РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12107 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
13 027 98
инспекция (92) Донбасс (26950) Казанский Денис (311) Трехсторонняя контактная группа (842) операция Объединенных сил (6766)

Казанский о совместном инспектировании у Шумов: Компромиссы имеют смысл, если они обоюдны. Если на уступки идет одна сторона, это называется по-другому

Казанский о совместном инспектировании у Шумов: Компромиссы имеют смысл, если они обоюдны. Если на уступки идет одна сторона, это называется по-другому

Несмотря на то, что наблюдатели из ОБСЕ подтвердили, что никаких нарушений условий перемирия с украинской стороны не было, делегация согласилась провести совместное инспектирование позиций Объединенных сил в районе села Шумы с представителями наемников РФ.

Это вызвало удивление представителя оккупированного Донбасса в ТКГ Дениса Казанского, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу.

"Странное решение сегодня было принято в ТКГ. Встречалась только подгруппа по безопасности, поэтому мы с Сергеем Гармашем на встрече не присутствовали, и о результатах встречи узнали из СМИ.

Несмотря на то, что наблюдатели из ОБСЕ подтвердили, что никаких нарушений с украинской стороны условий перемирия не было, наша сторона почему-то согласилась провести совместное инспектирование наших позиций в районе села Шумы с представителями российских боевиков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОБСЕ подтверждает неизменность позиций ОС у Шумов, отдельные провокации террористов на Луганщине - не основание для срыва мирного процесса, - украинская делегация в ТКГ

Если бы такое инспектирование было обоюдным и наши представители также могли бы инспектировать позиции противника - можно было бы не тревожиться. Но, как следует из заявления на сайте Офиса Президента, речь идет только о Шумах. И это странно, так как со стороны нашего командования также звучали заявления о том, что боевики строят новые укрепления и блиндажи . В частности, такое заявление было сделано 8 сентября. Было бы логично, если бы наши представители также инспектировали эти позиции вместе с ОБСЕ.

Компромиссы имеют смысл только в том случае, если они обоюдны. Если же на уступки идет только одна сторона, то это называется по-другому", - отметил Казанский.

Казанский о совместном инспектировании у Шумов: Компромиссы имеют смысл, если они обоюдны. Если на уступки идет одна сторона, это называется по-другому 01

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Проект "Без цензуры": Война за воду в Крым. Как Зеленский и Ко загоняют нас в ловушку России. ВИДЕО

Напомним, 9 сентября участники консультаций Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договорились о совместной инспекции в районе населенного пункта Шумы при участии представителя координатора от ОБСЕ.

Накануне в пресс-центре Минобороны сообщали, что на Донбассе оккупанты укрепляют позиции и минируют подступы. В частности, на прошлой неделе противник осуществлял интенсивные меры по сооружению новых окопов и блиндажей на Новоайдарском, Северодонецком, Бахмутском, Авдеевском, Торецком, Кураховском и Волновахском направлениях.

