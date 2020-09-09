РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4162 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины
86 671 400

Все было так, как написал Бутусов, даже хуже, - Богдан о спецоперации по "вагнеровцам". ВИДЕО

Экс-глава Офиса Президента Украины Андрей Богдан подтвердил проведение спецоперации по задержанию "вагнеровцев" в Беларуси.

Об этом Богдан заявил в интервью журналисту Дмитрию Гордону, пишет Цензор.НЕТ.

На вопрос, верит ли он, что по спецоперации все именно так, как описал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, Богдан ответил: "Я не верю, я знаю, что было именно так. Там даже хуже все". Он подтвердил каждый момент: ГУВР готовило спецоперацию вместе с США, наемников заманивали в Беларусь, обещая работу.

Операцию готовили больше года. "Ее разрушил один телефонный звонок. Человек, который сделал этот звонок, он фактически признался, что это сделал [...] Из ближайшего [окружение президента]", - сказал Богдан, но отказался называть фамилию, добавив, что об этом скоро "расскажет прокурор в этом деле".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Петицию с требованием создания Временной следственной комиссии по расследованию дела "вагнеровцев" подписывают с рекордной скоростью

По словам Богдана, Зеленский не отменял операцию, а "согласился с тем, что надо перенести на несколько дней". Связано это с желанием создавать положительный пиар-образ в связи со скорыми выборами: "И для него перемирие - главный запрос". При этом бывший глава ОП не подтвердил, что звонок был в Россию.

Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В ближайшее время подам заявление о преступлении, чтобы обязать открыть дело относительно спецоперации по "вагнеровцам", - Бутусов. ВИДЕО

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

Российский президент Владимир Путин заявил 27 августа, что группу россиян, которых задержали в Беларуси как наемников частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб.

Автор: 

Бутусов Юрий (4358) ЧВК Вагнер (1332) Богдан Андрей (384)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+129
Спецоперацию по "вагнеровцам" сорвали после звонка из "ближайшего окружения" Зеленского, - Богдан - Цензор.НЕТ 9166
показать весь комментарий
09.09.2020 20:48
+88
Спецоперацію з "вагнерівцями" зірвали після дзвінка з найближчого оточення Зеленського, - Богдан - Цензор.НЕТ 806
показать весь комментарий
09.09.2020 21:06
+79
Спецоперацію з "вагнерівцями" зірвали після дзвінка з найближчого оточення Зеленського, - Богдан - Цензор.НЕТ 2601
показать весь комментарий
09.09.2020 21:03
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 4 из 4
Спецоперацію з "вагнерівцями" зірвали після дзвінка з найближчого оточення Зеленського, - Богдан - Цензор.НЕТ 9733
показать весь комментарий
10.09.2020 00:43 Ответить


