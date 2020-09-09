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Кабмин (13507) проверка (811)

Кабмин планирует продлить мораторий на проверки бизнеса после отмены карантина

Кабмин планирует продлить мораторий на проверки бизнеса после отмены карантина

Правительство планирует продлить мораторий на проведение органами государственного надзора (контроля) проверки бизнеса на 6 месяцев со дня отмены ограничительных мер, связанных с распространением COVID-19.

Это предполагает План приоритетных действий правительства на 2020 год, принятый 9 сентября, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Согласно документу, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства должен разработать и подать в Верховную Раду соответствующий законопроект.

Отмечается, что мораторий на первирки будет продолжен для всех, кроме субъектов хозяйствования с высокой степенью риска, а также предпринимателей сферы саниторно-эпидемиологического благополучия населения и сферы техногенной и пожарной безопасности.

Кроме того, планируется ввести двухлетний мораторий на проведение проверок физических лиц предпринимателей (кроме осуществляющих высокорентабельные виды деятельности с существенными рисками уклонения от налогообложения) в отношении использования ими РРО. В то же время будет введено смягчение ответственности указанных субъектов за нарушение установленного порядка представления отчетности по применению РРО.

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Напоминаем, Кабинет Министров 9 сентября одобрил проект распоряжения об утверждении плана приоритетных действий правительства на 2020 год. По словам Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, в документе содержится 690 пунктов, каждый из которых имеет обоснование важности этих действий и направлений, ответственных исполнителей, сроки выполнения, классификаторы исполнения и ожидаемые результаты.

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Топ комментарии
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Після карантину бізнесу не залишиться.
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09.09.2020 20:37
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Після карантину бізнесу не залишиться.
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09.09.2020 20:37 Ответить
Карантин- це історія, яка немає кінця.
А перевірити можно і онлайн, якщо бізнес не клоунський і не слюнявить на "оманські ясла"
віслюка...
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09.09.2020 20:37 Ответить
Верить словам нынешней власти - сэкономить на мивине .так как её на ушах будет дужэ много
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09.09.2020 20:38 Ответить
Ці норми діяли кажись ще при гройсману .
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09.09.2020 20:40 Ответить
И всех проверяльщиков-взяточников поувольнять,нехрен этим деятелям проедать бюджет,одни только нечистоплотные инспекторы труда проедают огромнейший бюджет.
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09.09.2020 20:40 Ответить
Ха... мелкому бизнесу почти хана... можно сказать конвульсии наблюдаем. Средний в полной жопе... Еще месяц другой и к мелкому присоединиться.
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09.09.2020 20:46 Ответить
бізнес в олігархів , а як вони себе можуть перевірити , закони ж їхні і для іх , а ми хіба що кірпіч з куфайками можем продавати бо на авто вантажне маніпулятори рефрижератори самосвали і тд податок від 700 000 тисяч грн то який бізнес ? відповідно і немає що перевіряти
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09.09.2020 20:48 Ответить
Не верю - сказал бы великий Станиславский.
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09.09.2020 20:52 Ответить
Астанавитесь! Пожарники голодают!)))))))
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09.09.2020 20:53 Ответить
А, был ли мораторий?
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10.09.2020 06:57 Ответить
Да уже проверяют! И налоговая, и гос. контроль уже проверяют!
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10.09.2020 10:55 Ответить
 
 