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+99
это предательство вот как называется
показать весь комментарий
09.09.2020 19:52
+44
около Шум проходит канал .кто им владеет - тот и владеет 70 % Донбасса.просто если кацапьё его возьмёт под контроль.3.14зда Покровску,Волновахе и Марику.неспроста это всё.непониманию логики.патрулировать с теми кто готов тебе нож в спину засунуть...
показать весь комментарий
09.09.2020 19:53
+37
Это какой-то позор.
показать весь комментарий
09.09.2020 19:54
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
это предательство вот как называется
показать весь комментарий
09.09.2020 19:52 Ответить
Не здивуюся якщо Зеленський запросить їх у Київ, будуть слідкувати щоб не кривдили російськомовних.
показать весь комментарий
09.09.2020 20:15 Ответить
це вже зрада чи ще ні ?
показать весь комментарий
09.09.2020 20:19 Ответить
Повна зрада.
показать весь комментарий
09.09.2020 20:24 Ответить
дайте ему ещё 100 дней и вы узнаете, что такое зрада
показать весь комментарий
09.09.2020 20:42 Ответить
показать весь комментарий
09.09.2020 22:09 Ответить
обняться перекрестится поцеловаться и вздрочнуть на брудершафт
показать весь комментарий
09.09.2020 21:06 Ответить
Більше схоже на гібридну капітуляцію.
показать весь комментарий
09.09.2020 22:01 Ответить
около Шум проходит канал .кто им владеет - тот и владеет 70 % Донбасса.просто если кацапьё его возьмёт под контроль.3.14зда Покровску,Волновахе и Марику.неспроста это всё.непониманию логики.патрулировать с теми кто готов тебе нож в спину засунуть...
показать весь комментарий
09.09.2020 19:53 Ответить
У спину ніж сунуть зелені дегенерати. А орки просто використовують момент - сунуть з усіх боків. Але справа в тому, що від орків цього чекають, а від начебто своїх - ні.
показать весь комментарий
09.09.2020 20:27 Ответить
Тот кто на это согласился уже предатель .равнрсильно - нет никакой разницы повстанец или коллоборант...уже хватило Золотого и новогоднего поздравления шоб понять --- просрали мы Украину.спасибо 73%
показать весь комментарий
09.09.2020 20:35 Ответить
Это какой-то позор.
показать весь комментарий
09.09.2020 19:54 Ответить
Ні. Державна зрада.
показать весь комментарий
09.09.2020 20:08 Ответить
так а шо ж ты эту моторолу не вальнул тогда ?
показать весь комментарий
09.09.2020 20:43 Ответить
А хтось, колись це називав "перемогою"? Та зрозуміло чому робилось.
Що змушує зараз офіційно йти на співпрацю з сепарнею, яка не є учасником ТРК?
Визнання війни громаданською знімає всі проблеми для мокшан. Кацапи не сторона конфлікту. Санкції анулюються. Ніяких репарацій. Ще й компенсацію забажають. Війська виводити не потрібно. Кордон контролюють сепаратисти "нашилюди", з подвійним громадянством. Ну і т.д.
То чиї інтереси захищає кравчук? На державну зраду тягне? Чи це другоЄ?
показать весь комментарий
09.09.2020 21:01 Ответить
Понимаешь, тут вот в чем дело, просто в то время главный "воен", концертики в мокшании давал. А такбы он их ух....
показать весь комментарий
09.09.2020 21:47 Ответить
І фактами підтвердите? Чи як?
показать весь комментарий
09.09.2020 22:12 Ответить
Факти?
показать весь комментарий
10.09.2020 20:41 Ответить
А гуглом слабо воспользоваться или по тому же цензору поискать по дате? Бутусов не всегда кормился из добрых и натруженных ладоней ПАПа, когда-то он позиционировался и как журналист.
показать весь комментарий
14.09.2020 09:53 Ответить
И главное ниодного порохобота на протестах. Все на что они способны ето срать в коментариях прямо из расфасовочного цеха в Рошене
показать весь комментарий
09.09.2020 19:56 Ответить
А ты сейчас в протестном окопе сидишь?
показать весь комментарий
09.09.2020 19:59 Ответить
на каких протестах нищеброд? информация появилась только вечером. завтра посмотрим что будет. ты за нас не переживай. ты за себя переживай
показать весь комментарий
09.09.2020 19:59 Ответить
зебіли звикли чужими руками... Тепер вимагають, щоб ми їх гівно носили...
показать весь комментарий
09.09.2020 20:03 Ответить
А це його головна робота. Доводити собі, що в тому, що він в купі з ригами та мертвечуками- шмаріями, одностайно, голосував за капітулянта винні порохоботи.
показать весь комментарий
09.09.2020 20:11 Ответить
щоб вас зебілів повиздихало
показать весь комментарий
09.09.2020 20:35 Ответить
Поправляю, они не порохоботы,они прахоботы, Они уже не воняют,ПЕРЕГНОЙ.
показать весь комментарий
09.09.2020 20:11 Ответить
Смердючко, що з приводу державної зради зеленського? Чи ваш максимум, плювання лайном?
показать весь комментарий
09.09.2020 20:13 Ответить
https://twitter.com/neumerherwam
https://twitter.com/neumerherwam