Спецоперацію з "вагнерівцями" зірвали після дзвінка з найближчого оточення Зеленського, - Богдан - Цензор.НЕТ 7651
показать весь комментарий
10.09.2020 00:46 Ответить
Спецоперацію з "вагнерівцями" зірвали після дзвінка з найближчого оточення Зеленського, - Богдан - Цензор.НЕТ 6798
показать весь комментарий
10.09.2020 01:01 Ответить
Так, как будто нету более важных дел в стране, а только эти Вагнеровцы?
показать весь комментарий
10.09.2020 01:12 Ответить
К сожалению да! Когда речь идет о измене высших должностных лиц и чиновников. Ну а так все здорово. Вот зее мяч в кольцо забросил.
показать весь комментарий
10.09.2020 08:52 Ответить
показать весь комментарий
10.09.2020 10:54 Ответить
це ж треба аби на тлі Зєлі, Богдан виглядав як патріот...
показать весь комментарий
10.09.2020 01:36 Ответить
БОГДАНА МОЖНО ПОСТАВИТЬ И.О. !!! А ОЛИГАРХОВ ВСЕХ УБИТЬ !!!
показать весь комментарий
10.09.2020 04:42 Ответить
богдан совершенно непредвзятый и незаинтересованный.
показать весь комментарий
10.09.2020 05:29 Ответить
а какой? Развивайте свою мысль дальше... На полуслове оборвали.
показать весь комментарий
10.09.2020 05:41 Ответить
ЗЫ... Типо, ни рыба, ни мясо?
показать весь комментарий
10.09.2020 05:42 Ответить
типа кристально непредвзятый.
показать весь комментарий
10.09.2020 05:43 Ответить
а какой? прямолинейно хапужный?
показать весь комментарий
10.09.2020 05:45 Ответить
ЗЫ... вот шо за терки, я должен по пол слова вытягивать , как на защите диплома...
показать весь комментарий
10.09.2020 05:51 Ответить
твоя моя не понимай.
скука, зеваю... буэнос ночес.
показать весь комментарий
10.09.2020 08:22 Ответить
слив защитан.
показать весь комментарий
10.09.2020 19:28 Ответить
о, ты проснулась, ну, буэнос диас, мучача.
да, твой слив тебе засчитан.... в минус.
показать весь комментарий
10.09.2020 20:54 Ответить
Sapienti sat.
показать весь комментарий
10.09.2020 18:46 Ответить
Неужели у зебика так все худо, шо Богдан становится белым и пушистым... А так в десны друг другу шептали...
показать весь комментарий
10.09.2020 05:44 Ответить
Я вижу, что ирония вам недоступна.
показать весь комментарий
10.09.2020 11:29 Ответить
Спецоперацію з "вагнерівцями" зірвали після дзвінка з найближчого оточення Зеленського, - Богдан - Цензор.НЕТ 5815
показать весь комментарий
10.09.2020 07:32 Ответить
Богдан обиженный за то что его уволили,то есть прокинули как лапушка ,поэтому он постоянно несёт пургу на Зеленского .
показать весь комментарий
10.09.2020 09:02 Ответить
Богдан то может и обиженный, но несёт пургу только в части Порошенко.. ни одного факта конкретно не смог назвать
а за зеленского он разложил всё по полочкам, так как сам учавствовал в создании этой авантюры
показать весь комментарий
10.09.2020 09:12 Ответить
А кто такой Порошенко?
показать весь комментарий
10.09.2020 09:39 Ответить
Президент. А кто такой ты? Это более важный вопрос. Для тебя по крайней мере...
показать весь комментарий
10.09.2020 09:43 Ответить
Это тот что украл конфетную фабрику Карла Маркса?
показать весь комментарий
10.09.2020 09:48 Ответить
Про Маркса не знаю, кроме того, что он больше не марксист. Но вряд ли это имеет отношение к Порошенко.
показать весь комментарий
10.09.2020 09:52 Ответить
Это тот что 30 лет чиновником работал и стал миллиардером?
показать весь комментарий
10.09.2020 10:02 Ответить
не будь таким тупым
показать весь комментарий
10.09.2020 10:34 Ответить
Слушай, дегенерат, открой википедию и прочитай когда Порошенко уже был богат, а когда он пошёл в политику. Это тебе от зарплаты до зарплаты, а ему в 1998 УЖЕ хватало на себя и внуков по острову с яхтой.
показать весь комментарий
10.09.2020 13:51 Ответить
Там и папа - бизнесмен ещё тот.
показать весь комментарий
10.09.2020 14:46 Ответить
Открыл Википедию-Там написано что партию регионов создавал Порошенко и Азаров.
показать весь комментарий
10.09.2020 15:44 Ответить
ну и?
показать весь комментарий
10.09.2020 15:59 Ответить
