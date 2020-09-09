Кабмин планирует продлить мораторий на проверки бизнеса после отмены карантина

Правительство планирует продлить мораторий на проведение органами государственного надзора (контроля) проверки бизнеса на 6 месяцев со дня отмены ограничительных мер, связанных с распространением COVID-19.

Это предполагает План приоритетных действий правительства на 2020 год, принятый 9 сентября, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Согласно документу, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства должен разработать и подать в Верховную Раду соответствующий законопроект.

Отмечается, что мораторий на первирки будет продолжен для всех, кроме субъектов хозяйствования с высокой степенью риска, а также предпринимателей сферы саниторно-эпидемиологического благополучия населения и сферы техногенной и пожарной безопасности.

Кроме того, планируется ввести двухлетний мораторий на проведение проверок физических лиц предпринимателей (кроме осуществляющих высокорентабельные виды деятельности с существенными рисками уклонения от налогообложения) в отношении использования ими РРО. В то же время будет введено смягчение ответственности указанных субъектов за нарушение установленного порядка представления отчетности по применению РРО.

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Напоминаем, Кабинет Министров 9 сентября одобрил проект распоряжения об утверждении плана приоритетных действий правительства на 2020 год. По словам Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, в документе содержится 690 пунктов, каждый из которых имеет обоснование важности этих действий и направлений, ответственных исполнителей, сроки выполнения, классификаторы исполнения и ожидаемые результаты.