Ja NeUmerHerwam

@neumerherwam

·https://twitter.com/neumerherwam/status/1303737112131444736 7 мин

https://twitter.com/hashtag/%D0%97%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D1%86?src=hashtag_click #Звиздец !Такого унижения ВСУ незнало со времён обороны ДАП!Когда Морола шманал наших
https://twitter.com/hashtag/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9?src=hashtag_click #Зеленський дозволив бойовикам«ДНР» проінспектувати позиції ЗСУ біля Горлівки
показать весь комментарий
09.09.2020 19:57 Ответить
Можно ещё пересчитать перепишут личные данные и заберут бойки с оружия чтобы не стреляли если что..
показать весь комментарий
09.09.2020 19:59 Ответить
С такими предателями во власти и врага не надо. Врага водят по нашим позициям которые срисуют потом будут утюжить прицельно артиллерией
показать весь комментарий
09.09.2020 19:58 Ответить
Или маяков оставят
показать весь комментарий
09.09.2020 20:00 Ответить
При современных технологиях достаточно им дать походить с мобильными телефонами в карманах по наших позициях.
показать весь комментарий
09.09.2020 20:06 Ответить
не обязательно маяки которые можно и найти. просто точные координаты отметит
показать весь комментарий
09.09.2020 20:06 Ответить
Я так понимаю, завтра морпехов заставят вывернуть карманы перед орками. Это предательство зеленогнойского, с каждым днем все очевиднее
показать весь комментарий
09.09.2020 20:01 Ответить
Ну вивернуть,а шо...Наказ головнокомандуючого.
показать весь комментарий
09.09.2020 20:28 Ответить
https://twitter.com/13Hellis_13
https://twitter.com/13Hellis_13

Hellis

@13Hellis_13

·https://twitter.com/13Hellis_13/status/1303710505039732737 1 ч

Пушилину. Ибо главнокомандующий на коксе, а Хомчак.... Хомчак внезапно свалил на больничный (без шуток)

Дмитрий

@dmitriypaut

· 2 ч

Это успех!!!!! Величайший лидер современности дал разрешение Армии террористов Лугандона инспектировать ВСУ. Наев теперь будет рапорта писать кому?
показать весь комментарий
09.09.2020 20:01 Ответить
вот это ответ на ранения и смерти наших Героев??
вот это наказание за огневые и несистемные провокации???
вот это благодарность стоящим на смерть "мишеням" без возможности ответить????
а "та сторона" предложила и свои позиции для инспектирования ?????????????
показать весь комментарий
09.09.2020 20:01 Ответить
комментарий отмечен как спам
показать весь комментарий
09.09.2020 20:23 Ответить
они мои Герои, они для меня Герои...
а ты шмаляй мимо... не задерживайся!
давать будешь своей женщине (и советы в том числе)
бувай здоров, не кашляй!
показать весь комментарий
09.09.2020 20:46 Ответить
Тогда выходит ты для них ................... . Штопаный. Сам сидишь в тепле и сытый и рассуждаешь о героях.
показать весь комментарий
09.09.2020 21:10 Ответить
а это не твое дело... ....ты сидишь мокрый и голодный...? ))) ...
(и заметь - я не рассуждал о Героях, я осуждал трусость и предательство, достойные презрения .... более того - не я к тебе прицепился, как лишай к пионэрке)))
повторяю - бувай здоров не кашляй! (диалог закончен))))
показать весь комментарий
09.09.2020 21:19 Ответить
https://twitter.com/BorisenkoBoris

oris Borisenko

@BorisenkoBoris

·https://twitter.com/BorisenkoBoris/status/1303718667960627200 1 ч

"Представники" ТКГ НЕ мають жодних повноважень командувати ЗСУ Проблема в тих конкретних прізвищах ,конкретних командирів ЗСУ Які віддадуть наказ ПРОПУСТИТИ ОКУПАНТIВ на свої позиції
показать весь комментарий
09.09.2020 20:05 Ответить
Я щось пригадую, як ото ті сабаківські нацсуки, білецькі штибу "Азов", пистіли, що Порох не має права йти в колоні ветеранів воїнів АТО/ООС на День Незалежності... Мов, був він несправжнім Верховним Головнокомандувачем...