А ещё в названии "Партия Регионов" есть буква "Г". А знаешь у кого ещё есть такая буква в имени? У Гитлера! ***, чувак, 2000 год - какая тебе в жопу разница кто основал партию, если на тот момент ещё даже Кучму не скинули от корыта?
показать весь комментарий
27.09.2020 14:39 Ответить
Ещё там написано ,со слов Пети ,что он в 1986 -ом году создавал компьютерные технологии и поэтому купил Волгу в 25 лет,а не потому что его папа был комунистом.
показать весь комментарий
10.09.2020 15:46 Ответить
и что?
показать весь комментарий
10.09.2020 16:00 Ответить
Что и?
показать весь комментарий
10.09.2020 16:11 Ответить
что что?
показать весь комментарий
10.09.2020 16:12 Ответить
Да, так написано. Можешь опровергнуть - давай, иначе просто свали в закат, балабол.
показать весь комментарий
27.09.2020 14:45 Ответить
это тот, кто вытянул Украину из ямы...
показать весь комментарий
10.09.2020 11:31 Ответить
ПЕТРОВИЧ-ты ДЭБИЛ ???
показать весь комментарий
10.09.2020 13:09 Ответить
Тот, который срет тебе в штаны
показать весь комментарий
10.09.2020 14:46 Ответить
Пятый президент Украины.
показать весь комментарий
10.09.2020 09:58 Ответить
Порошенко - лучший президент независимости Украины из всех кто был
это настоящий Гетьман, которого уважает весь мир
а кто такой зеленский? дурачек которого никто в мире не принимает, и не воспринимает в серьёз, он только может кататься по Украине и открывать дороги и мосты которые начинались строится при Порошенко, Зе даже меры городов не уважают, его таскают за собой на привязи как собачку и боятся оставить одного как бы ничего лишнего не ляпнул
показать весь комментарий
10.09.2020 10:33 Ответить
Фантомас, ЗОЛОТЫЕ слова!
показать весь комментарий
10.09.2020 11:33 Ответить
Fantomas, а ви знаєте, що саме за правління Порошенка США та їхні союзники нарешті змогли визначитися з характером влади в Україні? Її назвали так: мафія при владі.
показать весь комментарий
10.09.2020 11:36 Ответить
З Расєї видніше
показать весь комментарий
10.09.2020 12:21 Ответить
Що вам з Московії видніше? Там у вас також суцільна мафія - від Сені Могілєвіча йде і йому подібним які розкидані по всьому світові
показать весь комментарий
10.09.2020 12:54 Ответить
Ну то я вас мав на увазі, як що не так, звиняйте...
Але ПОРОХ при порівнянні з Зе клоуном це еталон патріота України
показать весь комментарий
10.09.2020 13:29 Ответить
А ты что Сеню Толстого знаешь?... Случайно не ты с ним под"Березкой " чеки ломал))))))...
показать весь комментарий
10.09.2020 20:45 Ответить
"Її назвали так: мафія при владі."
А зараз що вам "США та їхні союзники" кажуть?
показать весь комментарий
10.09.2020 12:54 Ответить
Ну, як назвали тоді, так назвали; то було офіційно. Так воно і було насправді, адже Порошенко і його банда не дозволяли бізнесу розвиватися, не дозволяли завозити гроші з закордони аби запускати власні справи, суди всі були паралізовані і він реформи не провів. Тепер що американці можуть сказати - розводять руками. Не вони ж цього дегенерата обрали. А було чотири українця в списку претендентів на посаду президента: Гриценко, Безсмертний, Новак, Смєшко. Але народ вперто обирає лише з представників політичної нації...
показать весь комментарий
10.09.2020 12:59 Ответить
"...Гриценко, Безсмертний, Новак, Смєшко."
Ви знаєте, як зветься все те, що ви щойно перелічили? Відповідь: політичні трупи. Я не знаю, хто таке Смєшко, і за що він має бути головнокомандувачем України. Гриценко став трупом ще під час Революції гідності. Як? Та дуже просто: він не проявив себе взагалі тоді, коли мав нагоду те зробити. Ну не та він людина, яка має бути на чолі держави у стані війни. Ви вигадуєте собі фантастичну постать Гриценко так само, як те робили малокультурні телеглядачі зіц-Зєлупи, вкладаючи в нього всю свою дурість, яка їм спадала на думку. Щось не було чутно про те, що "Полковнік" хоча б будь-яким чином був стурбований російсько-українською війною - він не пішов попереду. Віш взагалі в бік фронту не пішов. Гриценко не був помічений у добрих справах. То нахіба за нього треба голосувати - незрозуміло.

