруженных сил Украины? Таких совместных "инспекций" за годы войны не было ни разу. Что будут проверять россияне - не мешают ли украинские военные российским войскам? То есть не создают ли защитники Украины неудобств оккупантам нашей земли?
Я вспомнил другую цитату:
"Солдаты! Дело мира в ваших руках... Пусть полки, стоящие на позициях, выбирают тотчас уполномоченных для формального вступления в переговоры о перемирии с неприятелем".
- такой была первая радиотелеграмма главаря большевиков Владимира Ленина после захвата власти, с требованием к армии вступить в переговоры с агрессором 9 ноября 1917-го года.
Вижу, что ради голосов пророссийского электората, договоренностей с Медведчуком и своего личного политического рейтинга Зеленский готов прогибаться даже перед Пушилиным, готов прощать убийства тех, кто защищает нашу страну на фронте, готов слить годы борьбы и сопротивления.
Просто позор власти, которая готова разменять интересы страны ради путинских подачек. Что ж, вслед за инспектированием Пушилин и его московские хозяева начнут продавливать Зеленского и по другим направлениям.
В то время, как весь мир усиливает санкции против РФ, осуждает Путина, руководство Украины начинает прогибаться перед агрессором и идти на беспрецедентные уступки. Крайне тревожный сигнал, будем внимательно наблюдать за развитием обстановки.
детямбоевикам. любые хотелки пожалуйста
По его словам, 10 сентября состоится совместная инспекция во главе с координатором ОБСЕ Хайди Грау, цель которой опровергнуть обвинения боевиков и РФ.
"Кто туда будет входить: представители от ОРДЛО Донецкой области, Украинская сторона в пределах СЦКК и координатор ОБСЕ госпожа Хайди Грау", - сказал председатель украинской делегации в ТКГ.
В то же время Кравчук считает, что таким образом невозможно обвинить представителей Украины в ТКГ в формализации террористических группировок и захваченных ими территорий, поскольку на инспекции будет присутствовать представитель ОБСЕ.
"Наша політична влада, на превеликий жаль, неадекватно реагує на ті виклики, які існують сьогодні на фронті. Бо коли йде заборона на відкриття вогню у відповідь - це порушення всіх законів, всіх статутів і так далі, і так далі. Це неправильно, категорично неправильно. Зрозуміло, що Україна, в першу чергу, має бути змобілізована морально внутрішньо для того, щоб перемагати в цій війні. Така, навпаки, демобілізація відбувається постійно. Ми бачимо це по відтоку вмотивованих кадрів з фронту, зі Збройних сил України. Такий відтік іде постійно", - сказав Ярош.
Він зауважив, що навіть його близька подруга Олена Білозерська нещодавно теж пішла на "дембель" і сказала, що "якщо не дають воювати, то чого ж там сидіти".
"І це величезна проблема. І вона до того ж наскільки я поінформований, стосується не тільки Збройних сил, але й тієї ж самої Національної гвардії, тієї ж самої Служби безпеки України. Там теж такі процеси деморалізуючі відбуваються. І це треба припиняти, безумовно, бо ми втратимо знову Збройні сили. Те, що робив Янукович сокирою, то ці роблять такою м'якою силою і видавлюють вмотивовані кадри армійські, спецслужбівські і так далі. І потім приходить те, що приходить - тобто внутрішня поразка. Я вже бачу, що дуже багато людей говорять про те, що ми не виграли і не можемо виграти цю війну, не можемо перемогти в цій війні", - додав Ярош.
Він наголосив, що вважає, що українці здатні перемагати. "Але для того треба, в першу чергу, політична воля тієї провідної верстви, яка зараз є в державі. Як воно буде - побачимо. Бо влада, яка піде капітулянтським шляхом, вона приречена, на моє глибоке переконання. І ті люди, що пройшли війну, вони будуть робити все для того, щоб, звичайно, в законний спосіб, владу змінити", - зауважив Ярош.