А бубочка клован - так може він має таке право? За нього же так галасували рік-півтора тому!
показать весь комментарий
09.09.2020 20:09 Ответить
Маланське продажне шобло цілеспрямовано "зливає" Україну в усіх напрямках, залишається на кордоні з ерефією, який ще контролюється державою, вивісити плакат "Ласкаво просимо", з пикою Зельцмана, в блазнівському ковпаку.
показать весь комментарий
09.09.2020 20:14 Ответить
Це називається державна зрада.
показать весь комментарий
09.09.2020 20:14 Ответить
https://www.facebook.com/alexnoiyit?__cft__[0]=AZWUFuOTAGGV-********************************************-3kMG94upKpg-jW-XgMQQZSnBp2neRS_mOu7ykl2zybc9TstnrcdbcrFaPPWvHGrE1DLFiWWts&__tn__=-UC%2CP-R Alex N Alex Noyt

https://www.facebook.com/alexnoiyit/posts/3528128577207151?__cft__[0]=AZWUFuOTAGGV-********************************************-3kMG94upKpg-jW-XgMQQZSnBp2neRS_mOu7ykl2zybc9TstnrcdbcrFaPPWvHGrE1DLFiWWts&__tn__=%2CO%2CP-R 3 ч. ·

Теперь те, кто пытал и убивал наших будут "инспектировать" наши позиции. Еще раз - оккупанты будут проверять! позиции ВСУ. Не наоборот. Вся суть зеленых тварей.
показать весь комментарий
09.09.2020 20:15 Ответить
НАХлєбалово..
Як завжди..
показать весь комментарий
09.09.2020 20:16 Ответить
Подписал.
показать весь комментарий
09.09.2020 20:25 Ответить
респект. дякую. )
показать весь комментарий
09.09.2020 20:41 Ответить
https://www.facebook.com/anton.an.shvets?__cft__[0]=AZWARfzTjOEkM_fb03UQ0xnEGALdP5Nusw7KkkshPb7bUbUdmCKffzvW1TBtS3GLDfXDfJm13OLr7YE0kZiAlRd_R7mBVcPu6g6TwN95yyrWvSbdtbzrHoU5OJrgWySI7ek&__tn__=-UC%2CP-R Anton Shvets

https://www.facebook.com/anton.an.shvets/posts/1158339107871726?__cft__[0]=AZWARfzTjOEkM_fb03UQ0xnEGALdP5Nusw7KkkshPb7bUbUdmCKffzvW1TBtS3GLDfXDfJm13OLr7YE0kZiAlRd_R7mBVcPu6g6TwN95yyrWvSbdtbzrHoU5OJrgWySI7ek&__tn__=%2CO%2CP-R 2 ч. ·

Судя по данным СМИ у ОБСЕ как раз не подтверждают, что есть какие-то нарушения со стороны ЗСУ. То есть у ОБСЕ нет вопросов. «Вопросы» есть только у апсеров и их же получается приведут показать, что мы заиньки.

Пздц просто пздц. Мало того что президент малорос, так он еще и трус.
показать весь комментарий
09.09.2020 20:17 Ответить
Помню, тут все постоянно наезжают на ОБСЕ, что там одни глухие, слепые и агенты Кремля...
показать весь комментарий
09.09.2020 20:47 Ответить
https://www.facebook.com/anton.an.shvets?__cft__[0]=AZXaa7bz8DZdxuwjul9ig6P6NFSAi3PO94UIjcE2iA-FAbhwUFUiJpakdSTi-Mrzc21e14MHJjFiz1Qp1baoAHwAlxvZvhWz4743IYYrPoJNwShVQFRKLh17p55w0D36YvE&__tn__=-UC%2CP-R Anton Shvets

https://www.facebook.com/anton.an.shvets/posts/1158331361205834?__cft__[0]=AZXaa7bz8DZdxuwjul9ig6P6NFSAi3PO94UIjcE2iA-FAbhwUFUiJpakdSTi-Mrzc21e14MHJjFiz1Qp1baoAHwAlxvZvhWz4743IYYrPoJNwShVQFRKLh17p55w0D36YvE&__tn__=%2CO%2CP-R 2 ч. ·