А про ставлення америкнців до персони Порошенко як, начебто, представника "мафї", то є ваша вигадка, бо справжні представники мафії не є в'їздними до США, наприклад, Ахмєтов.
показать весь комментарий
10.09.2020 13:19 Ответить
И Каломой💩скоро ждёт арест от ФБР
показать весь комментарий
10.09.2020 18:12 Ответить
дурарёк, как у меня бизнес так и у моих друзей только и развился при Порохе, и мораторий он вводил все 5 лет что б бизнес не трогали, Зе сейчас наоборот кинул всех кого можно бизнес кошмарить
ты слепой или бот просто?
показать весь комментарий
10.09.2020 14:03 Ответить
Що таке "дурарёк" - не знаю, бо з таким не обізнаний. Я кажу про науково-техчні проекти, а не про купи-продай; такі проекти, які швидко здатні змінити сальдо в торгівлі з негативного на позитивне. Нагадаю, що при Порошенко під кінець його діяльності у нас було мінус 10 мільярдів доларів в рік тому, що масово-ціновий експортний показник був і є лише на рівні 200-350 доларів за тонну продукції. В моїх технологіях цей показник починається від 10 тисяч і до 100 тисяч доларів за тонну продукції. І сальдо за рік вже вивернулося б в інший бік. Тому не треба мені кримінального авторитета Вальцмана нав'язувати. Ситий цим бандитом по горло. Я голосую лише за слов'ян. Нагадаю, що останній етнічний українець, який керував Україною, був Петро Шелест і за його правління рівень розвитку України був на рівні найпередовіших країн Західної Європи. Тому самі перестаньте валяти ваньку.
показать весь комментарий
10.09.2020 23:14 Ответить
ОХ і ЗЕбіл, звідкіля Ви беретеся.
показать весь комментарий
10.09.2020 19:06 Ответить
т.е. США помогало мафии в Украине.. сами то поняли что ляпнули? ))
показать весь комментарий
10.09.2020 14:00 Ответить
тоже с этим согласна....как же эти кролики боятся Порошенко...даже честно признаются...и еще про Оман ушел от ответа...видно было по реакции на вопрос, что знает много, но решил своего бывшего дружка не подставлять...
показать весь комментарий
10.09.2020 13:34 Ответить
старый гебнявый мухомор , факт - зелемразь работает на путлера ! Зря ж … рвёшь
показать весь комментарий
10.09.2020 18:09 Ответить
Заманили террорюг позорных...
Террорюгам упоротым по 3 годика испольнилось, что их как имбецилов заманивают туда, куда нужно и кому нужно??
Террорюги прибыли убивать и это точка - иного занятия у этих мразей нет. Соответственно всем вышка через публичное четвертование.
показать весь комментарий
10.09.2020 09:37 Ответить
У цій історії з вагнеровцамі є один позитивний момент: тепер не тільки ми, а й американці знають, що шмаркля на стороні Путлера.
показать весь комментарий
10.09.2020 09:56 Ответить
Зеленський з Коломойським портять імідж всім євреям. Через таких і сформувалася думка про єврея крадія і здирника.
