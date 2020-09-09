Кабмин разрешил покупать системы подачи кислорода и вакцины от гриппа по упрощенной процедуре
Кабинет Министров поддержал постановление об упрощении процедуры закупки систем подачи кислорода и вакцин от гриппа для иммунизации групп риска по COVID-19 - с освобождением от налогообложения НДС.
Такое решение приняли на заседании 9 сентября, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.
"Постановление о внесении изменений в перечень товаров, работ и услуг, направленных на предотвращение возникновения, распространения, ликвидацию и локализацию вспышек эпидемии и пандемии COVID-19.
Вносятся изменения в постановления Кабмина №224 и №225 - это упрощенная процедура закупок и освобождение от налогообложения НДС - дополнить их новыми услугами, медизделиями и лекпрепаратами, в частности системами подачи кислорода и вакцинами против гриппа для проведения вакцинации лиц из групп риска заболеваемости COVID-19", - пояснил в ходе заседания глава Минздрава Максим Степанов.
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2. Про грипп осенью знают наверное даже дети. Что, нельзя было летом спокойно закупить по полной процедуре?
Проходили..))
И от неё люди могут копыта откинуть.
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AIRVO2 - инновационный многозадачный аппарат, созданный компанией Fisher&Paykel для решения широкого комплекса задач, актуальных при Хронической обструктивной болезни легких, Хронической дыхательной недостаточности, тяжелом течении Бронхиальной астмы, Муковисцидозе и других заболеваниях органов дыхания.
Принцип действия AIRVO2 основан на том, что аппарат создает воздушный поток с помощью встроенного компрессора, который увлажняется до 100% отн. влажности и в комбинации с кислородом подается в дыхательные пути пациента при температуре 37 град. Цельсия.
В результате, при использовании прибора уменьшается активность воспаления в дыхательных путях, улучшается мукоцилиарный клиренс, разжижается и отходит мокрота, уменьшается интенсивность кашля, пропадает одышка и чувство нехватки воздуха. Повышается уровень вентиляции в слабо вентилируемых участках легких и поддерживается слабо-положительное давление в дыхательных путях. Все эти факторы значительно улучшают усвоение кислорода организмом, нормализуется дыхание, сердечная деятельность, исчезают головные боли, расстройства сна, нормализуется температура тела и работоспособность.
У пациентов, использующих AIRVO-2 существенно возрастает качество жизни, снижается число рецидивов заболевания, уменьшается количество госпитализаций в стационар.
Прибор может использоваться для перевода пациентов со сложных режимов вентиляции на обычную кислородную терапию.