Как можно быть таким ссыкуном, Владимир Александрович?
показать весь комментарий
09.09.2020 20:18 Ответить
Этот сцыкун сегодня приказал оцепить парк в Хмельницком, бо оно там гундосило и гуляло.
Пускали в парк только по спецпропускам.
показать весь комментарий
09.09.2020 20:28 Ответить
маленькое с огромным комплесом наполеона и энурезом при виде людей страны , трус а все от того что он прекрасно понимает что он творит только жлобская тяга к деньгам может такой творит бес предел он скоро будет по стране ездит в окружении полков охраны и личных плебеев одним словом сцытся регулярно
показать весь комментарий
09.09.2020 20:40 Ответить
какой же это компромисс?это признание легитимности днр и лнр де-факто.
раиська пытается добиться своего не мытьем,так катаньем...
показать весь комментарий
09.09.2020 20:21 Ответить
Это как раз даже не равенство, это самоуничижение и подчинение. "Чего изволите" это.
"Зеленского нагнуть не сложно, он сам быть в позе раком рад".
показать весь комментарий
09.09.2020 20:35 Ответить
Казанський про спільне інспектування біля Шумів: Компроміси мають сенс, якщо вони обопільні. Якщо на поступки йде одна сторона, це називається інакше - Цензор.НЕТ 7634
показать весь комментарий
09.09.2020 20:26 Ответить
Ніж в спину ЗСУ і по саму зелену рукоятку.
показать весь комментарий
09.09.2020 20:27 Ответить
Казанський про спільне інспектування біля Шумів: Компроміси мають сенс, якщо вони обопільні. Якщо на поступки йде одна сторона, це називається інакше - Цензор.НЕТ 2545
показать весь комментарий
09.09.2020 21:01 Ответить
Зелень - позорные суки, лижущие зад Путину и предающие всё.
показать весь комментарий
09.09.2020 20:28 Ответить
Казанський про спільне інспектування біля Шумів: Компроміси мають сенс, якщо вони обопільні. Якщо на поступки йде одна сторона, це називається інакше - Цензор.НЕТ 4383
показать весь комментарий
09.09.2020 20:38 Ответить
Казанський про спільне інспектування біля Шумів: Компроміси мають сенс, якщо вони обопільні. Якщо на поступки йде одна сторона, це називається інакше - Цензор.НЕТ 8691
«Ваше Императорское Величество, Ваше Высочество и Ваша Светлость» Владимир Владимирович ! Я ничтожество на коленях приползу к вашему Величеству и буду нижайше просить у Вас позволения на капитуляцию Украины на милость вашей Великой империи - орды паРаши.
Я буду и далее настойчиво уничтожать государственность Украины, и всегда преданно служить вашему Императорскому Величеству и вашей кровавой империи - орды!
Ваш преданный раб, экс- клоун, верный - покорный Слуга ...резидент и исправный ЗЕбил -капитулянт.(Иуда!)
показать весь комментарий
09.09.2020 20:38 Ответить
Действительно все познается в сравнении , глядя на Осла Оманского , я лично уже и Витю Хама не таким большим куском говна считаю . И если раньше мне очень хотелось , что бы Осел провел следующие 15 лет на нарах за коррупцию и гос измену , то теперь : Я ОЧЕНЬ ХОЧУ ЧТО БЫ ЭТО ПАДЛО СДОХЛО И КАК МОЖНО БЫСТРЕЕ,
показать весь комментарий
09.09.2020 20:39 Ответить
Это предательство!
показать весь комментарий
09.09.2020 20:40 Ответить
Да. Жаль до пиплов медленно доходит очевидное.
показать весь комментарий
09.09.2020 20:47 Ответить
Хочешь мира с Путиным, - это твое личное, не государственное дело - иди становись раком подставляй ему свою зеленую жопу, реализуй свои мирно-пассивные сексуальные фантазии.. Можешь и семью свою всю перед ним нагнуть, ссыкун нешуточный.
А Украину нагибать не смей, один уже попытался(поболее был, одной ляшкой бы тебя придавил, как слепого котенка) - теперь в Ростове сидит, печень себе садит..
А тебе даже до Конотопа добежать не дадут, разорвут на зеленые лоскуты.
показать весь комментарий
09.09.2020 20:41 Ответить
Казанський про спільне інспектування біля Шумів: Компроміси мають сенс, якщо вони обопільні. Якщо на поступки йде одна сторона, це називається інакше - Цензор.НЕТ 4605
показать весь комментарий
09.09.2020 20:44 Ответить
https://www.facebook.com/butusov.yuriy?__cft__[0]=AZVf69JdC6ipaH4KKKlGSz_zGhumkVCx3ufztRQyFwpVA1zPSsgkRgaSPgxzpZljZkTaXMNu4dJpXbUWHHjDZ8rC_nKBZ-UVi9lz_cQF6_Kzemu0D-MtkOBF8uH4Fx0WJh0&__tn__=-UC%2CP-R Юрий Бутусов

https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/4569881536385440?__cft__[0]=AZVf69JdC6ipaH4KKKlGSz_zGhumkVCx3ufztRQyFwpVA1zPSsgkRgaSPgxzpZljZkTaXMNu4dJpXbUWHHjDZ8rC_nKBZ-UVi9lz_cQF6_Kzemu0D-MtkOBF8uH4Fx0WJh0&__tn__=%2CO%2CP-R 33 хв ·