показать весь комментарий
10.09.2020 09:57 Ответить
Не рассказывайте. Они - типичные.
И дежурные хитрожопые, которые изображают "патрийотов" - тоже.
Цель у них одна - сделать из Украины гешефт.
Не покупайтесь на кагальные хитрости и выбирайте правильно...
показать весь комментарий
10.09.2020 12:44 Ответить
богдан обиженка-обиженка и его вчерашний НЕ трезвый спич равен.....гори сарай - гори и хата.
в историю с вагнеровцами НЕ ВЕРЮ, слишком притянуто и НЕ реально.
показать весь комментарий
10.09.2020 10:53 Ответить
Для 73% ИДИОТОВ, ЗЕленая тВАРЬ с 95-м кВАРТАЛОМ-----"государственники", типа януковощ у Чучмы -"хозяйственник".
показать весь комментарий
10.09.2020 11:58 Ответить
Хочу зазначити, що цей Андрій Богдан зараз на 100% на боці українського народу і це треба використати обов'язково.
Як це буває? А так завжди є, коли особа зазнає ОСОБИСТО образу від того, кому вона служить. Ось характерні приклади з нашої історії: 1) Богдан Хмельницький повстав проти поляків лише після того, як його маєток в Суботові був пограбований польським урядником і польський король не відреагував на звернення; 2) Десь 1703-1705 р. гетьман Правобережної України Семен Палій передав свою булаву Іванові Мазепі закликаючи його стати гетьманом обох частин України, але Мазепа видав Палія цареві Перові -1; і саме тому Мазепа став для Палія особистим ворогом № 1 і з 1709 р. воював з остервенінням проти Мазепи на боці Петра 1-го; 3) 1708 р. Іван Мазепа вирішив відійти від Петра 1-го лише після того, коли Петро1-й наніс йому особисту образу - дав ляпаса на плацу перед усім народом.
показать весь комментарий
10.09.2020 11:33 Ответить
а не БЄні він ще служить?
показать весь комментарий
10.09.2020 13:15 Ответить
Цікаві приклади, але арахаічні. Це приклади феодальних відносин, що навіть не смішно в 21 ст. Якщо українці досі вибирають політиків що керуються не приципами а особистими образами, то ми самі вині що у нас все погано.
Поэтому я двумя руками "За" скорейшую урбанизацию населения Украины. 3% фермеров среди всего населения вполне достаточно для эффективного сельского хозяйства. Долой сужрикоязычные рассадники подлого хуторского менталитета,который разьедает нашу страну изнутри.
показать весь комментарий
10.09.2020 15:31 Ответить
А що ви про 21-стоіччя? Ми відійшли від режиму московської Комуністичної партії і прибули не в наше одвічне українське демократичне звичаєве право, а в режим Стаціонарного Бандита. І це в 21-му сторіччі. Це навіть гірше за феодальні зв'язки і правила гри.
показать весь комментарий
10.09.2020 23:18 Ответить
ну то что членограй таки использованый гандон уже нет сомнения.так обосраться надо уметь, талант не прокуришь не пропьешь.

