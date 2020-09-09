РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11929 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
1 111 19
Кабмин (13507) карантин (16728) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18606) коронавирус (17040)

Кабмин разрешил покупать системы подачи кислорода и вакцины от гриппа по упрощенной процедуре

Кабмин разрешил покупать системы подачи кислорода и вакцины от гриппа по упрощенной процедуре

Кабинет Министров поддержал постановление об упрощении процедуры закупки систем подачи кислорода и вакцин от гриппа для иммунизации групп риска по COVID-19 - с освобождением от налогообложения НДС.

Такое решение приняли на заседании 9 сентября, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"Постановление о внесении изменений в перечень товаров, работ и услуг, направленных на предотвращение возникновения, распространения, ликвидацию и локализацию вспышек эпидемии и пандемии COVID-19.

Вносятся изменения в постановления Кабмина №224 и №225 - это упрощенная процедура закупок и освобождение от налогообложения НДС - дополнить их новыми услугами, медизделиями и лекпрепаратами, в частности системами подачи кислорода и вакцинами против гриппа для проведения вакцинации лиц из групп риска заболеваемости COVID-19", - пояснил в ходе заседания глава Минздрава Максим Степанов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Показатель летальности от COVID-19 в Украине с апреля снизился на 30%, - Степанов

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+3
1. А что, за 6 месяцев нельзя было тендеры провести по полной процедуре для закупки систем подачи кислорода? Карантин был уже в марте.
2. Про грипп осенью знают наверное даже дети. Что, нельзя было летом спокойно закупить по полной процедуре?
показать весь комментарий
09.09.2020 20:06
+2
Спасибо, благодетели, спасибо! Спасибо огромное, что разрешили за собственные деньги купить, государственные то уже разворовали.
показать весь комментарий
09.09.2020 20:09
+1
Простыми словами: баранов (мудрый нарид) будут утилизировать.
показать весь комментарий
09.09.2020 20:06
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
1. А что, за 6 месяцев нельзя было тендеры провести по полной процедуре для закупки систем подачи кислорода? Карантин был уже в марте.
2. Про грипп осенью знают наверное даже дети. Что, нельзя было летом спокойно закупить по полной процедуре?
показать весь комментарий
09.09.2020 20:06 Ответить
Простыми словами: баранов (мудрый нарид) будут утилизировать.
показать весь комментарий
09.09.2020 20:06 Ответить
Спасибо, благодетели, спасибо! Спасибо огромное, что разрешили за собственные деньги купить, государственные то уже разворовали.
показать весь комментарий
09.09.2020 20:09 Ответить
Дайош индийскую вакцину!!
Проходили..))
показать весь комментарий
09.09.2020 20:09 Ответить
Вакцина - только расейская.
И от неё люди могут копыта откинуть.
показать весь комментарий
09.09.2020 20:19 Ответить
-У вас лечение платное?
-Лечение бесплатное-вылечивание платное!
показать весь комментарий
09.09.2020 20:20 Ответить
Як автобус для джаз-бенду Фокіна.
показать весь комментарий
09.09.2020 20:28 Ответить
Аппараты, которые стоят в Словакии

AIRVO2 - инновационный многозадачный аппарат, созданный компанией Fisher&Paykel для решения широкого комплекса задач, актуальных при Хронической обструктивной болезни легких, Хронической дыхательной недостаточности, тяжелом течении Бронхиальной астмы, Муковисцидозе и других заболеваниях органов дыхания.
показать весь комментарий
09.09.2020 20:29 Ответить
Airvo 2 сочетает в себе передовые технологии увлажнения Fisher & Paykel Healthcare, которые позволяют комфортно обеспечивать высокие потоки смеси воздух / кислород для спонтанного дыхания пациента. Высокопоточный вентилятор с функцией эффективного увлажнения и возможностью подключения кислорода к дыхательному контуру. Пациент может использовать прибор с помощью носового интерфейса, сохраняя способность разговаривать, принимать пищу, дышать ртом и др. непосредственно во время терапии. Смесь подается к пациенту через носовые канюли OptiFlow. Мягкие и гибкие назальные канюли OptiFlow созданы для длительного комфортного применения, уменьшая необходимость в лицевой маске. Также есть возможность подключения Airvo 2 к трахеостомической трубке.
Принцип действия AIRVO2 основан на том, что аппарат создает воздушный поток с помощью встроенного компрессора, который увлажняется до 100% отн. влажности и в комбинации с кислородом подается в дыхательные пути пациента при температуре 37 град. Цельсия.
В результате, при использовании прибора уменьшается активность воспаления в дыхательных путях, улучшается мукоцилиарный клиренс, разжижается и отходит мокрота, уменьшается интенсивность кашля, пропадает одышка и чувство нехватки воздуха. Повышается уровень вентиляции в слабо вентилируемых участках легких и поддерживается слабо-положительное давление в дыхательных путях. Все эти факторы значительно улучшают усвоение кислорода организмом, нормализуется дыхание, сердечная деятельность, исчезают головные боли, расстройства сна, нормализуется температура тела и работоспособность.
У пациентов, использующих AIRVO-2 существенно возрастает качество жизни, снижается число рецидивов заболевания, уменьшается количество госпитализаций в стационар.
Прибор может использоваться для перевода пациентов со сложных режимов вентиляции на обычную кислородную терапию.
показать весь комментарий
09.09.2020 20:30 Ответить
https://youtu.be/f_OkSQshJQU
показать весь комментарий
09.09.2020 20:33 Ответить
Рекомендую посмотреть всем врачам - аппараты, которые используют в Словакии для пневмоний ( и с КОРОНАВИРУСОМ)
показать весь комментарий
09.09.2020 20:36 Ответить
А готовы ли все клиники Украины к КОРОНАВИРУСОй пневмонии

Кабмін дозволив купувати системи подачі кисню і вакцини від грипу за спрощеною процедурою - Цензор.НЕТ 8228
показать весь комментарий
09.09.2020 20:43 Ответить
Шо Пука пролобіював скрепну вакцину "made in Russia", треба уважити старого *********?!
показать весь комментарий
09.09.2020 20:32 Ответить
Україні не користувалися вакцинами від грипу.На початку цієї епідемії читав,що вакцина від грипу зіграла злий жарт з італійцями і іспанцями,бо була якась зворотна реакція організму.
показать весь комментарий
09.09.2020 20:40 Ответить
Страшно представить какую дрянь на них опробовали
показать весь комментарий
09.09.2020 20:50 Ответить
*****,скока отмыва,цифру давай ...
показать весь комментарий
09.09.2020 21:38 Ответить
НАРОД УКРАИНЫ РАЗРЕШАЕТ ИМ И ИХ ДЕТЯМ УМЕРЕТЬ САМИМ БЫСТРО БЕЗ ПЫТОК !)
показать весь комментарий
10.09.2020 04:53 Ответить
 
 