Комбат 503-го батальона Сухаревский готов дать отпор Пушилину, но Главнокомандующий Зеленский испугался кремлевской марионетки. Угрозы "ДНР" выбить 503-й батальон морской пехоты из села Шумы под Горловкой 7 сентября закончились крахом - россияне испугались идти в атаку. И тем более шокирует, что сегодня президент Зеленский "прогнулся" перед российской "шестеркой" Пушилиным - отдал приказ об "инспектировании" украинских войск российскими агрессорами! За такой приказ можно будет судить и того, кто этот приказ издал, и всех кто этот приказ исполнит:

"Учасники консультацій домовилися про спільне інспектування в районі населеного пункту Шуми за участю представника координатора вiд ОБСЄ. Українська сторона забезпечить питання логістики та гарантії безпеки всім учасникам інспекції".

Участники Трехсторонней контактной группы Денис Казанский и Серей Гармаш высказали свое несогласие с данным решением: https://censor.net/ru/news/3218454/kazanskiyi_o_sovmestnom_inspektirovanii_u_shumov_kompromissy_imeyut_smysl_esli_oni_oboyudny_esli_na?fbclid=IwAR0BmY6vbem1YwvzTmaR9KkviBVwgQ6PBlhnu_ZxizeN3lQkjmK607fYQSk

На каком основании представители вооруженных сил РФ будут "инспектировать" позиции Вооруженных сил Украины? Таких совместных "инспекций" за годы войны не было ни разу. Что будут проверять россияне - не мешают ли украинские военные российским войскам? То есть не создают ли защитники Украины неудобств оккупантам нашей земли?

Я вспомнил другую цитату:

"Солдаты! Дело мира в ваших руках... Пусть полки, стоящие на позициях, выбирают тотчас уполномоченных для формального вступления в переговоры о перемирии с неприятелем".

- такой была первая радиотелеграмма главаря большевиков Владимира Ленина после захвата власти, с требованием к армии вступить в переговоры с агрессором 9 ноября 1917-го года.

Вижу, что ради голосов пророссийского электората, договоренностей с Медведчуком и своего личного политического рейтинга Зеленский готов прогибаться даже перед Пушилиным, готов прощать убийства тех, кто защищает нашу страну на фронте, готов слить годы борьбы и сопротивления.

Просто позор власти, которая готова разменять интересы страны ради путинских подачек. Что ж, вслед за инспектированием Пушилин и его московские хозяева начнут продавливать Зеленского и по другим направлениям.