как по мне , зебарану осталось либо застрелится либо подать в отставку и автоматом на зону вместе со своим завхозом дерьмаком, консервой фсб.
этому зеленому говну никто их уважаемых людей руку не подаст, потому что бубочка гей, как по народному вы знаете
показать весь комментарий
10.09.2020 11:44 Ответить
У Вовы просто кровь течет другая , заражена она пиаринфекцией - ролики видосики , его персона и игра в них -это все питает его мозг, для этого у мозга не развилось извилин больше, кровь президента "углубляет" эти пиаризвилины еще с большим напором - с сцарским...
Вывод что страшнее - такие мозги или предательство? Богдан охоче надеяться что виноваты мозги , ну это он так огласил... А что он думает и знает?
показать весь комментарий
10.09.2020 12:15 Ответить
Он просто - не украинец...
показать весь комментарий
10.09.2020 12:40 Ответить
До справи в трибуналі цього не ПРишиєш! Уявіть, як зараз усим тим з силовиків, хто робив заяви про утку із Креміля зі справою вагнерівців... а вони українці? й куди їм тікати ?
показать весь комментарий
10.09.2020 12:59 Ответить
Трибунал? Гілляка, пані, гілляка...
показать весь комментарий
10.09.2020 13:05 Ответить
там туї зараз у Києві, гілляки не дуже міцні...
показать весь комментарий
10.09.2020 13:14 Ответить
А тую у дупу?
показать весь комментарий
10.09.2020 14:36 Ответить
Все було так, як написав Бутусов, навіть гірше, - Богдан про спецоперацію щодо "вагнерівців" - Цензор.НЕТ 3758
показать весь комментарий
10.09.2020 12:19 Ответить
имбецил?
показать весь комментарий
10.09.2020 16:01 Ответить
Все було так, як написав Бутусов, навіть гірше, - Богдан про спецоперацію щодо "вагнерівців" - Цензор.НЕТ 1966
показать весь комментарий
10.09.2020 12:22 Ответить
Это серьезный зашквар
показать весь комментарий
10.09.2020 12:31 Ответить
Нужно понимать - у хитрожопых - другая родина - не Украина.
Украина для них гешефт.
Сделали выбор - жрите - лайно...
показать весь комментарий
10.09.2020 12:39 Ответить
Принагідно нагадаю, що останній етнічний українець, який правив Україною, був Петро Шелест; він застерігав, що так звані "буржуазні націоналісти" типу Лук'яненко, Чорновола та Гориня небезпечні для України тим, що за їхніми спинами стоять світові сіоністи. Пройшли роки. І хіба Петро Шелест був не правий? А при Шелесті рівень розвитку України був на рівні провідних країн тодішньої Західної Європи.
показать весь комментарий
10.09.2020 12:50 Ответить
Типичный ответ хитрожопого. Как и фамилия.
показать весь комментарий
10.09.2020 13:01 Ответить
В последнее время Зеленский стал активно употреблять наркотики, в частности нюхать кокаин. Нюхают вместе с Тищенко, Ермаком и Кошевым. Голимые наркоманы. Именно по-этому Зеленский ничего не будет делать с Ермаком, даже имея на руках "железные доказательства" государственной измены Ермаком.
Вся эта зеленая секта - это про-кацапские мрази и подонки, которые должны сидеть в тюрьме за предательство, госизмену, шпионаж и сотрудничество с врагом - парашей/кацапстаном.
показать весь комментарий
10.09.2020 14:40 Ответить
И Богдан, по-моему, туда же, такой же нарик, как и те. Посмотрите на его зрачки хотя бы даже в этом ролике. Очень похоже на опиоиды.
показать весь комментарий
10.09.2020 16:01 Ответить
Вполне возможно.
показать весь комментарий
10.09.2020 18:17 Ответить
Интересненькое интервью.
Зебилы, так была операция или нет? Что скажите? Кому верить?
показать весь комментарий
10.09.2020 14:42 Ответить
СЛУЧИЛОСЬ И ОБСТОИТ ВСЕ ИМЕННО ТАК , КАК ЗЕЛИБОБОВСКИЙ ЛОХТОРАТ И ПРЕДУПРЕЖДАЛИ - КАК ПО НОТАМ, БУКВАЛЬНО ПО ПУНКТАМ.
А БУДЕТ ЕЩЁ ХУЖЕ
показать весь комментарий
10.09.2020 14:45 Ответить
Наш гандон везде поспел.
показать весь комментарий
10.09.2020 15:57 Ответить
Я этого мошенника-решалу Богдана просто ненавижу. Рузкий-глаз узкий.
Опять во власть лезет воровать и мутить. Думает проскочит. По спискам, может быть.
показать весь комментарий
10.09.2020 18:33 Ответить
Возникает один вопрос - у власти предатели или просто дебилы?
показать весь комментарий
10.09.2020 20:23 Ответить
Дякуємо, Юра, за інформацію!
Дякуємо, що не даєте Україні втратити шанс перемоги у Великій Вітчизняній Війні за незалежність над Московським Улусом!
НЕ ЗДАВАЙТЕСЬ!
Народ і Бог з Вами!!!
показать весь комментарий
10.09.2020 20:24 Ответить
Обоих мразей = к стенке.
Зеленую, опухшую и жырную кабанюку до кучи.
показать весь комментарий
10.09.2020 20:28 Ответить
Все було так, як написав Бутусов, навіть гірше, - Богдан про спецоперацію щодо "вагнерівців" - Цензор.НЕТ 8408
показать весь комментарий
10.09.2020 20:29 Ответить
скорее всего поджог машин - это ответка из десятих. Уж очень насолил бизнесу ударный квартет Федоровича - три Андрея и примкнувший к ним Ренат. Дела Юли и Юрася чего стоят.
В конце ударного интервью досточтимый БАЙ даже предложил одного из Андреев в качестве лидера центра. Во как.
показать весь комментарий
10.09.2020 21:56 Ответить
Страница 4 из 4
 
 