В то время, как весь мир усиливает санкции против РФ, осуждает Путина, руководство Украины начинает прогибаться перед агрессором и идти на беспрецедентные уступки. Крайне тревожный сигнал, будем внимательно наблюдать за развитием обстановки.
Казанський про спільне інспектування біля Шумів: Компроміси мають сенс, якщо вони обопільні. Якщо на поступки йде одна сторона, це називається інакше - Цензор.НЕТ 2034
показать весь комментарий
09.09.2020 20:51 Ответить
Казанський про спільне інспектування біля Шумів: Компроміси мають сенс, якщо вони обопільні. Якщо на поступки йде одна сторона, це називається інакше - Цензор.НЕТ 2667
показать весь комментарий
09.09.2020 21:00 Ответить
зелёные шестёрки кремля
показать весь комментарий
09.09.2020 21:06 Ответить
Это просто ******* стыд... слов нет, одни слюни...
показать весь комментарий
09.09.2020 21:42 Ответить
Так звана влада провалила все що можна, як в зовнішній так і внутрішній політиці ,такого непрофесіоналізму при жодному президенту не було ,хоч всі президенти "добрі" один гірше другого.
показать весь комментарий
09.09.2020 21:45 Ответить
то орки можуть самі себе постріляти чи на випадкову міну наступити,закурити не там,де треба, передок є передок
показать весь комментарий
09.09.2020 21:50 Ответить
все лучшее детям боевикам. любые хотелки пожалуйста
показать весь комментарий
09.09.2020 21:50 Ответить
Международные наблюдатели подтверждают, что украинские военные не устраивают оборонительные сооружения у позиций ОРДЛО. Об этом заявил первый президент Украины и Председатель украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук в эфире одного из телеканалов.
По его словам, 10 сентября состоится совместная инспекция во главе с координатором ОБСЕ Хайди Грау, цель которой опровергнуть обвинения боевиков и РФ.
"Кто туда будет входить: представители от ОРДЛО Донецкой области, Украинская сторона в пределах СЦКК и координатор ОБСЕ госпожа Хайди Грау", - сказал председатель украинской делегации в ТКГ.
В то же время Кравчук считает, что таким образом невозможно обвинить представителей Украины в ТКГ в формализации террористических группировок и захваченных ими территорий, поскольку на инспекции будет присутствовать представитель ОБСЕ.
показать весь комментарий
09.09.2020 21:56 Ответить
Они там что,совсем при уху ели?!
показать весь комментарий
09.09.2020 22:08 Ответить
Хуже, там с украинской стороны в ТКГ полный ******** в сочетании с деменцией и маразмом.
показать весь комментарий
10.09.2020 09:00 Ответить
это вам не киборгов перед ДАПом шмонать
показать весь комментарий
09.09.2020 22:09 Ответить
то залишився в Україні Головнокомандуючий...?! чи просто "статіст" на посаді Главкома...?!
показать весь комментарий
09.09.2020 22:12 Ответить
https://prm.ua/vlada-yaka-yde-kapitulyantskim-shlyahom-prirechena-yarosh/ "Влада, яка йде капітулянтським шляхом, приречена на поразку, адже такі дії деморалізують армію й інші силові структури країни", - вважає командувач Української добровольчої армії Дмитро Ярош.
"Наша політична влада, на превеликий жаль, неадекватно реагує на ті виклики, які існують сьогодні на фронті. Бо коли йде заборона на відкриття вогню у відповідь - це порушення всіх законів, всіх статутів і так далі, і так далі. Це неправильно, категорично неправильно. Зрозуміло, що Україна, в першу чергу, має бути змобілізована морально внутрішньо для того, щоб перемагати в цій війні. Така, навпаки, демобілізація відбувається постійно. Ми бачимо це по відтоку вмотивованих кадрів з фронту, зі Збройних сил України. Такий відтік іде постійно", - сказав Ярош.
Він зауважив, що навіть його близька подруга Олена Білозерська нещодавно теж пішла на "дембель" і сказала, що "якщо не дають воювати, то чого ж там сидіти".
"І це величезна проблема. І вона до того ж наскільки я поінформований, стосується не тільки Збройних сил, але й тієї ж самої Національної гвардії, тієї ж самої Служби безпеки України. Там теж такі процеси деморалізуючі відбуваються. І це треба припиняти, безумовно, бо ми втратимо знову Збройні сили. Те, що робив Янукович сокирою, то ці роблять такою м'якою силою і видавлюють вмотивовані кадри армійські, спецслужбівські і так далі. І потім приходить те, що приходить - тобто внутрішня поразка. Я вже бачу, що дуже багато людей говорять про те, що ми не виграли і не можемо виграти цю війну, не можемо перемогти в цій війні", - додав Ярош.
Він наголосив, що вважає, що українці здатні перемагати. "Але для того треба, в першу чергу, політична воля тієї провідної верстви, яка зараз є в державі. Як воно буде - побачимо. Бо влада, яка піде капітулянтським шляхом, вона приречена, на моє глибоке переконання. І ті люди, що пройшли війну, вони будуть робити все для того, щоб, звичайно, в законний спосіб, владу змінити", - зауважив Ярош.
показать весь комментарий
09.09.2020 22:26 Ответить
Україна нині знаходиться у володінні агента ***** д'Єрмака "Козиря", на фірмі якого преЗЕдентом працює ЗЕклован
показать весь комментарий
09.09.2020 22:31 Ответить
Казанскому нужно валить из этой ТКГ как можно скорее,если не хочет по полной обмазаться в этом капитулянтском дерьме.
показать весь комментарий
09.09.2020 22:42 Ответить
 
 